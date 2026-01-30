Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Зеленски към Путин: Ела в Киев, ако посмееш
  Тема: Украйна

Зеленски към Путин: Ела в Киев, ако посмееш

30 Януари, 2026 14:46

Украинският президент подчерта, че иска да сключи конструктивно споразумение, което да сложи край на войната

Зеленски към Путин: Ела в Киев, ако посмееш - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е готов да разговаря с руския си колега Владимир Путин, но не в Москва или Минск, предаде Укринформ, съобщи БТА.

„Разбира се, че е невъзможно за мен да се срещна с Путин в Москва. Това е все едно да се срещна с Путин в Киев. И аз мога да го поканя в Киев, нека да дойде. Публично го каня, ако посмее, разбира се“, каза Зеленски.

Той подчерта, че иска да сключи конструктивно споразумение, което да сложи край на войната.

„Искаме да се споразумеем за среща, която би могла да е продуктивна и конструктивна. Искаме да обсъдим актуалните въпроси и да ги решим. Но ако някой не иска да има среща и по някаква причина не може да си позволи да го каже в прав текст, тогава се отправят тези покани за срещи в Москва. Ясно е какво се случва“, посочи Зеленски.

По думите му той е готов за всякакъв реалистичен формат на лидерска среща. „Не знам какъв ще бъде резултатът, но поне би бил по-добър от това, което се случва днес“, каза още Зеленски.

Той също така заяви, че среща в Русия или в Беларус е невъзможна, защото това са държави, една от които е агресорът, който започна и води война срещу Украйна, а другата е партньор в тези действия.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира по-рано днес въпроса за евентуална среща между лидерите на Русия и Украйна – Владимир Путин и Володимир Зеленски. По-рано тази седмица съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков каза, че руският президент е отворен за идеята да се срещне със Зеленски, предаде БТА.

"Бих искал да напомня, че Путин не е канил Зеленски никъде и не му е предлагал никакви срещи", заяви говорителят Кремъл. "А Зеленски е поискал срещата - Зеленски всъщност инициира срещата. И в отговор президентът Путин му отговори: "Ние сме готови, но само в Москва". "Много е важно да се помни това", подчерта Песков.

Говоритлят на Кремъл бе помолен да коментира и оповестената от американския президент Доналд Тръмп информация, че е поискал от руския си колега да се въздържа от удари по Киев от 1 февруари, "за да се създадат благоприятни условия за преговори".

"Президентът Тръмп действително се обърна с лична молба към президента Путин да се въздържи за една седмица, считано от 1 февруари, от нанасянето на удари по Киев с цел създаване на благоприятни условия за провеждането на преговори", отбеляза говорителят на Кремъл. Той не посочи какъв точно е бил отговорът на руската страна. "Нямам какво да добавя към вече казаното", каза Песков.

По-рано Тръмп заяви, че лично е помолил Путин да спре ударите на руската армия по Киев и други украински градове за една седмица заради рекордните студове. Според Тръмп руският лидер "се е съгласил да го направи".


    82 12 Отговор
    Оказа се обаче, че наркомана се е молил за среща.

    Коментиран от #12, #29, #118

    14:47 30.01.2026

  • 2 Щом са го поканили

    81 11 Отговор
    Путин сигурно ще отиде. Въпросът е Зеленски дали ще бъде там.

    14:47 30.01.2026

  • 3 Трол

    6 29 Отговор
    Скалата призовава Ледения на ринга.

    14:47 30.01.2026

  • 4 Госあ

    70 5 Отговор
    дългоноско да внимава какво си пожелава, току виж Путин да не отиде в Киев 😅

    14:47 30.01.2026

  • 5 аФторката има шизофрения

    43 2 Отговор
    преди малко казваше, че не е вярна информацията.Сега пък това инфо било вярно.😂🤣😂🤣😂

    Коментиран от #43, #87

    14:48 30.01.2026

  • 6 Атина Палада

    11 60 Отговор
    Путин е страхливо джудже

    Коментиран от #50, #71

    14:48 30.01.2026

  • 7 Хи хи хи

    48 4 Отговор
    Ще дойде, ама ти няма да си там !!!

    14:48 30.01.2026

  • 8 Хахаха

    49 5 Отговор
    Наркомана пак се е назобил. 😂

    14:48 30.01.2026

  • 9 пешо

    42 4 Отговор
    пак е объркал дозата

    14:48 30.01.2026

  • 10 Натам е тръгнал скоро ще е в Киев

    40 5 Отговор
    Зелен не нормален наркоман

    Коментиран от #26

    14:48 30.01.2026

  • 11 хахахахо

    43 5 Отговор
    Не дърпай Мечока за опашката и внимавай какво си пожелаваш. Като нищо ще се случи.

