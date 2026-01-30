Новини
Свят »
Русия »
Bloomberg: Загубите на Русия в Украйна нарастват рязко

Bloomberg: Загубите на Русия в Украйна нарастват рязко

30 Януари, 2026 12:34 1 961 139

  • русия-
  • загуби-
  • украйна-
  • bloomberg

Европейски оценки и анализи сочат, че Кремъл изпитва трудности да компенсира загубите без нова мобилизация

Bloomberg: Загубите на Русия в Украйна нарастват рязко - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Загубите на Русия по време на войната в Украйна се увеличават значително през последните седмици, като броят на убитите вече е сравним с броя на новонабираните войници. Това затруднява Кремъл да компенсира щетите, без да прибягва до нова мобилизация, сочат оценки на няколко европейски държави, цитирани от Bloomberg, предава News.bg.

Според източниците една от основните причини за увеличените загуби е по-ефективното използване на бойни дронове. Ударите с безпилотни апарати все по-често водят до смърт, а не до ранени военнослужещи, посочват правителства на редица европейски държави, без да се уточнява кои точно.

Данни на американския аналитичен център CSIS (Center for Strategic and International Studies) показват, че от февруари 2022 г. насам Русия е загубила до 1,2 милиона души, включително около 325 хиляди убити.

Паралелно, Руската служба на Би Би Си, съвместно с Медиазона, е установила по открити източници имената на над 165 хиляди руски военнослужещи, загинали по време на пълномащабното нахлуване в Украйна.

От Кремъл отказаха коментар по оценките на CSIS, препращайки запитванията към Министерството на отбраната на Русия. Руското военно ведомство не публикува официална информация за загубите на бойното поле.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    63 13 Отговор
    Да бе знаем. Те и ракети нямаха.

    Коментиран от #76

    12:36 30.01.2026

  • 2 хехе

    57 12 Отговор
    във факти всеки трепят по 100 000 руснаци.

    12:37 30.01.2026

  • 3 Мурка

    63 14 Отговор
    Вчера четох за размяна на мъртви ------1000 за 38----АВТОРКЕ СЛЕЗ ОТ ОБЛАЦИТЕ

    Коментиран от #62

    12:37 30.01.2026

  • 4 Сталин

    50 19 Отговор
    Русофобите това им помага да спят нощем. Що за сбъркани същества. Но Украйна че е загубила вече 2 милиона и половина, заради чужди интереси и огромното предатлство на "елита" си. Това не им пречи. Краят ще е същия.

    12:37 30.01.2026

  • 5 Колкото повече Русия мачка

    52 21 Отговор
    фашизма, толкова по жалка и глупава става пропаганда на запада залят от фашизъм срещу Русия! Браво на Русия!

    Коментиран от #17, #29, #33

    12:37 30.01.2026

  • 6 Е, да де

    41 17 Отговор
    Нарастват наобратно - последно онзи ден си размениха трупове - 1000 украински на 38 руски.
    Т.е. за всеки един убит руснак се падат 26 украински убити

    12:37 30.01.2026

  • 7 Копейко

    21 26 Отговор
    Тьотя каза ,че руснаците са безмъртни ,умират и пак са на фронту

    Коментиран от #39

    12:39 30.01.2026

  • 8 БРАВО

    44 17 Отговор
    Щом пак ни занимават с руските загуби, значи положението на бандерите е много зле!

    12:39 30.01.2026

  • 9 8888

    37 10 Отговор
    Колко е силна да е сега анти руската кампания в новините, Руснаците слабо се интересуват, действат си, Зеленски се моли на всеки като дете да му помага и да посредничи, Европа си изразходва защитните оръжия за да им ги праща без голям ефект, европейците продължават да плащат на Украйна стотици милиарди без никой да се е съгласил на това, но 10 човека решиха че ще помагат на една изгубена кауза.
    Русия щеше да фалира, нямаше ракети, хора не останаха... хайде тогава да ги завладеем, те ще са лесна мишена ако това беше истина...

