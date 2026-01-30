Bloomberg: Загубите на Русия в Украйна нарастват рязко

Загубите на Русия по време на войната в Украйна се увеличават значително през последните седмици, като броят на убитите вече е сравним с броя на новонабираните войници. Това затруднява Кремъл да компенсира щетите, без да прибягва до нова мобилизация, сочат оценки на няколко европейски държави, цитирани от Bloomberg, предава News.bg.

Според източниците една от основните причини за увеличените загуби е по-ефективното използване на бойни дронове. Ударите с безпилотни апарати все по-често водят до смърт, а не до ранени военнослужещи, посочват правителства на редица европейски държави, без да се уточнява кои точно.

Данни на американския аналитичен център CSIS (Center for Strategic and International Studies) показват, че от февруари 2022 г. насам Русия е загубила до 1,2 милиона души, включително около 325 хиляди убити.

Паралелно, Руската служба на Би Би Си, съвместно с Медиазона, е установила по открити източници имената на над 165 хиляди руски военнослужещи, загинали по време на пълномащабното нахлуване в Украйна.

От Кремъл отказаха коментар по оценките на CSIS, препращайки запитванията към Министерството на отбраната на Русия. Руското военно ведомство не публикува официална информация за загубите на бойното поле.