    14:48 30.01.2026

  • 12 Страх, страх

    6 29 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    тресе Путина 🤣

    14:48 30.01.2026

  • 13 Подправения кантар

    25 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:48 30.01.2026

  • 14 Атина Палада

    9 25 Отговор
    Хаяско не излиза от бункера и пълни памперси през час

    14:48 30.01.2026

  • 15 Така де

    35 5 Отговор
    Ами той Путин беше в Киев-и вие веднага отидохте на преговори...Ама Борис Джонсън ви не даде да има мир.Вторият път когато Путин дойде-теб със сигурност няма да те има вече...

    14:48 30.01.2026

  • 16 Подправения кантар

    19 4 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #32

    14:48 30.01.2026

  • 17 Гост

    32 3 Отговор
    Наркомана да не се напъва много, че ако Путин дойде на среща в Киев, няма да пътува с туристическа агенция, а ще използва Червената армия. Да не стана така, че да то няма Киев, когато пристигне Путин!

    14:49 30.01.2026

  • 18 Подправения кантар

    22 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:49 30.01.2026

  • 19 Хихихи

    7 1 Отговор
    Арко сна се възбуди.

    14:49 30.01.2026

  • 20 Ганя Путинофила

    7 21 Отговор
    Все едно Хитлер да отиде в Лондон или Вашингтон!
    Няма по големи смешници от руснята!

    Коментиран от #33

    14:49 30.01.2026

  • 21 лошо

    6 23 Отговор
    всички вече открито се подиграват с президента на РФ.

    14:49 30.01.2026

  • 22 Кривонос

    20 3 Отговор
    бЕлото не прощава.

    Коментиран от #38

    14:49 30.01.2026

  • 23 Атина Палада

    7 21 Отговор
    руснаците са нямали толкова страхлив цар

    14:49 30.01.2026

  • 24 честен ционист

    18 0 Отговор
    На 9-и май ще намине през Киев с Aurus Senat.

    14:49 30.01.2026

  • 25 Kaлпазанин

    17 0 Отговор
    Той ше дойде ,ама дали няма да видиш отвисоко да го гледаш

    14:49 30.01.2026

  • 26 Димяща ушанка

    4 11 Отговор

    До коментар #10 от "Натам е тръгнал скоро ще е в Киев":

    Утре ще влизаме в Киев !!!

    14:50 30.01.2026

  • 27 Последния Софиянец

    19 2 Отговор
    Пак се е напушил и морето му е до колене

    14:50 30.01.2026

  • 28 Туй пак е

    12 2 Отговор
    призобило

    14:50 30.01.2026

  • 29 Руската пропаганда

    5 13 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Има за цел винаги глупака.

    Коментиран от #41

    14:50 30.01.2026

  • 30 Бесен - Язовец

    17 1 Отговор
    У Киев няма ток, вода и отопление кво да прави руския президент Владимир Путин в тази мизерия?

    14:50 30.01.2026

  • 31 Иван

    17 1 Отговор
    Нсркомански изцепки

    14:50 30.01.2026

  • 32 Ха-ха

    6 12 Отговор

    До коментар #16 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #37

    14:50 30.01.2026

  • 33 Гост

    17 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ганя Путинофила":

    Бъркаш посоката, все едно Сталин да отиде в Берлин. Е, отиде и забиха червеното знаме на Райхстага.

    14:51 30.01.2026

  • 34 Запознат

    17 0 Отговор
    "И аз мога да го поканя в Киев, нека да дойде. Публично го каня, ако посмее, разбира се“, каза Зеленски"

    Не се притеснявай и в Киев ще дойде Путин - те такива като теб казваха че руснаците в Париж не смееха да дойдат или пък в Берлин ама поне германския фюрер взе че се гръмна като дойдоха руснаците а ти няма да имаш тази смелост а ще бягаш при господарите си.

    14:51 30.01.2026

  • 35 Палячо

    11 0 Отговор
    Пак е смъркал!

    14:52 30.01.2026

  • 36 Атина Палада

    13 1 Отговор
    Зеленски поиска среща с Путин,след него и външният му министър Сибига и когато от Москва им отговориха,сега пък йок:))))
    Тоя Зеленски дружи ли си с главата:))))

    14:52 30.01.2026

  • 37 Видяхме съотношението

    12 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ха-ха":

    при всяка размяна на тела и затворници. Зловещо е за бандерите!

