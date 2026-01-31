След заплахите от САЩ: Куба обяви "международно извънредно положение"

Кубинският външен министър Бруно Родригес обяви международно извънредно положение от името на страната в отговор на действията на САЩ.

„Народът на Куба, със солидарността на международната общност, смята, че ситуацията в отношенията с правителството на Съединените щати представлява необичайна и изключителна заплаха, и с настоящото обръщение обявява международно извънредно положение в отговор на тази заплаха“, се казва в изявлението.

Родригес определи политиката на САЩ като антикубинска и неофашистка, заявявайки, че тя представлява заплаха за националната сигурност и външната политика на всички страни, „както и за оцеляването на човечеството пред лицето на ядрените заплахи и изменението на климата“.

На 30 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви извънредно положение с изпълнителна заповед поради заплахата за националната сигурност, породена от Куба. Документът позволява на САЩ да налагат допълнителни тарифи върху вноса от всяка страна, която пряко или косвено доставя петрол на Куба.

Тръмп определи решението като отговор на „извънредни мерки“, предприети от кубинското правителство, които вредят и заплашват Съединените щати. В документа се посочва, че кубинските власти си сътрудничат с държави и групи, "враждебни към САЩ" - Русия, Китай, Иран, както и Хамас и Хизбула.

Администрацията на Тръмп предрича предстоящия крах на кубинското правителство и открито търси смяна на управлението, на фона на по-остра реторика след операцията на САЩ във Венецуела и експулсирането на президента Николас Мадуро. Тръмп твърди, че кубинската икономика е на ръба на колапса, като републиката „няма никакви доходи“, защото парите текат там изключително от Венецуела.

Във Вашингтон се обсъждат строги мерки за оказване на натиск върху Куба, включително евентуална пълна блокада на доставките на петрол, чиито резерви на страната може да стигнат само за 15-20 дни.

Кубинският външен министър Бруно Родригес Пария заяви, че Хавана категорично осъжда опитите на Вашингтон да представи Куба като заплаха и да наложи горивна блокада. Кубинският президент Мигел Диас-Канел от своя страна предупреди, че страната е готова да се защитава.