Досиетата "Епстийн": Принудили 14-годишна да прави секс с Тръмп - тя го ухапала, той я зашлевил

31 Януари, 2026 05:35, обновена 31 Януари, 2026 06:19 2 141 15

  • илон мъск-
  • джефри епстийн-
  • документи

Епстийн планирал с Мъск "щуро парти" на острова си, Бил Гейтс го молел за антибиотици за жена си, която заразил със срамна болест, пипната от рускини

Досиетата "Епстийн": Принудили 14-годишна да прави секс с Тръмп - тя го ухапала, той я зашлевил - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новите досиетата по случая на скандалния финансист Джефри Епстийн, публикувани на 30 януари, бяха временно недостъпни поради претоварване на сървъра, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ пред The ​​Telegraph.

Според медията ФБР е получило непотвърдена информация, че 13- или 14-годишно момиче е било принудено да извършва сексуални действия с Доналд Тръмп в Ню Джърси преди повече от 30 години.

Това е съобщено от „неидентифицирана приятелка“ на предполагаемата жертва.

Дамата твърди, че Тръмп е бил ухапан по време на секс и че момичето "е било ударено в лицето, след като се е засмяло“ за това.

Както съобщи първият заместник-министър на правосъдието Тод Бланш, някои от материалите, публикувани от Министерството на правосъдието по случая Епщайн вчера, са били редактирани, по-специално личната информация на жертвите е била скрита.

Американският милиардер Илон Мъск е кореспондирал с Епстийн поне няколко години, сочат новите документи.

Според тях, в края на ноември 2012 г. двамата са обсъдили подробности за транспортирането на предприемача и Талула Райли, с която той е бил във връзка, до частния остров на финансиста.

„Вероятно ще бъдем само аз и Талула. Кой ден или нощ ще бъде най-щурото парти на вашия остров?“, пише Мъск в писмо от 25 ноември 2012 г., отговаряйки на въпроса на Епстийн за броя на пътниците за хеликоптерен трансфер до острова.

В друго писмо милиардерът го пита за времето на евентуално посещение на острова.

„Всъщност бих могъл да се върна по-рано, на 3-ти. Ще бъдем в Сейнт Бартс. Кога трябва да се отправим към вашия остров?“ „На 2-ри (януари 2014 г. – бел. ред.)“, се казва в писмото от 25 декември 2013 г.

Мъск многократно е отричал връзки с Епстийн. През 2020 г. и 2022 г. той отхвърли снимката от 2014 г. с Гислейн Максуел като съвпадение, а през септември 2025 г. отрече да е посещавал острова, твърдейки, че е отказал всички покани.

Междувременно, през 2022–2025 г., самият Мъск публично поиска Министерството на правосъдието на САЩ да разкрие списъка с клиенти на финансиста и да накаже отговорните.

В петък заместник-главният прокурор Тод Бланш обяви завършването на публикуването на материали по делото Епстийн. С последното публикуване общият обем на публикуваните данни надхвърля 3,5 милиона файла, включително документи, имейли, снимки и видеоклипове, свързани с разследването на вече починалия финансист на трафик на хора за сексуална експлоатация.

Говорител на Бил Гейтс заяви пред The ​​Telegraph, че твърденията срещу основателя на Microsoft, съдържащи се новите файлове, свързани със случая с Епстийн, обвинен в трафик на малолетни с цел сексуална експлоатация, са неверни.

„Тези твърдения са напълно абсурдни и напълно неверни. Единственото нещо, което тези документи демонстрират, е разочарованието на Епстийн от липсата на постоянни отношения с Гейтс и крайностите, до които е бил готов да стигне, за да го привлече и дискредитира“, каза говорителят.

The Telegraph съобщи за лични имейли, които Епстийн е изпратил през юли 2013 г. В тях финансистът критикува Гейтс, пише за предполагаемата инфекция на основателя на Microsoft и молбата му да я скрие от тогавашната си съпруга Мелинда (двойката се развежда през пролетта на 2021 г., след 27 години брак). В същия документ Епстийн твърди, че Гейтс го е помолил да набави антибиотици, за да ги „приложи тайно на Мелинда“.

В едно от писмата Епстийн твърди, че е бил „замесен в сериозен брачен спор между Мелинда и Бил“. Според откъси от писмото, цитирани от вестника, финансистът е бил „помолен и неправомерно ангажиран с действия, вариращи от морално неприемливи до етично съмнителни“.

„От подпомагане на Бил да набави лекарства, за да се справи с последиците от сексуалните отношения с руски жени, до улесняване на незаконните му афери с омъжени жени“, се казва в същия документ.

Гейтс твърди, че няма нито бизнес партньорство, нито приятелство с Епстийн.


САЩ