    12:39 30.01.2026

  • 10 Спецназ

    26 3 Отговор
    Би Би Си откриха топлата вода, че

    при Война загиват войници!
    Английски Учени, Баце!

    12:40 30.01.2026

  • 11 Вашето мнение

    31 9 Отговор
    Поредната бодряшка статия тип работническо дело, която показва, че мисира се чуди какво да измисли за да прикрие разгрома на колективния запад.

    12:40 30.01.2026

  • 12 Путисин

    13 23 Отговор
    Да мрът алкаголиките ,нали им плащам

    12:41 30.01.2026

  • 13 1,2 милиона беше загубила раша до ...

    12 25 Отговор
    Април 2025 г. Вече са 2 милиона

    12:41 30.01.2026

  • 14 Дааа

    12 17 Отговор
    Много бели Лади се движат по мочурищата Слава Путину

    12:41 30.01.2026

  • 15 риторично

    30 9 Отговор
    Някъде на запад да сте прочели или чули някой да се загрижи за украинските загуби, колко човека са загинали, колко са емигрирали, какви щети са понесли?! Само за руските мислят, а уж са съюзници на Украйна ;)

    12:42 30.01.2026

  • 16 Дякон Унуфрий Араллампиев

    23 9 Отговор
    Въпреки преките доказателства фабриката за илюзии не спира работа Мили деца с пропаганда война не се печели И те така те

    12:43 30.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    14 24 Отговор
    Това не са загуби, това е трансформация на opки в нещо по добро - слънчогледи.

    Коментиран от #61

    12:44 30.01.2026

  • 19 Орк

    17 6 Отговор
    Абе, подсвинки, стига сте писали глупости. Не всичка са откачени като вас.

    12:44 30.01.2026

  • 20 Да бе

    18 10 Отговор
    Той Путин ще ги оправи скоро Хулите .Много ги жали но е време за по сериозен отговор.Русия имат такива оръжия че могат да ги изпепелят но и това време наближава

    12:45 30.01.2026

  • 21 ТРЪМП:

    13 22 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    12:47 30.01.2026

  • 22 Да бе да....

    20 10 Отговор
    При размяната на трупове го виждаме как е съотношението. Само Bloomberg не го вижда явно

    Коментиран от #23, #28

    12:48 30.01.2026

  • 23 е ми

    8 14 Отговор

    До коментар #22 от "Да бе да....":

    След среща дрон, не остава много от трупа. Но вие си говорете де.

    Коментиран от #31

    12:49 30.01.2026

  • 24 Е как така

    12 20 Отговор
    Русия има трудности. Путин каза- Всеки месец нови 60 000 руски войника тръгват към фронта. Връщат се живи само 10 000. Но няма проблем - нови 60 000 заминават. И така кервана си върви. Проблеми няма.

    Коментиран от #35, #43, #84

    12:50 30.01.2026

  • 25 Гръм и мълнии

    18 6 Отговор
    Ако беше така, украинците щяха с удоволствие да пишат,снимат по вестниците и интернет,и връщат телата на загиналите руснаци, но от последните 2 размени, съотношението беше 1000 за 62 и 1000 за 38

    12:50 30.01.2026

  • 26 АРЕ МОЛЯ ВЕЧЕ СПРЕТЕ

    14 7 Отговор
    тези хибридни гнусни и паразитни Западни медии да ни цитирате. И глупостите им да ретранслирате. Само руски и китайски искаме. Мразим НАТЮ и атлантическата паразитна вредна и лъжлива медийна сган

    12:51 30.01.2026

  • 27 Глупости на търкалета

    16 6 Отговор
    Пропагандата ви не струва

    12:52 30.01.2026

  • 28 1945

    9 11 Отговор

    До коментар #22 от "Да бе да....":

    Bloomberg говори за загинали, а не за размяна.

    Коментиран от #36, #57

    12:53 30.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Питащ

    10 12 Отговор
    Неудобно ли е да питам, при положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите 3 области ?

