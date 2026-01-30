Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета
  Тема: Украйна

Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета

30 Януари, 2026 14:20 5 077 86

Това е значителен удар върху приходите на Русия в момент, когато Кремъл най-малко може да си го позволи

Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Американският президент Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета, пише в свой анализ Newsweek.

Руският петролен гигант „Лукойл“ се съгласи да продаде чуждестранните си активи на американска инвестиционна фирма в четвъртък, което е важен индикатор, че санкциите на президента Доналд Тръмп срещу Москва дават резултат.

Още новини от Украйна

„Лукойл“, най-голямото недържавно предприятие в страната по отношение на приходите, се открояваше сред руските енергийни гиганти със своя международен обхват. За разлика от държавните компании като „Роснефт“, „Лукойл“ инвестира в чужбина, развивайки рафинерии в Европа, добивни активи в Близкия изток и бензиностанции на няколко континента: той притежава около 200 такива станции в САЩ, разпръснати в Ню Джърси, Ню Йорк и Пенсилвания.

В продължение на десетилетия това даваше на Москва влияние в чужбина и до известна степен защитаваше „Лукойл“ от вътрешни сътресения у дома.

През октомври САЩ обявиха санкции срещу „Лукойл” и „Роснефт” в опит да затегнат финансовия натиск заради войната на Русия в Украйна. Великобритания последва със свои собствени ограничения, насочени както към компаниите, така и към танкерите от сенческия флот, обвинени в подпомагане на Русия в заобикаляне на съществуващите ограничения върху износа на петрол.

Предложената продажба – оценена според някои оценки на около 22 милиарда долара – идва в момент, когато „Лукойл” е изправен пред блокиращи санкции от страна на САЩ и условия за продажба на активи, и би могла да нанесе огромен икономически удар на Кремъл.

Като първото мащабно действие по отношение на санкциите срещу Русия през втория мандат на Тръмп, те „блокираха“ цялото имущество и интереси на „Лукойл“, които се намират в САЩ или са контролирани от американци – което по същество означава, че те са замразени и не могат да бъдат използвани или прехвърляни. Санкциите бяха приложени не само към компанията майка, но и към много от нейните дъщерни и свързани дружества, разширявайки въздействието им.

Това е значителен удар върху данъчните приходи на Русия в момент, когато Кремъл най-малко може да си го позволи. За разлика от държавно контролираните енергийни гиганти, задграничните операции на „Лукойл“ генерираха стабилни печалби, които се връщаха в Русия чрез дивиденти и корпоративни данъци. Принудителното извеждане на тези активи от руска собственост рязко намалява обема на приходите, до които Москва има достъп извън границите си.

Федералният бюджет на Русия остава силно зависим от приходите от нефт и газ. Във военно време Русия компенсира с високи разходи за отбрана, данъци и мащабни заеми. Когато обаче войната в крайна сметка приключи, страната ще бъде изправена пред огромни разходи за възстановяване и натиск за подобряване на жизнения стандарт. Санкциите не просто затягат примката по време на войната. Те изпращат пагубен сигнал за устойчивостта на руската корпоративна мощ в чужбина и стесняват фискалните възможности на Русия след войната.

Анализатори казват, че Путин вижда малко стимули за компромис, дори когато силите му са подложени на нарастващо напрежение по фронтовата линия от около 600 мили. Според тяхната оценка Кремъл вярва, че времето е на негова страна – залагайки на това, че западното политическо единство ще се разклати, военната помощ за Киев ще намалее и способността на Украйна да поддържа съпротива ще ерозира под продължителен натиск. За да поддържа инерцията на бойното поле, Русия засили усилията си за попълване на редиците си, предлагайки парични стимули, набирайки кадри от затворите и привличайки чужди граждани за подсилване на силите си.

