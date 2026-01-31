Новини
Саудитска Арабия подкани Тръмп да удари Иран, в Техеран са "готови за война"

31 Януари, 2026 06:33, обновена 31 Януари, 2026 07:11 1 629 18

  • иран-
  • саудитска арабия-
  • сащ-
  • принц халид бин салман ал сауд

Представители на САЩ заявиха, че ислямската република изглежда незаинтересована от сделка при американските условия

Саудитска Арабия подкани Тръмп да удари Иран, в Техеран са "готови за война" - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на отбраната на Саудитска Арабия принц Халид бин Салман Ал Сауд прогнозира на закрит брифинг във Вашингтон на 30 януари, укрепване на Иран, ако САЩ не ударят страната. Това потвърдиха четири източника, присъствали на срещата, предаде Axios.

Американски представители заявиха, че Техеран изглежда незаинтересован от сделка при американски условия.

„Иран винаги иска сделка. Но проблемът е каква сделка искат те, и каква САЩ са готови да приемат? Това е много добър въпрос и в момента не виждаме отговор“, казал политикът от Персийския залив.

Халид бин Салман е изразил мнението, че Тръмп ще трябва да прибегне до военна сила след седмици на заплахи, но също така ще трябва да се опита да смекчи рисковете от регионална ескалация.

„На този етап, ако това не се случи, само ще окуражи режима“, казал той, според източници.

Само преди три седмици Саудитска Арабия призова САЩ да не бомбардират Иран и предупреди за риска от регионална война, според американски служители. Една от причините за промяната в позицията може да е, че Саудитска Арабия смята, че Тръмп вече е взел решението си да нанесе удар и не иска да покаже явно, че се противопоставя на този ход.

По-рано иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Иран няма да влезе в директни преговори със Съединените щати, освен ако Тръмп не спре заплахите си, предаде The ​​New York Times..

Според Арагчи преговорите за намаляване на напрежението между Иран и САЩ трябва да се основават на „справедлив“ подход и не могат да започват със заплахи.

Арагчи подчерта, че Иран е готов да отговори „незабавно и категорично“ на всяка агресия срещу страната.

„Готови сме за война, точно както сме готови за преговори“, каза Арагчи. Той също така изключи всякакво обсъждане на иранските балистични ракети, наричайки ги жизненоважни за сигурността на страната.

„В същото време трябва да заявя много ясно и недвусмислено: иранските ракети и иранската отбранителна система никога няма да бъдат предмет на никакви преговори“, каза той.

Президентът на САЩ обяви вчера следобед, че „масивна армада“, водена от самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“, се насочва към Иран и предупреди Техеран за по-сериозна атака от тази през лятото на 2025 г.

„Да се ​​надяваме, че Иран бързо ще седне на масата за преговори и ще постигне справедливо и равноправно споразумение – без ядрени оръжия – което е от полза за всички страни“, написа Тръмп в Twitter по това време.

На фона на съобщението, иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади заяви, че страната навлиза в трета фаза на конфликта със САЩ и Израел.

Междувременно държавният департамент на САЩ е одобрил потенциална продажба на ракети "Пейтриът" и свързано с тях оборудване на стойност 9 млрд. долара на Саудитска Арабия, съобщи днес Пентагонът, цитиран от Ройтерс и БТА.

В изявлението се казва още, че основен доставчик на военното оборудване ще бъде компанията "Локхийд Мартин".

Освен това Пентагонът обяви, че Държавният департамент е одобрил и потенциални доставки на военно оборудване по три отделни договора на стойност 6,5 млрд. долара на Израел, включващи леки тактически машини на пехотата - на стойност 1,98 млрд. долара, хеликоптери "Апачи" - на стойност 3,8 млрд. долара и генераторни установки за БТР-и на стойност 740 млн. долара.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 5 гласа.
  • 1 Вашето мнение

    21 7 Отговор
    Персите казаха, този път не само ционистите ще го отнесат, а и камиларите.

    Коментиран от #4, #10

    06:52 31.01.2026

  • 2 Вашето мнение

    15 2 Отговор
    Дъ бест, греат, бютюфъл американ арми не само нищо не направи във Венецуела ами си им върна и танкерите. В Иран не можаха да намерят продажници.

    06:57 31.01.2026

  • 3 Ха Ха

    14 2 Отговор
    Враждуващите помежду си ислямски държави (сунити и шиити) стават още по-лесна плячка на ционите и атлантистите. Като не са го проумяли досега, да си носят послкедствията. Очевидно, единствено светска Турция рабира добре това.

    07:00 31.01.2026

  • 4 Минаващ

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Персите изглеждаше, че са в гражданска война.