    14:52 30.01.2026

  • 38 хаха🤣

    1 11 Отговор

    До коментар #22 от "Кривонос":

    да, Медведев откакто си смени доставчика, положението му много се влоши 🤣 от новата партида съвсем му се изпържи мозъка 🤣

    14:52 30.01.2026

  • 39 Смех с ватенки

    2 14 Отговор
    Той Путин избегА от готвачо.
    Зеленски го закопа.

    14:52 30.01.2026

  • 40 Лука

    11 1 Отговор
    ама преди туй
    зилената нашмъркана марионетка с мръсния потник стегнала мешката да ходи в Москва и да моли за мир и
    помилване

    14:53 30.01.2026

  • 41 Така е

    11 1 Отговор

    До коментар #29 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    14:53 30.01.2026

  • 42 Спецназ

    12 0 Отговор
    "И аз мога да го поканя в Киев, нека да дойде."

    НЯМА ДА ПОСМЕЕШ, Гнидо, защото ще дойде!

    Даже и на 10 метра нЕма се доближиш по време на Срещата- толкова е дълга масата.

    Ще го пазиш повече от себе си, защото там ще стане един голям кратер, колкото Франция, например!

    Точно ЗАТОВА нЕма да дойде, защото един Нарко е напълно без глава, Баце!

    14:53 30.01.2026

  • 43 мъко мисирска

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "аФторката има шизофрения":

    налага се да се пише всичко цъкъне трябва пари от реклами трябват не е важно съдържанието затова тук нормален човек не чете нищо освен заглавието и коментарите

    14:53 30.01.2026

  • 44 Дрът сбъркан русофил

    3 13 Отговор
    Всеки ден мастурбирам пред портрета на путин

    Коментиран от #52

    14:53 30.01.2026

  • 45 !!!?

    3 15 Отговор
    Тръмп може да органидира среща между Зеленски и Путлер в Гуантанамо...!!!

    Коментиран от #58

    14:53 30.01.2026

  • 46 Абе

    17 0 Отговор
    той ще дойде, ама какво ще е останало от Киев, ...пък за грозния ти еврейски зад..ник не ми се мисли.

    14:53 30.01.2026

  • 47 Путин:

    17 2 Отговор
    Идвам, ако приемеш първо моите дарове - Няколко кутии "Троен лешник" ...

    Коментиран от #51, #128

    14:54 30.01.2026

  • 48 ама путин идва но с армията си идва !

    11 1 Отговор
    моля кажете не зеления наркоман че путин идва с армитята си бавно , но все пак се движи посока киев

    идва идва ама нека наркото да спре да реве че путин идва, все пак той идва

    Коментиран от #67

    14:55 30.01.2026

  • 49 Зевзек

    13 5 Отговор
    Той Путин ходи в САЩ при враговете си така да се каже пък зеления го е страх даже в Минск да отиде - да не говорим за Техеран или лудия Кимчо.

    Зеления е като пудел който се крие зад стопанина си ако му тропнеш с крак но иначе лае срещу мечката.

    14:55 30.01.2026

  • 51 ММММММ

    6 1 Отговор

    До коментар #47 от "Путин:":

    Троен лешник , български от Своге!!!!

    14:55 30.01.2026

  • 52 Укропат0,к

    9 2 Отговор

    До коментар #44 от "Дрът сбъркан русофил":

    Аз пък си бърша г....с жълтосиня т.хартия.

    14:56 30.01.2026

  • 53 ЩЕ ДОЙДЕ

    11 2 Отговор
    За откриване на възстановените паметници.

    14:56 30.01.2026

  • 54 страшно много остарял

    5 12 Отговор
    Путин. Изглежда все едно е дядо на Зеленски.

    Коментиран от #70

    14:57 30.01.2026

  • 55 Въпрос и не само

    15 5 Отговор
    Путин е гарантирал сигурността на зелкин и СПАЗВА дадена дума, въпреки, че имаше възможност да бъде унищожен.
    Буданов и зелкин постоянно организират терористични актове срещу някои военни и журналисти в Русия и нямат намерение да спират , а при успех и се гордеят.

    В крайна сметка на кого може да се вярва ?

    14:57 30.01.2026

  • 56 коко

    5 4 Отговор
    Зеленски дразни дядкото,той е докачлив и нищо чудно довечера да има ракетопад в Киев.