    Коментиран от #65, #90

    12:54 30.01.2026

  • 31 Абе събират ги

    13 6 Отговор

    До коментар #23 от "е ми":

    Украинската леш я събират с трактори Беларус с едни модификации и ги правят на бали и ги свиват и после ги тъпчат във хладилни тир контейнери и ги пращат на Зеленски със написани килограми

    12:55 30.01.2026

  • 32 Не ви ли писна

    16 5 Отговор
    да споделяте влажните си сънища? Как руската икономика е на издихания и други такива? Продължавате няколко години, но явно пожелателното мислене не води до фактологическа промяна в ситуацията. Други като вас пък периодично обявяват Путин за болен от рак или вече мъртъв, Лукашенко и Кадиров също ги погребаха няколко пъти, Си беше под домашен арест преди две години и всякакви такива фантасмагории. На такива безумия се хващат само обитаващите вашата паралелна вселена. Когато прочета писание, подобно на горното, всеки път се питам дали въобще помага на целите ви или по-скоро дава обратен резултат, защото никъде няма толкова много дебили, които да ви се вържат.

    12:55 30.01.2026

  • 33 Град Козлодуй

    9 13 Отговор

    До коментар #5 от "Колкото повече Русия мачка":

    Грешиш приятел. Русия смачка сама себе си и унищожи народа си.

    Коментиран от #53

    12:56 30.01.2026

  • 34 Крепостни

    11 12 Отговор
    Човешкият живот няма стойност в Русия

    12:56 30.01.2026

  • 35 Орк

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Е как така":

    На тебе ли каза?

    12:56 30.01.2026

  • 36 Загинали де

    13 4 Отговор

    До коментар #28 от "1945":

    загинали, при размяната на трупове съотношението колко е 32/1000 нали? Или може би украинците ги ядат руските ?

    Коментиран от #48, #52

    12:57 30.01.2026

  • 37 Няма да го повярвам

    7 5 Отговор
    докато не го потвърдят Плотников, Коваленко и Герашченко.
    И разбира се УНИАН.

    Коментиран от #41

    12:57 30.01.2026

  • 38 Блумберг

    10 5 Отговор
    Цитирайте някой, който нещо знае, а не гадатели и врачки!

    12:58 30.01.2026

  • 39 Бегай бръже

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Копейко":

    че идват да те напръскат с препарат против хлебарки.

    12:58 30.01.2026

  • 40 Хаха

    10 6 Отговор
    Европейците искат да спечелят служебно мача, но няма да стане. Украйна, ако нещо въобще остане от нея след години, когато войната приключи ще е напълно дисфункционална страна с радикализирано население.

    Коментиран от #44

    12:59 30.01.2026

  • 41 Йоската Кобзон

    6 6 Отговор

    До коментар #37 от "Няма да го повярвам":

    Потвърдено..

    Коментиран от #95

    12:59 30.01.2026

  • 42 Индийци

    8 3 Отговор
    кубинци и непалци,никой не брои!

    13:01 30.01.2026

  • 43 Омазана ватенка

    7 7 Отговор

    До коментар #24 от "Е как така":

    Пияницата Медведев ходи в Пхенян да проси месо.Ким го изгонил.

    13:02 30.01.2026

  • 44 Кажи бе

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "Хаха":

    азиатец!

    13:02 30.01.2026

  • 45 На кой

    9 5 Отговор
    му пука за руснака?

    13:03 30.01.2026

  • 46 Боруна Лом

    7 6 Отговор
    Загубите на Русия в Украйна нарастват рязко- a на Украйна ГЛАВОЛОМНО.Укри не останаха.

    13:03 30.01.2026

  • 47 Какво

    6 6 Отговор
    става с членството на Кииф в ЕС колхоза? Има ли някакъв напредък или още попълват въпросници.

