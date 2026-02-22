"Терористичен акт": Убит полицай и 15 ранени при две експлозии в магазин в украинския град Лвов

Жена полицай е загинала, а 15 души са ранени при експлозии в западния украински град Лвов тази нощ, съобщи кметът на града Андрий Садовый. Той нарече инцидента "терористична атака".
„Лекарите оказват цялата необходима помощ. Правоохранителните органи и всички служби работят. Молим ви да запазите спокойствие и да се доверявате само на официална информация“, написа той в Telegram.
Той уточни, че някои от ранените са в тежко състояние и изказа съболезнования на семейството и приятелите на починалия.
Националната полиция на Украйна също съобщи, че „служители на реда са убити и ранени“.
Според УНИАН, полицаи са реагирали на сигнал за взлом в магазин близо до търговски център „Магнус“. При пристигането на първия екип е чута експлозия, а след пристигането на подкрепления е станала втора експлозия. Според агенцията, военнослужещ от Националната гвардия също е ранен.
По време на експлозиите в Лвов и околния регион не е била обявена въздушна тревога.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #2
04:55 22.02.2026
2 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #1 от "Атина Палада":много сте точен приятелю
Коментиран от #5
04:56 22.02.2026
3 хихи
05:02 22.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Бай КУРти
До коментар #2 от "град КОЗЛОДУЙ":На мен този Ник ,,Атина Палада" ми звучи по женски бе ...обратен...
Какъв ,,приятеЛ"?
05:04 22.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ъхъ!!!
05:13 22.02.2026
8 ТОВА Е
05:15 22.02.2026
9 Николайко Перник
До коментар #4 от "Перник":Стига се плюнчи, че ще ръждясаш.
05:20 22.02.2026
10 гладен бандеровец
05:22 22.02.2026
11 Последния Софиянец
05:41 22.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 а бе..
07:00 22.02.2026
14 руzко = боклук
07:31 22.02.2026
15 Някой
07:32 22.02.2026
16 Патриот
07:57 22.02.2026
17 М-да...
До коментар #12 от "Атина Палада":Неразвитата,чети книжки, може и с картинки да поумнееш
08:02 22.02.2026
18 Луд с картечница
09:21 22.02.2026
19 Хе хе...
На редовите граждани на 4о4 им писва от произвола на тцк и държавата и взимат нещата в свои ръце.
Тепърва ще става интересно в у крайна...
10:46 22.02.2026
20 Иван
11:26 22.02.2026
21 Прям
12:33 22.02.2026