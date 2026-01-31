Конгресмени предупредиха Тръмп: Изтича договорът с Русия за намаляване на стратегическите оръжия!

Членове на Конгреса на САЩ отправиха открити предупреждения към президента на САЩ Доналд Тръмп относно заплахата от изтичане на руско-американския Договор за намаляване на стратегическите оръжия.

Споразумението изтича на 5 февруари.

„Призовавам президента Тръмп да работи с Русия за подновяване на Договора за намаляване на стратегическите оръжия и да договори контрол върху въоръженията с Китай“, каза сенатор Едуард Марки, който също така представи резолюцията си за връщане на САЩ към контрол върху въоръженията.

Законодателят добави, че настоящата администрация на Белия дом има историческа възможност да започне преговори на високо ниво за ново споразумение и да предотврати опасна и скъпоструваща надпревара в ядреното въоръжаване.

Жан Шахин, водещият демократ в Комисията по външни отношения на Сената, от своя страна посочи предстоящите предизвикателства пред глобалната ядрена сигурност.

„Тези предизвикателства надвисват, тъй като Договорът за намаляване на стратегическите оръжия – последното законово ограничение на руските ядрени оръжия – скоро ще изтече. Има лидери и в двете партии, които осъзнават сериозността на този момент. Сред тях е президентът Тръмп, който има дълга история на загриженост относно ядрената война“, отбеляза Шахин.

Демократът предупреди, че изоставянето на последните останали мерки без план би дало на Москва и Пекин стратегическо предимство, би предизвикало нова надпревара в ядреното въоръжаване и би увеличило риска от опустошителна ядрена грешка.

Долната камара на Конгреса също повтори позицията на сенаторите. Конгресменът демократ Джим Макговърн от Масачузетс призова за спешни действия, подчертавайки необходимостта от лидерство на САЩ в ядреното разоръжаване.

„Светът все още се движи в грешна посока по отношение на ядреното разоръжаване и контрола върху въоръженията. Ако искаме да избегнем катастрофа, Съединените щати трябва да поемат водеща роля в постигането на глобално замразяване на ядрените опити, производство и разполагане“, каза той.

Конгресменът заяви също, че всеки долар, инвестиран в ядрени оръжия, доближава човечеството до ръба на унищожението и „засилва силите на злото в света“.

Русия и Съединените щати подписаха новия договор START през 2010 г. Документът постановява, че до февруари 2018 г. арсеналите на всяка от страните няма да надвишават 700 разположени междуконтинентални балистични ракети, включително подводници и тежки бомбардировачи, 800 разположени и неразположени пускови установки и 1550 бойни глави.