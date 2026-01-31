Зеленски: Русия продължава настъпателните действия

В Русия не се подготвят за преход към мирно време, а продължат настъпателните действия.
Това съобщи във вечерното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски, непосредствено след като Кремъл обяви, че приема предложението на Доналд Тръмп да спре ударите до неделя, посочи БНТ.
По думите на Зеленски единственият фактор, който може да промени ситуацията, е икономическият натиск върху Русия. Утре се очаква в Абу Даби да бъдат подновени тристранните преговори с участието на украински, руски и американски представители.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #20, #24
10:26 31.01.2026
2 Бесен - Язовец
Коментиран от #7
10:27 31.01.2026
3 Пич
Коментиран от #9, #28, #33
10:27 31.01.2026
4 Данко Харсъзина
10:27 31.01.2026
5 стоян георгиев
10:28 31.01.2026
6 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
10:28 31.01.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Бесен - Язовец":аре бе ))))) наистина ли? че тя и пред нас е капитулирала с Брест-Литовския договор
Коментиран от #11, #16
10:29 31.01.2026
8 Бай Сорос
Преди да копираме Орбан, нека видим какво плати Унгария.
Зад позлатения образ на „суверенна алтернатива“ стои сурова сметка: замразени европейски средства, изолация, рекордна инфлация и доходи, изядени от цените. Управлението на Виктор Орбан не донесе обещания просперитет от „евтини руски суровини“ – донесе обедняване и загубено влияние. Отблъсна чуждестранните инвеститори и съсипа имиджа на Унгария сред нейните партньори и съседи.
Затова Орбан е към края на политическия си цикъл. Унгарците плащат цената всеки ден – в магазина, в сметките, в несигурността. И точно затова за Москва е жизнено важно да намери „нов Орбан“ вътре в ЕС – не за доброто на някоя държава, а за да блокира решения и да разяжда съюза отвътре.
Да, Доналд Тръмп го хвали. Но тези аплодисменти не нахраниха хората, не свалиха инфлацията и не направиха Унгария по-силна. Те са политически шум – без икономически резултат.
И ако днес някой внушава, че Румен Радев трябва да поеме тази роля, въпросът е само един:
готови ли сме да платим същата цена?
Защото това не е български интерес.
Това е чужд сценарий, платен от обикновените хора.
Бай Сорос
Коментиран от #19, #62
10:29 31.01.2026
9 Данко Харсъзина
До коментар #3 от "Пич":Прав си ще издумка аятоласите. На бай Дончо му трябва нефта и Газа. На израелците, спокойствие.
Коментиран от #30, #53
10:29 31.01.2026
10 Хохо Бохо
10:30 31.01.2026
11 Историк
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":България няма спечелена война след освобождението
Коментиран от #13, #18
10:30 31.01.2026
12 руската мечка
10:31 31.01.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "Историк":има-Балканската//вие за Раша кажете
10:31 31.01.2026
14 матушката ще се
Коментиран от #47, #56
10:32 31.01.2026
15 Историк
10:32 31.01.2026
16 Пу ма
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Пред кои вас? Като говорител на меките китки ли се представяш?
Коментиран от #17
10:32 31.01.2026
18 Тука е така
До коментар #11 от "Историк":Всички битки са спечелени от военните и всички войни са загубени от политиците и дипломатите.
10:34 31.01.2026
19 Хохо Бохо
До коментар #8 от "Бай Сорос":Бе соросня, и на малките деца им е ясно, че виновник за това е фашисткия ЕС. Ако не си с хунтата те изолират и ти спират парите. Същото е и във Венецуела-блокада и ембарго от краваря. Време е за бунт и разрушаване на този анти човешки режим. ЕС трябва да е само и единствено икономически съюз
10:34 31.01.2026
20 Укропат
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Подготвя се контрнасупа в посока Полша. Опаковаме златни тоалетни и перални ,за да не остане нищо за отстъпващи те в посока Киев руснаци.
10:36 31.01.2026
21 Черната пантера
До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Майкатисекове, педерасмазен. Набийсидвабанана и не се заяждай с когото не трябва.
Коментиран от #25
10:36 31.01.2026
22 Хахаха
Коментиран от #59
10:36 31.01.2026
23 стоян георгиев
10:37 31.01.2026
24 Гочо папеонката-Експерт и Критик
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Главоците от Левски запад да взимат мешките и да отиват да убиват руснаци.
Ама там няма да е като да бият старите хора на Паметника.
10:38 31.01.2026
25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #21 от "Черната пантера":ти ли си тоз , с който не трябва бе , ка пут смо тан?
Коментиран от #45
10:38 31.01.2026
26 Хм...
10:39 31.01.2026
27 Лавров
Коментиран от #44
10:40 31.01.2026
28 Данко Харсъзина
До коментар #3 от "Пич":Бай Дончо и Путин играят покер. Зеленски е на масата но няма карти и проиграва милиардите, които му дават глупавите европейци. Ганя не е на масата, стои от страни и пощипва от парите на Зеля, като му продава муниции на тройна цена. После купува имоти в Гърция и завкадява Беломорието.
10:40 31.01.2026
29 оня с коня
Коментиран от #35
10:40 31.01.2026
30 Пич
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":Не си обърнал внимание на последното ми изречение, и не си го обмислил! Тръмп може да удари Иран, но няма да го прекърши. И когато Иран блокира Ормузкия проток , Тръмп не ще говори с Путин по телефона , а ще трябва да спи на килимчето пред кабинета му. Защото арабския пеърол няма да върви на никъде !!! Европа и САЩ няма да имат дори и за себе си, а Русия ще бъде единственият , който ще може да доставя!!! Разбира ли сега , защо казвам че Тръмп влезе в капан?!
