Нинова: Данните са стряскащи, всички на минимална заплата са работещи бедни

30 Януари, 2026 09:35 1 237 45

И двете неща са зле за работещите хора. Трябва ни спешна грижа за тях, каза тя

Данните на КНСБ за доходите и необходимата месечна издръжка на човек, са стряскащи. На един работещ му трябват 799 евро, за да се издържа. Тоест всички, които работят на минимална заплата от 620 евро, нямат достатъчно пари за живот и са работещи бедни. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:

Има още по-шокиращо число: 57% от работещите (1 571 000 души) се осигуряват на по- ниски доходи от необходимите за издръжка.
Това може да означава 2 неща:
1. Имаме над милион и половина работещи бедни. Или:
2. Официално взимат малката сума, неофициално допълнителната.

И двете неща са зле за работещите хора. Трябва ни спешна грижа за тях. Тя минава през изсветляване на икономиката, строг контрол на работодателите за изплащане на заплатите на светло и тяхното адекватно увеличение.


  • 1 Грозната истина

    10 6 Отговор
    Твоа син в сащ с каква заплата то издържаш в момента си безработна

    Коментиран от #3

    09:40 30.01.2026

  • 2 клошар

    17 3 Отговор
    вече съм в клуба на богатите това ми стига.

    09:42 30.01.2026

  • 3 Момчето

    19 5 Отговор

    До коментар #1 от "Грозната истина":

    се изучи в САЩ и е на добра заплата. Не го мисли. Комунистите винаги са пращали децата си в прогнилия запад докато на нас ни обясняваха да бачкаме за светлото бъдеще. Накрая се оказаха прави: бачкали сме за светлото бъдеще на децата им

    Коментиран от #4

    09:42 30.01.2026

  • 4 клошар

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "Момчето":

    не че нещо но Ниновица никога не е била комунист напротив беше от СДС.

    Коментиран от #22

    09:44 30.01.2026

  • 5 НИКОЙ

    8 20 Отговор
    НИКОЙ не е сложен на сила на минимална заплата. Това обикновено са хора без образование и квалификация. Да поработят върху себе си.

    09:45 30.01.2026

  • 6 Тази женица да си

    4 7 Отговор
    точи баниците в очакване на снахата американка а не да се всеки ден чекне с младоци в танци.
    Всичките които вкара ги прибра и те преядоха и надебеляха
    Младите ако имат оакэл трябва да се дистанцират овреме от нея .
    Напразно се напъва и ако трябва истината, тя не е идейно нито възпитана, нито оформена за лидер.
    Как не се засрами от Костов бам с поръчение да ликвидира старите комунисти и как не си призна за присвоеното от приватизацията независимо, че няма човек да не я запита по въпроса.
    Срам за северняци.

    09:46 30.01.2026

  • 7 Владо "кошницата"

    6 4 Отговор
    Не е вярно ! Цъфтиме !

    09:48 30.01.2026

  • 8 край на комунизма нинче

    8 7 Отговор
    важното е че има банани и вече няма лев

    09:48 30.01.2026

  • 9 Гост

    13 5 Отговор
    Страданието тепърва започва! След половин година никой няма да си спомня кое колко е струвало в лева и тогава жална ни майка

    Коментиран от #11, #23

    09:49 30.01.2026

  • 10 Не е едно и също

    2 0 Отговор
    Да си на безотчетни пари след това да си ги бройш

    09:49 30.01.2026

  • 11 е колко да е жална?

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Всеки един що годе кадърен интернет потребител може с няколко клика на мишката да провери колко струват нещата в цялата Еврозона. Ще остане учуден, че в различните страни цените са сравнително еднакви.
    Всяка страна приема Еврото е минала през период на анархия първите няколко месеца.

    Коментиран от #18, #35, #38

    09:54 30.01.2026

  • 12 Пет пари

    4 1 Отговор
    Като вдигате административно минималнага работна заплата е така - масово започваме да се доближаваме до нея. Крайно време е да стане ясно, че заплащането е резултат от изкараното. Не е възможно да изкарваш малко, а да взимаш много.

    09:57 30.01.2026

  • 13 Трол

    7 1 Отговор
    Хак да му е на българина,до като спи дълбок сън ,тъй ще е,масови протести стачки спрете икономиката за три поредни дни ,да видите как заплатите се вдигат,но българина е хайван и хайван ще си останем

    09:58 30.01.2026

  • 14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    АБЕ,НИНОВА,
    ЧАК СЕГА ЛИ СЕ СТРЕСНА?

