Продължава неформалната среща на ЕНП в Загреб

Хърватският премиер проведе две отделни срещи с председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския парламент (ЕП) Роберта Мецола преди неформалната среща на Европейската народна партия (ЕНП) в Загреб днес, предаде ХИНА.

По време на срещата си с Фон дер Лайен хърватският премиер подчерта значението на увеличаването на капацитета на терминала за втечнен природен газ (LNG) на хърватския остров Крък и на Адриатическия петролопровод ЯНАФ (JANAF) с цел подобряване на енергийната сигурност на Европа и създаването на алтернативи на руските енергийни доставки. Капацитетът на терминала на остров Крък беше увеличен до 6,1 милиарда кубични метра, което позиционира Хърватия като регионален енергиен хъб, отбелязва агенцията.

В публикация в Екс Пленкович заяви, че той и председателката на ЕК са обсъдили и подкрепата за Украйна, която „защитава свободата си, както и сигурността и демократичните ценности на цяла Европа“.

Сред другите обсъждани теми са били също разширяването на ЕС с фокус върху Босна и Херцеговина, както и по-широки теми, свързани с европейската сигурност.

Срещата на премиера на Хърватия с Мецола е била фокусирана върху Украйна, разширяването на Евросъюза, събитията в Близкия изток и Югоизточна Европа, информира още ХИНА.

„В контекста на трансатлантическите отношения, диалогът, доверието и близкото сътрудничество между ЕС и САЩ са от изключително значение на фона на глобални заплахи и предизвикателства пред сигурността“, написа Пленкович в Екс след срещата си с Мецола. Думите на хърватския премиер идват в условията на напрежение между Вашингтон и европейски страни заради опитите на САЩ да претендират за Гренландия, отбелязва агенцията.

Неформалната среща на ЕНП в Загреб, която започна днес и ще продължи и утре, събра на едно място лидери, включително германския канцлер Фридрих Мерц, гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, полския премиер Доналд Туск и италианския външен министър Антонио Таяни.

Хърватският външен министър Гордан Гърлич Радман описа домакинството на Загреб на срещата като „голяма чест“ и доказателство, че Хърватия е „силна и видима“ на европейската сцена.

Междувременно блокадата на превозвачи от Босна и Херцеговина, Сърбия, Северна Македония и Черна гора по границите със страните от Европейския съюз, наложена заради ограничения за престоя в страните от ЕС, беше вдигната.



Блокадата започна в понеделник по обяд в знак на протест срещу ограничаването на престоя на професионалните шофьори в страните от ЕС до най-много 90 дни в рамките на шест месеца (правилото Вход/Изход (EES) 90/180, въведено в началото на октомври 2025 година). Превозвачите предвиждаха седемдневен протест, като казаха, че това правило ще затрудни драстично работата им, тъй като са изложени на риск от депортиране при превишаване на ограниченията за посещения в Шенгенското пространство.



Правилото, което позволява на шофьорите да прекарват 90 дни в рамките на 180 дни в ЕС, не е ново, но контролът се засили с влизането в сила през октомври 2025 г. на новите автоматизирани информационни системи за регистрация и контрол на личните данни на външните граници на Шенгенското пространство, отбелязва Франс прес.



Блокадите бяха вдигнати поетапно предсрочно, след като вчера Европейската комисия представи миграционната си стратегия, в която се ангажира да проучи нови правила за удължен краткосрочен престой за някои категории професионалисти от трети страни, сред които и шофьорите на камиони.



Заседание за дискутиране на намирането на решения в тази насока е предвидено за вторник, като в него ще участват министрите на транспорта на страните от региона и представители на ЕК, обяви вчера председателят на Министерския съвет на Босна и Херцеговина Боряна Крищо.



Вчера превозвачите от Република Северна Македония и черногорските превозвачи прекратиха протеста си, а днес асоциацията на международните превозвачи в Сърбия съобщи, че е премахнала блокадата на товарния трафик на граничните пунктове в 15:00 часа местно време (16:00 часа българско време). В Босна блокадите също продължиха до 15:00 часа местно време днес, след което превозвачите се разотидоха, пише „Вечер Прес“.



Смята се, че продължилите пет дни протести на превозвачите са донесли загуби в размер на над 100 милиона евро на ден, отбелязва ХИНА.