10:42 31.01.2026
31 Миролюб Войнов, аналитик
10:42 31.01.2026
32 Омазна ватенка
Коментиран от #50
10:43 31.01.2026
33 Баце,
До коментар #3 от "Пич":Пък аз мисля, че ще стане като предния път. Инфантилния идиот тръмп ще избомби някоя барака в пустинята и ще каже, че е разбил армията и ядрената програма на Иран, аятолаха ще избомби оградата на някоя американска база в СА и ще каже, че е разбил агресора. После всички ще го ударят на вътрешен PR.
10:45 31.01.2026
34 123456
10:45 31.01.2026
35 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
До коментар #29 от "оня с коня":До нас. И.ране
Коментиран от #55
10:46 31.01.2026
36 Павел Пенев
Коментиран от #39, #58
10:48 31.01.2026
37 Шопо
Коментиран от #38, #40
10:51 31.01.2026
38 Град Козлодуй
До коментар #37 от "Шопо":България може да победи Русия.
Ако България излезе от ЕС и стане част от РФ с Русия е свършено.
10:53 31.01.2026
39 Путин, В. В.
До коментар #36 от "Павел Пенев":Че кво да стане?
Денацификация, демилитаризация, неутрален статус и минус 6÷8 области на 4о4. Иначе казано пълна и безусловна капитулация на нато и ЕсеС.
Толкова ли е трудно да се запомни?
10:54 31.01.2026
40 Абе
До коментар #37 от "Шопо":Шопе тука много леворезбован материал, какво става? Слава кокаине слава!
10:55 31.01.2026
41 нннн
10:56 31.01.2026
42 Фактче
10:58 31.01.2026
43 Красноречива снимка
Само изчакайте два-три дена…
10:59 31.01.2026
44 Димяща ушанка
До коментар #27 от "Лавров":Утре вече със сигурност влизаме в Киев !!!
Коментиран от #51, #61
11:01 31.01.2026
46 Дедо ви..
11:02 31.01.2026
47 Гледам че
До коментар #14 от "матушката ще се":хлопците напират към военкомите на юруши, военните комисари едва смогват да ги спрат да ходят на фронта…
11:03 31.01.2026
48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
11:04 31.01.2026
49 Войната е замръзнала
ИЗКЛЮЧЕНИЕ правят само няколко направления:
В Покровското направление е имало най-много сражения за денонощието - 46, като всички руски пехотни атаки са били отблъснати, твърди украинската армия. В спомагателното от юг Олександриевско направление са станали още 9 сблъсъка. На второ място по интензивност (25 сражения) е Южнослобожанското направление в северната част на Харковска област, като град Вовчанск отново е включен в зоната на боеве. При Гуляйполе в Запорожка област е имало 19 сблъсъка, а в Константиновското направление - 14. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой сблъсъци за денонощие.
Толкова за Магучая!
11:05 31.01.2026
50 центаджия клош
До коментар #32 от "Омазна ватенка":Щастливите атлантици да не забравят, че в америка се води гражданска война и след нея ще купуват зърно от Русия.
С рубли.
11:07 31.01.2026
51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #44 от "Димяща ушанка":Там много мирише, в Киев. До като не го из чистят самите кивляни, руснаците нема стъпят. От всички уайна, чу ли Сорос?
11:07 31.01.2026
52 о.з. старшина - тръмпист:
Пък той дори партия няма да прави?! Ми как ще се яви на избпри- под чуждо име?
Отказваме се с мойта другарка да чакаме повече на Дунав мост!
11:08 31.01.2026
53 Мишел
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":Отпишете война с Иран. На Тръмп му трябва малка победна война, а с Иран войната няма да е нито малка, нито победна.
Коментиран от #54
11:10 31.01.2026
54 АБЕ ША ИМ ФЪРЛЯТ ДВА АТОМА
До коментар #53 от "Мишел":ИСА ФО ТАМ...
11:13 31.01.2026
55 Стреляй по “ватенките”
До коментар #35 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА":с лопатата!
11:14 31.01.2026
56 По-скоро
До коментар #14 от "матушката ще се":атлантиците ще се бият до последния грош…
11:17 31.01.2026
57 защо
11:17 31.01.2026
58 Моряка
До коментар #36 от "Павел Пенев":Моята прогноза- войната ще се протака,докато Русия не си върне Одеса,Николаев и Харков.А може би и индустриалния гигант Днепропетровск.Да не забравим и втората цел на Путин- денацификация.Не знам това дали изобщо може да стане.И Сталин не е можал.Галицийците - от Лвовска и Иваново Франковска област се раждат бандерчета.Многа са,физически не могат да се изтребят.Може би масова,модерна и незабележима кастрация,по точно стерилизация?Високохуманна,със запазване на оргазма?
11:18 31.01.2026
59 Вярно е,
До коментар #22 от "Хахаха":една леля на пазара и тя каза същото и аз й вярвам.
А щом и ти го казваш, значи е абсолютна истина.
11:19 31.01.2026
60 Каунь
11:23 31.01.2026
61 Да, а хлопците
До коментар #44 от "Димяща ушанка":са вече в Новосибирск, след 5-6 дена ще отупат и Находка и готово.
11:24 31.01.2026
62 Надето
До коментар #8 от "Бай Сорос":Кога ,кога ще пукнясаш чичко Сорос!
11:24 31.01.2026