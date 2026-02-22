Новини
"Терористичен акт": Убит полицай и 15 ранени при две експлозии в магазин в украинския град Лвов
"Терористичен акт": Убит полицай и 15 ранени при две експлозии в магазин в украинския град Лвов

22 Февруари, 2026 04:46, обновена 22 Февруари, 2026 05:58 2 503 21

Някои от пострадалите са в тежко състояние

"Терористичен акт": Убит полицай и 15 ранени при две експлозии в магазин в украинския град Лвов - 1
Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жена полицай е загинала, а 15 души са ранени при експлозии в западния украински град Лвов тази нощ, съобщи кметът на града Андрий Садовый. Той нарече инцидента "терористична атака".

„Лекарите оказват цялата необходима помощ. Правоохранителните органи и всички служби работят. Молим ви да запазите спокойствие и да се доверявате само на официална информация“, написа той в Telegram.

Той уточни, че някои от ранените са в тежко състояние и изказа съболезнования на семейството и приятелите на починалия.

Националната полиция на Украйна също съобщи, че „служители на реда са убити и ранени“.

Според УНИАН, полицаи са реагирали на сигнал за взлом в магазин близо до търговски център „Магнус“. При пристигането на първия екип е чута експлозия, а след пристигането на подкрепления е станала втора експлозия. Според агенцията, военнослужещ от Националната гвардия също е ранен.

По време на експлозиите в Лвов и околния регион не е била обявена въздушна тревога.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    45 13 Отговор
    един даПУКНE след него ощеДВАМА даЕБАващаМАМАА боклуциОКРАЙНСКИ

    Коментиран от #2

    04:55 22.02.2026

  • 2 град КОЗЛОДУЙ

    35 11 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    много сте точен приятелю

    Коментиран от #5

    04:56 22.02.2026

  • 3 хихи

    36 5 Отговор
    летяща лопа тръгнала за полската граница се отбила да удари няколко водки

    05:02 22.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бай КУРти

    16 5 Отговор

    До коментар #2 от "град КОЗЛОДУЙ":

    На мен този Ник ,,Атина Палада" ми звучи по женски бе ...обратен...
    Какъв ,,приятеЛ"?

    05:04 22.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ъхъ!!!

    5 56 Отговор
    Еми то, от Кремъл друго освен тероризъм не можеш да очакваш! Справка - атентатът в църквата "Света Неделя". Но-о-о, да подредят живота на народа си и да му осигурят благоденствие - затова не ги търси!

    05:13 22.02.2026

  • 8 ТОВА Е

    38 4 Отговор
    Укротероризъм в действие !

    05:15 22.02.2026

  • 9 Николайко Перник

    26 0 Отговор

    До коментар #4 от "Перник":

    Стига се плюнчи, че ще ръждясаш.

    05:20 22.02.2026

  • 10 гладен бандеровец

    30 2 Отговор
    влезнах да пазарувам, а они решиха да ми пречат.

    05:22 22.02.2026

  • 11 Последния Софиянец

    3 44 Отговор
    Световния тероризъм се командва и подпомата от калния бункир под кремль.

    05:41 22.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 а бе..

    30 0 Отговор
    Бандерците почнаха да изкрейзват,сами почнаха да се трепат

    07:00 22.02.2026

  • 14 руzко = боклук

    1 21 Отговор
    мръсни орки

    07:31 22.02.2026

  • 15 Някой

    26 0 Отговор
    Като го правят в Русия укритие това, всичко е наред. Сега, когато страдат от собствените си методи, били терористичен акт. Малко им е. Още трябва от същото!

    07:32 22.02.2026

  • 16 Патриот

    12 0 Отговор
    Украина е клоака залята с кръв и представлява легална държава-ОПГ с чудовищна корупция във властта, черна прасплантология, продажба на деца за проституция и органи, проституция по чужди бордели, престъпни кол-центрове легализирани от държава и, крадащи пари на милиони граждане в чужди държави, легално бити и убивани по улиците от ТЦК мъже дори инвалиди, криви и сакати за попълване на армията, затваряне на опозиционни медии, хвърляние в затвори на свещениците, убийство на опозиционерите. Отделно: там се разпространени различни секти, езотерични практики, което е норма и които допълнително разрушават морал и мозък. Тази държава е разрушена отвсякъде и дали ще бъде някога възстановена?

    07:57 22.02.2026

  • 17 М-да...

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    Неразвитата,чети книжки, може и с картинки да поумнееш

    08:02 22.02.2026

  • 18 Луд с картечница

    2 0 Отговор
    Тия започнаха сами да се трепят. Путин може вече да пусне войските и в заслужен отпуск. Само да не са пазарували Башаров , Петров и Путин?

    09:21 22.02.2026

  • 19 Хе хе...

    2 0 Отговор
    Преведено на български:
    На редовите граждани на 4о4 им писва от произвола на тцк и държавата и взимат нещата в свои ръце.
    Тепърва ще става интересно в у крайна...

    10:46 22.02.2026

  • 20 Иван

    1 0 Отговор
    Олодомир Еленски благодари на медицинските екипи.

    11:26 22.02.2026

  • 21 Прям

    0 0 Отговор
    Продажниците в тази държава вече са непоносими. Българите още спят !

    12:33 22.02.2026

Новини по държави:
