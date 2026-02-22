"Терористичен акт": Убит полицай и 15 ранени при две експлозии в магазин в украинския град Лвов

Жена полицай е загинала, а 15 души са ранени при експлозии в западния украински град Лвов тази нощ, съобщи кметът на града Андрий Садовый. Той нарече инцидента "терористична атака".

„Лекарите оказват цялата необходима помощ. Правоохранителните органи и всички служби работят. Молим ви да запазите спокойствие и да се доверявате само на официална информация“, написа той в Telegram.

Той уточни, че някои от ранените са в тежко състояние и изказа съболезнования на семейството и приятелите на починалия.

Националната полиция на Украйна също съобщи, че „служители на реда са убити и ранени“.

Според УНИАН, полицаи са реагирали на сигнал за взлом в магазин близо до търговски център „Магнус“. При пристигането на първия екип е чута експлозия, а след пристигането на подкрепления е станала втора експлозия. Според агенцията, военнослужещ от Националната гвардия също е ранен.

По време на експлозиите в Лвов и околния регион не е била обявена въздушна тревога.