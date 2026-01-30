Нинова: Данните са стряскащи, всички на минимална заплата са работещи бедни

Данните на КНСБ за доходите и необходимата месечна издръжка на човек, са стряскащи. На един работещ му трябват 799 евро, за да се издържа. Тоест всички, които работят на минимална заплата от 620 евро, нямат достатъчно пари за живот и са работещи бедни. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:
Има още по-шокиращо число: 57% от работещите (1 571 000 души) се осигуряват на по- ниски доходи от необходимите за издръжка.
Това може да означава 2 неща:
1. Имаме над милион и половина работещи бедни. Или:
2. Официално взимат малката сума, неофициално допълнителната.
И двете неща са зле за работещите хора. Трябва ни спешна грижа за тях. Тя минава през изсветляване на икономиката, строг контрол на работодателите за изплащане на заплатите на светло и тяхното адекватно увеличение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Грозната истина
Коментиран от #3
09:40 30.01.2026
2 клошар
09:42 30.01.2026
3 Момчето
До коментар #1 от "Грозната истина":се изучи в САЩ и е на добра заплата. Не го мисли. Комунистите винаги са пращали децата си в прогнилия запад докато на нас ни обясняваха да бачкаме за светлото бъдеще. Накрая се оказаха прави: бачкали сме за светлото бъдеще на децата им
Коментиран от #4
09:42 30.01.2026
4 клошар
До коментар #3 от "Момчето":не че нещо но Ниновица никога не е била комунист напротив беше от СДС.
Коментиран от #22
09:44 30.01.2026
5 НИКОЙ
09:45 30.01.2026
6 Тази женица да си
Всичките които вкара ги прибра и те преядоха и надебеляха
Младите ако имат оакэл трябва да се дистанцират овреме от нея .
Напразно се напъва и ако трябва истината, тя не е идейно нито възпитана, нито оформена за лидер.
Как не се засрами от Костов бам с поръчение да ликвидира старите комунисти и как не си призна за присвоеното от приватизацията независимо, че няма човек да не я запита по въпроса.
Срам за северняци.
09:46 30.01.2026
7 Владо "кошницата"
09:48 30.01.2026
8 край на комунизма нинче
09:48 30.01.2026
9 Гост
Коментиран от #11, #23
09:49 30.01.2026
10 Не е едно и също
09:49 30.01.2026
11 е колко да е жална?
До коментар #9 от "Гост":Всеки един що годе кадърен интернет потребител може с няколко клика на мишката да провери колко струват нещата в цялата Еврозона. Ще остане учуден, че в различните страни цените са сравнително еднакви.
Всяка страна приема Еврото е минала през период на анархия първите няколко месеца.
Коментиран от #18, #35, #38
09:54 30.01.2026
12 Пет пари
09:57 30.01.2026
13 Трол
09:58 30.01.2026
14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЧАК СЕГА ЛИ СЕ СТРЕСНА?
09:58 30.01.2026
15 оле мале
09:58 30.01.2026
16 ами
Коментиран от #21
10:00 30.01.2026
17 Макс Планк
10:00 30.01.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "е колко да е жална?":Нещо за ЦЕНАТА на ТРУДА ❗
Или тя е ТАБУ‼️
Коментиран от #19
10:01 30.01.2026
19 цената на труда не е табу
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Зависи от знаенето и моженето на всеки индивид. И от това колко си е поискал.
10:10 30.01.2026
20 другарката
10:16 30.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 АГАТ а Кристи
До коментар #4 от "клошар":Ти още ли си в заблудата за СДС - Сътрудници на Държавна Сигурност ???
Вече сте много малко хората, които още не сте проумняли , че Ноември 1989г бе извършен вътрешно партиен преврат в БКП и едни комунисти подпомогнати от Москва /Луканов, Младенов, Лилов/ смениха другите комунисти, облечени в тогите на "демокрацията"
/по комунистически/, а вече ни управляват техните другари и дечица изучили се в гадния запад...
10:19 30.01.2026
23 така де
До коментар #9 от "Гост":Няма нужда нищо да се помни. НИЩО не може да поскъпне повече отколкото навън В момента в БЪЛГАРИЯ само цигарите са два пъти по евтини .Много от стоките са по скъпи в момента в БЪЛГАРИЯ Да му мислят пушачите
Коментиран от #25
10:24 30.01.2026
24 Баба
Едно е бруто друго е нето.
