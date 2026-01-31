Мерц отхвърли идеята на Вебер обща европейска армия да пази мира в Украйна след края на войната

Германският канцлер Фридрих Мерц отхвърли предложението на Манфред Вебер, лидер на Европейска народна партия, съвместна европейска армия да играе роля в следвоенното мироопазване в Украйна, съобщава Politico.
Наскоро Вебер предложи редица идеи, насочени към засилване на влиянието на Европейския съюз на международната сцена. По-конкретно, той предложи военни сили от европейски страни да действат под общ флаг в Украйна като част от следвоенните гаранции за сигурност.
Мерц приветства опитите на Вебер да реформира ЕС, но подчерта, че някои от идеите му не осигуряват незабавно решение на проблемите на Европа.
„Трябва да се съсредоточим върху задачите, които са пред нас сега“, каза германският канцлер.
Мерц реагира хладнокръвно на предложението на Вебер да изпрати европейски миротворци в Украйна под общ флаг. Агенцията отбеляза, че Германия все още не е взела решение за участието си в мироопазващата мисия.
„Телеграф“ съобщи преди това, че британските войници, разположени в Украйна за мироопазващата мисия, ще бъдат обвързани от Европейската конвенция за правата на човека. Министерството на отбраната на Обединеното кралство няма да иска отмяна на разпоредбите на конвенцията за мироопазващата мисия, въпреки възможността да го направи.
Това означава, че британските войски, действащи в региона, ще бъдат обвързани от различен правен кодекс от този на Русия, която не е страна по конвенцията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #6
07:24 31.01.2026
2 Тия
07:24 31.01.2026
3 Вашето мнение
07:28 31.01.2026
4 А Бою
07:28 31.01.2026
5 Търновец
Коментиран от #9
07:30 31.01.2026
6 Европеец
До коментар #1 от "Вашето мнение":Моето мнение е, че Заглавието е интересно.... Предположението ми,че европейската народна партия се явява спонсор и идеолог на съвременния фашизъм ще излезе вярно.... За мерца си е е ясно по корените му-фашист.....
Коментиран от #8
07:30 31.01.2026
7 Владимир Путин, президент
Коментиран от #17
07:31 31.01.2026
8 Ха ХаХа
До коментар #6 от "Европеец":Кой па се интересува от твоето мнение 🤡
Коментиран от #18
07:33 31.01.2026
9 Стенли
До коментар #5 от "Търновец":Много точно казано и аз като гледам какво е положителенито в България само това ни липсва да одим и Украйна да вардим 😕😡
07:35 31.01.2026
10 ......
07:36 31.01.2026
11 Уса
07:37 31.01.2026
12 ......
07:38 31.01.2026
13 любопитен
Коментиран от #15
07:47 31.01.2026
14 Гончар Романенко
07:49 31.01.2026
15 Казали са ,че ако дойдат
До коментар #13 от "любопитен":няма да воюват с тях , ами ще ги арестуват -))
07:58 31.01.2026
16 Европеец
Ха ха ха назад назад моме калино - коалицията на лаещите ще си остане май такава - пък след края на войната Украйна може и да я има ама в състава на РФ - рибата в морето пък тези слагат тигана. След края на войната е почти сигурно че тези двамата няма да ги има - Алис Вайдел им диша във врата - той Мерц за това не се съгласява че ще го изхвърлят още сега. Урсула и тя се върти като шугава и се чуди какво да направи че да се задържи още малко на власт - санкции на Индия щеше да слага пък подписа търговско споразумение с тях. Кая пък вече е напълно неадекватна и в предвид международната обстановка било дошло време да се пие.
Вече смях само предизвикват европуделите.
07:58 31.01.2026
17 Помнещ
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Не Русия пак ще се бори срещу фашизма в Европа но този път ще се казва "демокрация" - Фидел Кастро.
08:02 31.01.2026
18 Читател
До коментар #8 от "Ха ХаХа":Що бе от мнението на нашите козячета да не би да се интересува някой - те даже нямат право на собствено мнение а каквото им кажат работодателите.
08:04 31.01.2026