Американският президент Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета, пише в свой анализ Newsweek.
Руският петролен гигант „Лукойл“ се съгласи да продаде чуждестранните си активи на американска инвестиционна фирма в четвъртък, което е важен индикатор, че санкциите на президента Доналд Тръмп срещу Москва дават резултат.
„Лукойл“, най-голямото недържавно предприятие в страната по отношение на приходите, се открояваше сред руските енергийни гиганти със своя международен обхват. За разлика от държавните компании като „Роснефт“, „Лукойл“ инвестира в чужбина, развивайки рафинерии в Европа, добивни активи в Близкия изток и бензиностанции на няколко континента: той притежава около 200 такива станции в САЩ, разпръснати в Ню Джърси, Ню Йорк и Пенсилвания.
В продължение на десетилетия това даваше на Москва влияние в чужбина и до известна степен защитаваше „Лукойл“ от вътрешни сътресения у дома.
През октомври САЩ обявиха санкции срещу „Лукойл” и „Роснефт” в опит да затегнат финансовия натиск заради войната на Русия в Украйна. Великобритания последва със свои собствени ограничения, насочени както към компаниите, така и към танкерите от сенческия флот, обвинени в подпомагане на Русия в заобикаляне на съществуващите ограничения върху износа на петрол.
Предложената продажба – оценена според някои оценки на около 22 милиарда долара – идва в момент, когато „Лукойл” е изправен пред блокиращи санкции от страна на САЩ и условия за продажба на активи, и би могла да нанесе огромен икономически удар на Кремъл.
Като първото мащабно действие по отношение на санкциите срещу Русия през втория мандат на Тръмп, те „блокираха“ цялото имущество и интереси на „Лукойл“, които се намират в САЩ или са контролирани от американци – което по същество означава, че те са замразени и не могат да бъдат използвани или прехвърляни. Санкциите бяха приложени не само към компанията майка, но и към много от нейните дъщерни и свързани дружества, разширявайки въздействието им.
Това е значителен удар върху данъчните приходи на Русия в момент, когато Кремъл най-малко може да си го позволи. За разлика от държавно контролираните енергийни гиганти, задграничните операции на „Лукойл“ генерираха стабилни печалби, които се връщаха в Русия чрез дивиденти и корпоративни данъци. Принудителното извеждане на тези активи от руска собственост рязко намалява обема на приходите, до които Москва има достъп извън границите си.
Федералният бюджет на Русия остава силно зависим от приходите от нефт и газ. Във военно време Русия компенсира с високи разходи за отбрана, данъци и мащабни заеми. Когато обаче войната в крайна сметка приключи, страната ще бъде изправена пред огромни разходи за възстановяване и натиск за подобряване на жизнения стандарт. Санкциите не просто затягат примката по време на войната. Те изпращат пагубен сигнал за устойчивостта на руската корпоративна мощ в чужбина и стесняват фискалните възможности на Русия след войната.
Анализатори казват, че Путин вижда малко стимули за компромис, дори когато силите му са подложени на нарастващо напрежение по фронтовата линия от около 600 мили. Според тяхната оценка Кремъл вярва, че времето е на негова страна – залагайки на това, че западното политическо единство ще се разклати, военната помощ за Киев ще намалее и способността на Украйна да поддържа съпротива ще ерозира под продължителен натиск. За да поддържа инерцията на бойното поле, Русия засили усилията си за попълване на редиците си, предлагайки парични стимули, набирайки кадри от затворите и привличайки чужди граждани за подсилване на силите си.
Украинският президент Володимир Зеленски, от своя страна, поднови призивите за по-строги санкции срещу Москва, твърдейки, че е необходим допълнителен икономически натиск, за да се принуди Кремъл към смислени отстъпки. Продажбата на „Лукойл“ е категоричен индикатор, че е прав.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ах марче
Коментиран от #6, #12, #72, #73
14:21 30.01.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #10
14:21 30.01.2026
3 ХиХи
14:21 30.01.2026
4 Атина Палада
Коментиран от #15
14:22 30.01.2026
5 Към нашите копейки
Коментиран от #11, #39
14:22 30.01.2026
6 мара
До коментар #1 от "Ах марче":трепе руснаци един жив не оставя
14:23 30.01.2026
7 Пламен
Коментиран от #48
14:24 30.01.2026
8 Копейките
Коментиран от #33
14:24 30.01.2026
9 урвата
14:24 30.01.2026
10 А ти се оказа
До коментар #2 от "Атина Палада":глинена глава.
