Германският канцлер Фридрих Мерц отхвърли предложението на Манфред Вебер, лидер на Европейска народна партия, съвместна европейска армия да играе роля в следвоенното мироопазване в Украйна, съобщава Politico.

Наскоро Вебер предложи редица идеи, насочени към засилване на влиянието на Европейския съюз на международната сцена. По-конкретно, той предложи военни сили от европейски страни да действат под общ флаг в Украйна като част от следвоенните гаранции за сигурност.

Мерц приветства опитите на Вебер да реформира ЕС, но подчерта, че някои от идеите му не осигуряват незабавно решение на проблемите на Европа.

„Трябва да се съсредоточим върху задачите, които са пред нас сега“, каза германският канцлер.

Мерц реагира хладнокръвно на предложението на Вебер да изпрати европейски миротворци в Украйна под общ флаг. Агенцията отбеляза, че Германия все още не е взела решение за участието си в мироопазващата мисия.

„Телеграф“ съобщи преди това, че британските войници, разположени в Украйна за мироопазващата мисия, ще бъдат обвързани от Европейската конвенция за правата на човека. Министерството на отбраната на Обединеното кралство няма да иска отмяна на разпоредбите на конвенцията за мироопазващата мисия, въпреки възможността да го направи.

Това означава, че британските войски, действащи в региона, ще бъдат обвързани от различен правен кодекс от този на Русия, която не е страна по конвенцията.