Американският президент Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета, пише в свой анализ Newsweek.

Руският петролен гигант „Лукойл“ се съгласи да продаде чуждестранните си активи на американска инвестиционна фирма в четвъртък, което е важен индикатор, че санкциите на президента Доналд Тръмп срещу Москва дават резултат.

„Лукойл“, най-голямото недържавно предприятие в страната по отношение на приходите, се открояваше сред руските енергийни гиганти със своя международен обхват. За разлика от държавните компании като „Роснефт“, „Лукойл“ инвестира в чужбина, развивайки рафинерии в Европа, добивни активи в Близкия изток и бензиностанции на няколко континента: той притежава около 200 такива станции в САЩ, разпръснати в Ню Джърси, Ню Йорк и Пенсилвания.

В продължение на десетилетия това даваше на Москва влияние в чужбина и до известна степен защитаваше „Лукойл“ от вътрешни сътресения у дома.

През октомври САЩ обявиха санкции срещу „Лукойл” и „Роснефт” в опит да затегнат финансовия натиск заради войната на Русия в Украйна. Великобритания последва със свои собствени ограничения, насочени както към компаниите, така и към танкерите от сенческия флот, обвинени в подпомагане на Русия в заобикаляне на съществуващите ограничения върху износа на петрол.

Предложената продажба – оценена според някои оценки на около 22 милиарда долара – идва в момент, когато „Лукойл” е изправен пред блокиращи санкции от страна на САЩ и условия за продажба на активи, и би могла да нанесе огромен икономически удар на Кремъл.

Като първото мащабно действие по отношение на санкциите срещу Русия през втория мандат на Тръмп, те „блокираха“ цялото имущество и интереси на „Лукойл“, които се намират в САЩ или са контролирани от американци – което по същество означава, че те са замразени и не могат да бъдат използвани или прехвърляни. Санкциите бяха приложени не само към компанията майка, но и към много от нейните дъщерни и свързани дружества, разширявайки въздействието им.

Това е значителен удар върху данъчните приходи на Русия в момент, когато Кремъл най-малко може да си го позволи. За разлика от държавно контролираните енергийни гиганти, задграничните операции на „Лукойл“ генерираха стабилни печалби, които се връщаха в Русия чрез дивиденти и корпоративни данъци. Принудителното извеждане на тези активи от руска собственост рязко намалява обема на приходите, до които Москва има достъп извън границите си.

Федералният бюджет на Русия остава силно зависим от приходите от нефт и газ. Във военно време Русия компенсира с високи разходи за отбрана, данъци и мащабни заеми. Когато обаче войната в крайна сметка приключи, страната ще бъде изправена пред огромни разходи за възстановяване и натиск за подобряване на жизнения стандарт. Санкциите не просто затягат примката по време на войната. Те изпращат пагубен сигнал за устойчивостта на руската корпоративна мощ в чужбина и стесняват фискалните възможности на Русия след войната.

Анализатори казват, че Путин вижда малко стимули за компромис, дори когато силите му са подложени на нарастващо напрежение по фронтовата линия от около 600 мили. Според тяхната оценка Кремъл вярва, че времето е на негова страна – залагайки на това, че западното политическо единство ще се разклати, военната помощ за Киев ще намалее и способността на Украйна да поддържа съпротива ще ерозира под продължителен натиск. За да поддържа инерцията на бойното поле, Русия засили усилията си за попълване на редиците си, предлагайки парични стимули, набирайки кадри от затворите и привличайки чужди граждани за подсилване на силите си.

Украинският президент Володимир Зеленски, от своя страна, поднови призивите за по-строги санкции срещу Москва, твърдейки, че е необходим допълнителен икономически натиск, за да се принуди Кремъл към смислени отстъпки. Продажбата на „Лукойл“ е категоричен индикатор, че е прав.