    13:03 30.01.2026

  • 48 Масово убитите

    9 8 Отговор

    До коментар #36 от "Загинали де":

    руснаци веднага се изгарят на място в мобилни крематориуми. После руския щаб решава каква част и кога да обяви за убити, колко да обяви за изчезнали. Това прикриване на данни от руснаците и кога точно са убити е свързано не само с манипулиране на общественото настроение, но и с обезщетенията, които трябва да дават на руските семейства.

    Коментиран от #72, #87

    13:04 30.01.2026

  • 49 Путин

    7 3 Отговор
    ходи ли в Купянск?

    13:04 30.01.2026

  • 50 Урсула

    6 3 Отговор
    дали преведе 90 милиарда евраци, които обеща на бандитите в Киев ? Някой знае ли

    13:05 30.01.2026

  • 51 Фръли атома

    5 4 Отговор
    Ако бех на Путин щех да зафучим печеснайсе от големите бомби

    Коментиран от #71, #101

    13:05 30.01.2026

  • 52 Така де

    6 9 Отговор

    До коментар #36 от "Загинали де":

    Умрелите руснаци ги ядат донбаските кучета и чакали.

    Коментиран от #59, #82

    13:05 30.01.2026

  • 53 Затова се придържай към истината.

    7 2 Отговор

    До коментар #33 от "Град Козлодуй":

    И кажи браво на Русия, че така нарита фашизма, че вече рева на глупаците става толкова жалък и глупав.

    13:05 30.01.2026

  • 54 Загубите на Русия

    8 5 Отговор
    Не са проблем на Bloomberg и впрочем тази медия дори няма кореспонденти на терен че достоверна информация въобще да има. Аман от атлантическо нацистка пропаганда и олигофрения ей...Много е гнусно и досадно. А дали дава резултат ? Дава. Още повече атлантизма доказва своята престъпна същност и несъстоятелност, лъжлива антидемократичност и откровен фашизъм

    13:06 30.01.2026

  • 55 Лузърс

    8 4 Отговор
    Не си правете труда блумберг не ви верваме!Даже ни окуражавате да си мислим че руснаците ви смляха колективния запад преуспели равни с бога хайтек бвп отличници а то излезе въздух под налягане мошенгии които правят някоя друга луксозна стока.

    13:06 30.01.2026

  • 56 Къде е новината

    5 6 Отговор
    Това и пингвините в Гренландия го знаят!

    13:07 30.01.2026

  • 57 1944

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "1945":

    СиСи как е попареният от последната слана ланшен праз 🕡,взе ли да се възстановява .Ако още има проблеми с Десислава фири като торнадо в Оклахома ,обаждай се да помагам,дет се вика приятел в нужда се познава !

    13:07 30.01.2026

  • 58 Зелен бункерен nлъх

    10 4 Отговор
    Аз 12 мобилизации направих на укротелетата, рашките още се мотат.

    13:07 30.01.2026

  • 59 Дедо ви

    5 2 Отговор

    До коментар #52 от "Така де":

    Па ти мойш ми яддешш дрр Тиа ....й ,в случая .

    13:08 30.01.2026

  • 60 Няма пари

    3 5 Отговор
    за мобилизация!Путин разпродава петролните гиганти!

    13:08 30.01.2026

  • 61 стоян георгиев

    9 4 Отговор

    До коментар #18 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Укроб, не слагай този napцал до българското знаме.

    13:09 30.01.2026

  • 62 димитри до мурка

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "Мурка":

    мурка,мурка..просийските подвижни крематориуми правят разликата!Нали ако има тяло трябва да изплащат!Няма тяло няма изплащане!Колко пара спестяват подвижните крематориуми на кремъл,а???Мисли преди да пускаш едно и също!

    Коментиран от #73

    13:10 30.01.2026

  • 63 Значи е много гадничко

    6 4 Отговор
    По двама руски мотористи опъват една специална струна и карат успоредно а след тях само украински картуни фърчат отрязани и после с часове търсят коя на кой е

    Коментиран от #67

    13:10 30.01.2026

  • 64 Путин

    5 3 Отговор
    Готов съм за среща със Зеленски в Купянск!