Украинският президент Володимир Зеленски, от своя страна, поднови призивите за по-строги санкции срещу Москва, твърдейки, че е необходим допълнителен икономически натиск, за да се принуди Кремъл към смислени отстъпки. Продажбата на „Лукойл“ е категоричен индикатор, че е прав.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ах марче

    57 5 Отговор
    При тебе няма мърдане

    Коментиран от #6, #12, #72, #73

    14:21 30.01.2026

  • 2 Атина Палада

    30 73 Отговор
    Русийка се оказа на глинени крака

    Коментиран от #10

    14:21 30.01.2026

  • 3 ХиХи

    71 23 Отговор
    Резултата е ясен, у Киев скоро нема да има ток и топла вода, Тецовете тей са натрошение две години без топло

    14:21 30.01.2026

  • 4 Атина Палада

    35 72 Отговор
    руснаците са нямали толкова глупав цар

    Коментиран от #15

    14:22 30.01.2026

  • 5 Към нашите копейки

    34 59 Отговор
    Време е да се хващате на работа, защото спират кранчето от Кремъл

    Коментиран от #11, #39

    14:22 30.01.2026

  • 6 мара

    40 9 Отговор

    До коментар #1 от "Ах марче":

    трепе руснаци един жив не оставя

    14:23 30.01.2026

  • 7 Пламен

    28 50 Отговор
    МНОГО СА МИ СМЕШНИ ЧОВЕЧЕТАТА , КОИТО КОЗИРУВАТ НА ДРЕБНИЯ . :)

    Коментиран от #48

    14:24 30.01.2026

  • 8 Копейките

    36 9 Отговор
    твърдят че Лукойл не е руски, така че няма страшно

    Коментиран от #33

    14:24 30.01.2026

  • 9 урвата

    32 4 Отговор
    Ура, победихме, край на инфлацията !

    14:24 30.01.2026

  • 10 А ти се оказа

    35 14 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    глинена глава.

    14:25 30.01.2026

  • 11 Бегай

    20 6 Отговор

    До коментар #5 от "Към нашите копейки":

    при вашите копейки !

    14:25 30.01.2026

  • 12 Мара не мърда,

    25 7 Отговор

    До коментар #1 от "Ах марче":

    само се бара

    14:25 30.01.2026

  • 13 Поп Гундяев

    25 44 Отговор
    Браво чичо Дончо. Смачкай пияните хлебарки .

    Коментиран от #42

    14:25 30.01.2026

  • 14 Неразбрал

    18 5 Отговор
    Атина ли си, Палада ли си, ква си ?

    14:26 30.01.2026

  • 16 Синоптик

    16 34 Отговор
    Раша има еднопосочен билет до местоположението на крайцера и СССР . Вече е наполовината разстояние от което няма връщане назад .

    14:26 30.01.2026

  • 17 ТЪПОТИИИИЯЯ.

    42 13 Отговор
    САЩ И РУСИЯ СА ЕДНО. ТОВА НЕ Е УДАР РАКЕТА А ПАРИ ТРИЛИОНИ НАЛЕТИ В РУСКАТА ИКОНОМИКА. ВЕЧЕ НА РУС НЕ КМ ТРЯБВА ЕВРОПА И ДРУГИ. ТЯ СИ ИМА КИТАЙ ИНДИЯ ИИИ. ЕВРАЗИЯ. ИГРАТА Е ДАЙ МИ НА МЕН А АЗ ЩЕ ДАМ НА ТЕБЕ. ПРОСТИСТЕ.

    14:26 30.01.2026

  • 18 Ха ха ха ха

    49 15 Отговор
    Пак фалирахте Русия ама тя ви набива обръчите. Кой се смее последен?

    Коментиран от #22

    14:28 30.01.2026

  • 19 Това войниче на снимката

    7 26 Отговор
    Да не му е крив врата ??

    14:29 30.01.2026

  • 20 Сатана Z

    47 10 Отговор
    Ако това е вярно,защо бай Дончо звъни по телефона на ВВП за да го моли да не бие по Укроп ,че им било студено?
    Такова унижение за оранжевия нарцис граничи само с отказа на Норвегия да му даде Нобеловата грамота ,която не заслужава?
    А Лукойл Нефтохим ще цъфне и върже с новите собственици,които ще уволнят поне 50% от гласоподавателите на тиквопрасето

    14:29 30.01.2026

  • 21 Спецназ

    42 6 Отговор
    Ключовата дума е "ПРОДАДЕ".

    КОЙ е казал на мисирките от сайта,
    че Лукойл е на загуба от сделката?

    30 милиарда СВЕЖ кинтаж за Путин заедно с очакваните още,

    а вие го жалите, че фалирал!

    Коментиран от #25

    14:29 30.01.2026

  • 22 Йосиф Кобзон

    14 21 Отговор

    До коментар #18 от "Ха ха ха ха":

    1 милион при мен се изсмяха за последно.

    14:29 30.01.2026

  • 23 име

    33 6 Отговор
    Веднага тpoла деса-стоян да покаже как се спряга употребата на частицата ЩЕ! Инача, Джефри Сакс го каза още преди две години, ако за петдесети път налагате някакви санкции, значи сте се провалили!

    Коментиран от #31

    14:30 30.01.2026

  • 24 Пияна сган

    10 18 Отговор
    Кре.постните деге.нерати скоро ще изядат чаршафите от глад . И ще побеснеят . Да му мисли недоносеното буш.менче и бандата му

    14:30 30.01.2026

  • 25 Копейка

    6 14 Отговор

    До коментар #21 от "Спецназ":

    А на нас какъв ни е кяра?

    14:30 30.01.2026

  • 26 Вашето мнение

    21 6 Отговор
    Тръмп не е ли вече агент краснов? Колко жалка картина са нашите паветни.

    14:30 30.01.2026

  • 28 присмял се хърбел

    25 6 Отговор
    Тези СДЕЛКИ ! уважаема, не се правят ей така от четвъртък за петък. Всичко е наред, да му мислят европейците и най-вече българите, които вече нямаме нищо важно в страната, което да е наше. Нефтохим в Бургас също.

    14:32 30.01.2026

  • 29 Хо-ха-ха

    29 5 Отговор
    Трябва наистина да си мисирка за да се радваш ма това. Ударът е към нас, че пак ще ползваме руски петрол но на американска цена.

    14:33 30.01.2026

  • 30 Глупости

    23 6 Отговор
    Статия от същия автор преди 3 години твърдеше, че руснаците са свършили всичките си ракети и нямат компоненти да произведат нови... Това свободно съчинение е още по-смешно... Важно е субсидията да тече...

    14:33 30.01.2026

  • 31 Руската пропаганда

    6 14 Отговор

    До коментар #23 от "име":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #36

    14:34 30.01.2026

  • 32 Лукойл

    10 4 Отговор
    не беше ли публична-частна, а не държавна компания?

    14:35 30.01.2026

  • 33 гост

    8 16 Отговор

    До коментар #8 от "Копейките":

    В Раша частен бизнес няма , има едни назначени "олигарси" , които само се водят такива , а реално нищо не е тяхно и може да бъде отнето на секундата само с едно обаждане от бункера ! Което пък значи , че те гледат само какво могат да откраднат , а фирмите им съществуват единствено защото са защитени от държавен монопол , оставят ли ги на свободна конкуренция няма да изкарат и година , както и при соца всички измислени "мастодонти" фалираха в момента , когато се озоваха в пазарна среда !

    14:35 30.01.2026

  • 34 Нищо ново

    10 14 Отговор
    Русийката всеки я шамари, кой където я свари
    😂

    14:35 30.01.2026

  • 35 Бай той Толстой

    20 6 Отговор
    Русия вече не иска бизнес с Европа.Тя продава на изток и в Южна Америка.Ние да му мислим.Глупаци демократични

    14:35 30.01.2026

  • 36 име

    12 2 Отговор

    До коментар #31 от "Руската пропаганда":

    Това го кажи на Джефри Сакс!

    Коментиран от #40

    14:36 30.01.2026

  • 37 Дон Корлеоне

    9 13 Отговор
    Тръмпака подритва Хаяско.

    Коментиран от #44

    14:36 30.01.2026

  • 38 Ха ХаХа

    15 5 Отговор
    Ударил е Тръмп на Байдън струмента.
    С 40% е увеличен експертът на петрол и 27% на газ.
    Така, че Тръмп налапа руският кавал

    Коментиран от #47, #56

    14:36 30.01.2026

  • 39 Копейка

    6 9 Отговор

    До коментар #5 от "Към нашите копейки":

    От два год. не са ни плащали, а ни карат да викаме за Иран, Русия и Северна Корея.

    14:37 30.01.2026

  • 41 Мухаа ха!

    20 4 Отговор
    Абе марче,защо не напишеш нещо умно,за нашенската нащърбена паница? Че ще глътнат и нашия Лукойл.Тя се втренчила в играта на две суперсили.Лукойл марче,е частна компания,със много собственици.Няма да ги изреждам.Руснака продава и ще продава нефт и газ,през свойте мощни ,държавни компании.Дали се досещаш: това,срещу онова! Д,@а и бесната русофобия,която ви друса.Ще усетиш,що е амерички шеф на Лукойл, до края на годината.На колонката! Същите фанфари надувахте и за двете Марици.Така ни нахендриха( и продължават,с микс на тока,в който участват с преференциално изкупуване на всеки киловат,с надценка 40%, отделно задължително " студен резерв") - на достъпен език за Марчета: не произвеждат и един киловат- но го плащаме,като произведена ел.енергия- цели 38%,от общо 100%.

