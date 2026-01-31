Зеленски: Русия продължава настъпателните действия

Новини
31 Януари, 2026 10:22

Утре се очаква в Абу Даби да бъдат подновени тристранните преговори с участието на украински, руски и американски представители

Снимка: БГНЕС
В Русия не се подготвят за преход към мирно време, а продължат настъпателните действия.

Това съобщи във вечерното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски, непосредствено след като Кремъл обяви, че приема предложението на Доналд Тръмп да спре ударите до неделя, посочи БНТ.

По думите на Зеленски единственият фактор, който може да промени ситуацията, е икономическият натиск върху Русия. Утре се очаква в Абу Даби да бъдат подновени тристранните преговори с участието на украински, руски и американски представители.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    28 2 Отговор
    Значи е време за контранаступ

    Коментиран от #20, #24

    10:26 31.01.2026

  • 2 Бесен - Язовец

    52 4 Отговор
    Руската армия не познава загубата учете история соросня невежа

    Коментиран от #7

    10:27 31.01.2026

  • 3 Пич

    45 1 Отговор
    Украйна е безинтересна , и нтересен е Иран!Ситуацията е - очаквам Тръмп да удари Иран ! Не че иска - Тръмп се вкара в капан. Казвал съм ви , че разглежда световната игра като блъфьор на покер. Отвлече Мадуро , веднъж бомби Иран , и сега според него е вдигнал ескадра за страх , която пътува или е стигнала персийския залив. И очаква брадатите да развеят бялото знаме. Да , ама брадатите излязоха печени! И сега , нали се сещате колко жалък ще излезе Тръмп , ако тази ескадра за страх отиде до там само за да си почеше камбанките , и се върне ?! И ето го капана - Тръмп ще трябва да направи нещо след толкова фукня !!! А като го направи , света ще преживее остра петролна криза !!!

    Коментиран от #9, #28, #33

    10:27 31.01.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    32 1 Отговор
    Мамо, татко, бият ме.

    10:27 31.01.2026

  • 5 стоян георгиев

    31 2 Отговор
    Байдънозеленските са в траур

    10:28 31.01.2026

  • 6 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    27 1 Отговор
    Пак е прекалил с брашното в кашата.....

    10:28 31.01.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 19 Отговор

    До коментар #2 от "Бесен - Язовец":

    аре бе ))))) наистина ли? че тя и пред нас е капитулирала с Брест-Литовския договор

    Коментиран от #11, #16

    10:29 31.01.2026

  • 8 Бай Сорос

    3 35 Отговор
    Тъжната картина в разсипана Унгария.
    Преди да копираме Орбан, нека видим какво плати Унгария.
    Зад позлатения образ на „суверенна алтернатива“ стои сурова сметка: замразени европейски средства, изолация, рекордна инфлация и доходи, изядени от цените. Управлението на Виктор Орбан не донесе обещания просперитет от „евтини руски суровини“ – донесе обедняване и загубено влияние. Отблъсна чуждестранните инвеститори и съсипа имиджа на Унгария сред нейните партньори и съседи.
    Затова Орбан е към края на политическия си цикъл. Унгарците плащат цената всеки ден – в магазина, в сметките, в несигурността. И точно затова за Москва е жизнено важно да намери „нов Орбан“ вътре в ЕС – не за доброто на някоя държава, а за да блокира решения и да разяжда съюза отвътре.
    Да, Доналд Тръмп го хвали. Но тези аплодисменти не нахраниха хората, не свалиха инфлацията и не направиха Унгария по-силна. Те са политически шум – без икономически резултат.
    И ако днес някой внушава, че Румен Радев трябва да поеме тази роля, въпросът е само един:
    готови ли сме да платим същата цена?
    Защото това не е български интерес.
    Това е чужд сценарий, платен от обикновените хора.
    Бай Сорос

    Коментиран от #19, #62

    10:29 31.01.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    7 21 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Прав си ще издумка аятоласите. На бай Дончо му трябва нефта и Газа. На израелците, спокойствие.