    13:11 30.01.2026

  • 65 К.о.т.а.р.а.к 😿

    6 4 Отговор

    До коментар #30 от "Питащ":

    За да умрат над 3 млн. бандерасти.

    13:11 30.01.2026

  • 66 Тити на Кака

    6 4 Отговор
    Ооооооо, да, руските загуби нараснаха от 1000:26 на 1000:38!
    Украинската победа е на 2000 буса разстояние!

    13:11 30.01.2026

  • 67 Руско джудже

    4 6 Отговор

    До коментар #63 от "Значи е много гадничко":

    Струна от руска цигулка ли?

    13:12 30.01.2026

  • 68 Факт

    5 8 Отговор
    На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви

    Коментиран от #103

    13:12 30.01.2026

  • 69 Българин

    5 9 Отговор
    И ние като Путин смятаме, че руснаците са добитък.

    Коментиран от #102

    13:12 30.01.2026

  • 70 дончичо

    7 2 Отговор
    посочват правителства на редица европейски държави, без да се уточнява кои точно.
    –-------
    Ама че медия

    13:13 30.01.2026

  • 71 Атома

    4 6 Отговор

    До коментар #51 от "Фръли атома":

    не може да реши проблема на руската армия. Само ще покаже и докаже за поред път безсилието на Русия и абсолютната й невъзможност да се справи на бойното поле.

    Коментиран от #78

    13:18 30.01.2026

  • 72 Ъхъъъъ

    8 0 Отговор

    До коментар #48 от "Масово убитите":

    Масово "убитите" руснаци после стават и тръгват в атака

    Коментиран от #81

    13:18 30.01.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 @@@

    7 2 Отговор
    За Украйна има една Много Лоша новина:
    Доналд Тръмп е сложил снимка с Владимир Путин от срещата им в Аляска,
    в Белия дом до снимката, на която е заснет с внучката си!

    13:19 30.01.2026

  • 75 такива са законите на войната

    3 5 Отговор
    Атакуващият дава 4-5 пъти повече жертви от отбраняващия се, неизбежно е.

    Коментиран от #85

    13:19 30.01.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 а стига бе

    8 2 Отговор
    Това го дрънкате последните 5 години , а Русия реално още не е ползвала редовна армия там !

    13:20 30.01.2026

  • 78 Къв проблем

    11 4 Отговор

    До коментар #71 от "Атома":

    Руската армия си е по казармите, а Русия с наемници направи НАТО обслужващо новият фашизъм смешни!

    13:20 30.01.2026

  • 79 сайта за колоездачи

    4 1 Отговор

    До коментар #76 от "Оракула от Делфи":

    е на друго място .

    13:21 30.01.2026

  • 80 Вододел

    4 7 Отговор
    Империята на злото губи брутално. Всички непрестанни лъжи и подвижни крематориуми не могат да скрият към 2м убити и ранени. Никой не иска да ходи на фронта където губят 10:1 в всяко велико сражение за 30 метра улица 3 месеца. Най-жалката сган на света. Дано като се разпаднат Америка не ги спаси за 5ти път последите 120г

    Коментиран от #88, #94

    13:21 30.01.2026

  • 81 Заменят ги с

    4 5 Отговор

    До коментар #72 от "Ъхъъъъ":

    нови мобилизирани, десетки хиляди руснаци, всеки месец. Тъжно, но факт.

    Коментиран от #125

    13:21 30.01.2026

  • 82 666

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "Така де":

    чиче май плачеш за бор в задния си двор

    13:21 30.01.2026

  • 83 Всичко е по евростандарти

    7 3 Отговор
    украинската леш я събират с трактори Беларус с едни модификации и ги правят на бали и ги свиват, вакумират с найлон и после ги тъпчат във хладилни тирконтейнери и ги пращат на Зеленски със написани килограми произход хасъп ....