    09:58 30.01.2026

  • 15 оле мале

    4 5 Отговор
    тая дали пада от космоса, тези на мин раб заплата мисля са в 90% такива на които им се плаща и в плик. да стимулират изсветляването на парите, не през бой по работодателите, да спре да дрънка тъпотии

    09:58 30.01.2026

  • 16 ами

    5 2 Отговор
    а на 1000 000 пенсионери с по 300 евра пенсия колко им трябва за да оживеят

    Коментиран от #21

    10:00 30.01.2026

  • 17 Макс Планк

    2 4 Отговор
    СПОКОЙНО! ПЪСТРОЦИТЕ УРУСЛА И ТРЪМП ЩЕ СЕ ПОГРИЖАТ ЗА НАС.. СЛАВА ДЕМОКРАЦИЙ ! ГАЛОПИРАЩАТА ИНФЛАЦИЯ НЕ Е ЗАРАДИ ЕВРОЗОНАТА И ПОЛИТИКИТЕ И РЕШЕНИЯТА НА ЕК.. ПУТИН, МАДУРО И АЯТОЛАХ ХАМЕНЕЙ СА ВИНОВНИ... И КОМУНИСТА РАДЕВ... КОЙТО ВСЪЩНОСТ Е ЕВРОАТЛАНТИК

    10:00 30.01.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "е колко да е жална?":

    Нещо за ЦЕНАТА на ТРУДА ❗
    Или тя е ТАБУ‼️

    Коментиран от #19

    10:01 30.01.2026

  • 19 цената на труда не е табу

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Зависи от знаенето и моженето на всеки индивид. И от това колко си е поискал.

    10:10 30.01.2026

  • 20 другарката

    4 2 Отговор
    нинова крие от вас пътя който ви предлага И не казва че средната заплата в русия е 140 долара а пенсията 40 долара В тази връзкла левчето се погрижи за децата си и една бг стотинка струва една рубла. Освен това повечето хора работеха за повече от 2000 лева което е 1000 евр0 А с 50 евро може да се иде до германия и да се върнеш с мерцедес.ДРУГАРКАТ не ви казва че болшевиките като нея ограбиха БЪЛГАРИЯ и затова сте бедни, но скока който направи БЪЛГАРИЯ и се отдели от другарските прегръдки на москва и путин е огромен от 1 рубла за 1 лев ЕДНА РУБЛА ЗА ЕДНА СТОТИНКА

    10:16 30.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 АГАТ а Кристи

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "клошар":

    Ти още ли си в заблудата за СДС - Сътрудници на Държавна Сигурност ???
    Вече сте много малко хората, които още не сте проумняли , че Ноември 1989г бе извършен вътрешно партиен преврат в БКП и едни комунисти подпомогнати от Москва /Луканов, Младенов, Лилов/ смениха другите комунисти, облечени в тогите на "демокрацията"
    /по комунистически/, а вече ни управляват техните другари и дечица изучили се в гадния запад...

    10:19 30.01.2026

  • 23 така де

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Няма нужда нищо да се помни. НИЩО не може да поскъпне повече отколкото навън В момента в БЪЛГАРИЯ само цигарите са два пъти по евтини .Много от стоките са по скъпи в момента в БЪЛГАРИЯ Да му мислят пушачите

    Коментиран от #25

    10:24 30.01.2026

  • 24 Баба

    0 0 Отговор
    Пак си играят с цифрите.
    Едно е бруто друго е нето.

    10:24 30.01.2026

  • 25 така е

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "така де":

    За сметка на това никъде в Еврозоната няма бензин за 1.25 Евро литъра

    Коментиран от #40, #43

    10:27 30.01.2026

  • 26 тези 1з6 милиона души ще измрат

    2 0 Отговор
    до две години няма да са живи...също така, излъгаха за тази 5% индексация, която трябваше да се случи на всички заплати на държавни служители...основната ми заплата във фиша за януари е даже по-малка от тази от миналата година...никой не зна е кво се случва в държавата

    10:27 30.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Я,НЕПОКОРНАТА приватизаторка на Тратсимпекс как изведнъж се сети за работещите бедни.Гласувайте за приватизаторката и ще станете богати хахаххааааааааааааааааа

    10:30 30.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Варна

    2 0 Отговор
    Ей тая няма срам няма очи,макар че е по малкото зло от останалите престъпници,как изведнъж като и отпаднаха всички видове хранилки стана НЕПОКОРНА ?????????????????????????????

    10:32 30.01.2026

  • 31 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    90% СА ТАКИВА,КАКО!