10:24 30.01.2026
25 така е
До коментар #23 от "така де":За сметка на това никъде в Еврозоната няма бензин за 1.25 Евро литъра
Коментиран от #40, #43
10:27 30.01.2026
26 тези 1з6 милиона души ще измрат
10:27 30.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ШЕФА
10:30 30.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Варна
10:32 30.01.2026
31 Боруна Лом
10:33 30.01.2026
32 гледай
До коментар #21 от "така е":от друга страна не си прав защото БЪЛГАРИЯ не е бедна но с лоши управници, Има държави където още като се родиш държавата ти прави влог с 50 00 долара и те учи безплатно А в момента познавам хора в испания само присъствали тук без ден работа и след 10 г без ден труд на 65 вече са пенсионери с 800 евро А ДРУГИ СЕ БЛЪСКАТ за 1400 евро след данъци... колкото до храната всичко е по евтино оптколкото в БЪЛГАРИЯ и другарката нинова да дойде тук да се учи на социализъм ,а не да ми пробутва руски опорки. НО има и нещо успокояващо всички пенсии ще растат по швейцарското правило и пенсиите и заплатите ще растат ежегодно
10:33 30.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Хе!
Коментиран от #36
10:34 30.01.2026
35 Боруна Лом
До коментар #11 от "е колко да е жална?":НАШАТА АНАРХИЯ ПРОДЪЛЖАВА ВЕЧЕ ТРИДЕСЕТ И СЕДЕМ ГОДИНИ! И ОЩЕ ПО ЗЛЕ СТАВА!
10:35 30.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 от какво да ме е срам бе
До коментар #33 от "не те ли е срам бе нищожество":Щом няма стаж за какво реве? Да го е мислил и да е работил. Аз докато съм работил, той е спал.
Толерастията ще ви затрие.
10:37 30.01.2026
38 Хаха
До коментар #11 от "е колко да е жална?":Улучил си проблема. Тук повечето цени бяха по-ниски от тези в еврозоната. Сега изравняват и става същото като в 20 от другите 20 приели еврото- за година до две всичко е почти двойно изравнява останалите държави. За твое сведение с отчитане на наеми, услуги до началото на 2025 се водим на 60% от ценовите равнища в еврозоната. До 100% от тяхното си е почти двойно.
Коментиран от #42
10:38 30.01.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 не разбрах минуса за кво е
До коментар #25 от "така е":Къде в Еврозоната има по-евтин бензин от 1.25 Евро литъра, както е в България? Люксембург е 1.45 Евро на литър.
10:39 30.01.2026
41 от какво да ме е срам бе
До коментар #39 от "не те ли е срам бе нищ--ожество":Щом няма стаж за какво реве? Да го е мислил и да е работил. Аз докато съм работил, той е спал.
Толерастията ще ви затрие.
Коментиран от #45
10:39 30.01.2026
42 верно ли 60% отгоре
До коментар #38 от "Хаха":Викаш двустайна панелка в Младост 2 е 1900 евро на месец наема?
10:41 30.01.2026
43 така де
До коментар #25 от "така е":бензина струва 1,5 евро, но пък е по качествен, и всичко се компенсира напълно и с качествени и нови автомобили МОЖЕШ да си сигурен че сто километра тук се изминават за по малко евро, ДОРИ ЗАРАДИ ПЪТИЩАТА , ДОРИ ЗАРАДИ КУЛТУРАТА НА ШОФЕРИТЕ. качествения бензин и новите коли са бонус ,но и повечето вече минават на електрички, и затова е скъп бензина.Да не говорим и за това че лукойл не е платил 1 лев данък на БЪЛГАРИЯ и е ограбил българите с ддс за 3 милиарда като е продал незаконно тонове бензин ДОКАЗАНО ЗА 2025 Г
Коментиран от #44
10:42 30.01.2026
44 така е
До коментар #43 от "така де":Интересно за какво караш 30 годишен трошляк тогава? Купи си и ти качествен и нов автомобил. Или то такива няма?
10:49 30.01.2026
45 само ти си работил
До коментар #41 от "от какво да ме е срам бе":що не си основеш отделна държава и сам си прави всичко там, нещ--астни бол--ни миж---иту--рки....един никога неработил мигрант на запад получав по 500 евро НА СЕДМИЦА, 2500 евро на 5 седцедмици/на месец с безплатно жилище и здравеопазване...ти живей сред трупове и смрад и се заблужавай, че като измрат всички на територията , тебе ще те държат сам на територията да благоденсташ хаххаха
10:51 30.01.2026