    14:57 30.01.2026

  • 57 Путин

    4 12 Отговор
    Ми ми ми.От бункера не излизам!Да сме наясно!!

    Коментиран от #63

    14:57 30.01.2026

  • 58 Запознат

    13 5 Отговор

    До коментар #45 от "!!!?":

    "среща между Зеленски и Путлер в Гуантанамо"

    То не е далече когато зеления ще се окаже там ама защо Путин пък трябва да ходи.

    Коментиран от #88

    14:57 30.01.2026

  • 59 стоян георгиев

    17 2 Отговор
    И кво да прави в тоя кииф, като няма ток, вода, парно, а бандеровците копаят външни кенефи 😂😂😂

    Тия наркоман съвсем изтъпя!

    14:57 30.01.2026

  • 60 Механик

    17 3 Отговор
    Тоя вече прекалява. По-глупаво изявление не бях чувал.
    А и хората са казали да се внимава какво си пожелаваме. Щото Путин ако дойде в Киев, няма да е сам. Та не знам Зели де ще се крие тогава.

    14:58 30.01.2026

  • 61 НаглецА

    14 4 Отговор
    Няма по нагЛо животно от укро пиТека!

    14:58 30.01.2026

  • 62 ЗЕЛЕНОТО ПАК ДОКАЗВА

    15 3 Отговор
    Че белото дава измамна смелост.

    14:58 30.01.2026

  • 63 Зеления

    9 4 Отговор

    До коментар #57 от "Путин":

    Бъркаш аз от бункера не излизам! Той Путин даже и при господарите ми ходи в САЩ.

    14:59 30.01.2026

  • 64 Северодвинск

    9 1 Отговор
    Пич внимавай какво си пожелава, че по някога тези неща се збъдват. :D

    15:01 30.01.2026

  • 65 ЗЕЛЕН КРОТКО БЕ

    11 3 Отговор
    Бандерия се върна в 18 век.

    15:01 30.01.2026

  • 66 Хмм

    12 2 Отговор
    аман от глезотии, чуждите деца и бащи мръзнат и умират на фронта, а той театралничи

    15:01 30.01.2026

  • 67 Швейк

    2 10 Отговор

    До коментар #48 от "ама путин идва но с армията си идва !":

    Путин да отиде в Киев пет минути преди масирана руска бомбардировка върху града

    Коментиран от #76

    15:02 30.01.2026

  • 68 Гичето

    8 2 Отговор
    Тоя от буферайна прекалява

    15:02 30.01.2026

  • 69 !!!?

    6 11 Отговор
    Единствения шанс Путлер да види Киев е да приеме поканата на Зеленски...!!!?

    15:02 30.01.2026

  • 70 Украинец

    12 1 Отговор

    До коментар #54 от "страшно много остарял":

    "Изглежда все едно е дядо на Зеленски"

    Не зеленски изглежда като бабата на Путин - я сравни снимки на зеления отпреди войната. То белото не прощава....

    15:02 30.01.2026

  • 71 БАРС

    14 3 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    ЗЕЛИНСКИ Е 166СМ.И ХОДИ С ВВИСОКИПОДМЕТКИ ОБУВКИ ЗИМНИ . А ПУТИН 171 ХОДИ С НОРМАЛНИ ОФИЦИАЛНИ ОБУВКИ ,ХА СЕГА КОЙ Е ДЖУДЖЕ.АКО НЕ ВЯРВАШ СПРАВКА ВИДИОТА ОТ ПОСЛЕДНИТЕ СРЕШИ С РАЗНИ ПРЕЗИДЕНТИ И НА ДАВОС.ГОЕДАЙ ГЛЕДАЙ.

    15:02 30.01.2026

  • 72 Хи хи хи

    12 2 Отговор
    Идва и без покана !!!

    ама като дойде
    зиленото шмъркало ша се
    насе....ре прав в коридора
    независимо от десетте златни цукала

    15:03 30.01.2026

  • 73 Миризлив руски палячо крепостен

    7 11 Отговор
    На нас Путин ни каза, че като победим, живота ни ще стане прекрасен и ще станем много богати

    Коментиран от #75, #82

    15:03 30.01.2026

  • 74 Тома

    9 2 Отговор
    Ами ще дойде рано или късно бати зеле но тебе няма да те има

    15:03 30.01.2026

  • 75 Браво на Путин

    7 1 Отговор

    До коментар #73 от "Миризлив руски палячо крепостен":

    Да е жив и здрав!

