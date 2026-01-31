Саудитска Арабия подкани Тръмп да удари Иран, в Техеран са "готови за война"

Министърът на отбраната на Саудитска Арабия принц Халид бин Салман Ал Сауд прогнозира на закрит брифинг във Вашингтон на 30 януари, укрепване на Иран, ако САЩ не ударят страната. Това потвърдиха четири източника, присъствали на срещата, предаде Axios.
Американски представители заявиха, че Техеран изглежда незаинтересован от сделка при американски условия.
„Иран винаги иска сделка. Но проблемът е каква сделка искат те, и каква САЩ са готови да приемат? Това е много добър въпрос и в момента не виждаме отговор“, казал политикът от Персийския залив.
Халид бин Салман е изразил мнението, че Тръмп ще трябва да прибегне до военна сила след седмици на заплахи, но също така ще трябва да се опита да смекчи рисковете от регионална ескалация.
„На този етап, ако това не се случи, само ще окуражи режима“, казал той, според източници.
Само преди три седмици Саудитска Арабия призова САЩ да не бомбардират Иран и предупреди за риска от регионална война, според американски служители. Една от причините за промяната в позицията може да е, че Саудитска Арабия смята, че Тръмп вече е взел решението си да нанесе удар и не иска да покаже явно, че се противопоставя на този ход.
По-рано иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Иран няма да влезе в директни преговори със Съединените щати, освен ако Тръмп не спре заплахите си, предаде The New York Times..
Според Арагчи преговорите за намаляване на напрежението между Иран и САЩ трябва да се основават на „справедлив“ подход и не могат да започват със заплахи.
Арагчи подчерта, че Иран е готов да отговори „незабавно и категорично“ на всяка агресия срещу страната.
„Готови сме за война, точно както сме готови за преговори“, каза Арагчи. Той също така изключи всякакво обсъждане на иранските балистични ракети, наричайки ги жизненоважни за сигурността на страната.
„В същото време трябва да заявя много ясно и недвусмислено: иранските ракети и иранската отбранителна система никога няма да бъдат предмет на никакви преговори“, каза той.
Президентът на САЩ обяви вчера следобед, че „масивна армада“, водена от самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“, се насочва към Иран и предупреди Техеран за по-сериозна атака от тази през лятото на 2025 г.
„Да се надяваме, че Иран бързо ще седне на масата за преговори и ще постигне справедливо и равноправно споразумение – без ядрени оръжия – което е от полза за всички страни“, написа Тръмп в Twitter по това време.
На фона на съобщението, иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади заяви, че страната навлиза в трета фаза на конфликта със САЩ и Израел.
Междувременно държавният департамент на САЩ е одобрил потенциална продажба на ракети "Пейтриът" и свързано с тях оборудване на стойност 9 млрд. долара на Саудитска Арабия, съобщи днес Пентагонът, цитиран от Ройтерс и БТА.
В изявлението се казва още, че основен доставчик на военното оборудване ще бъде компанията "Локхийд Мартин".
Освен това Пентагонът обяви, че Държавният департамент е одобрил и потенциални доставки на военно оборудване по три отделни договора на стойност 6,5 млрд. долара на Израел, включващи леки тактически машини на пехотата - на стойност 1,98 млрд. долара, хеликоптери "Апачи" - на стойност 3,8 млрд. долара и генераторни установки за БТР-и на стойност 740 млн. долара.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #4, #10
06:52 31.01.2026
2 Вашето мнение
06:57 31.01.2026
3 Ха Ха
07:00 31.01.2026
4 Минаващ
До коментар #1 от "Вашето мнение":Персите изглеждаше, че са в гражданска война.
Коментиран от #7
07:00 31.01.2026
5 Да Думкат Комунистите
Жива купейка да не остане
Коментиран от #17
07:05 31.01.2026
6 Kaлпазанин
07:05 31.01.2026
7 Вашето мнение
До коментар #4 от "Минаващ":Тц, сценария е един и същ, сащ подклаждат тия протести навсякъде. Къде се получи, получи, къде не се получи подвиват опашки и бегат. Защо мислиш, че избегаха от украйна? Заради тръмп? Нееее тръмп, както и всички президенти на сащ са кукли на конци.
07:05 31.01.2026
8 Спрете им командировьчните!
Коментиран от #11
07:08 31.01.2026
9 Потопен чайниконосач
07:14 31.01.2026
10 Персите
До коментар #1 от "Вашето мнение":изядоха сопата миналата година но явно са позабравили и пак са почнали да се ежат. И този път ще ядат доста повече бой
Коментиран от #12
07:20 31.01.2026
11 Анонимен
До коментар #8 от "Спрете им командировьчните!":Защо ти не ги спреш?
07:20 31.01.2026
12 Вашето мнение
До коментар #10 от "Персите":В кувейт имаше един американ бейс, докато персите я думкаха дъ греат американ арми бютюфъл бегаше.
Коментиран от #18
07:21 31.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Стенли
07:43 31.01.2026
16 БАРС
07:43 31.01.2026
17 Стенли
До коментар #5 от "Да Думкат Комунистите":Да думкат тебе м ,@ на фите
07:45 31.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.