    13:21 30.01.2026

  • 84 ех ако можеше

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Е как така":

    да смяташ щеше да се усетиш каква глупост си написал и да намалиш малко числата ама на мозък няма и цифрите яко на горе утре ще кажеш че по 100 000 на месец умират давай смело в твоя свят това е спасение …

    13:22 30.01.2026

  • 85 Тези закони от средновековито

    5 2 Отговор

    До коментар #75 от "такива са законите на войната":

    отдавна не са валидни. 😄 Сега артилерията, ракетите и дроновете говорят!

    13:22 30.01.2026

  • 86 да питам

    4 6 Отговор
    защо Пуся няма Първа дама ?

    Коментиран от #89, #93, #124

    13:22 30.01.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 ха ха ха ...

    8 3 Отговор

    До коментар #80 от "Вододел":

    ти верваш ли в задгробния живот ...
    Руснаците дори всички загинали да кремират , нали пак ще се водят безследно изчезнали и близките им ще ги търсят ???...
    Ти гледай чувалите как вървят ...
    Оня ден пак имаше размяна ....поредните 1000 чувала към киев и 32 към москва ....

    13:24 30.01.2026

  • 89 читател

    2 3 Отговор

    До коментар #86 от "да питам":

    Защото Макрон има .

    13:24 30.01.2026

  • 90 ще ти кажа

    5 3 Отговор

    До коментар #30 от "Питащ":

    донецк и луганск са под руско след СВО а двата милиона загинали са украинци плюс още петстотин хиляди руснаците не са дали и 1/3 от тежи жертви но ако не ти харесва реалността недей задава въпроси а си живей в илюзитяа на западната пропаганда…

    13:25 30.01.2026

  • 91 Вадят зъбите на убитите украинци

    7 2 Отговор
    И Зелника прави музайка от тях. Тея по хубавите ги продават в Корея и Тайван

    13:25 30.01.2026

  • 92 АБВ

    7 4 Отговор
    ".......Данни на американския аналитичен център CSIS (Center for Strategic and International Studies) показват, че от февруари 2022 г. насам Русия е загубила до 1,2 милиона души, включително около 325 хиляди убити...."

    Пак претоплена манджа, при това вкисната. Тази информация на този "аналитичен център" я публикувахте преди дни. Повторението не я прави достоверна. Опитайте да я публикувате поне сто пъти, за да стане истина, както чи Гьобелс.
    Жалка журналистика !

    Коментиран от #106

    13:25 30.01.2026

  • 93 да ти кажа

    6 3 Отговор

    До коментар #86 от "да питам":

    На зеления чорапогащник жена му къде е?

    Коментиран от #105

    13:26 30.01.2026

  • 94 ПАК ЛИ ГУБИ РУСИЯ БЕ

    7 2 Отговор

    До коментар #80 от "Вододел":

    И ЗА КОЙ ПЪТ
    И ПАК НЕ И ДТИГАТ ХОРА
    И ЩО КУЧЕШКАТА ХРАНА В КИЕВ ПОЕВТИНЯВА
    ДА НЕ БИ ДА Е ЗАРАДИ ВНОСА НА ЕВТИНО ЗАМРАЗЕНО
    АБЕ МЪРЛЬО АДЕ ПАРЦАЛКИТЕ И В КЪЩИ В КИЕВ НА ХЛАДНО

    Коментиран от #97, #99

    13:27 30.01.2026

  • 95 Бандера

    5 3 Отговор

    До коментар #41 от "Йоската Кобзон":

    При мен е като в Китай, навалица от укри.

    13:28 30.01.2026

  • 96 Русия поне няма недостик

    7 3 Отговор
    От украински бъбреци за трансплантация. Всичко използват хората освен мозъците на украинците щото те за нищо не стават

    Коментиран от #98

    13:29 30.01.2026

  • 97 Трай бе

    3 4 Отговор

    До коментар #94 от "ПАК ЛИ ГУБИ РУСИЯ БЕ":

    Руска У ру с по йо.

