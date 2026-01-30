Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Димче Ямандиев пред ФАКТИ: Вписването на българите в конституцията на РСМ е задължение на Скопие

30 Януари, 2026 12:39 1 832 17

  • димче-
  • ямандиев-
  • северна македония-
  • мицкоски-
  • конституция-
  • вписване

Решенията на Европейския съд по правата на човека не принуждават България да признава „македонски етнос“, казва той

Димче Ямандиев пред ФАКТИ: Вписването на българите в конституцията на РСМ е задължение на Скопие - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Станахме свидетели на поредното изказване на премиера на Република Северна Македония Християн Мицкоски, че българите няма да бъдат вписани в конституцията на страната, ако България не изпълни „две условия“. И това се случва на фона на системните внушения, че решенията на Европейския съд по правата на човека задължават България да признае „македонски етнос“. Какво следва… Пред ФАКТИ говори Димче Ямандиев, председател на Сдружение „Илиндень“.

- Г-н Ямандиев, как тълкувате изказването на премиера Мицкоски, че вписването на българите в конституцията на РСМ ще стане само при изпълнение на условия от страна на България?
- Това изказване е пореден опит темата да бъде изместена от същинския ѝ фокус. Вписването на българите в конституцията на Република Северна Македония не е двустранна сделка, а поето задължение на самата държава в рамките на европейския процес. Поставянето на условия към България представлява политическо бягство от отговорност и опит вътрешен проблем да бъде изнесен навън.

- Смята се, че решенията на Европейския съд по правата на човека задължават България да признае „македонски етнос“. Вярно ли е това?
- Не, това не е вярно. Европейският съд по правата на човека разглежда тези казуси не от гледна точка на етнос или идентичност, а единствено през призмата на правото на свободно сдружаване, заложено в чл. 11 от Европейската конвенция за правата на човека. Съдът не признава етноси и не задължава държави да променят конституционния си ред.

- Какво конкретно постановява решението по делото „ОМО Илинден и други срещу България“?
- В това решение съдът установява нарушение на правото на сдружаване, но никъде не признава съществуването на „македонски етнос“ в България, нито настоява за такова официално признаване от българската държава. Съдът изрично не се произнася по въпроса кой е „македонец“ и дали съществува такова малцинство в България. Единственият въпрос е дали отказът за регистрация нарушава правото на хората да се обединяват по убеждение.

- Как това се съчетава с българската Конституция?
- Конституцията на Република България е пределно ясна. Чл. 11, ал. 4 забранява политически партии на етническа, расова или верска основа. На тази база българските съдилища отхвърлят регистрации на формации, които декларират принадлежност към конкретна етническа група, независимо дали става дума за македонци, помаци, турци или други. Това е общ принцип, който важи за всички, и не представлява дискриминация.

- Какво е значението на Преспанския договор в този дебат?
- Преспанският договор от 2018 г. ясно дефинира термина „македонски“ в международен контекст като отнасящ се единствено до гражданите и културата на Република Северна Македония. Скопие изрично се отказва от каквито и да било културни, исторически или езикови претенции извън своята държавна територия, включително към България. Това означава, че не съществува международна или правна основа България да признава „македонски етнос“ на своя територия.

- Какво според Вас трябва да се промени в публичния и политическия език?
- Българските институции, медии и политици трябва да използват точна и дипломатически обоснована терминология. Това означава да се използва пълното наименование „Република Северна Македония“, да се избягва употребата на „македонци“ за гражданите на РСМ и ясно да се подчертава, че историческите „македонци“ са българите от географската област Македония. Неточният език създава внушения, които впоследствие се използват срещу България.

- И от всичко това следва...
- Следва, че решенията на Европейския съд по правата на човека не принуждават България да признава „македонски етнос“. Те защитават правото на сдружаване, а не легитимират политически конструкции или външен натиск. България има суверенното право да определя своята конституционна рамка, а вписването на българите в конституцията на Република Северна Македония е задължение на Скопие, а не условна сделка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    7 1 Отговор
    Един достоен българин.

    Коментиран от #4

    12:44 30.01.2026

  • 2 Владимир Путин офишъл

    10 1 Отговор
    И на макетата им трябва българска СВО, мръсна неблагодарна сг@н.Отнемане на българските паспорти и затваряне на границата със Серероизмислена Македония

    12:46 30.01.2026

  • 3 Софийски селянин,

    3 3 Отговор
    Този на снимката от кои ромляни е..?

    Коментиран от #9

    12:48 30.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сила

    1 0 Отговор
    Етноса на лицето на фотото е доста спорен ....така ли трябва да изглеждат "българите " ....?!?

    12:49 30.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Съсед

    6 1 Отговор
    Оставете македонците да си говорят,това е техно право.Да се дистанцираме от простотията. Ако посягат на българи,да следим извършителя да бъде съден.

    12:51 30.01.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Великият българин, големия държавник, строителят на съвременна България, проводи желязната българка Катето Захариева, която удари с юмрук по масата в Брюксел и им тресна ветото. Поклон до земи.
    После жълтокопитните за дребни македонски пари вдигнаха ветото и добре, че беше друга корава и достойна българка, Теодора Ганчовска, която с много усилия успя до някъде да спаси положенито. Целувам и ръка.
    Жълтокопитните са срам и позор за България. За жълти стотинки са способни да продадат майк си и баща си.
    Радев също се бори като лъв. Не може да не му го признаем.

    Коментиран от #17

    12:52 30.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Спецназ

    3 1 Отговор
    От доста време се питам:

    КАКВО е "Македонец"??

    1. Българин който се е родил в днешната Северна Македония.
    2. Македонец от гръцката Област Македония.

    3. Наследници кръвни ако не пряко, то поне от братовчедите на АлесандАр МАкедонски,
    който не е бил нито съвсем от тракийско племе, нито съвсем грък, нито славянин-

    били са си отделна племенна Общност тогава, Баце!!

    ФАКТ!

    12:54 30.01.2026

  • 11 Здрасти

    1 0 Отговор
    Абе защо продължавате да ни занимавате нас европейците с тези тъмни балкански субекти? Абе не ни пука за тях бе!

    Коментиран от #13

    13:05 30.01.2026

  • 12 еми какво да кажем за тия освен

    3 0 Отговор
    народ който не уважава произхода си е обречен..!

    13:14 30.01.2026

  • 13 Да се

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Здрасти":

    Таковаме у европейците! Тъмни балкански субекти по-скоро.

    13:21 30.01.2026

  • 14 О неразумни евроеецо

    2 0 Отговор
    Поради что се срамиш да се наречеш Българин

    13:21 30.01.2026

  • 15 Ха,хаха

    0 0 Отговор
    Какъв е тоя етнос? От къде е, на къв език говорят

    13:29 30.01.2026

  • 16 Перо

    1 0 Отговор
    Чугунените УДБаши от ВМРО ДПМНЕ и техните отрочета, искат да прикрият некадърната вътрешна и външна политика и слугинаж към Сърбия с измислени причини и да вменяват вина на чужди държави /България и Гърция/. Нямат друг избор за оправдаване на простотията, която наказва населението на РСМ и го държи в страх от репресии! Ще стискат измислената идентичност и език още 100 г. и ще живеят в Титово време! Простотия до шия! Трябва да прекратим всякакви отношения към измислената държава и да защитаваме само интересите на БГ народностите в ЕС! Македонистите са болни мозъци!

    13:38 30.01.2026

  • 17 Айде бе,

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Е поне това, последното, можеше и да си го спестиш!

    13:45 30.01.2026