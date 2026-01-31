Досиетата "Епстийн": Принудили 14-годишна да прави секс с Тръмп - тя го ухапала, той я зашлевил

Новите досиетата по случая на скандалния финансист Джефри Епстийн, публикувани на 30 януари, бяха временно недостъпни поради претоварване на сървъра, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ пред The ​​Telegraph.

Според медията ФБР е получило непотвърдена информация, че 13- или 14-годишно момиче е било принудено да извършва сексуални действия с Доналд Тръмп в Ню Джърси преди повече от 30 години.

Това е съобщено от „неидентифицирана приятелка“ на предполагаемата жертва.

Дамата твърди, че Тръмп е бил ухапан по време на секс и че момичето "е било ударено в лицето, след като се е засмяло“ за това.

Както съобщи първият заместник-министър на правосъдието Тод Бланш, някои от материалите, публикувани от Министерството на правосъдието по случая Епщайн вчера, са били редактирани, по-специално личната информация на жертвите е била скрита.

Американският милиардер Илон Мъск е кореспондирал с Епстийн поне няколко години, сочат новите документи.

Според тях, в края на ноември 2012 г. двамата са обсъдили подробности за транспортирането на предприемача и Талула Райли, с която той е бил във връзка, до частния остров на финансиста.



„Вероятно ще бъдем само аз и Талула. Кой ден или нощ ще бъде най-щурото парти на вашия остров?“, пише Мъск в писмо от 25 ноември 2012 г., отговаряйки на въпроса на Епстийн за броя на пътниците за хеликоптерен трансфер до острова.

В друго писмо милиардерът го пита за времето на евентуално посещение на острова.

„Всъщност бих могъл да се върна по-рано, на 3-ти. Ще бъдем в Сейнт Бартс. Кога трябва да се отправим към вашия остров?“ „На 2-ри (януари 2014 г. – бел. ред.)“, се казва в писмото от 25 декември 2013 г.

Мъск многократно е отричал връзки с Епстийн. През 2020 г. и 2022 г. той отхвърли снимката от 2014 г. с Гислейн Максуел като съвпадение, а през септември 2025 г. отрече да е посещавал острова, твърдейки, че е отказал всички покани.

Междувременно, през 2022–2025 г., самият Мъск публично поиска Министерството на правосъдието на САЩ да разкрие списъка с клиенти на финансиста и да накаже отговорните.

В петък заместник-главният прокурор Тод Бланш обяви завършването на публикуването на материали по делото Епстийн. С последното публикуване общият обем на публикуваните данни надхвърля 3,5 милиона файла, включително документи, имейли, снимки и видеоклипове, свързани с разследването на вече починалия финансист на трафик на хора за сексуална експлоатация.

Говорител на Бил Гейтс заяви пред The ​​Telegraph, че твърденията срещу основателя на Microsoft, съдържащи се новите файлове, свързани със случая с Епстийн, обвинен в трафик на малолетни с цел сексуална експлоатация, са неверни.

„Тези твърдения са напълно абсурдни и напълно неверни. Единственото нещо, което тези документи демонстрират, е разочарованието на Епстийн от липсата на постоянни отношения с Гейтс и крайностите, до които е бил готов да стигне, за да го привлече и дискредитира“, каза говорителят.

The Telegraph съобщи за лични имейли, които Епстийн е изпратил през юли 2013 г. В тях финансистът критикува Гейтс, пише за предполагаемата инфекция на основателя на Microsoft и молбата му да я скрие от тогавашната си съпруга Мелинда (двойката се развежда през пролетта на 2021 г., след 27 години брак). В същия документ Епстийн твърди, че Гейтс го е помолил да набави антибиотици, за да ги „приложи тайно на Мелинда“.

В едно от писмата Епстийн твърди, че е бил „замесен в сериозен брачен спор между Мелинда и Бил“. Според откъси от писмото, цитирани от вестника, финансистът е бил „помолен и неправомерно ангажиран с действия, вариращи от морално неприемливи до етично съмнителни“.

„От подпомагане на Бил да набави лекарства, за да се справи с последиците от сексуалните отношения с руски жени, до улесняване на незаконните му афери с омъжени жени“, се казва в същия документ.

Гейтс твърди, че няма нито бизнес партньорство, нито приятелство с Епстийн.