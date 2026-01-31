Украйна трябва да плати на МВФ близо $188 милиона до неделя

Украйна трябва да плати на Международния валутен фонд (МВФ) най-голямото си еднократно плащане за 2026 г., възлизащо на близо 188 милиона долара, до неделя, предаде РИА Новости, позовавайки се на графика за плащания на фонда.

Според МВФ, Киев трябва да плати лихва по дълга си до полунощ в събота вечер вашингтонско време, както и редовни вноски за ползване на ресурсите на фонда в общ размер на 136 038 500 специални права на тираж (СПТ).

Според официалния обменен курс на МВФ към 27 януари, едно СПТ е еквивалентно на 1,379 долара. По този начин задължителното плащане на Киев възлиза на приблизително 187,6 милиона долара.

За сравнение, най-голямото еднократно плащане през 2025 г. също се е дължило през февруари и е възлизало на над 161 милиона СПТ, или приблизително 220 милиона долара.

По-рано през януари изтече следващото плащане на Украйна към МВФ, в размер на приблизително 171,9 милиона долара.

Според графика на МВФ, следващото финансово задължение на Украйна към МВФ се дължи на 24 февруари 2026 г. Това включва изплащане на средства, предоставени на Украйна чрез основния механизъм за кредитиране на МВФ, финансиран от ресурсите на страните членки на МВФ.

Освен това, през февруари-април 2026 г. Украйна трябва да направи още няколко големи плащания по получени по-рано заеми, според данни на МВФ, анализирани от агенцията.