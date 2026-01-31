Саудитска Арабия подкани Тръмп да удари Иран, в Техеран са "готови за война"

Министърът на отбраната на Саудитска Арабия принц Халид бин Салман Ал Сауд прогнозира на закрит брифинг във Вашингтон на 30 януари, укрепване на Иран, ако САЩ не ударят страната. Това потвърдиха четири източника, присъствали на срещата, предаде Axios.

Американски представители заявиха, че Техеран изглежда незаинтересован от сделка при американски условия.

„Иран винаги иска сделка. Но проблемът е каква сделка искат те, и каква САЩ са готови да приемат? Това е много добър въпрос и в момента не виждаме отговор“, казал политикът от Персийския залив.

Халид бин Салман е изразил мнението, че Тръмп ще трябва да прибегне до военна сила след седмици на заплахи, но също така ще трябва да се опита да смекчи рисковете от регионална ескалация.

„На този етап, ако това не се случи, само ще окуражи режима“, казал той, според източници.

Само преди три седмици Саудитска Арабия призова САЩ да не бомбардират Иран и предупреди за риска от регионална война, според американски служители. Една от причините за промяната в позицията може да е, че Саудитска Арабия смята, че Тръмп вече е взел решението си да нанесе удар и не иска да покаже явно, че се противопоставя на този ход.

По-рано иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Иран няма да влезе в директни преговори със Съединените щати, освен ако Тръмп не спре заплахите си, предаде The ​​New York Times..

Според Арагчи преговорите за намаляване на напрежението между Иран и САЩ трябва да се основават на „справедлив“ подход и не могат да започват със заплахи.

Арагчи подчерта, че Иран е готов да отговори „незабавно и категорично“ на всяка агресия срещу страната.

„Готови сме за война, точно както сме готови за преговори“, каза Арагчи. Той също така изключи всякакво обсъждане на иранските балистични ракети, наричайки ги жизненоважни за сигурността на страната.

„В същото време трябва да заявя много ясно и недвусмислено: иранските ракети и иранската отбранителна система никога няма да бъдат предмет на никакви преговори“, каза той.

Президентът на САЩ обяви вчера следобед, че „масивна армада“, водена от самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“, се насочва към Иран и предупреди Техеран за по-сериозна атака от тази през лятото на 2025 г.

„Да се ​​надяваме, че Иран бързо ще седне на масата за преговори и ще постигне справедливо и равноправно споразумение – без ядрени оръжия – което е от полза за всички страни“, написа Тръмп в Twitter по това време.

На фона на съобщението, иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади заяви, че страната навлиза в трета фаза на конфликта със САЩ и Израел.

Междувременно държавният департамент на САЩ е одобрил потенциална продажба на ракети "Пейтриът" и свързано с тях оборудване на стойност 9 млрд. долара на Саудитска Арабия, съобщи днес Пентагонът, цитиран от Ройтерс и БТА.

В изявлението се казва още, че основен доставчик на военното оборудване ще бъде компанията "Локхийд Мартин".

Освен това Пентагонът обяви, че Държавният департамент е одобрил и потенциални доставки на военно оборудване по три отделни договора на стойност 6,5 млрд. долара на Израел, включващи леки тактически машини на пехотата - на стойност 1,98 млрд. долара, хеликоптери "Апачи" - на стойност 3,8 млрд. долара и генераторни установки за БТР-и на стойност 740 млн. долара.