    15:04 30.01.2026

  • 76 Зевзек

    7 2 Отговор

    До коментар #67 от "Швейк":

    Не позна - пет минути след бомбандировката ще отиде ама няма да намери зеления.

    15:04 30.01.2026

  • 77 Георги

    6 1 Отговор
    разликата е, че ка путин може да гарантира сигурността на зелю в Москва, обаче зелю и собствената си не може да гарантира в Киев.

    15:04 30.01.2026

  • 79 Факти

    8 7 Отговор
    Путин е страхливец. Избяга от готвача.

    Коментиран от #93

    15:05 30.01.2026

  • 80 Пламен

    6 11 Отговор
    ПУТЯ И МЕДВЕДЕВ СА ВИСОКИ ТРИ МЕТРА ...ОБЩО .

    Коментиран от #83, #85, #126

    15:05 30.01.2026

  • 82 Наведено евроатлантиче

    6 4 Отговор

    До коментар #73 от "Миризлив руски палячо крепостен":

    На нас пък от САЩ ни казаха че живота ни ще стане прекрасен и ще станем много богати - пък те само ни направиха колония и ни окрадоха.

    Коментиран от #94

    15:06 30.01.2026

  • 84 Обективен

    8 1 Отговор
    Зеленски наистина звучи неадекватно.Да спреш войната,когато си в губеща позиция,при що годе поносими условия,е разум,другата опция е разгром и капитулация.При тази ситуация да се държиш като гамен,най-малкото е контрапродуктивно. Ами,ако вместо Путин, в Киев започнат да пристигат Орешници и други подобни,какво се случва тогава?

    15:07 30.01.2026

  • 85 Зевзек

    8 3 Отговор

    До коментар #80 от "Пламен":

    А зеления колко е висок - като седне на златната си тоалетна и става само той 3 метра.

    15:07 30.01.2026

  • 86 ЛЕЛЕ ЛЕЛЕЕЕЕ

    8 3 Отговор
    .......КАКЪВ СТРАШЕН КЛОУН................😁👀😂😂😂😂

    15:07 30.01.2026

  • 87 Хайде

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "аФторката има шизофрения":

    сега - то всички от тоя сайт го имат това заболяване, ти за аФторката се хвана.

    15:07 30.01.2026

  • 88 Хи их хи

    7 2 Отговор

    До коментар #58 от "Запознат":

    "защо Путин пък трябва да ходи", на свиждане на Зеленката?

    15:07 30.01.2026

  • 89 ти да видиш

    7 2 Отговор
    зеленпор, жалъкпор!

    15:07 30.01.2026

  • 90 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    5 11 Отговор
    Е как ще посмее късия ботокс на токчета 43см,той не е излизал от калния бункер половин година,вътре бил нъцвъкал 470 чемоданчика с кафява паста???!!🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #101

    15:08 30.01.2026

  • 92 Ами..

    11 4 Отговор
    Ето точно такива изказвания са една от причините за тази вийна....

    15:09 30.01.2026

  • 93 Антитрол

    8 3 Отговор

    До коментар #79 от "Факти":

    "Избяга от готвача"

    Пък зеления изпотрепа половината си хунта и ги прогони в чужди държави - А где Миндич.

    15:09 30.01.2026

  • 94 Наведена блатна подлога

    2 7 Отговор

    До коментар #82 от "Наведено евроатлантиче":

    Евгени минчевия дето изпуска сапуна и той бил блатна подлога,май всички меки китки са блатни ратаи.....😂😂😂😂

    15:10 30.01.2026

  • 95 Зеля пумпала

    7 4 Отговор
    Зеления клоун се мисли, че може да диктува услови и май не е наясно, че той е губещия и ще му се наложи да се влачи по корем като влечуго и да моли за милост.
    На първата среща Тръмп му би шута и го изгони като мръсно п.е и на следващите срещи идваше по нисък от тревата. Ходи да реве на американците с надеждата, че те могат да повлияят на руснаците да не ги бият толкова много и както се видя ударите срещу фашистка укр. станаха още по интензивни, което ще рече, че американците са гола вода и на руснаците не им пука от никого. А тоя клоун решил на Путин да се прави на нещо, а е едно голямо нищо. Зеленото джудже вече не е смешно, а трагично.

    15:10 30.01.2026

  • 96 Путин пробва да влезе в Киев още 2022г

    6 7 Отговор
    Но спецназа и 64 километровата танкова колона бяха направени на скрап.

