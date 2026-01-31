Новини
Украйна трябва да плати на МВФ близо $188 милиона до неделя
  Тема: Украйна

Украйна трябва да плати на МВФ близо $188 милиона до неделя

31 Януари, 2026 05:28, обновена 31 Януари, 2026 05:34

Това е най-голямото еднократно плащане на Киев към фонда за 2026 г

Украйна трябва да плати на МВФ близо $188 милиона до неделя - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна трябва да плати на Международния валутен фонд (МВФ) най-голямото си еднократно плащане за 2026 г., възлизащо на близо 188 милиона долара, до неделя, предаде РИА Новости, позовавайки се на графика за плащания на фонда.

Според МВФ, Киев трябва да плати лихва по дълга си до полунощ в събота вечер вашингтонско време, както и редовни вноски за ползване на ресурсите на фонда в общ размер на 136 038 500 специални права на тираж (СПТ).

Според официалния обменен курс на МВФ към 27 януари, едно СПТ е еквивалентно на 1,379 долара. По този начин задължителното плащане на Киев възлиза на приблизително 187,6 милиона долара.

За сравнение, най-голямото еднократно плащане през 2025 г. също се е дължило през февруари и е възлизало на над 161 милиона СПТ, или приблизително 220 милиона долара.

По-рано през януари изтече следващото плащане на Украйна към МВФ, в размер на приблизително 171,9 милиона долара.

Според графика на МВФ, следващото финансово задължение на Украйна към МВФ се дължи на 24 февруари 2026 г. Това включва изплащане на средства, предоставени на Украйна чрез основния механизъм за кредитиране на МВФ, финансиран от ресурсите на страните членки на МВФ.

Освен това, през февруари-април 2026 г. Украйна трябва да направи още няколко големи плащания по получени по-рано заеми, според данни на МВФ, анализирани от агенцията.


Украйна
  • 1 Володимир Зеленски, президент

    1 33 Отговор
    Какъв е проблема ?
    Вземете парите от Русия или замразените руски активи !!!

    Коментиран от #5, #7, #12

    05:37 31.01.2026

  • 2 Няма страшно,

    28 0 Отговор
    Урсула и Кая са насреща. Европейска солидарност и златни кенефи.

    05:38 31.01.2026

  • 3 Европеец

    20 1 Отговор
    Нищо пари за Украйна, А може да послушат и Кристалина Георгиева да рррр ъкат...., А ,ако ли не великодушната урсула ще им ги плати с нашите пари.....

    Коментиран от #8

    05:39 31.01.2026

  • 4 Защо

    13 0 Отговор
    само толкова ?

    05:40 31.01.2026

  • 5 Така е

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Володимир Зеленски, президент":

    защото Украина е Русия.

    05:41 31.01.2026

  • 6 Уса

    18 1 Отговор
    Украйна няма едно собствено евро да плати.Вие явно шмъркате от нещото.Кая и Урсула чакат на българите там левчетата кефчетата ще свършат работа за няколко дена

    05:44 31.01.2026

  • 7 8888

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Володимир Зеленски, президент":

    Не случайно са "замразени" активи, но ти едва ли ще разбереш.
    ще дойдат от нашите данъци, защото Европа плаща всичко за държава която нито е в ЕС нито в Нато, просто си им даваме парите за да стигнат до Москва...

    Коментиран от #13

    05:45 31.01.2026

  • 8 Перо

    49 21 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Слава Украина и президент Зеленски

    Коментиран от #9, #10

    05:49 31.01.2026

  • 9 Кооо

    15 37 Отговор

    До коментар #8 от "Перо":

    Объркал си сайта бе...Тук е България

    05:59 31.01.2026

  • 10 Кооо

    3 14 Отговор

    До коментар #8 от "Перо":

    Ви помилилися місцем, це Болгарія дурень

    06:02 31.01.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    4 6 Отговор
    Кристалина ги дере яко. Нема лабаво.

    06:05 31.01.2026

  • 12 име

    13 18 Отговор

    До коментар #1 от "Володимир Зеленски, президент":

    Вземете, дайте да дадем, имат нужда от нови златни тоалетни в Киев.... Но, вече четири години западнолите робовладелци и колонизатори не смеят да пипнат руски пари щото знаят, че ще им строшат крадливите ръчички. Освен вие, coрocнята, да се бръкнете да им дадеде, а?! Айде хванете се на работа, па им дайте малко пари на бандерите, де! Всички тези имоти по света имат нужда от златни тоалетни!

    Коментиран от #18

    06:06 31.01.2026

  • 13 Европеец

    0 6 Отговор

    До коментар #7 от "8888":

    Гледам не си разбрал сарказъма в коментара ми..... А логиката в твоя коментар е не разбираема....

    06:07 31.01.2026

  • 14 В Русия критикуват Путлер 😁

    18 10 Отговор
    Григорий Еремеев пред Самарската губернска дума:

    :
    "...За да се прекрати незабавно войната в Украйна, депутатите са длъжни да споделят с президента Путин отговорността за провала на «СВО» (Специалната военна операция).
    ​Кой може да вземе решение за края на войната днес? Путин, като президент и главнокомандващ. И Държавната дума на Руската федерация.
    ​Но Путин не може да вземе това решение или да подаде оставка поради стеклите се обстоятелства, тъй като в нито една страна по света не обичат главнокомандващи, които не печелят войни, и съдбата им става незавидна след прекратяването на бойните действия.
    ​На никого, както ние смятаме, не му се иска да влезе в историята като президент, загубил четиригодишна война.
    ​Депутатите от Държавната дума не могат да вземат самостоятелно решение за прекратяване на «СВО», тъй като днес са изцяло подконтролни, както ние смятаме, на президентския екип.
    ​Тъй като пропагандната лъжа, смъртта, ежедневните убийства на стотици граждани се превръщат в обичайно явление, което води до разрушаване на общочовешките морални ценности и до юридически хаос..."
    Рашистите вече водят разследване срещу този руски патриот.

    Коментиран от #16

    06:11 31.01.2026

  • 15 Хаяши Джилязков

    10 0 Отговор
    Може ли ние да ги платим вместо крайната?

    06:19 31.01.2026

  • 16 БРАВО

    9 9 Отговор

    До коментар #14 от "В Русия критикуват Путлер 😁":

    Тролчик, беги веднага към Кииф да им обясниш на бандерите, че руснаците са победени и да ги довършват за няколко дни! Вече четири години са изгубили войната, а онея в Кииф само се мотат и настъпват смело на запад!

    06:24 31.01.2026

  • 17 Бойко Евроатлантик

    8 9 Отговор
    Няма проблем, аз ще ги пратя от бюджета нали сме в оставка и крадем като за последно 🎃🖕

    06:31 31.01.2026

  • 18 Путлер в бункера

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    Слава Украина и президент Зеленски !

    06:42 31.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Зе магията

    0 0 Отговор
    Ще имате да вземате!

    06:48 31.01.2026

