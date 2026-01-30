Bloomberg: Загубите на Русия в Украйна нарастват рязко

Загубите на Русия по време на войната в Украйна се увеличават значително през последните седмици, като броят на убитите вече е сравним с броя на новонабираните войници. Това затруднява Кремъл да компенсира щетите, без да прибягва до нова мобилизация, сочат оценки на няколко европейски държави, цитирани от Bloomberg, предава News.bg.
Според източниците една от основните причини за увеличените загуби е по-ефективното използване на бойни дронове. Ударите с безпилотни апарати все по-често водят до смърт, а не до ранени военнослужещи, посочват правителства на редица европейски държави, без да се уточнява кои точно.
Данни на американския аналитичен център CSIS (Center for Strategic and International Studies) показват, че от февруари 2022 г. насам Русия е загубила до 1,2 милиона души, включително около 325 хиляди убити.
Паралелно, Руската служба на Би Би Си, съвместно с Медиазона, е установила по открити източници имената на над 165 хиляди руски военнослужещи, загинали по време на пълномащабното нахлуване в Украйна.
От Кремъл отказаха коментар по оценките на CSIS, препращайки запитванията към Министерството на отбраната на Русия. Руското военно ведомство не публикува официална информация за загубите на бойното поле.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Коментиран от #76
12:36 30.01.2026
2 хехе
12:37 30.01.2026
3 Мурка
Коментиран от #62
12:37 30.01.2026
4 Сталин
12:37 30.01.2026
5 Колкото повече Русия мачка
Коментиран от #17, #29, #33
12:37 30.01.2026
6 Е, да де
Т.е. за всеки един убит руснак се падат 26 украински убити
12:37 30.01.2026
7 Копейко
Коментиран от #39
12:39 30.01.2026
8 БРАВО
12:39 30.01.2026
9 8888
Русия щеше да фалира, нямаше ракети, хора не останаха... хайде тогава да ги завладеем, те ще са лесна мишена ако това беше истина...
12:39 30.01.2026
10 Спецназ
при Война загиват войници!
Английски Учени, Баце!
12:40 30.01.2026
11 Вашето мнение
12:40 30.01.2026
12 Путисин
12:41 30.01.2026
13 1,2 милиона беше загубила раша до ...
12:41 30.01.2026
14 Дааа
12:41 30.01.2026
15 риторично
12:42 30.01.2026
16 Дякон Унуфрий Араллампиев
12:43 30.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Коментиран от #61
12:44 30.01.2026
19 Орк
12:44 30.01.2026
20 Да бе
12:45 30.01.2026
21 ТРЪМП:
12:47 30.01.2026
22 Да бе да....
Коментиран от #23, #28
12:48 30.01.2026
23 е ми
До коментар #22 от "Да бе да....":След среща дрон, не остава много от трупа. Но вие си говорете де.
Коментиран от #31
12:49 30.01.2026
24 Е как така
Коментиран от #35, #43, #84
12:50 30.01.2026
25 Гръм и мълнии
12:50 30.01.2026
26 АРЕ МОЛЯ ВЕЧЕ СПРЕТЕ
12:51 30.01.2026
27 Глупости на търкалета
12:52 30.01.2026
28 1945
До коментар #22 от "Да бе да....":Bloomberg говори за загинали, а не за размяна.
Коментиран от #36, #57
12:53 30.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Питащ
Коментиран от #65, #90
12:54 30.01.2026
31 Абе събират ги
До коментар #23 от "е ми":Украинската леш я събират с трактори Беларус с едни модификации и ги правят на бали и ги свиват и после ги тъпчат във хладилни тир контейнери и ги пращат на Зеленски със написани килограми
12:55 30.01.2026
32 Не ви ли писна
12:55 30.01.2026
33 Град Козлодуй
До коментар #5 от "Колкото повече Русия мачка":Грешиш приятел. Русия смачка сама себе си и унищожи народа си.
Коментиран от #53
12:56 30.01.2026
34 Крепостни
12:56 30.01.2026
35 Орк
До коментар #24 от "Е как така":На тебе ли каза?
12:56 30.01.2026
36 Загинали де
До коментар #28 от "1945":загинали, при размяната на трупове съотношението колко е 32/1000 нали? Или може би украинците ги ядат руските ?
Коментиран от #48, #52
12:57 30.01.2026
37 Няма да го повярвам
И разбира се УНИАН.
Коментиран от #41
12:57 30.01.2026
38 Блумберг
12:58 30.01.2026
39 Бегай бръже
До коментар #7 от "Копейко":че идват да те напръскат с препарат против хлебарки.
12:58 30.01.2026
40 Хаха
Коментиран от #44
12:59 30.01.2026
41 Йоската Кобзон
До коментар #37 от "Няма да го повярвам":Потвърдено..
Коментиран от #95
12:59 30.01.2026
42 Индийци
13:01 30.01.2026
43 Омазана ватенка
До коментар #24 от "Е как така":Пияницата Медведев ходи в Пхенян да проси месо.Ким го изгонил.
13:02 30.01.2026
44 Кажи бе
До коментар #40 от "Хаха":азиатец!
13:02 30.01.2026
45 На кой
13:03 30.01.2026
46 Боруна Лом
13:03 30.01.2026
47 Какво
13:03 30.01.2026
48 Масово убитите
До коментар #36 от "Загинали де":руснаци веднага се изгарят на място в мобилни крематориуми. После руския щаб решава каква част и кога да обяви за убити, колко да обяви за изчезнали. Това прикриване на данни от руснаците и кога точно са убити е свързано не само с манипулиране на общественото настроение, но и с обезщетенията, които трябва да дават на руските семейства.
Коментиран от #72, #87
13:04 30.01.2026
49 Путин
13:04 30.01.2026
50 Урсула
13:05 30.01.2026
51 Фръли атома
Коментиран от #71, #101
13:05 30.01.2026
52 Така де
До коментар #36 от "Загинали де":Умрелите руснаци ги ядат донбаските кучета и чакали.
Коментиран от #59, #82
13:05 30.01.2026
53 Затова се придържай към истината.
До коментар #33 от "Град Козлодуй":И кажи браво на Русия, че така нарита фашизма, че вече рева на глупаците става толкова жалък и глупав.
13:05 30.01.2026
54 Загубите на Русия
13:06 30.01.2026
55 Лузърс
13:06 30.01.2026
56 Къде е новината
13:07 30.01.2026
57 1944
До коментар #28 от "1945":СиСи как е попареният от последната слана ланшен праз 🕡,взе ли да се възстановява .Ако още има проблеми с Десислава фири като торнадо в Оклахома ,обаждай се да помагам,дет се вика приятел в нужда се познава !
13:07 30.01.2026
58 Зелен бункерен nлъх
13:07 30.01.2026
59 Дедо ви
До коментар #52 от "Така де":Па ти мойш ми яддешш дрр Тиа ....й ,в случая .
13:08 30.01.2026
60 Няма пари
13:08 30.01.2026
61 стоян георгиев
До коментар #18 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Укроб, не слагай този napцал до българското знаме.
13:09 30.01.2026
62 димитри до мурка
До коментар #3 от "Мурка":мурка,мурка..просийските подвижни крематориуми правят разликата!Нали ако има тяло трябва да изплащат!Няма тяло няма изплащане!Колко пара спестяват подвижните крематориуми на кремъл,а???Мисли преди да пускаш едно и също!
Коментиран от #73
13:10 30.01.2026
63 Значи е много гадничко
Коментиран от #67
13:10 30.01.2026
64 Путин
13:11 30.01.2026
65 К.о.т.а.р.а.к 😿
До коментар #30 от "Питащ":За да умрат над 3 млн. бандерасти.
13:11 30.01.2026
66 Тити на Кака
Украинската победа е на 2000 буса разстояние!
13:11 30.01.2026
67 Руско джудже
До коментар #63 от "Значи е много гадничко":Струна от руска цигулка ли?
13:12 30.01.2026
68 Факт
Коментиран от #103
13:12 30.01.2026
69 Българин
Коментиран от #102
13:12 30.01.2026
70 дончичо
–-------
Ама че медия
13:13 30.01.2026
71 Атома
До коментар #51 от "Фръли атома":не може да реши проблема на руската армия. Само ще покаже и докаже за поред път безсилието на Русия и абсолютната й невъзможност да се справи на бойното поле.
Коментиран от #78
13:18 30.01.2026
72 Ъхъъъъ
До коментар #48 от "Масово убитите":Масово "убитите" руснаци после стават и тръгват в атака
Коментиран от #81
13:18 30.01.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 @@@
Доналд Тръмп е сложил снимка с Владимир Путин от срещата им в Аляска,
в Белия дом до снимката, на която е заснет с внучката си!
13:19 30.01.2026
75 такива са законите на войната
Коментиран от #85
13:19 30.01.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 а стига бе
13:20 30.01.2026
78 Къв проблем
До коментар #71 от "Атома":Руската армия си е по казармите, а Русия с наемници направи НАТО обслужващо новият фашизъм смешни!
13:20 30.01.2026
79 сайта за колоездачи
До коментар #76 от "Оракула от Делфи":е на друго място .
13:21 30.01.2026
80 Вододел
Коментиран от #88, #94
13:21 30.01.2026
81 Заменят ги с
До коментар #72 от "Ъхъъъъ":нови мобилизирани, десетки хиляди руснаци, всеки месец. Тъжно, но факт.
Коментиран от #125
13:21 30.01.2026
82 666
До коментар #52 от "Така де":чиче май плачеш за бор в задния си двор
13:21 30.01.2026
83 Всичко е по евростандарти
13:21 30.01.2026
84 ех ако можеше
До коментар #24 от "Е как така":да смяташ щеше да се усетиш каква глупост си написал и да намалиш малко числата ама на мозък няма и цифрите яко на горе утре ще кажеш че по 100 000 на месец умират давай смело в твоя свят това е спасение …
13:22 30.01.2026
85 Тези закони от средновековито
До коментар #75 от "такива са законите на войната":отдавна не са валидни. 😄 Сега артилерията, ракетите и дроновете говорят!
13:22 30.01.2026
86 да питам
Коментиран от #89, #93, #124
13:22 30.01.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 ха ха ха ...
До коментар #80 от "Вододел":ти верваш ли в задгробния живот ...
Руснаците дори всички загинали да кремират , нали пак ще се водят безследно изчезнали и близките им ще ги търсят ???...
Ти гледай чувалите как вървят ...
Оня ден пак имаше размяна ....поредните 1000 чувала към киев и 32 към москва ....
13:24 30.01.2026
89 читател
До коментар #86 от "да питам":Защото Макрон има .
13:24 30.01.2026
90 ще ти кажа
До коментар #30 от "Питащ":донецк и луганск са под руско след СВО а двата милиона загинали са украинци плюс още петстотин хиляди руснаците не са дали и 1/3 от тежи жертви но ако не ти харесва реалността недей задава въпроси а си живей в илюзитяа на западната пропаганда…
13:25 30.01.2026
91 Вадят зъбите на убитите украинци
13:25 30.01.2026
92 АБВ
Пак претоплена манджа, при това вкисната. Тази информация на този "аналитичен център" я публикувахте преди дни. Повторението не я прави достоверна. Опитайте да я публикувате поне сто пъти, за да стане истина, както чи Гьобелс.
Жалка журналистика !
Коментиран от #106
13:25 30.01.2026
93 да ти кажа
До коментар #86 от "да питам":На зеления чорапогащник жена му къде е?
Коментиран от #105
13:26 30.01.2026
94 ПАК ЛИ ГУБИ РУСИЯ БЕ
До коментар #80 от "Вододел":И ЗА КОЙ ПЪТ
И ПАК НЕ И ДТИГАТ ХОРА
И ЩО КУЧЕШКАТА ХРАНА В КИЕВ ПОЕВТИНЯВА
ДА НЕ БИ ДА Е ЗАРАДИ ВНОСА НА ЕВТИНО ЗАМРАЗЕНО
АБЕ МЪРЛЬО АДЕ ПАРЦАЛКИТЕ И В КЪЩИ В КИЕВ НА ХЛАДНО
Коментиран от #97, #99
13:27 30.01.2026
95 Бандера
До коментар #41 от "Йоската Кобзон":При мен е като в Китай, навалица от укри.
13:28 30.01.2026
96 Русия поне няма недостик
Коментиран от #98
13:29 30.01.2026
97 Трай бе
До коментар #94 от "ПАК ЛИ ГУБИ РУСИЯ БЕ":Руска У ру с по йо.
Коментиран от #113
13:29 30.01.2026
98 Аз руски
До коментар #96 от "Русия поне няма недостик":Тръбар как не ти изнася
13:30 30.01.2026
99 Джак Спароу
До коментар #94 от "ПАК ЛИ ГУБИ РУСИЯ БЕ":Кой диоптър носиш, че пишеш с главни букви
Коментиран от #107
13:31 30.01.2026
100 Да си дойдем на думата...
13:32 30.01.2026
101 Мирен гражданин
До коментар #51 от "Фръли атома":Е, те останаха само две!
13:32 30.01.2026
102 Либераст
До коментар #69 от "Българин":От кога хазароnomаците сте българи?
13:33 30.01.2026
103 ВИНАГИ ЕДНИ И СЪЩИ
До коментар #68 от "Факт":ДЕБИЛИ КАТО ФАКТ БЪЛГАРИН ИСТОРИК
СЕ С ЕДНИ И СЪЩИ ТЪПНИ
АЛООООО ТИРОВЕТЕ АЛОООООО
БРОЙ ТИРОВЕТЕ
13:34 30.01.2026
104 Сатана Z
Коментиран от #112
13:34 30.01.2026
105 !!!?
До коментар #93 от "да ти кажа":Олена Зеленска. Много е готина.Сладури.
Коментиран от #138
13:35 30.01.2026
106 Ей Глу пи сла ве
До коментар #92 от "АБВ":Като се правиш на Матросов руски знаеш ли гледай руските военкори какво разправят ,същото и го казват със съжаление ,а лаици като теб се изхождат неподхотвени
13:37 30.01.2026
107 СПОКО
До коментар #99 от "Джак Спароу":ЗАРАДИ ТЕБЕ ПИША С ГЛАВНИ БУКВИ
БАРЕ ПРОЧЕТЕШ И О ЧУДО
НЕЩО ТИ ВЛЕЗЕ В ДЪРВЕНАТА УКРАИНСКА ЧУТУРА
Е А ДАНО АМА НА ДАЛИ
ПРИ ВАС ВАЖИ ПРАВИЛОТО ПЪРВО ЯКО ОТ.....ЗАД А ПОСЛЕ ША ВИДИМ
ЩОТО ЧУТУРА ДУПКА НЯМА
13:38 30.01.2026
108 Така ще е
13:39 30.01.2026
109 Подправения кантар
Фидел Кастро 1992 г.
13:39 30.01.2026
110 Подправения кантар
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #117, #119
13:39 30.01.2026
111 Подправения кантар
Коментиран от #114
13:39 30.01.2026
112 Ти гледаш
До коментар #104 от "Сатана Z":Ли ежедневните сводки по над 1000 ватенки на ден фира.И гледай срещите им с дронове смърт без укр.загуби.Който атакува с месни щурмове търпи огромни загуби.
Коментиран от #118, #131
13:40 30.01.2026
113 ЩО БЕ
До коментар #97 от "Трай бе":ОЩЕ НЕ СИ СЕ ПОДМИЛ ЛИ
13:40 30.01.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Блумбъра е на 100% както и ДВ-то
Коментиран от #120
13:42 30.01.2026
116 🤣......
Коментиран от #128
13:43 30.01.2026
117 Ама руска
До коментар #110 от "Подправения кантар":Шлю хо руснаците си признаха загубите ,бе ти що се пънеш жал ли ти е.Ходи ги смени ще станеш герой в месните щурмове.
13:43 30.01.2026
118 Пропагандата
До коментар #112 от "Ти гледаш":винаги има за цел глупака!
Коментиран от #122, #127
13:44 30.01.2026
119 Ха-ха
До коментар #110 от "Подправения кантар":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #121, #126
13:44 30.01.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Виждаме на всяка
До коментар #119 от "Ха-ха":размяна на тела и затворници. Съотношението е зловещо!
13:45 30.01.2026
122 О Ламповия Чатбот
До коментар #118 от "Пропагандата":Пак ли ти бе
Коментиран от #123
13:46 30.01.2026
123 Пропагандата
До коментар #122 от "О Ламповия Чатбот":винаги се цели в глупака!
13:47 30.01.2026
124 Що питаш
До коментар #86 от "да питам":На конкурса ли ще се явяваш?
13:48 30.01.2026
125 А за факта на
До коментар #81 от "Заменят ги с":"доброволните" мобилизации в ycpaiнi и копане на укри в масови гробове, нещо да кажеш.
13:48 30.01.2026
126 КАК САМО СЕДЕМ ПЪТИ БЕ
До коментар #119 от "Ха-ха":АДЕ НЕ СА ИЗЛАГАЙ
ПОВЕЧЕ ПЪТИ ПО ГОЛЕМИ СА РУСКИТЕ ЗАГУБИ
Я ПАК БРОЙ БЕ ДЕ....БИЛ
13:48 30.01.2026
127 Руската пропаганда
До коментар #118 от "Пропагандата":Има за цел глупака.
13:49 30.01.2026
128 Копейка
До коментар #116 от "🤣......":Взеха ни левъ!
Шъ се беся.
13:50 30.01.2026
129 Смешник
Коментиран от #132
13:50 30.01.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Ути
До коментар #112 от "Ти гледаш":Ватнишко печено на дрон.
13:51 30.01.2026
132 Руската пропаганда
До коментар #129 от "Смешник":Има за цел глупаците.
Коментиран от #139
13:51 30.01.2026
133 Боко
13:52 30.01.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Тома
13:54 30.01.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Груз Груз Груз Груз
13:54 30.01.2026
138 !!!!!!!
До коментар #105 от "!!!?":Това е за пред медиите, а иначе цял свят знае че Зельо си ляга с афроамерикански инструктори, дори има записи с които го държат послушен, как прави bиbитки прав на Кличко!!!!
13:55 30.01.2026
139 Така е
До коментар #132 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за евтина пропаганда и лъжи срещу Русия!
13:57 30.01.2026