    Коментиран от #100, #103, #105

    15:10 30.01.2026

  • 97 дончичо

    7 2 Отговор
    Да внимаваме какво си пожелаваме

    15:11 30.01.2026

  • 98 ЧеБурашка

    3 0 Отговор
    Както се развиват нещата, може и в Киев да е подписването на мира...

    15:11 30.01.2026

  • 99 Зеленият ненормалник

    9 3 Отговор
    Сега на какъв се прави? Да не е смахнат Путин че на тоя студ в Киев да отиде. Да си мръзне там Зеленски на тъмно и без ток у дупката и да трака със зъби. Путин е добряк и му е пратил ушанка щото е важно на Зелю ушите да не измръзнат че после трябва да му викаш в дупката

    15:11 30.01.2026

  • 100 Пропагандата

    7 1 Отговор

    До коментар #96 от "Путин пробва да влезе в Киев още 2022г":

    винаги има за цел глупака!

    15:11 30.01.2026

  • 101 Антитрол

    8 2 Отговор

    До коментар #90 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":

    "той не е излизал от калния бункер половин година"

    Ха ха ха ами сигурно бункера на Путин му е в Аляска и Тръмп му ходи на посещение - така ли е според мал.оум.ните опорки. Пък зеления не смее даже в Киев да се прибере и се крие в бункера си в Полша.

    Коментиран от #116

    15:12 30.01.2026

  • 102 БАРС

    9 3 Отговор
    ЗЕЛИНСКИ ЗА КАКЪВ СЕ МИСЛИ ЗА БЕСТРАШЕН.НИЩО ПОДОБНО.ДОБРЕ ЧЕ ИЗРАЕЛСКИЯТ МИНИСТЪР НАФТАЛИ БЕННЕТ ОТИДЕ ПРИ ПУТИН ФЕВРУаРИ 2022 И ПОМОЛИ ПУТИН ДА ОБЕЩАЕ ,ЧЕ НЯМА ДА УБИВА ЗЕ И ПУТИН ОБЕЩА И ДО ДНЕС ИЗПЪЛНЯВА ОБЕЩАНОТО И ТОГАВА БЕННЕТ Е ПОЗВАНИЛ НА ЗЕ И МУ Е КАЗАЛ ,ЧЕ ПУТИН ТВЪРДО Е ОБЕЩАЛ ДА НЕ ГО УБИВА.ЧАК ТОГАВА ЗЕ СЕ ПОКАЗА ОТ БУНКЕРА ДО ТОГАВА Е ТРЕПЕРЕЛ ЯКО И НЕ Е ЗНАЕЛ КАКВО ДА ПРАВИ.ЧЕСТНО ИМА НЕГОВИ ПРИБЛИЖЕНИ ГО КАЗОХА КОИТО ГО НАПУСНАХА..ТАКАЧЕ КОЙ СЕ КРИЕ ПО БУНКЕРИ НЕ ЗНАМ И В РАЗНИ ДРУГИ СТРАНИ.ПУТИН ДАЖЕ С ПОЧЕСТИ ГО ПОСРЕЩАТ НАВСЯКЪДЕ КЪДЕТО Е ОТИШЪЛ ДАЖЕ И В САЩ НА АЛЯСКА.ДРУГО ПУТИН МОЖЕ И ДА ДОЙДЕ ТОВА ВРЕМЕ КОГАТО ЩЕ ВЛЕЗЕ В КИЕВ ДА ПОТЪРСИ ЗЕ НО ТОЙ ГАРАНЦИЯ ЩЕ Е ИЗДУХАЛ ПРЕДИ РАШКИТЕ ДА ЗАВЗЕМАТ КИЕВ.

    15:13 30.01.2026

  • 103 .....

    4 1 Отговор

    До коментар #96 от "Путин пробва да влезе в Киев още 2022г":

    Да ви кажа честно винаги съм се чудела какво точно е числото 64?

    Коментиран от #107

    15:13 30.01.2026

  • 104 А ве,Зели?!

    9 2 Отговор
    ,,Публично го каня, ако посмее, разбира се“
    А Путин,като те покани в Москва,първата му работа бе да заяви :
    ,,Гарантираме сигурността на Зеленски!"
    Ето!
    По това се различава истинският Държавник,от смешният Клоун...!

    15:14 30.01.2026

  • 105 Антитрол

    9 3 Отговор

    До коментар #96 от "Путин пробва да влезе в Киев още 2022г":

    Че защо тогава зеления реве и се моли за мир - нали щяхте да разговаряте с Русия от "позиция на силата" - какво стана амнезия ли получихте.

