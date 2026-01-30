Нинова: Данните са стряскащи, всички на минимална заплата са работещи бедни

Данните на КНСБ за доходите и необходимата месечна издръжка на човек, са стряскащи. На един работещ му трябват 799 евро, за да се издържа. Тоест всички, които работят на минимална заплата от 620 евро, нямат достатъчно пари за живот и са работещи бедни. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:

Има още по-шокиращо число: 57% от работещите (1 571 000 души) се осигуряват на по- ниски доходи от необходимите за издръжка.

Това може да означава 2 неща:

1. Имаме над милион и половина работещи бедни. Или:

2. Официално взимат малката сума, неофициално допълнителната.

И двете неща са зле за работещите хора. Трябва ни спешна грижа за тях. Тя минава през изсветляване на икономиката, строг контрол на работодателите за изплащане на заплатите на светло и тяхното адекватно увеличение.