    14:38 30.01.2026

  • 42 Смях в залата

    2 11 Отговор

    До коментар #13 от "Поп Гундяев":

    Действащият агент на КГБ Владимир Гундяев, известен още и като "патриарх Кирил" призовал всички руснаци на молитва за спасение от "страховитите сатинисти Зеленски и Буданов". С Божията сила "демоните на тероризма" можело да бъдат "извадени" от човешкото тяло.


    😂

    14:38 30.01.2026

  • 43 Доколкото

    16 1 Отговор
    е известно печалбите на Лукойл отиваха в акционерите на компанията, а не в руската държава. Още повече, че международните поделения на Лукойл, обект на продажба подобно на поделенията на за всички други международни корпорации плащат данък върху печалбите си в страните, в който оперират, а не в Руската федерация.

    14:38 30.01.2026

  • 45 Зеления

    15 1 Отговор
    Паразит , започнах строителството на външни тоалетни пред всеки блок , за да не се разнасят миризливи пакети из града . Заповед има от кмета до всички живущи . Кво стана смеехте се на руснаците а баш европейците с външни тоалетни . Ха Ха .

    14:38 30.01.2026

  • 46 Вартоломей втори и трети

    8 0 Отговор
    Мине,дай да не бараш клавиатурата,барай glans klitorisis I sfinkter Ani ма моме.Аконискаш,аз ще помагам

    14:38 30.01.2026

  • 47 Руската пропаганда

    5 9 Отговор

    До коментар #38 от "Ха ХаХа":

    Има за цел винаги глупака.

    Коментиран от #49

    14:38 30.01.2026

  • 49 Казал

    10 1 Отговор

    До коментар #47 от "Руската пропаганда":

    Простакът

    14:40 30.01.2026

  • 50 Па съм я бе

    6 0 Отговор

    До коментар #40 от "Тома Томов":

    Това дето ти го направи на теб не е педофилия,а садо-мазо и не е осъден,а награден.И не е Джефри Сакс,а Скот Ритър.Съвземи се,ще мине бе.

    14:41 30.01.2026

  • 51 Подправения кантар

    7 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:42 30.01.2026

  • 52 Московията трябва да бъде разрушена...

    5 9 Отговор
    Отлично

    Коментиран от #66

    14:42 30.01.2026

  • 53 Подправения кантар

    8 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #78

    14:42 30.01.2026

  • 54 Подправения кантар

    8 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:42 30.01.2026

  • 55 Факти

    17 3 Отговор
    Това са пълни Глупости! Просто РУСИЯ вече, няма нужда да търгува със Европа. Интересите са вече към Китай, Индия и Азия , като цяло. Затова и се отървяват от излишни активи тук! Интересно ЕС откъде, ще намери природни ресурси да ги замести?

    14:42 30.01.2026

  • 56 Тръмп може да

    7 11 Отговор

    До коментар #38 от "Ха ХаХа":

    е луд, но не е толкова глупав. Много добре си подготви нещата, извърши си бързо операциите. Изплющя няколко тежки удара на Русия. И сега Ще продава венецуелския петрол на Европа и Китай. Никой нищо не може да му каже.

    14:42 30.01.2026

  • 57 стоян георгиев

    10 1 Отговор
    Евроатлантически мечти 😂

    14:42 30.01.2026

  • 58 Аз казах

    5 14 Отговор
    Русия няма да издържи на санкциите на САЩ и ЕС повече от две до три години и ще се срине много по-тежко от СеСеСеРето.Там срива мина почти без жертви,като изключим пуча,но сега при разпада на остатъчния колхоз,ще бъде ад,ад с много ужас,реки от кръв и много жертви.Представям си само,как Кавказ,Якутия,Татарстан и всички останали вписани насилствено в пределите на федирацията,потриват доволно ръце.

    14:43 30.01.2026

  • 59 Защо Русия се управлява от

    2 9 Отговор
    Такъв идиот?