    Коментиран от #117

    15:14 30.01.2026

  • 106 Руският мечок

    4 8 Отговор
    се оказа с малки топки.

    15:15 30.01.2026

  • 107 Хъм...?!

    3 0 Отговор

    До коментар #103 от ".....":

    А ,,числото...69",нали знаеш какво е...😉?!

    15:16 30.01.2026

  • 108 Майка му на Зелю

    6 2 Отговор
    Що се казва Иван

    15:16 30.01.2026

  • 109 рашистите бяха вече в Киев и там

    4 10 Отговор
    Останаха -

    на 25 февруари преди 4 години раша извърши въздушен десант на Киевското летище Гостомел в който участваха 800 парашутисти за да го превземат и установят плацдарм на десетки транспортни самолети които от Беларус да докарат 25 хиляди орки и влязат в Киев. Лично кмета на Киев Владимир Кличко който показа как с брат си Виталий са ликвидирали 6-7 орки приземили се на летището а всички бяха разчленени от териториалната отбрана на града - " За 72 часа ще арестуваме Зеленски и още 19 бандери от режима в Киев" -рамзан кадиров. Тези 72 часа станаха 4 години ухххахаха.

    Коментиран от #111, #113

    15:16 30.01.2026

  • 110 Някой

    6 2 Отговор
    Ако си върнат Киев (майката на руските градове), може да дойде в Киев.
    Накрая в историята ще пише Зеленски и бандеровците са унищожителите на Украйна. Това ще е тяхното постижение.

    15:17 30.01.2026

  • 111 Фактите

    3 8 Отговор

    До коментар #109 от "рашистите бяха вече в Киев и там":

    Десантът на летище „Антонов“ в Гостомел, край Киев, е ключова руска въздушнодесантна операция, стартирала на 24 февруари 2022 г.. Руски десантници установяват контрол над аеродрома, разположен само на 25 км от Киев, с цел осигуряване на плацдарм за настъпление, превръщайки обекта в символ на ранните етапи от конфликта.
    Основни факти за операцията:
    Дата и място: 24 февруари 2022 г., летище „Антонов“ (Гостомел),
    Действия: Руски десантници, поддържани от хеликоптери, се приземяват и обграждат летището, след което водят боеве
    Резултат: Руските сили поемат контрол над летището, RTVI.
    Последици: По време на боевете са унищожени 2 самолета Ан-225 „Мрия“ и ликвидирани всички руски десантчици и операцията претърпява пълен провал.

    Коментиран от #114, #121, #123

    15:17 30.01.2026

  • 112 Квартал 95

    8 3 Отговор
    Зеленото със сигурност много повече го е страх да отиде в Киев, отколкото в Москва или отколкото Путин..

    15:18 30.01.2026

  • 113 Пропагандата

    6 3 Отговор

    До коментар #109 от "рашистите бяха вече в Киев и там":

    винаги се цели в глупака!

    15:18 30.01.2026

  • 114 Точно

    3 8 Отговор

    До коментар #111 от "Фактите":

    " 816 рашистки нещастни орки останаха завинаги на Киевското летище Гостомел. Ликвидирани до един от защитниците на Украинската столица. Кадрите в които Украински войници от териториалната отбрана на града с жълто- сини ленти разстрелваха окупаторите и брата на кмета на столицата Виталий забyчил двама от руските десантчици обиколиха световния видеообмен"....путя не е Тръмп и САЩ наистина които без една жертва арестуваха мъдурката и сега е малтретиран в затвора в Бруклин а само 10 дни преди това се обърна към Тръмп с думите - "Ела и ме арестувай"

    15:18 30.01.2026

  • 115 Евроасматик с нервен тик

    7 2 Отговор
    Я, жълтопаветните ни урсулки пак луднаха, вият, кълнат като дърти циганки пред селски хоремаг и ръсят простотии на килограм. 😅

    15:18 30.01.2026

  • 116 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    5 6 Отговор

    До коментар #101 от "Антитрол":

    Браво супер неумен блатен роб,късия ботокс има 20 гламави двойника, оригиналния късак има брезови обуща 43см и от страх не излиза от бункера,ама ти от къде да знаеш с толкова празна мисловна тенджера????!! 😂😂😂

    15:19 30.01.2026

  • 117 Функционално неграмотен

    2 4 Отговор

    До коментар #105 от "Антитрол":

    Както виждаш боевете продължават.
    Тръмп иска мир.