    Коментиран от #7

    07:00 31.01.2026

  • 5 Да Думкат Комунистите

    2 17 Отговор
    По всички континенти
    Жива купейка да не остане

    Коментиран от #17

    07:05 31.01.2026

  • 6 Kaлпазанин

    8 2 Отговор
    И всичко това за едни хартийки наречено долари ,печатани от евреин и реурса на Иран петрол

    07:05 31.01.2026

  • 7 Вашето мнение

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Минаващ":

    Тц, сценария е един и същ, сащ подклаждат тия протести навсякъде. Къде се получи, получи, къде не се получи подвиват опашки и бегат. Защо мислиш, че избегаха от украйна? Заради тръмп? Нееее тръмп, както и всички президенти на сащ са кукли на конци.

    07:05 31.01.2026

  • 8 Спрете им командировьчните!

    11 2 Отговор
    Само ядрените дьржави имат все още някаква защита а всички останали от седнали на масата могат да се окажат в порциите на менюто.

    Коментиран от #11

    07:08 31.01.2026

  • 9 Потопен чайниконосач

    2 8 Отговор
    Ако зависеше от военните, нещата отдавна да са решени, ама разни дипломирани меки китки в костюмчета се намират на приказка ...

    07:14 31.01.2026

  • 10 Персите

    6 12 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    изядоха сопата миналата година но явно са позабравили и пак са почнали да се ежат. И този път ще ядат доста повече бой

    Коментиран от #12

    07:20 31.01.2026

  • 11 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Спрете им командировьчните!":

    Защо ти не ги спреш?

    07:20 31.01.2026

  • 12 Вашето мнение

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "Персите":

    В кувейт имаше един американ бейс, докато персите я думкаха дъ греат американ арми бютюфъл бегаше.

    Коментиран от #18

    07:21 31.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Стенли

    4 1 Отговор
    Аз съм последният човек който ще тръгне да защитава режима в Иран но и при чаршафите да не би да има някаква демокрация 🤔 чаршафите подскокоросват бай Дончо да напада Иран дет се вика с един куршум два заека хем ще отслабят отколешният им враг Иран хем при създалата се патаклама цените на петрола ще скочат и те ще позахлебят

    07:43 31.01.2026

  • 16 БАРС

    4 0 Отговор
    ГАРАНТИРАНО, персите ИЗОБЩО не ОБИЧАТ АРАБИТЕ.ИМАЛ СЪМ КОЛЕГА СИРИЕЦ КАТО ГО ПОПИТАХ ЗАЩО НЕ СА БЯГАЛИ В ИРАН ,НЕ ОБИЧАТ АРАБИТЕ .СЪЩОТО МИ ГО КАЗА И ИРАНЕЦ НЕ ГИ ОБИЧАМЕ АРАБИТЕ.С ЕДНА ДУМА ПЕРСИТЕ НЕ СА АРАБИ .ДРУГО НЯКОГА АЯТОЛАХА ХУМЕЙНИ КОЙТО НАПРАВИ ИСЛЯМСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ ПАК Е ЗАПЪДНО ДЕЛО.ПАРИТЕ ПАК ТЕХНА ЗА ДА СВАЛЯТ ШАХА МИСЛЯ ,ЧЕ Е ИМАЛО ТОГАВА ФРЕНСКА НАМЕСА АЯТОЛАХА ОТ ТАМ ИДВА ПРЕДИ НЕГО ИРАНЦИТЕ БЯХА ПО ЦИВИЛИЗОВАНИ И ОТ ТУРЦИТЕ.ЖЕНИТЕ ИМ ХОДЕЗА С КЪСИ ПОЛИ НИКАКВИ БУРКИ ИЛИ ШАЛВАРИ .ТА СЕГА ПАК ЗАПЪДА ИСКАТ ДА ГИ БОНТУВАТ ЗАЩОТО ИРАН СЕ ОБАВИ ПРОТИВ ЗАПЪДА ОТДЕЛНО СЪЮЗНИК НА РОСИЯ ТОВА ЗАПЪДА НАЙ МНОГО ГИ МЪЧИ.ДА НЕ ЗАБРАВЯМН БИН ЛАДЕН КОЙТО Е ДАЖЕ И МИЛИАРДЕР ОБУЧЕН ОТ ЦРУ И ИЗПРАТЕН В АФГАНИСТАН ПРОТИВ РАШКИТЕ ,А СЛЕД ТОВА ТОЙ СЕ ОБЪРНА ПРОТИВ САЩ И АНГЛИЯ .СИТОАЦИЯТА СЕ ПОВТАРЯ

    07:43 31.01.2026

  • 17 Стенли

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да Думкат Комунистите":

    Да думкат тебе м ,@ на фите

    07:45 31.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