    Коментиран от #63

    14:44 30.01.2026

  • 60 павела митова

    7 0 Отговор
    рижака е американското лудо ленче - чик .чирика на света

    14:44 30.01.2026

  • 61 Тома

    10 0 Отговор
    Како маре я пак прочети кога Лукойл се съгласи да продава след като това което налагат краварите е против международното право

    14:44 30.01.2026

  • 62 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    5 1 Отговор
    Офисът на „Лукойл“ е разположен в Кипър. Руският петрол, който преработва е под 5%. Офисът в Москва е изпразнен. Бил е под наем.

    14:45 30.01.2026

  • 64 Копейки,

    2 4 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ.

    14:46 30.01.2026

  • 65 Нямаш думата

    3 0 Отговор
    Бе фес прогнил

    14:46 30.01.2026

  • 66 Ха ХаХа

    6 0 Отговор

    До коментар #52 от "Московията трябва да бъде разрушена...":

    От наркомана ли?

    14:47 30.01.2026

  • 67 Мдаааа

    14 1 Отговор
    Така го удари, че златото удари 6000$ и още расте... А у Русията злато и сребро (и други ценни метали и диаманти) бол... А растежа на златото говори за проблеми с долара...

    Коментиран от #71

    14:48 30.01.2026

  • 68 Бесен - Язовец

    5 1 Отговор
    Сороски фантазии

    14:48 30.01.2026

  • 69 Ресофобите

    7 1 Отговор
    Които ликвидираха българите в Украйна имат само един път като национални предатели.
    Ликвидация без съд и присъда

    14:49 30.01.2026

  • 70 Цък

    5 0 Отговор
    ЕП пак се превъзбудихи. Продават се чуждестранните дружества. Приходите от тези дружества дали са се връщали в Русия? Аз лично съм сигурен, че не са, а ЕП какво мислят по въпроса

    14:50 30.01.2026

  • 71 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    11 1 Отговор

    До коментар #67 от "Мдаааа":

    Миналата година РФ е добила над 200 тона злато. И така десетилетия наред в миналото. Не си подаряват златото на чужди фирми, като нас.

    Коментиран от #79, #81

    14:51 30.01.2026

  • 72 Kaлпазанин

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ах марче":

    Не може да разбере горкичката че е световен шампион абсолютен по тъпотия ,още се чудя кой как и защо и плаща

    14:51 30.01.2026

  • 73 Трансформация в звук

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ах марче":

    Каквото и да ѝ се удари в кафата, все кънти на кухо.

    14:52 30.01.2026

  • 74 Ама най

    3 8 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Са нашите копеи ,все чакат дядя си Иван да ги упрай

    14:53 30.01.2026

  • 76 Архимандрисандрит Бибиян

    0 5 Отговор
    Е шо бе, те са швейцарска фирма на шорошите деа? Пемберугите фатмашки така казаха путилифона.

    14:54 30.01.2026

  • 77 БЛАТНА ОРКА АЛКАШ

    3 6 Отговор
    Блатната подлога е толкова свръх неумна,че дори плосията да се разпадне на 50 малки разкаляни кочинки,те пак ще квичат за могучая,булави,сарми и други блатни фантазии.....🤣🤣😂😂

    Коментиран от #80

    14:54 30.01.2026

  • 78 Ха-ха

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    15:00 30.01.2026

  • 79 Ми че то

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    това са 40 милярда бе....

    15:02 30.01.2026

  • 80 Известният

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "БЛАТНА ОРКА АЛКАШ":

    Простак винаги емирства форума с простотиите си

    15:10 30.01.2026

  • 81 хихихи

    1 3 Отговор

    До коментар #71 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    И прави ракети с парите от златото. Наистина няма по-глупаво нещо от руснака на този свят :)

    15:12 30.01.2026

  • 82 ЗОРО

    3 1 Отговор
    Аве ей, не знам дали Тръмп е ударил Русия, но по-добре погледнете, че краварника слага ръка върху цялата енергетика в колониалната територия България. По-зле сме от Венецуела! Нефтихим, Мариците, горивото за АЕЦ Козлодуй - тотална зависимост!!! Златото и редки земните метали, които са по-скъпи от злато също са в техни ръце. И няма нито един горе във властта са каже, че това не е редно!!! Ако контролираш енергетиката на една страна, добива на ценни метали и имаш военни бази на нейна територия, то не е ли тя колония!

