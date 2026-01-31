Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Мерц отхвърли идеята на Вебер обща европейска армия да пази мира в Украйна след края на войната
Мерц отхвърли идеята на Вебер обща европейска армия да пази мира в Украйна след края на войната

31 Януари, 2026 07:11

Това не дава незабавно решение за проблемите пред Европа. Трябва да се съсредоточим върху задачите, които са пред нас сега, каза германският канцлер.

Мерц отхвърли идеята на Вебер обща европейска армия да пази мира в Украйна след края на войната - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Германският канцлер Фридрих Мерц отхвърли предложението на Манфред Вебер, лидер на Европейска народна партия, съвместна европейска армия да играе роля в следвоенното мироопазване в Украйна, съобщава Politico.

Наскоро Вебер предложи редица идеи, насочени към засилване на влиянието на Европейския съюз на международната сцена. По-конкретно, той предложи военни сили от европейски страни да действат под общ флаг в Украйна като част от следвоенните гаранции за сигурност.

Мерц приветства опитите на Вебер да реформира ЕС, но подчерта, че някои от идеите му не осигуряват незабавно решение на проблемите на Европа.

„Трябва да се съсредоточим върху задачите, които са пред нас сега“, каза германският канцлер.

Мерц реагира хладнокръвно на предложението на Вебер да изпрати европейски миротворци в Украйна под общ флаг. Агенцията отбеляза, че Германия все още не е взела решение за участието си в мироопазващата мисия.

„Телеграф“ съобщи преди това, че британските войници, разположени в Украйна за мироопазващата мисия, ще бъдат обвързани от Европейската конвенция за правата на човека. Министерството на отбраната на Обединеното кралство няма да иска отмяна на разпоредбите на конвенцията за мироопазващата мисия, въпреки възможността да го направи.

Това означава, че британските войски, действащи в региона, ще бъдат обвързани от различен правен кодекс от този на Русия, която не е страна по конвенцията.


  • 1 Вашето мнение

    16 1 Отговор
    Когато сутрин нациския отрок мерци отиде на работа вижда два танка паркирани пред канцлерството му. Докато ги гледа трепери от гняв и пълни памперса от страх.

    Коментиран от #6

    07:24 31.01.2026

  • 2 Тия

    14 0 Отговор
    не се научиха ! Пак някакви сметки без кръчмар !

    07:24 31.01.2026

  • 3 Вашето мнение

    15 0 Отговор
    Не случайно вебер се срещна с тиквоний вчера, явно нашия ни е спазарил да ходим в украйна да вардим на вебер димукрацията. Както знаем от историята България е била съюзник и с хитлер.

    07:28 31.01.2026

  • 4 А Бою

    15 0 Отговор
    хукна бъдеща на неформалната среща да го "подкрепя" .

    07:28 31.01.2026

  • 5 Търновец

    16 0 Отговор
    ЕС не бива да се въвлича с войски в Украйна, а Вебер като иска дам да ходи там Украйна никога не е била Европа с глобалистите искат нова многокултурна Отоманска империя.

    Коментиран от #9

    07:30 31.01.2026

  • 6 Европеец

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Моето мнение е, че Заглавието е интересно.... Предположението ми,че европейската народна партия се явява спонсор и идеолог на съвременния фашизъм ще излезе вярно.... За мерца си е е ясно по корените му-фашист.....

    Коментиран от #8

    07:30 31.01.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    2 14 Отговор
    24 февруари 2022г - деня в който Русия се превърна във Фашистка Германия и последва съдбата и.

    Коментиран от #17

    07:31 31.01.2026

  • 8 Ха ХаХа

    0 5 Отговор

    До коментар #6 от "Европеец":

    Кой па се интересува от твоето мнение 🤡

    Коментиран от #18

    07:33 31.01.2026

  • 9 Стенли

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Търновец":

    Много точно казано и аз като гледам какво е положителенито в България само това ни липсва да одим и Украйна да вардим 😕😡

    07:35 31.01.2026

  • 10 ......

    8 0 Отговор
    Прав е Мерц, до оня ден си подарявахме кучета и ходихме на гост, не става.

    07:36 31.01.2026

  • 11 Уса

    11 0 Отговор
    След края на СВО няма да има ЕС и скапано евро

    07:37 31.01.2026

  • 12 ......

    7 0 Отговор
    Не става бе, нема как да стане.

    07:38 31.01.2026

  • 13 любопитен

    11 0 Отговор
    А Русия к,во каза по въпроса?

    Коментиран от #15

    07:47 31.01.2026

  • 14 Гончар Романенко

    6 0 Отговор
    То не е като да си боядисваш брадата черна,че да изглеждаш по-млад!:))

    07:49 31.01.2026

  • 15 Казали са ,че ако дойдат

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "любопитен":

    няма да воюват с тях , ами ще ги арестуват -))

    07:58 31.01.2026

  • 16 Европеец

    7 0 Отговор
    "Мерц отхвърли идеята на Вебер обща европейска армия да пази мира в Украйна"

    Ха ха ха назад назад моме калино - коалицията на лаещите ще си остане май такава - пък след края на войната Украйна може и да я има ама в състава на РФ - рибата в морето пък тези слагат тигана. След края на войната е почти сигурно че тези двамата няма да ги има - Алис Вайдел им диша във врата - той Мерц за това не се съгласява че ще го изхвърлят още сега. Урсула и тя се върти като шугава и се чуди какво да направи че да се задържи още малко на власт - санкции на Индия щеше да слага пък подписа търговско споразумение с тях. Кая пък вече е напълно неадекватна и в предвид международната обстановка било дошло време да се пие.

    Вече смях само предизвикват европуделите.

    07:58 31.01.2026

  • 17 Помнещ

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Не Русия пак ще се бори срещу фашизма в Европа но този път ще се казва "демокрация" - Фидел Кастро.

    08:02 31.01.2026

  • 18 Читател

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ха ХаХа":

    Що бе от мнението на нашите козячета да не би да се интересува някой - те даже нямат право на собствено мнение а каквото им кажат работодателите.

    08:04 31.01.2026