14:25 30.01.2026
11 Бегай
До коментар #5 от "Към нашите копейки":при вашите копейки !
14:25 30.01.2026
12 Мара не мърда,
До коментар #1 от "Ах марче":само се бара
14:25 30.01.2026
13 Поп Гундяев
Коментиран от #42
14:25 30.01.2026
14 Неразбрал
14:26 30.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Синоптик
14:26 30.01.2026
17 ТЪПОТИИИИЯЯ.
14:26 30.01.2026
18 Ха ха ха ха
Коментиран от #22
14:28 30.01.2026
19 Това войниче на снимката
14:29 30.01.2026
20 Сатана Z
Такова унижение за оранжевия нарцис граничи само с отказа на Норвегия да му даде Нобеловата грамота ,която не заслужава?
А Лукойл Нефтохим ще цъфне и върже с новите собственици,които ще уволнят поне 50% от гласоподавателите на тиквопрасето
14:29 30.01.2026
21 Спецназ
КОЙ е казал на мисирките от сайта,
че Лукойл е на загуба от сделката?
30 милиарда СВЕЖ кинтаж за Путин заедно с очакваните още,
а вие го жалите, че фалирал!
Коментиран от #25
14:29 30.01.2026
22 Йосиф Кобзон
До коментар #18 от "Ха ха ха ха":1 милион при мен се изсмяха за последно.
14:29 30.01.2026
23 име
Коментиран от #31
14:30 30.01.2026
24 Пияна сган
14:30 30.01.2026
25 Копейка
До коментар #21 от "Спецназ":А на нас какъв ни е кяра?
14:30 30.01.2026
26 Вашето мнение
14:30 30.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 присмял се хърбел
14:32 30.01.2026
29 Хо-ха-ха
14:33 30.01.2026
30 Глупости
14:33 30.01.2026
31 Руската пропаганда
До коментар #23 от "име":Има за цел глупака.
Коментиран от #36
14:34 30.01.2026
32 Лукойл
14:35 30.01.2026
33 гост
До коментар #8 от "Копейките":В Раша частен бизнес няма , има едни назначени "олигарси" , които само се водят такива , а реално нищо не е тяхно и може да бъде отнето на секундата само с едно обаждане от бункера ! Което пък значи , че те гледат само какво могат да откраднат , а фирмите им съществуват единствено защото са защитени от държавен монопол , оставят ли ги на свободна конкуренция няма да изкарат и година , както и при соца всички измислени "мастодонти" фалираха в момента , когато се озоваха в пазарна среда !
14:35 30.01.2026
34 Нищо ново
😂
14:35 30.01.2026
35 Бай той Толстой
14:35 30.01.2026
36 име
До коментар #31 от "Руската пропаганда":Това го кажи на Джефри Сакс!
Коментиран от #40
14:36 30.01.2026
37 Дон Корлеоне
Коментиран от #44
14:36 30.01.2026
38 Ха ХаХа
С 40% е увеличен експертът на петрол и 27% на газ.
Така, че Тръмп налапа руският кавал
Коментиран от #47, #56
14:36 30.01.2026
39 Копейка
До коментар #5 от "Към нашите копейки":От два год. не са ни плащали, а ни карат да викаме за Иран, Русия и Северна Корея.
14:37 30.01.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Мухаа ха!
14:38 30.01.2026
42 Смях в залата
До коментар #13 от "Поп Гундяев":Действащият агент на КГБ Владимир Гундяев, известен още и като "патриарх Кирил" призовал всички руснаци на молитва за спасение от "страховитите сатинисти Зеленски и Буданов". С Божията сила "демоните на тероризма" можело да бъдат "извадени" от човешкото тяло.
😂
14:38 30.01.2026
43 Доколкото
14:38 30.01.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Зеления
14:38 30.01.2026
46 Вартоломей втори и трети
14:38 30.01.2026
47 Руската пропаганда
До коментар #38 от "Ха ХаХа":Има за цел винаги глупака.
Коментиран от #49
14:38 30.01.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Казал
До коментар #47 от "Руската пропаганда":Простакът
14:40 30.01.2026
50 Па съм я бе
До коментар #40 от "Тома Томов":Това дето ти го направи на теб не е педофилия,а садо-мазо и не е осъден,а награден.И не е Джефри Сакс,а Скот Ритър.Съвземи се,ще мине бе.