    Коментиран от #30, #53

    10:29 31.01.2026

  • 10 Хохо Бохо

    32 2 Отговор
    Кво ревеш бе наркос? Нали вчера покани Путин в кииффф???? Ми ще дойде и ще го преименува на Киев

    10:30 31.01.2026

  • 11 Историк

    16 4 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    България няма спечелена война след освобождението

    Коментиран от #13, #18

    10:30 31.01.2026

  • 12 руската мечка

    2 26 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    10:31 31.01.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 16 Отговор

    До коментар #11 от "Историк":

    има-Балканската//вие за Раша кажете

    10:31 31.01.2026

  • 14 матушката ще се

    3 20 Отговор
    бие до последния руснак

    Коментиран от #47, #56

    10:32 31.01.2026

  • 15 Историк

    23 1 Отговор
    В Бг историята е пълна със срамни факти обаче едни от най срамни те е как праз 1 световна Бг армия командвана от немски шпиони се обръща срещу освободителите си от 5 века робство

    10:32 31.01.2026

  • 16 Пу ма

    18 0 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Пред кои вас? Като говорител на меките китки ли се представяш?

    Коментиран от #17

    10:32 31.01.2026

  • 18 Тука е така

    19 2 Отговор

    До коментар #11 от "Историк":

    Всички битки са спечелени от военните и всички войни са загубени от политиците и дипломатите.

    10:34 31.01.2026

  • 19 Хохо Бохо

    20 2 Отговор

    До коментар #8 от "Бай Сорос":

    Бе соросня, и на малките деца им е ясно, че виновник за това е фашисткия ЕС. Ако не си с хунтата те изолират и ти спират парите. Същото е и във Венецуела-блокада и ембарго от краваря. Време е за бунт и разрушаване на този анти човешки режим. ЕС трябва да е само и единствено икономически съюз

    10:34 31.01.2026

  • 20 Укропат

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Подготвя се контрнасупа в посока Полша. Опаковаме златни тоалетни и перални ,за да не остане нищо за отстъпващи те в посока Киев руснаци.

    10:36 31.01.2026

  • 21 Черната пантера

    14 0 Отговор

    До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Майкатисекове, педерасмазен. Набийсидвабанана и не се заяждай с когото не трябва.

    Коментиран от #25

    10:36 31.01.2026

  • 22 Хахаха

    6 8 Отговор
    А, не може да е вярно това, тъжен Брадатко! Защо си мисля,че руснаците главоломно се изтеглят назад, сега има евакуация на Крим, Донбас не го коментираме дори. И най- важното, че ще ти отстъпят 50 км. руска територия. И треперят и ще се молят поне Москва да си остане руска

    Коментиран от #59

    10:36 31.01.2026

  • 23 стоян георгиев

    19 1 Отговор
    Руснаците отново громят фашистите от НАТО в Украйна

    10:37 31.01.2026

  • 24 Гочо папеонката-Експерт и Критик

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Главоците от Левски запад да взимат мешките и да отиват да убиват руснаци.
    Ама там няма да е като да бият старите хора на Паметника.

    10:38 31.01.2026

  • 25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 11 Отговор

    До коментар #21 от "Черната пантера":

    ти ли си тоз , с който не трябва бе , ка пут смо тан?

    Коментиран от #45

    10:38 31.01.2026

  • 26 Хм...

    14 1 Отговор
    Единствения шанс за оживяване на зеле е да въсне в Русия, да си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после да направи кариера в дърводобива в Сибир. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийките на нато и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    10:39 31.01.2026

  • 27 Лавров

    5 6 Отговор
    Киив продължава отстъпателните действия.

    Коментиран от #44

    10:40 31.01.2026

  • 28 Данко Харсъзина

    10 5 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Бай Дончо и Путин играят покер. Зеленски е на масата но няма карти и проиграва милиардите, които му дават глупавите европейци. Ганя не е на масата, стои от страни и пощипва от парите на Зеля, като му продава муниции на тройна цена. После купува имоти в Гърция и завкадява Беломорието.

    10:40 31.01.2026

  • 29 оня с коня

    6 2 Отговор
    бой по канчето!!!