    Коментиран от #113

    13:29 30.01.2026

  • 98 Аз руски

    1 3 Отговор

    До коментар #96 от "Русия поне няма недостик":

    Тръбар как не ти изнася

    13:30 30.01.2026

  • 99 Джак Спароу

    2 1 Отговор

    До коментар #94 от "ПАК ЛИ ГУБИ РУСИЯ БЕ":

    Кой диоптър носиш, че пишеш с главни букви

    Коментиран от #107

    13:31 30.01.2026

  • 100 Да си дойдем на думата...

    4 1 Отговор
    Ще трябва да събиране пари да дадем на Русия за да си плати репарациите... Ха, ха не се ли уморихте да драскате простотии??? Превърнахте се в посмешище...

    13:32 30.01.2026

  • 101 Мирен гражданин

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Фръли атома":

    Е, те останаха само две!

    13:32 30.01.2026

  • 102 Либераст

    3 1 Отговор

    До коментар #69 от "Българин":

    От кога хазароnomаците сте българи?

    13:33 30.01.2026

  • 103 ВИНАГИ ЕДНИ И СЪЩИ

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Факт":

    ДЕБИЛИ КАТО ФАКТ БЪЛГАРИН ИСТОРИК
    СЕ С ЕДНИ И СЪЩИ ТЪПНИ
    АЛООООО ТИРОВЕТЕ АЛОООООО
    БРОЙ ТИРОВЕТЕ

    13:34 30.01.2026

  • 104 Сатана Z

    2 2 Отговор
    То затова вчера укрите получиха 1000 трупа ,а върнаха само 38 на Русия

    Коментиран от #112

    13:34 30.01.2026

  • 105 !!!?

    1 1 Отговор

    До коментар #93 от "да ти кажа":

    Олена Зеленска. Много е готина.Сладури.

    Коментиран от #138

    13:35 30.01.2026

  • 106 Ей Глу пи сла ве

    1 1 Отговор

    До коментар #92 от "АБВ":

    Като се правиш на Матросов руски знаеш ли гледай руските военкори какво разправят ,същото и го казват със съжаление ,а лаици като теб се изхождат неподхотвени

    13:37 30.01.2026

  • 107 СПОКО

    3 2 Отговор

    До коментар #99 от "Джак Спароу":

    ЗАРАДИ ТЕБЕ ПИША С ГЛАВНИ БУКВИ
    БАРЕ ПРОЧЕТЕШ И О ЧУДО
    НЕЩО ТИ ВЛЕЗЕ В ДЪРВЕНАТА УКРАИНСКА ЧУТУРА
    Е А ДАНО АМА НА ДАЛИ
    ПРИ ВАС ВАЖИ ПРАВИЛОТО ПЪРВО ЯКО ОТ.....ЗАД А ПОСЛЕ ША ВИДИМ
    ЩОТО ЧУТУРА ДУПКА НЯМА

    13:38 30.01.2026

  • 108 Така ще е

    2 1 Отговор
    Затова удряй като амероевреин - мъже, жени, деца, бебета, цивилни, военни, ООНслужители, болници - всички под бомбен килим. Тогава свинете ще те уважават.

    13:39 30.01.2026

  • 109 Подправения кантар

    1 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:39 30.01.2026

  • 110 Подправения кантар

    0 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #117, #119

    13:39 30.01.2026

  • 111 Подправения кантар

    1 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #114

    13:39 30.01.2026

  • 112 Ти гледаш

    3 1 Отговор

    До коментар #104 от "Сатана Z":

    Ли ежедневните сводки по над 1000 ватенки на ден фира.И гледай срещите им с дронове смърт без укр.загуби.Който атакува с месни щурмове търпи огромни загуби.

    Коментиран от #118, #131

    13:40 30.01.2026

  • 113 ЩО БЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "Трай бе":

    ОЩЕ НЕ СИ СЕ ПОДМИЛ ЛИ

    13:40 30.01.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Блумбъра е на 100% както и ДВ-то

    1 0 Отговор
    пиратско или фейк съдържание и трябва да бъдат свалени всички публикации след мащабни международну акции и арести да има за писачите лъжливи. Съд за фейкарите атлантически. СЪД И В беляне

    Коментиран от #120

    13:42 30.01.2026

  • 116 🤣......