14:41 30.01.2026
51 Подправения кантар
Фидел Кастро 1992 г.
14:42 30.01.2026
52 Московията трябва да бъде разрушена...
Коментиран от #66
14:42 30.01.2026
53 Подправения кантар
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #78
14:42 30.01.2026
54 Подправения кантар
14:42 30.01.2026
55 Факти
14:42 30.01.2026
56 Тръмп може да
До коментар #38 от "Ха ХаХа":е луд, но не е толкова глупав. Много добре си подготви нещата, извърши си бързо операциите. Изплющя няколко тежки удара на Русия. И сега Ще продава венецуелския петрол на Европа и Китай. Никой нищо не може да му каже.
14:42 30.01.2026
57 стоян георгиев
14:42 30.01.2026
58 Аз казах
14:43 30.01.2026
59 Защо Русия се управлява от
Коментиран от #63
14:44 30.01.2026
60 павела митова
14:44 30.01.2026
61 Тома
14:44 30.01.2026
62 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
14:45 30.01.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Копейки,
14:46 30.01.2026
65 Нямаш думата
14:46 30.01.2026
66 Ха ХаХа
До коментар #52 от "Московията трябва да бъде разрушена...":От наркомана ли?
14:47 30.01.2026
67 Мдаааа
Коментиран от #71
14:48 30.01.2026
68 Бесен - Язовец
14:48 30.01.2026
69 Ресофобите
Ликвидация без съд и присъда
14:49 30.01.2026
70 Цък
14:50 30.01.2026
71 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #67 от "Мдаааа":Миналата година РФ е добила над 200 тона злато. И така десетилетия наред в миналото. Не си подаряват златото на чужди фирми, като нас.
Коментиран от #79, #81
14:51 30.01.2026
72 Kaлпазанин
До коментар #1 от "Ах марче":Не може да разбере горкичката че е световен шампион абсолютен по тъпотия ,още се чудя кой как и защо и плаща
14:51 30.01.2026
73 Трансформация в звук
До коментар #1 от "Ах марче":Каквото и да ѝ се удари в кафата, все кънти на кухо.
14:52 30.01.2026
74 Ама най
До коментар #15 от "Механик":Са нашите копеи ,все чакат дядя си Иван да ги упрай
14:53 30.01.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Архимандрисандрит Бибиян
14:54 30.01.2026
77 БЛАТНА ОРКА АЛКАШ
Коментиран от #80
14:54 30.01.2026
78 Ха-ха
До коментар #53 от "Подправения кантар":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
15:00 30.01.2026
79 Ми че то
До коментар #71 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":това са 40 милярда бе....
15:02 30.01.2026
80 Известният
До коментар #77 от "БЛАТНА ОРКА АЛКАШ":Простак винаги емирства форума с простотиите си
15:10 30.01.2026
81 хихихи
До коментар #71 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":И прави ракети с парите от златото. Наистина няма по-глупаво нещо от руснака на този свят :)
15:12 30.01.2026
82 ЗОРО
15:16 30.01.2026
83 Иван
Остават само ракетите - ама те не стават за ядене
15:23 30.01.2026
84 Читател
15:24 30.01.2026
85 Реалност
Става все по-ясно, че Украйна печели войната.
Кремъл е изправен пред историческа криза на доверието и е напълно възможно да наблюдаваме началото на края - не само на режима, но и на самата Руска федерация.
Изгуби се доверието на руснаците по отношение на руската армия, която традиционно е централен елемент от легитимността на Кремъл.
Унижението ѝ в Украйна сега е почти пълно, а гордият Черноморски флот все още се крие зад Крим, твърде изплашен да предприеме действия срещу една страна, която дори няма военноморски флот.
Ударът, който бе нанесен на руската икономика, е поразителен и това ще доведе до ненормално съществуване на многомилионното разпръснато руско население.
Тази особеност на разпръснатост е причина за слабо свързане помежду им, а сега, когато властовия център е в позиция нула, чувството за принадлежност към нацията може още повече да отслабне.
Загубата на енергийните пазари, която компенсираше липсата на съвременни производства, не може да бъде компенсирана.
Пригответе се за разпадането на Русия!
15:27 30.01.2026
86 БАРС
15:27 30.01.2026