    Коментиран от #35

    10:40 31.01.2026

  • 30 Пич

    13 2 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Не си обърнал внимание на последното ми изречение, и не си го обмислил! Тръмп може да удари Иран, но няма да го прекърши. И когато Иран блокира Ормузкия проток , Тръмп не ще говори с Путин по телефона , а ще трябва да спи на килимчето пред кабинета му. Защото арабския пеърол няма да върви на никъде !!! Европа и САЩ няма да имат дори и за себе си, а Русия ще бъде единственият , който ще може да доставя!!! Разбира ли сега , защо казвам че Тръмп влезе в капан?!

    10:42 31.01.2026

  • 31 Миролюб Войнов, аналитик

    8 1 Отговор
    Въпроса е не защо руснаците се опитват да настъпят, а пачему укрите нищо си не правят ???

    10:42 31.01.2026

  • 32 Омазна ватенка

    3 14 Отговор
    Копейките да не забравят, че от утре хлебеца е само с центове.

    Коментиран от #50

    10:43 31.01.2026

  • 33 Баце,

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Пък аз мисля, че ще стане като предния път. Инфантилния идиот тръмп ще избомби някоя барака в пустинята и ще каже, че е разбил армията и ядрената програма на Иран, аятолаха ще избомби оградата на някоя американска база в СА и ще каже, че е разбил агресора. После всички ще го ударят на вътрешен PR.

    10:45 31.01.2026

  • 34 123456

    9 0 Отговор
    Зеленски , не сакаш ли Путин да ти запари един чай от маргаритки ! Със сладко от боровинки !

    10:45 31.01.2026

  • 35 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    1 8 Отговор

    До коментар #29 от "оня с коня":

    До нас. И.ране

    Коментиран от #55

    10:46 31.01.2026

  • 36 Павел Пенев

    5 1 Отговор
    Военни действия + дипломация и да видим какво ще стане с Украйна.

    Коментиран от #39, #58

    10:48 31.01.2026

  • 37 Шопо

    3 5 Отговор
    С помощ от България Зеленски може да победи Русия.

    Коментиран от #38, #40

    10:51 31.01.2026

  • 38 Град Козлодуй

    7 2 Отговор

    До коментар #37 от "Шопо":

    България може да победи Русия.
    Ако България излезе от ЕС и стане част от РФ с Русия е свършено.

    10:53 31.01.2026

  • 39 Путин, В. В.

    9 0 Отговор

    До коментар #36 от "Павел Пенев":

    Че кво да стане?
    Денацификация, демилитаризация, неутрален статус и минус 6÷8 области на 4о4. Иначе казано пълна и безусловна капитулация на нато и ЕсеС.
    Толкова ли е трудно да се запомни?

    10:54 31.01.2026

  • 40 Абе

    3 11 Отговор

    До коментар #37 от "Шопо":

    Шопе тука много леворезбован материал, какво става? Слава кокаине слава!

    10:55 31.01.2026

  • 41 нннн

    4 12 Отговор
    Зеленски подписа ли мирния договор? Не? Какво се оплаква тогава. Само мaло yмнитe не разбраха, че военните действия ще спрат с подписването.

    10:56 31.01.2026

  • 42 Фактче

    13 7 Отговор
    Вече 4 години агресора Русия не може да победи Украйна... С няколко пъти повече оръжие и жива сила ,окупаторите доказват своето безсилие на целия свят. Даже се наложи да просят войници от Северна Корея.

    10:58 31.01.2026

  • 43 Красноречива снимка

    0 1 Отговор
    Ей така ще го хвана Путин и ще стигна до Владивосток.
    Само изчакайте два-три дена…

    10:59 31.01.2026

  • 44 Димяща ушанка

    1 4 Отговор

    До коментар #27 от "Лавров":

    Утре вече със сигурност влизаме в Киев !!!

    Коментиран от #51, #61

    11:01 31.01.2026

  • 46 Дедо ви..

