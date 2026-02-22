Новини
Борис Джонсън призова за разполагане на тилови войски в Украйна "още сега"
Борис Джонсън призова за разполагане на тилови войски в Украйна "още сега"

22 Февруари, 2026 05:29, обновена 22 Февруари, 2026 04:31 2 321 58

Трябва да накараме Путин да се замисли, заяви бившият британски премиер

Борис Джонсън призова за разполагане на тилови войски в Украйна "още сега" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Бившият британски премиер Борис Джонсън заяви в интервю за Би Би Си, че Обединеното кралство и неговите съюзници трябва да разположат тилови, неангажирани с бойни действия войски в Украйна още сега, за да накарат руския президент Владимир Путин "да се замисли".

Говорейки ексклузивно за Би Би Си, заедно с бившия командващ армията адмирал Тони Радакин, Борис Джонсън заяви, че войските трябва да бъдат изпратени в мирни региони, в роли, несвързани с бойни действия. Бившият премиер зададе въпроса "защо това да не стане още сега, при положение че има планове за разполагане на войски на място след войната, след като Путин благоволи да има прекратяване на огъня".

Британското правителство в момента работи със своите съюзници от Коалицията на желаещите по планове за осигуряване на сили за запазване на мира и стабилността в Украйна, но само ако има споразумение за прекратяване на войната.

Говорейки само дни преди четвъртата годишнина от войната, Джонсън, който беше министър-председател по време на инвазията, заяви също, че конфликтът е можел да бъде предотвратен, ако западните съюзници бяха обърнали повече внимание на нарастващата агресия на Путин и анексирането на Крим през 2014 г. И Джонсън, и адмирал Радакин се съгласиха, че въпреки широката подкрепа на Обединеното кралство, западните съюзници са били твърде бавни и предпазливи в предоставянето на необходимата помощ на Украйна.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 49 гласа.
  • 1 оня с коня

    88 52 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    Коментиран от #14, #20

    04:33 22.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Само питам

    121 36 Отговор
    Този защо не е в затвора?!

    04:39 22.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    111 35 Отговор
    Този е избягал от психиатрията.

    04:42 22.02.2026

  • 6 Командир

    105 29 Отговор
    Тази рошава карикатура,вместо да призовава само,да ги оглавява и поведе начело тези...,,сили"...

    Коментиран от #52

    04:44 22.02.2026

  • 7 Извратените са

    77 26 Отговор
    Повече от нормалните!

    Коментиран от #22

    04:45 22.02.2026

  • 8 хехе

    100 22 Отговор
    като е толкова мераклия русия турчин с българско име да се товари в трабантчето на пасито и да заминава за фронта.

    04:50 22.02.2026

  • 9 Мдаа

    114 22 Отговор
    Заради този мерзавец се избиха толкова славяни

    04:52 22.02.2026

  • 10 ненормален

    71 20 Отговор
    турски боклук

    04:54 22.02.2026

  • 11 Трезвомислещият Юсуф

    76 21 Отговор
    Ама там бай Вовата удря с Циркон, Орешник, Кинжал, Искандер и т.н. те край нямат. И един билюк дронове. Бат Боре, там не е харашо да се оди.

    04:54 22.02.2026

  • 12 Факти

    17 34 Отговор
    Борис Джонсън призова за разполагане на тилови войски в Украйна и Русия "още сега"

    Коментиран от #16

    05:01 22.02.2026

  • 13 Гончар Романенко

    67 17 Отговор
    Тая рошава кратуна , един ден ще се озовее побита на Спаската кула,
    да гледа Москва отвисоко !

    05:01 22.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ами..

    73 14 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    ... с това само еоказа, че Путин казва истината защо е тази война.

    Абе защо всеки "ценител на ценности" от запад иска Русия??? Да не би случайно да е заради нейните ресурси??!!

    05:09 22.02.2026

  • 17 Още един

    59 9 Отговор
    психопат....

    05:12 22.02.2026

  • 18 Джонсън енд Джонсън

    37 16 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Малко бой си ял като малък май? В болницата взимат пари, да знаеш.

    05:12 22.02.2026

  • 19 Уникален

    50 5 Отговор
    bклук е тоя

    05:22 22.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Е те тоя

    46 1 Отговор
    Ще затрие окончателно територията Х0х0лия...

    05:41 22.02.2026

  • 22 Хахаха безспорно доказано

    18 2 Отговор

    До коментар #7 от "Извратените са":

    По минусите на това, че « извратените са повече от нормалните».

    05:41 22.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Кака Сийка

    60 0 Отговор
    Този чорлав лъжец къде намери тази наглост да се изказва сега, след като на съвестта му трябва да лежат животите на всички жертви в тази война. Той беше причината да се провалят всички споразумения в началото на конфликта и е чудо, че все още медии му толерират долните изказвания.

    05:54 22.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 тоя запад....

    51 0 Отговор
    100 години 3ападът не промени своята pъждясала тактика и стратегия.
    100 години нacтъпва една и съща M0.тиkа.

    Коментиран от #32

    05:58 22.02.2026

  • 28 яж ги на зельо

    22 1 Отговор

    До коментар #14 от "Не се oбаждайБоклук!":

    От златната тоалетна и мълчи.

    06:07 22.02.2026

  • 29 Баце

    34 0 Отговор
    Борето явно е ползвал много салфетки преди това си изказване!
    Всъщност, може, но ти застани командир на терен на тези войски, за "да повоюваш", както се изрази в Истамбул преди време.

    06:09 22.02.2026

  • 30 Мдаааа

    40 0 Отговор
    Жалостивият запад изпраща „хуманитарна“ помощ за Украйна и основно я тъпче с оръжие и боеприпаси т.е. смърт и разруха!
    Помощ е да помогнеш да спреш войната или при пожар да изгасиш огъня!
    През средновековието в повечето случаи са събирали пари и са откупвали града или са предавали съответният политик и са си запазвали имота и живота.
    А най добре тия дето му дърпат конците на зеления да бяха го посъветвали за по малко жертви и разруха да направи най доброто да спре военните действия и НЕ съпротива, а да отиде на безусловна КАПИТУЛАЦИЯ, ПРЕГОВОРИ и МИР!

    Или да не стане като оная притча дето един тарикат юнак изял торбата със солта, изял боя с тоягите и чак на другия ден му дошел акъла да си плати и да се предаде!!!


    А можеше да се мине и без патаклама, просто да бяхте дали гаранциите, които искаше Путин и да спрете да 0препикавате оградата на мечката и така да се живее в мир и сговор дълги, дълги години!!!
    Сега вече ще уважите исканията му, но с цената на много жертви и разруха!!!!

    06:12 22.02.2026

  • 31 Архитекта на войната

    48 0 Отговор
    В Украйна, Борис Джонсън изпълзя отнякъде с нова гениална идея. Путин има оръжия, с които може да приключи войната много бързо и всички знаят това, но продължават да ръсят глупости все едно, че тези оръжия не съществуват. Явно европейските политици смята избирателите си за дебили и им промиват мозъците безочливо.

    06:15 22.02.2026

  • 32 Гошо

    10 0 Отговор

    До коментар #27 от "тоя запад....":

    Повече от 100....

    06:43 22.02.2026

  • 33 Пълна

    18 0 Отговор
    откачалка.
    Освидетелстван тип.

    06:45 22.02.2026

  • 34 НЕ Е ЧУДНО,ТОВА Е СИ Е ТЯХНА НАЦ ЧЕРТА

    34 0 Отговор
    ТОЯ ОЩЕ ЛИ Е НА СВОБОДА???АЛООО,МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРАВНИ ИНСТИТУЦИИ, ИМА ЛИ ТАКИВА !! ТОЯ Е ИЗВЕСТЕН НА ЦЯЛ СВЯТ С ДЕЯНИЕТО СИ , ЗАРАДИ КОЙТО МИЛИОНИ ЗАГИНАХА А ДЪРЖАВАТА УКРАЙНА Е ПРЕД КАПИТУЛАЦИЯ!! АКО ТОВА ЖИВОТНО БЕ С НОРМАЛНА КРАТУНА , СЪВЕСТА МУ ДО СЕГА НЕ БИ ГО ОСТАВИЛА ДА Е ВСЕ ОЩЕ М/У ЖИВИТЕ! ТИПИЧНА ЛАЙНОБРИТАНСКА МУТРА , ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА "ВЕЛИКАТА" БРИТАНСКА НАЦИЯ !!ОТКЪДЕ СЪВЕСТ, УГРИЗЕНИЯ, КОГАТО СТАВА ДУМА ЗА ЖИВОТНО! ТА ТО ТОВА Е ГОРДОСТ , "ВЕЛИК" МЕН , ОТ ВЕЛИКОЛАЙНЯНИЯ! С ТОВА СЕ СЛАВЯТ ОТ ВРЕМЕ ОНО!

    06:45 22.02.2026

  • 35 Точно тоя

    26 0 Отговор
    Трябва да бъде разположен в болнично легло още сега. Да бъде незабавно кастриран, а месец по късно евтаназиран. В момента в света има тясно сътрудничество между алчните и лудите.

    06:57 22.02.2026

  • 36 Защо UK търси съюзници

    24 0 Отговор
    Нали Обединеното кралство сключи 100- годишен договор с Украйна?

    06:57 22.02.2026

  • 37 шопо

    18 0 Отговор
    да оди, ама други сака а праща завалията

    07:05 22.02.2026

  • 38 Плана е

    13 0 Отговор
    При унищожение на Палестина от Иран братята евреи на Зеленски да се преселят в Украйна

    07:07 22.02.2026

  • 39 бор Ко, бор Ко

    18 0 Отговор
    Ша ти разположа Дебелия Як ,Натопен и натоПОР.чен в Тила на бозавият ти мъглив нагъл тесен розов британски личен "остров" - "Още сега"

    Всичко ша Ти мине, и бритоня ща загладиш, и Лудостта.
    Ша ВА "лекувам" до последния британец.

