Борис Джонсън призова за разполагане на тилови войски в Украйна "още сега"

Бившият британски премиер Борис Джонсън заяви в интервю за Би Би Си, че Обединеното кралство и неговите съюзници трябва да разположат тилови, неангажирани с бойни действия войски в Украйна още сега, за да накарат руския президент Владимир Путин "да се замисли".

Говорейки ексклузивно за Би Би Си, заедно с бившия командващ армията адмирал Тони Радакин, Борис Джонсън заяви, че войските трябва да бъдат изпратени в мирни региони, в роли, несвързани с бойни действия. Бившият премиер зададе въпроса "защо това да не стане още сега, при положение че има планове за разполагане на войски на място след войната, след като Путин благоволи да има прекратяване на огъня".

Британското правителство в момента работи със своите съюзници от Коалицията на желаещите по планове за осигуряване на сили за запазване на мира и стабилността в Украйна, но само ако има споразумение за прекратяване на войната.

Говорейки само дни преди четвъртата годишнина от войната, Джонсън, който беше министър-председател по време на инвазията, заяви също, че конфликтът е можел да бъде предотвратен, ако западните съюзници бяха обърнали повече внимание на нарастващата агресия на Путин и анексирането на Крим през 2014 г. И Джонсън, и адмирал Радакин се съгласиха, че въпреки широката подкрепа на Обединеното кралство, западните съюзници са били твърде бавни и предпазливи в предоставянето на необходимата помощ на Украйна.