    Коментиран от #125

    15:19 30.01.2026

  • 118 Някой

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    То тази идея за среща с Путин е на Зеленски. Или някой от хората му му го е предложил. Това не идва от Путин. Зеленски иска среща. Путин му казва: Може би, в Москва, да подпишеш капитулацията.

    15:19 30.01.2026

  • 120 Гъбарко

    6 1 Отговор
    В кИИв ще се стопли ама на лето. Пък може Путин да ги съжали и да им пусне един атом, че да се посгреят малко...

    15:20 30.01.2026

  • 121 Пропагандата

    4 2 Отговор

    До коментар #111 от "Фактите":

    винаги има за цел глупака!

    15:20 30.01.2026

  • 122 Алис Вайдел

    7 2 Отговор
    Това не е зала за представяне на комедията Слуга на народа.Това е Немският парламент и един машенник,лъжец и крадец като Зеленски няма място тук.
    Този бандит рекетира немското правителство което незаконно му даде 284 млрд.евро.
    Паралелно с тона той взриви Северния газопровод и нанесе огромни щети на Германия.
    С милиони наши евро, Зеленски си закупи имоти във Флорида,Италия Испания и Англия.
    Тези милиони наши пари са нужни на пенсионери,болни деца тежко болни възрастни.
    Нито един наш политик няма право да подпомага бандитският Киевски режим.

    Коментиран от #132

    15:20 30.01.2026

  • 123 Град Козлодуй

    3 7 Отговор

    До коментар #111 от "Фактите":

    Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #127

    15:21 30.01.2026

  • 124 Овчаря ли трябва да дойде

    4 2 Отговор
    Да ти остриже вълната овцо ?

    15:22 30.01.2026

  • 125 Антитрол

    6 3 Отговор

    До коментар #117 от "Функционално неграмотен":

    "Тръмп иска мир"

    Че какъв е Тръмп нали Украйна била "независима" държава и зеления не изтребвал народа си заради интересите на господарите си.

    Или тази опорка е за друг случай....

    Коментиран от #135

    15:23 30.01.2026

  • 126 Мдааа

    4 0 Отговор

    До коментар #80 от "Пламен":

    Не винаги акъла е право пропорционален на ръста, дори в общия случай е точно обратното, но пък винаги има изключения.

    15:23 30.01.2026

  • 128 Хич да не го пита!

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "Путин:":

    Ами направо Путин да му праща на Зелката-,,Тройният Лешник...!

    15:24 30.01.2026

  • 129 Ха ХаХа

    3 1 Отговор
    От теб става само кенеф

    15:25 30.01.2026

  • 130 Теслатъ

    2 0 Отговор
    Ако дедо Путин имаше желанието и решителноста, този Клоун щеше да е елиминиран още през Лятото на 2022 г., когато се отказа от Мирното споразумение в Истанбул. Русия има средствата и възможностите да го елиминира поне веднъж месечно!!! Но..., дедо Путин се оказа доста страхлив и нерешителен..., очевАдно на Запад знаят къде е болевата му точка!

    Коментиран от #133, #134

    15:25 30.01.2026

  • 131 Чичо В

    0 0 Отговор
    Като пуснете тока може

    15:26 30.01.2026

  • 132 Алис Вайдел

    0 1 Отговор

    До коментар #122 от "Алис Вайдел":

    мъж ли е или жена, че е путинист знаем...😂

    15:28 30.01.2026

  • 133 Русия не е терорист

    1 0 Отговор

    До коментар #130 от "Теслатъ":

    Ако иска да убие зеленски, да го е направила. На една ракета живот е във всяка секунда на денонощието! И защо да го убива? За да го героизира? Не това е целта. Целта е украинският народ да прозре какъв е и омразата им да го погнат!

    15:28 30.01.2026

  • 134 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #130 от "Теслатъ":

    "Но..., дедо Путин се оказа доста страхлив и нерешителен..., очевАдно на Запад знаят къде е болевата му точка!"

    Така си мислиш - сега вече никой от нашите козячета не говори за "силното и сплотено НАТО" нито колко икономически просперираща е Европа. Това да фалираш Европа и да разпаднеш НАТО не става за месец или година - трябва си време.

    15:29 30.01.2026

  • 135 Функционално неграмотен

    0 0 Отговор

    До коментар #125 от "Антитрол":

    Ти пак не разбра!
    Функционално неграмотен.

    15:29 30.01.2026

