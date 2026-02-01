Новини
Двама убити при руски удар в украинския град Днепър
  Тема: Украйна

Двама убити при руски удар в украинския град Днепър

1 Февруари, 2026 10:30, обновена 1 Февруари, 2026 09:33 820 28

  • днепър-
  • русия-
  • украйна-
  • удари

Загинали са мъж и жена в частен дом

Двама убити при руски удар в украинския град Днепър - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души бяха убити тази нощ при руски удар с дрон в украинския град Днепър (Днипро на украински език), предаде Франс прес, позовавайки се на началника на военната администрация на Днепропетровска област Олександър Ганжа.

"Нападението бе извършено през нощта. Избухна пожар, разрушен бе частен дом, щети бяха нанесени на още две къщи“, написа Ганжа тази сутрин в приложението "Телеграм". Той уточни, че жертвите са мъж и жена.

Атаката срещу града, носил името Днепропетровск, идва в контекста на паузата в руските въздушни удари срещу украинската столица Киев, договорена от американския президент Доналд Тръмп с руския му колега Владимир Путин, отбелязва АФП, добавяйки, че срокът на това споразумение изтича днес.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Многоходовото

    9 23 Отговор
    градинско джудже Хаяско уби десетки хиляди цивилни руснаци в ДНР и ЛНР.

    09:35 01.02.2026

  • 2 Укропат

    24 4 Отговор
    То всъщност Днепропетровск е руски град ,ама шефчето държи да е украински поне докато получава пратки от Европа. Още си чака белото и гледа наличността в швейцарската сметка.

    09:38 01.02.2026

  • 3 Тагарев

    29 3 Отговор
    Днипро на украински език
    Защо цялата статия не е на украински?
    Ще могат да я четат и украинските дезертьори в Св.Влас!

    09:43 01.02.2026

  • 4 Хи хи

    21 4 Отговор
    Абе урките са си свикнали да ядат бой, затва руснаците не трябва да спират щот може да се прегрупират !!!

    Коментиран от #9

    09:44 01.02.2026

  • 5 Украински език

    16 3 Отговор
    Македонски език.украинска му работа.

    09:50 01.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    5 16 Отговор
    бункерното с ботокса и пияните му терористи трябва да са в чувал, копейките им тоже.

    Коментиран от #14, #28

    09:52 01.02.2026

  • 7 укрохоризонтале

    13 1 Отговор
    Ще си сипя една руска водка по случая.Голяма жега в Москва.Ще трябва да намаля отоплението.

    09:52 01.02.2026

  • 8 Атина Палада

    3 13 Отговор
    до като шутин не висне от башнята няма да има мир.

    09:52 01.02.2026

  • 9 Българин

    3 14 Отговор

    До коментар #4 от "Хи хи":

    Затова Азов режат руски тикви в Покровск и Купянск.

    Коментиран от #16

    09:53 01.02.2026

  • 10 Путин, В. В.

    20 2 Отговор
    Денацификация, демилитаризация, неутрален статус и минус 6÷8 области (засега) на 4о4. Иначе казано пълна и безусловна капитулация на нато и ЕсеС.
    Толкова ли е трудно да се запомни?

    09:53 01.02.2026

  • 11 ЗОРО

    16 1 Отговор
    Само вчера фашистите от Израел изклаха над 30 палестинци, много от които дечица! Само по време на така нареченото примирие Израел е убил над 500 палестинци!!!!

    09:53 01.02.2026

  • 12 Фен

    14 1 Отговор
    Няма примирие. Англичаните и урсулите не дават, а Зеленски и не иска. Просто Тръмп измоли от Путин да не им спира тока до неделя, заради големият студ.

    09:55 01.02.2026

  • 13 Шопо

    9 1 Отговор
    С тези темпове войната няма да свърши скоро.

    09:55 01.02.2026

  • 14 че ти дадат пищак и ножка

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Най-обичаме такива като там в Украйна.Ако искаш да срешеш руснаците заповядай.

    09:55 01.02.2026

  • 15 Удри Вова,

    10 2 Отговор
    Тия крави не са наши, мамцу им п0йe6eM фашистичку!

    09:56 01.02.2026

  • 16 Факт

    12 3 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Азов режат ама трупи в тайгата.На ръка.Ако слушат и си изпълнят нормата им дават бонус-още една филийка хляб.И нея да си нарежат.

    09:56 01.02.2026

  • 17 Удри Вова,

    4 6 Отговор
    тия блатари цена нямат, важното е бункера и кабаева да са ок!

    09:57 01.02.2026

  • 18 Kaлпазанин

    10 0 Отговор
    А вчера евреите убиха 30 в Палестина

    10:00 01.02.2026

  • 19 Хахо

    6 0 Отговор
    Местя

    10:00 01.02.2026

  • 20 Да обясня на журналистите

    3 0 Отговор
    Спразумението е за необстрел на енергийни системи не само за Киев, но и за цяла Украйна! Но не се отнася за обстрел на военни обекти и съоръжения!

    "Атаката срещу града, носил името Днепропетровск, идва в контекста на паузата в руските въздушни удари срещу украинската столица Киев, договорена от..."

    10:01 01.02.2026

  • 21 Kaлпазанин

    3 5 Отговор
    А Зеленски загрузи над милион вата за няма и 4 години, бункерното вика, че е по план!

    10:01 01.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Калпазанин

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Въпрос":

    и найките им безъби, и тях, за това реват копейките

    10:05 01.02.2026

  • 24 Ачо

    0 0 Отговор
    Баце, глупакът как пише.

    10:13 01.02.2026

  • 25 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    6 1 Отговор
    Брадатото джудже без украински произход още прилага плана за победа. Сега е на точката, съгласно която трябва да си свали гащите и да се хване за палците на краката.

    10:14 01.02.2026

  • 26 киро

    0 0 Отговор
    гитлер е жиф

    10:15 01.02.2026

  • 27 маке

    3 0 Отговор
    Ако прочетеш статии в Блиц, украинците громят руската армия на всякъде...Смех, едва ли обаче някои им вярва

    10:23 01.02.2026

  • 28 На Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    вече не му слагат ботокс, защото е противопоказен за деменция и води до неврологични проблеми при лица в старческа възраст.

    10:27 01.02.2026