    07:28 22.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ла.пай го, целия От

    15 0 Отговор

    До коментар #14 от "Не се oбаждайБоклук!":

    падък.
    78 % от ушатите Холи са изгърбени , дроновете,снаряди и т.н са от Заводите на В.П К.на Русия
    Тръгнало тука да ми пее хуморески бандерские
    99 % от оръжието на киевската нарко хунта са от
    ф. а. щ. им и евро Гейзер дружинка
    Гълтай Шпе.ка
    ,хохлят.. П.е.д РАЗ
    Ще ти метна някой цент по с.у.р.а.т.а
    И без тва, си свикнал

    07:41 22.02.2026

  • 42 жоро

    21 0 Отговор
    тоя скоро ще пада от някой прозорец струва ми се....

    07:51 22.02.2026

  • 43 Симеон

    17 0 Отговор
    Всички британски премиери имаха за задача да правят деца,купони и борчове! И Борис и Тони успяха!

    08:02 22.02.2026

  • 44 Ццц

    26 0 Отговор
    Някой пак е сложил батериите на бостанското плашило да плямпа. Замирише ли на мир и веднага се вади това плашило за гарги.

    08:18 22.02.2026

  • 45 Боря Рошавия! Тоя само Налива бензин!

    19 0 Отговор
    Дърпа Мечката за Опашката, ще Отнесе някоя лапа по Перчема!

    08:29 22.02.2026

  • 46 си пън

    18 0 Отговор
    борис,нали гушна бая пари за войната,плати на бойци и ги поведи лично храбрецо

    08:36 22.02.2026

  • 47 Гай Турий

    17 0 Отговор
    Очевидно е че дивят запад е събрал нова Антанта от 80 страни участнички, които воюват всячески срещу РФ. После да не се чудим, защо Путин иска да ликвидира неонацисткия режим в киев и да си прибере своите стари територии и народ, евтино продадени, или подарени от кевските наркомани на Бляк Рок. Световните сатани си съчиниха, че в тия древни български земи трябва де установи тяхна нова Хазария, управляна от тях.
    Меракът няма да им се случи.

    08:38 22.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Децата ти,

    18 0 Отговор
    Джонсън, да отидат там. Изпрати ги още сега.

    08:46 22.02.2026

  • 50 Азиатец

    18 0 Отговор
    Това недоразумение е главния виновник за превръщането на СВО във война в Украйна. Недопустимо е да се дава трибуна на един военнопрестъпник, който отдавна трябваше да е в Хага.

    09:18 22.02.2026

  • 51 малко бой

    13 0 Отговор
    са яли и французчетата и германчетата, сега и англичанчетата искат да ги бият .... ХОДЕТЕ БЕ, ходете си, яжте си боя ...

    09:23 22.02.2026

  • 52 Поправка

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Командир":

    Как да ги поведе когато знае,че бой ще яде. А ако беше второто което не се връща щеше да е байрактар на четата

    09:25 22.02.2026

  • 53 Руснаците те чакат с буйна страст!

    13 0 Отговор
    Русофобът Джонсън.Славяноубиец какво чака ,да слага каската и да отива в оср. айна....и да не забрави да вземе със себе си и останалите желаещи: Урсула, Кая, МерцМакарончо,Желязкоф и Пасито!!!

    09:26 22.02.2026

  • 54 БАРС

    9 0 Отговор
    БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТОЯ КОЙТО ВЕЧЕ Е НИКОЙ УКРАИНА ЗАГУБИ И ПРОДЪЛЖАВА ДА ГУБИ ТЕРИТОРИИ.ДОКАЗАНО ,СЕ ЛАПНАЛ 100000 ПАУНДА ОТ НЕГО В ПРИЯТЕЛ СОБСТВЕННИК НА ОРЪЖЕЙНА ФАБРИКА ЗА ДА ПОДКОРОСА ЗЕ ДА ХВЪРЛИ В КОША ЗА СМЕТ ДОГОВОРА ПОДПИСАН В ИСТАНБУЛ И ДА СЕ БИЯТ ДО ПОСЛЕДНИЯТ УКРАИНЕЦ.

    09:49 22.02.2026

  • 55 Тоя що не

    10 0 Отговор
    Отиде сам там? Ама то и каква е Британия без англичани? Кои ще пращаш бе? Индийците ли? Че вие отдавна не сте европейска страна. А тези пакистанци и индийци защо да ги интересува некаква си война тука в Европа? Те са дошли да живеят добре на острова а не да умират в некаква чужда война. Ама ти уж си истински европеец, британец? Еми само ти можеш да отидеш и да защитаваш там вашата лъжедемокрация на Епщайн...

    09:55 22.02.2026

  • 56 бай Иван

    6 0 Отговор
    Джонсън пак е свършил парите и поема нова инициатива

    10:09 22.02.2026

  • 57 Имам една мечта

    8 0 Отговор
    .....да пик...а..я на гроба на Чърчил, като благодарност от българите и уден нашенски ром да зарадва Борката.....

    10:11 22.02.2026

  • 58 гошо

    6 0 Отговор
    Откъде пак го изкопахте тоя психясал наркоман?

    10:12 22.02.2026