    3 1 Отговор
    🤣, след такава статия веднага се активира най-простата и малоумна част от бг обществото.. копейките🤣

    Коментиран от #128

    13:43 30.01.2026

  • 117 Ама руска

    2 0 Отговор

    До коментар #110 от "Подправения кантар":

    Шлю хо руснаците си признаха загубите ,бе ти що се пънеш жал ли ти е.Ходи ги смени ще станеш герой в месните щурмове.

    13:43 30.01.2026

  • 118 Пропагандата

    0 2 Отговор

    До коментар #112 от "Ти гледаш":

    винаги има за цел глупака!

    Коментиран от #122, #127

    13:44 30.01.2026

  • 119 Ха-ха

    3 0 Отговор

    До коментар #110 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #121, #126

    13:44 30.01.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Виждаме на всяка

    1 0 Отговор

    До коментар #119 от "Ха-ха":

    размяна на тела и затворници. Съотношението е зловещо!

    13:45 30.01.2026

  • 122 О Ламповия Чатбот

    1 0 Отговор

    До коментар #118 от "Пропагандата":

    Пак ли ти бе

    Коментиран от #123

    13:46 30.01.2026

  • 123 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "О Ламповия Чатбот":

    винаги се цели в глупака!

    13:47 30.01.2026

  • 124 Що питаш

    2 0 Отговор

    До коментар #86 от "да питам":

    На конкурса ли ще се явяваш?

    13:48 30.01.2026

  • 125 А за факта на

    1 1 Отговор

    До коментар #81 от "Заменят ги с":

    "доброволните" мобилизации в ycpaiнi и копане на укри в масови гробове, нещо да кажеш.

    13:48 30.01.2026

  • 126 КАК САМО СЕДЕМ ПЪТИ БЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #119 от "Ха-ха":

    АДЕ НЕ СА ИЗЛАГАЙ
    ПОВЕЧЕ ПЪТИ ПО ГОЛЕМИ СА РУСКИТЕ ЗАГУБИ
    Я ПАК БРОЙ БЕ ДЕ....БИЛ

    13:48 30.01.2026

  • 127 Руската пропаганда

    2 1 Отговор

    До коментар #118 от "Пропагандата":

    Има за цел глупака.

    13:49 30.01.2026

  • 128 Копейка

    1 2 Отговор

    До коментар #116 от "🤣......":

    Взеха ни левъ!
    Шъ се беся.

    13:50 30.01.2026

  • 129 Смешник

    1 1 Отговор
    Няма как в тези трудни за фашисткия режим на Зеленски времена да не стоплите малко сърцата на русофобите

    Коментиран от #132

    13:50 30.01.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Ути

    2 1 Отговор

    До коментар #112 от "Ти гледаш":

    Ватнишко печено на дрон.

    13:51 30.01.2026

  • 132 Руската пропаганда

    2 1 Отговор

    До коментар #129 от "Смешник":

    Има за цел глупаците.

    Коментиран от #139

    13:51 30.01.2026

  • 133 Боко

    1 1 Отговор
    Белошмръчко е пред Москва и се очаква всеки момент да встъпи в длъжност като директор на Русия и Венера 😂

    13:52 30.01.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Тома

    2 0 Отговор
    Размяна на тела 1000 бандери към 32

    13:54 30.01.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Груз Груз Груз Груз

    0 0 Отговор
    Дървото за Руските Пияндурници

    13:54 30.01.2026

  • 138 !!!!!!!

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "!!!?":

    Това е за пред медиите, а иначе цял свят знае че Зельо си ляга с афроамерикански инструктори, дори има записи с които го държат послушен, как прави bиbитки прав на Кличко!!!!

    13:55 30.01.2026

  • 139 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #132 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за евтина пропаганда и лъжи срещу Русия!

    13:57 30.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания