Тръмп разреши провеждането на "Индикар" по улиците на Вашингтон ВИДЕО

31 Януари, 2026 06:06, обновена 31 Януари, 2026 05:10 591 3

Състезанието ще се проведе през август, в рамките на празненствата по случай 250-годишнината от основаването на САЩ на 4 юли

Тръмп разреши провеждането на "Индикар" по улиците на Вашингтон ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, с който разрешава провеждането на състезание от автомобилните серии "Индикар" (IndyCar) по улиците на столицата Вашингтон през август, в рамките на празненствата по случай 250-годишнината от основаването на САЩ на 4 юли, предаде "Ройтерс".

Гран при на свободата (Freedom 250 Grand Prix) ще бъде първото състезание от сериите "Индикар" по улиците на американската столица.

Събитието ще се проведе на или в близост до националния парк, като ще доближи автомобилното състезание до емблематични паметници и музеи във Вашингтон и ще позволи безплатен достъп за мнозина.

"Ние празнуваме величието с американски моторни състезания. Те ще се проведат от 21 до 23 август и ще бъдат много вълнуващи", заяви Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом, преди да подпише указа. "Аз обожавам състезанията", подчерта Тръмп.

Подписаният по-рано днес указ представлява необичайна президентска директива, която съчетава моторните спортове с патриотичното отбелязване на наближаващата 250-годишнина от основаването на САЩ през 2026 г.

Тръмп, който е запален голфър, планира и галавечер от веригата по смесени бойни изкуства Ю Еф Си (Ultimate Fighting Championship - UFC) в Белия дом през юли. В същото време популяризира Световното първенство по футбол между 11 юни и 19 юли, на което САЩ са съдомакини с Канада и Мексико.

Според официални представители Вашингтон за последно е бил домакин на улично състезание през 1801 г., когато е имало конно надбягване. Тогава президент на САЩ е бил Томас Джеферсън, отбелязва Ройтерс.

Не бяха предоставени подробности относно финансирането или организацията на надпреварата на високоскоростни състезателни автомобили през обикновено претоварените улици в центъра на американската столица, обръща внимание световната агенция. Кметицата на Вашингтон Мюриъл Баузър, член на Демократическата партия, е подкрепила инициативата съгласно официални представители. Тя обаче не присъства на подписването на указа.

Автомобилните серии "Индикар" понастоящем включват състезания по улиците на градове като Лонг Бийч, щата Калифорния, и Сейнт Питърсбърг, щата Флорида, но никога не са се сблъсквали с особените съображения за сигурност и натоварения трафик във федералната столица, отбелязва "Ройтерс".


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Терзииски

    1 0 Отговор
    Нямат ли си кмет?

    Коментиран от #3

    05:49 31.01.2026

  • 2 Хляб и Зрелища

    0 0 Отговор
    Аве Тръмп, Аве Цезаре и нека игрите започнат!

    06:26 31.01.2026

  • 3 Тиквоний Iви Банкянски

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Терзииски":

    Имат си цар-слънце , той огрява на всякъде, аз съм го учил!

    06:27 31.01.2026