    10:33 30.01.2026

  • 32 гледай

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "така е":

    от друга страна не си прав защото БЪЛГАРИЯ не е бедна но с лоши управници, Има държави където още като се родиш държавата ти прави влог с 50 00 долара и те учи безплатно А в момента познавам хора в испания само присъствали тук без ден работа и след 10 г без ден труд на 65 вече са пенсионери с 800 евро А ДРУГИ СЕ БЛЪСКАТ за 1400 евро след данъци... колкото до храната всичко е по евтино оптколкото в БЪЛГАРИЯ и другарката нинова да дойде тук да се учи на социализъм ,а не да ми пробутва руски опорки. НО има и нещо успокояващо всички пенсии ще растат по швейцарското правило и пенсиите и заплатите ще растат ежегодно

    10:33 30.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хе!

    0 2 Отговор
    Извинявайте, но капитализъм е, а капитализма е всеки да се оправя както може! Който има образование, умения, владее занаят и умее да краде, ще е добре! Който не може да се справи и Нинова не може да му помогне! Симпатична ми е, че не се продаде на мафията, но съм я отписал, защото върна хартиената измама в изборния ден! не вярвам на никого, дори и на себе си, а малкото на които може да се вярва, че са искрени, на практика не могат да направят нищо, понеже не притежават мафиотска мощ! Изобщо, основният проблем е, че тези които искат не могат, а тези които могат - не искат! А дали, тези които не могат, ако можеха щяха да искат.....! То, лесно се раздават чужди пари!

    Коментиран от #36

    10:34 30.01.2026

  • 35 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "е колко да е жална?":

    НАШАТА АНАРХИЯ ПРОДЪЛЖАВА ВЕЧЕ ТРИДЕСЕТ И СЕДЕМ ГОДИНИ! И ОЩЕ ПО ЗЛЕ СТАВА!

    10:35 30.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 от какво да ме е срам бе

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "не те ли е срам бе нищожество":

    Щом няма стаж за какво реве? Да го е мислил и да е работил. Аз докато съм работил, той е спал.
    Толерастията ще ви затрие.

    10:37 30.01.2026

  • 38 Хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "е колко да е жална?":

    Улучил си проблема. Тук повечето цени бяха по-ниски от тези в еврозоната. Сега изравняват и става същото като в 20 от другите 20 приели еврото- за година до две всичко е почти двойно изравнява останалите държави. За твое сведение с отчитане на наеми, услуги до началото на 2025 се водим на 60% от ценовите равнища в еврозоната. До 100% от тяхното си е почти двойно.

    Коментиран от #42

    10:38 30.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 не разбрах минуса за кво е

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "така е":

    Къде в Еврозоната има по-евтин бензин от 1.25 Евро литъра, както е в България? Люксембург е 1.45 Евро на литър.

    10:39 30.01.2026

  • 41 от какво да ме е срам бе

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "не те ли е срам бе нищ--ожество":

    Щом няма стаж за какво реве? Да го е мислил и да е работил. Аз докато съм работил, той е спал.
    Толерастията ще ви затрие.

    Коментиран от #45

    10:39 30.01.2026

  • 42 верно ли 60% отгоре

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Хаха":

    Викаш двустайна панелка в Младост 2 е 1900 евро на месец наема?

    10:41 30.01.2026

  • 43 така де

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "така е":

    бензина струва 1,5 евро, но пък е по качествен, и всичко се компенсира напълно и с качествени и нови автомобили МОЖЕШ да си сигурен че сто километра тук се изминават за по малко евро, ДОРИ ЗАРАДИ ПЪТИЩАТА , ДОРИ ЗАРАДИ КУЛТУРАТА НА ШОФЕРИТЕ. качествения бензин и новите коли са бонус ,но и повечето вече минават на електрички, и затова е скъп бензина.Да не говорим и за това че лукойл не е платил 1 лев данък на БЪЛГАРИЯ и е ограбил българите с ддс за 3 милиарда като е продал незаконно тонове бензин ДОКАЗАНО ЗА 2025 Г

    Коментиран от #44

    10:42 30.01.2026

  • 44 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "така де":

    Интересно за какво караш 30 годишен трошляк тогава? Купи си и ти качествен и нов автомобил. Или то такива няма?

    10:49 30.01.2026

  • 45 само ти си работил

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "от какво да ме е срам бе":

    що не си основеш отделна държава и сам си прави всичко там, нещ--астни бол--ни миж---иту--рки....един никога неработил мигрант на запад получав по 500 евро НА СЕДМИЦА, 2500 евро на 5 седцедмици/на месец с безплатно жилище и здравеопазване...ти живей сред трупове и смрад и се заблужавай, че като измрат всички на територията , тебе ще те държат сам на територията да благоденсташ хаххаха

    10:51 30.01.2026