    15:16 30.01.2026

  • 83 Иван

    1 0 Отговор
    Бензиностанцията умрЕ.
    Остават само ракетите - ама те не стават за ядене

    15:23 30.01.2026

  • 84 Читател

    0 0 Отговор
    Всичко е е една огромна манипулация и лъжа лошото е че се избиват братски народи за чужди интереси.

    15:24 30.01.2026

  • 85 Реалност

    0 0 Отговор
    Катастрофалните загуби на Кремъл в Украйна могат да доведат до рухването на Руската федерация.
    Става все по-ясно, че Украйна печели войната.
    Кремъл е изправен пред историческа криза на доверието и е напълно възможно да наблюдаваме началото на края - не само на режима, но и на самата Руска федерация.
    Изгуби се доверието на руснаците по отношение на руската армия, която традиционно е централен елемент от легитимността на Кремъл.
    Унижението ѝ в Украйна сега е почти пълно, а гордият Черноморски флот все още се крие зад Крим, твърде изплашен да предприеме действия срещу една страна, която дори няма военноморски флот.
    Ударът, който бе нанесен на руската икономика, е поразителен и това ще доведе до ненормално съществуване на многомилионното разпръснато руско население.
    Тази особеност на разпръснатост е причина за слабо свързане помежду им, а сега, когато властовия център е в позиция нула, чувството за принадлежност към нацията може още повече да отслабне.
    Загубата на енергийните пазари, която компенсираше липсата на съвременни производства, не може да бъде компенсирана.

    Пригответе се за разпадането на Русия!

    15:27 30.01.2026

  • 86 БАРС

    0 0 Отговор
    НЕ ГИ МИСЛЕТЕ ,ЧЕ РАШКИТЕ СА ПРОСТИ.ТА СА СИ ПАТРИОТИ ЗА РАЗЛИКА ОТ НАШИТЕ КОИТО ПРОДАВАТ НА ЗАПЪДНИ ФИРМИ НАШИТЕ БОГАСТВА А ПОЛУЧАВА МЕ ЦЕНТОВЕ.ГАРАНЦИЯ РАШКИТЕ АКО СА ГО ДАЛИ УЧАСТИЕ НА СПЩ НО ГАРАНЦИЯ ПЕЧАЛБАТА ЩЕ Е СЪЩАТА АКО НЕ И ПОВЕЧЕ.ЗАЩОТО САЩ ВДИГНАХА ЦЕНИТЕ НА ПЕТРОЛА ТИ ЩЕ ПРОДАВАТ НА БУРГАС ЛУККОИЛ КАКТО И НА ЗАПЪДНА ЕВРОПА НА РОВИСОКП ЦЕНА.РАШКИТЕ СВОЕТО ЩЕ ПОЛУЧАТ А САЩ КАК ЩЕ ПРОДАВА ТЯХ НЕГИ ИНТЕРЕСУВА.ГАРАНЦИЯ ,ЧЕ Е ТАКА .ТАКА ,ЧЕ ЗАГЛАВИЕТО Е СПЕЦИАЛНО НАСОЧЕНО ПРОТИВ РОСИЯ ЗА ДА И СЕ СМЕЯТ.ВСЪЩНОСТ ПЛАЧЕЩОТО Е В БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРИКА ,ЗЛАТО И Т.Н СА В РЪЦЕТЕ НА САЩ ,А НИЕ ПОЛУЧАВАХМЕ ЧЕНТЕЗИ.А ЗАЩО ФАКТИ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ КОЛКО БЪЛГАРИЯ ПОЛУЧАВА ОТ ВСИЧКО ТОВА в НАШИЯТ бюджет.А РАШКИТЕ ДА ПРАВЯТ КАКВОТО СИ ИСКАТ ТО СИ Е ТЯХНА РАБОТА.ЖАЛКО ,ЧЕ УПРАВПТА ИЗЛЕЗЕ ПРЕДАТЕЛСКА ПРЕДАДЕ РОСИЯ КОЯТО ВИНАГИ ГЛЕДАШЕ И НИЕ ДА ПЕЧЕЛИМ.ДАВАШЕНИ МИГОВЕ И ХИЛЕКОПТЕРИ ЗА ДОМАТИ И КРАСТААИЧКИ А СЕГА НЯМАМЕ НИЩО.8 АМИРЕКАНСКИ ХВЪРЧИЛА.

    15:27 30.01.2026