    4 0 Отговор
    Ами той и Мишо Нациста от групировката „София Запад“ е трошил с чук Паметника на съветската армия ама си намерил късмета, загинал в Запорожка област при нападение с дронове. Друсеняка и него това го чака

    11:02 31.01.2026

  • 47 Гледам че

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "матушката ще се":

    хлопците напират към военкомите на юруши, военните комисари едва смогват да ги спрат да ходят на фронта…

    11:03 31.01.2026

  • 48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор
    Селските бекове от Факти пак победиха Русия. От нового. Хахаахха

    11:04 31.01.2026

  • 49 Войната е замръзнала

    1 1 Отговор
    почти по целия 1300 км. фронт.
    ИЗКЛЮЧЕНИЕ правят само няколко направления:

    В Покровското направление е имало най-много сражения за денонощието - 46, като всички руски пехотни атаки са били отблъснати, твърди украинската армия. В спомагателното от юг Олександриевско направление са станали още 9 сблъсъка. На второ място по интензивност (25 сражения) е Южнослобожанското направление в северната част на Харковска област, като град Вовчанск отново е включен в зоната на боеве. При Гуляйполе в Запорожка област е имало 19 сблъсъка, а в Константиновското направление - 14. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой сблъсъци за денонощие.

    Толкова за Магучая!

    11:05 31.01.2026

  • 50 центаджия клош

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Омазна ватенка":

    Щастливите атлантици да не забравят, че в америка се води гражданска война и след нея ще купуват зърно от Русия.
    С рубли.

    11:07 31.01.2026

  • 51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Димяща ушанка":

    Там много мирише, в Киев. До като не го из чистят самите кивляни, руснаците нема стъпят. От всички уайна, чу ли Сорос?

    11:07 31.01.2026

  • 52 о.з. старшина - тръмпист:

    1 2 Отговор
    Така се надявахме на др. Радев да ни присъедини към Матушка Русия!

    Пък той дори партия няма да прави?! Ми как ще се яви на избпри- под чуждо име?

    Отказваме се с мойта другарка да чакаме повече на Дунав мост!

    11:08 31.01.2026

  • 53 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Отпишете война с Иран. На Тръмп му трябва малка победна война, а с Иран войната няма да е нито малка, нито победна.

    Коментиран от #54

    11:10 31.01.2026

  • 54 АБЕ ША ИМ ФЪРЛЯТ ДВА АТОМА

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Мишел":

    ИСА ФО ТАМ...

    11:13 31.01.2026

  • 55 Стреляй по “ватенките”

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА":

    с лопатата!

    11:14 31.01.2026

  • 56 По-скоро

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "матушката ще се":

    атлантиците ще се бият до последния грош…

    11:17 31.01.2026

  • 57 защо

    0 0 Отговор
    "преход към мирно време" се започва след МИРЕН договор. До тогава е война.

    11:17 31.01.2026

  • 58 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Павел Пенев":

    Моята прогноза- войната ще се протака,докато Русия не си върне Одеса,Николаев и Харков.А може би и индустриалния гигант Днепропетровск.Да не забравим и втората цел на Путин- денацификация.Не знам това дали изобщо може да стане.И Сталин не е можал.Галицийците - от Лвовска и Иваново Франковска област се раждат бандерчета.Многа са,физически не могат да се изтребят.Може би масова,модерна и незабележима кастрация,по точно стерилизация?Високохуманна,със запазване на оргазма?

    11:18 31.01.2026

  • 59 Вярно е,

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Хахаха":

    една леля на пазара и тя каза същото и аз й вярвам.
    А щом и ти го казваш, значи е абсолютна истина.

    11:19 31.01.2026

  • 60 Каунь

    1 0 Отговор
    Продължават защото могат. Твоите защо не продължават?

    11:23 31.01.2026

  • 61 Да, а хлопците

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Димяща ушанка":

    са вече в Новосибирск, след 5-6 дена ще отупат и Находка и готово.

    11:24 31.01.2026

  • 62 Надето

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бай Сорос":

    Кога ,кога ще пукнясаш чичко Сорос!

    11:24 31.01.2026

