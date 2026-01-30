Зеленски към Путин: Ела в Киев, ако посмееш

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е готов да разговаря с руския си колега Владимир Путин, но не в Москва или Минск, предаде Укринформ, съобщи БТА.
„Разбира се, че е невъзможно за мен да се срещна с Путин в Москва. Това е все едно да се срещна с Путин в Киев. И аз мога да го поканя в Киев, нека да дойде. Публично го каня, ако посмее, разбира се“, каза Зеленски.
Той подчерта, че иска да сключи конструктивно споразумение, което да сложи край на войната.
„Искаме да се споразумеем за среща, която би могла да е продуктивна и конструктивна. Искаме да обсъдим актуалните въпроси и да ги решим. Но ако някой не иска да има среща и по някаква причина не може да си позволи да го каже в прав текст, тогава се отправят тези покани за срещи в Москва. Ясно е какво се случва“, посочи Зеленски.
По думите му той е готов за всякакъв реалистичен формат на лидерска среща. „Не знам какъв ще бъде резултатът, но поне би бил по-добър от това, което се случва днес“, каза още Зеленски.
Той също така заяви, че среща в Русия или в Беларус е невъзможна, защото това са държави, една от които е агресорът, който започна и води война срещу Украйна, а другата е партньор в тези действия.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира по-рано днес въпроса за евентуална среща между лидерите на Русия и Украйна – Владимир Путин и Володимир Зеленски. По-рано тази седмица съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков каза, че руският президент е отворен за идеята да се срещне със Зеленски, предаде БТА.
"Бих искал да напомня, че Путин не е канил Зеленски никъде и не му е предлагал никакви срещи", заяви говорителят Кремъл. "А Зеленски е поискал срещата - Зеленски всъщност инициира срещата. И в отговор президентът Путин му отговори: "Ние сме готови, но само в Москва". "Много е важно да се помни това", подчерта Песков.
Говоритлят на Кремъл бе помолен да коментира и оповестената от американския президент Доналд Тръмп информация, че е поискал от руския си колега да се въздържа от удари по Киев от 1 февруари, "за да се създадат благоприятни условия за преговори".
"Президентът Тръмп действително се обърна с лична молба към президента Путин да се въздържи за една седмица, считано от 1 февруари, от нанасянето на удари по Киев с цел създаване на благоприятни условия за провеждането на преговори", отбеляза говорителят на Кремъл. Той не посочи какъв точно е бил отговорът на руската страна. "Нямам какво да добавя към вече казаното", каза Песков.
По-рано Тръмп заяви, че лично е помолил Путин да спре ударите на руската армия по Киев и други украински градове за една седмица заради рекордните студове. Според Тръмп руският лидер "се е съгласил да го направи".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #12, #29, #118
14:47 30.01.2026
2 Щом са го поканили
14:47 30.01.2026
3 Трол
14:47 30.01.2026
4 Госあ
14:47 30.01.2026
5 аФторката има шизофрения
Коментиран от #43, #87
14:48 30.01.2026
6 Атина Палада
Коментиран от #50, #71
14:48 30.01.2026
7 Хи хи хи
14:48 30.01.2026
8 Хахаха
14:48 30.01.2026
9 пешо
14:48 30.01.2026
10 Натам е тръгнал скоро ще е в Киев
Коментиран от #26
14:48 30.01.2026
11 хахахахо
14:48 30.01.2026
12 Страх, страх
До коментар #1 от "Вашето мнение":тресе Путина 🤣
14:48 30.01.2026
13 Подправения кантар
Фидел Кастро 1992 г.
14:48 30.01.2026
14 Атина Палада
14:48 30.01.2026
15 Така де
14:48 30.01.2026
16 Подправения кантар
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #32
14:48 30.01.2026
17 Гост
14:49 30.01.2026
18 Подправения кантар
14:49 30.01.2026
19 Хихихи
14:49 30.01.2026
20 Ганя Путинофила
Няма по големи смешници от руснята!
Коментиран от #33
14:49 30.01.2026
21 лошо
14:49 30.01.2026
22 Кривонос
Коментиран от #38
14:49 30.01.2026
23 Атина Палада
14:49 30.01.2026
24 честен ционист
14:49 30.01.2026
25 Kaлпазанин
14:49 30.01.2026
26 Димяща ушанка
До коментар #10 от "Натам е тръгнал скоро ще е в Киев":Утре ще влизаме в Киев !!!
14:50 30.01.2026
27 Последния Софиянец
14:50 30.01.2026
28 Туй пак е
14:50 30.01.2026
29 Руската пропаганда
До коментар #1 от "Вашето мнение":Има за цел винаги глупака.
Коментиран от #41
14:50 30.01.2026
30 Бесен - Язовец
14:50 30.01.2026
31 Иван
14:50 30.01.2026
32 Ха-ха
До коментар #16 от "Подправения кантар":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #37
14:50 30.01.2026
33 Гост
До коментар #20 от "Ганя Путинофила":Бъркаш посоката, все едно Сталин да отиде в Берлин. Е, отиде и забиха червеното знаме на Райхстага.
14:51 30.01.2026
34 Запознат
Не се притеснявай и в Киев ще дойде Путин - те такива като теб казваха че руснаците в Париж не смееха да дойдат или пък в Берлин ама поне германския фюрер взе че се гръмна като дойдоха руснаците а ти няма да имаш тази смелост а ще бягаш при господарите си.
14:51 30.01.2026
35 Палячо
14:52 30.01.2026
36 Атина Палада
Тоя Зеленски дружи ли си с главата:))))
14:52 30.01.2026
37 Видяхме съотношението
До коментар #32 от "Ха-ха":при всяка размяна на тела и затворници. Зловещо е за бандерите!
14:52 30.01.2026
38 хаха🤣
До коментар #22 от "Кривонос":да, Медведев откакто си смени доставчика, положението му много се влоши 🤣 от новата партида съвсем му се изпържи мозъка 🤣
14:52 30.01.2026
39 Смех с ватенки
Зеленски го закопа.
14:52 30.01.2026
40 Лука
зилената нашмъркана марионетка с мръсния потник стегнала мешката да ходи в Москва и да моли за мир и
помилване
14:53 30.01.2026
41 Така е
До коментар #29 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
14:53 30.01.2026
42 Спецназ
НЯМА ДА ПОСМЕЕШ, Гнидо, защото ще дойде!
Даже и на 10 метра нЕма се доближиш по време на Срещата- толкова е дълга масата.
Ще го пазиш повече от себе си, защото там ще стане един голям кратер, колкото Франция, например!
Точно ЗАТОВА нЕма да дойде, защото един Нарко е напълно без глава, Баце!
14:53 30.01.2026
43 мъко мисирска
До коментар #5 от "аФторката има шизофрения":налага се да се пише всичко цъкъне трябва пари от реклами трябват не е важно съдържанието затова тук нормален човек не чете нищо освен заглавието и коментарите
14:53 30.01.2026
44 Дрът сбъркан русофил
Коментиран от #52
14:53 30.01.2026
45 !!!?
Коментиран от #58
14:53 30.01.2026
46 Абе
14:53 30.01.2026
47 Путин:
Коментиран от #51, #128
14:54 30.01.2026
48 ама путин идва но с армията си идва !
идва идва ама нека наркото да спре да реве че путин идва, все пак той идва
Коментиран от #67
14:55 30.01.2026
49 Зевзек
Зеления е като пудел който се крие зад стопанина си ако му тропнеш с крак но иначе лае срещу мечката.
14:55 30.01.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ММММММ
До коментар #47 от "Путин:":Троен лешник , български от Своге!!!!
14:55 30.01.2026
52 Укропат0,к
До коментар #44 от "Дрът сбъркан русофил":Аз пък си бърша г....с жълтосиня т.хартия.
14:56 30.01.2026
53 ЩЕ ДОЙДЕ
14:56 30.01.2026
54 страшно много остарял
Коментиран от #70
14:57 30.01.2026
55 Въпрос и не само
Буданов и зелкин постоянно организират терористични актове срещу някои военни и журналисти в Русия и нямат намерение да спират , а при успех и се гордеят.
В крайна сметка на кого може да се вярва ?
14:57 30.01.2026
56 коко
14:57 30.01.2026
57 Путин
Коментиран от #63
14:57 30.01.2026
58 Запознат
До коментар #45 от "!!!?":"среща между Зеленски и Путлер в Гуантанамо"
То не е далече когато зеления ще се окаже там ама защо Путин пък трябва да ходи.
Коментиран от #88
14:57 30.01.2026
59 стоян георгиев
Тия наркоман съвсем изтъпя!
14:57 30.01.2026
60 Механик
А и хората са казали да се внимава какво си пожелаваме. Щото Путин ако дойде в Киев, няма да е сам. Та не знам Зели де ще се крие тогава.
14:58 30.01.2026
61 НаглецА
14:58 30.01.2026
62 ЗЕЛЕНОТО ПАК ДОКАЗВА
14:58 30.01.2026
63 Зеления
До коментар #57 от "Путин":Бъркаш аз от бункера не излизам! Той Путин даже и при господарите ми ходи в САЩ.
14:59 30.01.2026
64 Северодвинск
15:01 30.01.2026
65 ЗЕЛЕН КРОТКО БЕ
15:01 30.01.2026
66 Хмм
15:01 30.01.2026
67 Швейк
До коментар #48 от "ама путин идва но с армията си идва !":Путин да отиде в Киев пет минути преди масирана руска бомбардировка върху града
Коментиран от #76
15:02 30.01.2026
68 Гичето
15:02 30.01.2026
69 !!!?
15:02 30.01.2026
70 Украинец
До коментар #54 от "страшно много остарял":"Изглежда все едно е дядо на Зеленски"
Не зеленски изглежда като бабата на Путин - я сравни снимки на зеления отпреди войната. То белото не прощава....
15:02 30.01.2026
71 БАРС
До коментар #6 от "Атина Палада":ЗЕЛИНСКИ Е 166СМ.И ХОДИ С ВВИСОКИПОДМЕТКИ ОБУВКИ ЗИМНИ . А ПУТИН 171 ХОДИ С НОРМАЛНИ ОФИЦИАЛНИ ОБУВКИ ,ХА СЕГА КОЙ Е ДЖУДЖЕ.АКО НЕ ВЯРВАШ СПРАВКА ВИДИОТА ОТ ПОСЛЕДНИТЕ СРЕШИ С РАЗНИ ПРЕЗИДЕНТИ И НА ДАВОС.ГОЕДАЙ ГЛЕДАЙ.
15:02 30.01.2026
72 Хи хи хи
ама като дойде
зиленото шмъркало ша се
насе....ре прав в коридора
независимо от десетте златни цукала
15:03 30.01.2026
73 Миризлив руски палячо крепостен
Коментиран от #75, #82
15:03 30.01.2026
74 Тома
15:03 30.01.2026
75 Браво на Путин
До коментар #73 от "Миризлив руски палячо крепостен":Да е жив и здрав!
15:04 30.01.2026
76 Зевзек
До коментар #67 от "Швейк":Не позна - пет минути след бомбандировката ще отиде ама няма да намери зеления.
15:04 30.01.2026
77 Георги
15:04 30.01.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Факти
Коментиран от #93
15:05 30.01.2026
80 Пламен
Коментиран от #83, #85, #126
15:05 30.01.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Наведено евроатлантиче
До коментар #73 от "Миризлив руски палячо крепостен":На нас пък от САЩ ни казаха че живота ни ще стане прекрасен и ще станем много богати - пък те само ни направиха колония и ни окрадоха.
Коментиран от #94
15:06 30.01.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Обективен
15:07 30.01.2026
85 Зевзек
До коментар #80 от "Пламен":А зеления колко е висок - като седне на златната си тоалетна и става само той 3 метра.
15:07 30.01.2026
86 ЛЕЛЕ ЛЕЛЕЕЕЕ
15:07 30.01.2026
87 Хайде
До коментар #5 от "аФторката има шизофрения":сега - то всички от тоя сайт го имат това заболяване, ти за аФторката се хвана.
15:07 30.01.2026
88 Хи их хи
До коментар #58 от "Запознат":"защо Путин пък трябва да ходи", на свиждане на Зеленката?
15:07 30.01.2026
89 ти да видиш
15:07 30.01.2026
90 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
Коментиран от #101
15:08 30.01.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Ами..
15:09 30.01.2026
93 Антитрол
До коментар #79 от "Факти":"Избяга от готвача"
Пък зеления изпотрепа половината си хунта и ги прогони в чужди държави - А где Миндич.
15:09 30.01.2026
94 Наведена блатна подлога
До коментар #82 от "Наведено евроатлантиче":Евгени минчевия дето изпуска сапуна и той бил блатна подлога,май всички меки китки са блатни ратаи.....😂😂😂😂
15:10 30.01.2026
95 Зеля пумпала
На първата среща Тръмп му би шута и го изгони като мръсно п.е и на следващите срещи идваше по нисък от тревата. Ходи да реве на американците с надеждата, че те могат да повлияят на руснаците да не ги бият толкова много и както се видя ударите срещу фашистка укр. станаха още по интензивни, което ще рече, че американците са гола вода и на руснаците не им пука от никого. А тоя клоун решил на Путин да се прави на нещо, а е едно голямо нищо. Зеленото джудже вече не е смешно, а трагично.
15:10 30.01.2026
96 Путин пробва да влезе в Киев още 2022г
Коментиран от #100, #103, #105
15:10 30.01.2026
97 дончичо
15:11 30.01.2026
98 ЧеБурашка
15:11 30.01.2026
99 Зеленият ненормалник
15:11 30.01.2026
100 Пропагандата
До коментар #96 от "Путин пробва да влезе в Киев още 2022г":винаги има за цел глупака!
15:11 30.01.2026
101 Антитрол
До коментар #90 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":"той не е излизал от калния бункер половин година"
Ха ха ха ами сигурно бункера на Путин му е в Аляска и Тръмп му ходи на посещение - така ли е според мал.оум.ните опорки. Пък зеления не смее даже в Киев да се прибере и се крие в бункера си в Полша.
Коментиран от #116
15:12 30.01.2026
102 БАРС
15:13 30.01.2026
103 .....
До коментар #96 от "Путин пробва да влезе в Киев още 2022г":Да ви кажа честно винаги съм се чудела какво точно е числото 64?
Коментиран от #107
15:13 30.01.2026
104 А ве,Зели?!
А Путин,като те покани в Москва,първата му работа бе да заяви :
,,Гарантираме сигурността на Зеленски!"
Ето!
По това се различава истинският Държавник,от смешният Клоун...!
15:14 30.01.2026
105 Антитрол
До коментар #96 от "Путин пробва да влезе в Киев още 2022г":Че защо тогава зеления реве и се моли за мир - нали щяхте да разговаряте с Русия от "позиция на силата" - какво стана амнезия ли получихте.
Коментиран от #117
15:14 30.01.2026
106 Руският мечок
15:15 30.01.2026
107 Хъм...?!
До коментар #103 от ".....":А ,,числото...69",нали знаеш какво е...😉?!
15:16 30.01.2026
108 Майка му на Зелю
15:16 30.01.2026
109 рашистите бяха вече в Киев и там
на 25 февруари преди 4 години раша извърши въздушен десант на Киевското летище Гостомел в който участваха 800 парашутисти за да го превземат и установят плацдарм на десетки транспортни самолети които от Беларус да докарат 25 хиляди орки и влязат в Киев. Лично кмета на Киев Владимир Кличко който показа как с брат си Виталий са ликвидирали 6-7 орки приземили се на летището а всички бяха разчленени от териториалната отбрана на града - " За 72 часа ще арестуваме Зеленски и още 19 бандери от режима в Киев" -рамзан кадиров. Тези 72 часа станаха 4 години ухххахаха.
Коментиран от #111, #113
15:16 30.01.2026
110 Някой
Накрая в историята ще пише Зеленски и бандеровците са унищожителите на Украйна. Това ще е тяхното постижение.
15:17 30.01.2026
111 Фактите
До коментар #109 от "рашистите бяха вече в Киев и там":Десантът на летище „Антонов“ в Гостомел, край Киев, е ключова руска въздушнодесантна операция, стартирала на 24 февруари 2022 г.. Руски десантници установяват контрол над аеродрома, разположен само на 25 км от Киев, с цел осигуряване на плацдарм за настъпление, превръщайки обекта в символ на ранните етапи от конфликта.
Основни факти за операцията:
Дата и място: 24 февруари 2022 г., летище „Антонов“ (Гостомел),
Действия: Руски десантници, поддържани от хеликоптери, се приземяват и обграждат летището, след което водят боеве
Резултат: Руските сили поемат контрол над летището, RTVI.
Последици: По време на боевете са унищожени 2 самолета Ан-225 „Мрия“ и ликвидирани всички руски десантчици и операцията претърпява пълен провал.
Коментиран от #114, #121, #123
15:17 30.01.2026
112 Квартал 95
15:18 30.01.2026
113 Пропагандата
До коментар #109 от "рашистите бяха вече в Киев и там":винаги се цели в глупака!
15:18 30.01.2026
114 Точно
До коментар #111 от "Фактите":" 816 рашистки нещастни орки останаха завинаги на Киевското летище Гостомел. Ликвидирани до един от защитниците на Украинската столица. Кадрите в които Украински войници от териториалната отбрана на града с жълто- сини ленти разстрелваха окупаторите и брата на кмета на столицата Виталий забyчил двама от руските десантчици обиколиха световния видеообмен"....путя не е Тръмп и САЩ наистина които без една жертва арестуваха мъдурката и сега е малтретиран в затвора в Бруклин а само 10 дни преди това се обърна към Тръмп с думите - "Ела и ме арестувай"
15:18 30.01.2026
115 Евроасматик с нервен тик
15:18 30.01.2026
116 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
До коментар #101 от "Антитрол":Браво супер неумен блатен роб,късия ботокс има 20 гламави двойника, оригиналния късак има брезови обуща 43см и от страх не излиза от бункера,ама ти от къде да знаеш с толкова празна мисловна тенджера????!! 😂😂😂
15:19 30.01.2026
117 Функционално неграмотен
До коментар #105 от "Антитрол":Както виждаш боевете продължават.
Тръмп иска мир.
Коментиран от #125
15:19 30.01.2026
118 Някой
До коментар #1 от "Вашето мнение":То тази идея за среща с Путин е на Зеленски. Или някой от хората му му го е предложил. Това не идва от Путин. Зеленски иска среща. Путин му казва: Може би, в Москва, да подпишеш капитулацията.
15:19 30.01.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Гъбарко
15:20 30.01.2026
121 Пропагандата
До коментар #111 от "Фактите":винаги има за цел глупака!
15:20 30.01.2026
122 Алис Вайдел
Този бандит рекетира немското правителство което незаконно му даде 284 млрд.евро.
Паралелно с тона той взриви Северния газопровод и нанесе огромни щети на Германия.
С милиони наши евро, Зеленски си закупи имоти във Флорида,Италия Испания и Англия.
Тези милиони наши пари са нужни на пенсионери,болни деца тежко болни възрастни.
Нито един наш политик няма право да подпомага бандитският Киевски режим.
Коментиран от #132
15:20 30.01.2026
123 Град Козлодуй
До коментар #111 от "Фактите":Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
Коментиран от #127
15:21 30.01.2026
124 Овчаря ли трябва да дойде
15:22 30.01.2026
125 Антитрол
До коментар #117 от "Функционално неграмотен":"Тръмп иска мир"
Че какъв е Тръмп нали Украйна била "независима" държава и зеления не изтребвал народа си заради интересите на господарите си.
Или тази опорка е за друг случай....
Коментиран от #135
15:23 30.01.2026
126 Мдааа
До коментар #80 от "Пламен":Не винаги акъла е право пропорционален на ръста, дори в общия случай е точно обратното, но пък винаги има изключения.
15:23 30.01.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Хич да не го пита!
До коментар #47 от "Путин:":Ами направо Путин да му праща на Зелката-,,Тройният Лешник...!
15:24 30.01.2026
129 Ха ХаХа
15:25 30.01.2026
130 Теслатъ
Коментиран от #133, #134
15:25 30.01.2026
131 Чичо В
15:26 30.01.2026
132 Алис Вайдел
До коментар #122 от "Алис Вайдел":мъж ли е или жена, че е путинист знаем...😂
15:28 30.01.2026
133 Русия не е терорист
До коментар #130 от "Теслатъ":Ако иска да убие зеленски, да го е направила. На една ракета живот е във всяка секунда на денонощието! И защо да го убива? За да го героизира? Не това е целта. Целта е украинският народ да прозре какъв е и омразата им да го погнат!
15:28 30.01.2026
134 Запознат
До коментар #130 от "Теслатъ":"Но..., дедо Путин се оказа доста страхлив и нерешителен..., очевАдно на Запад знаят къде е болевата му точка!"
Така си мислиш - сега вече никой от нашите козячета не говори за "силното и сплотено НАТО" нито колко икономически просперираща е Европа. Това да фалираш Европа и да разпаднеш НАТО не става за месец или година - трябва си време.
15:29 30.01.2026
135 Функционално неграмотен
До коментар #125 от "Антитрол":Ти пак не разбра!
Функционално неграмотен.
15:29 30.01.2026