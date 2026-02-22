Новини
Посланикът на САЩ в Израел възмути с изказване, че еврейската държава има право над голяма част от Близкия изток

Посланикът на САЩ в Израел възмути с изказване, че еврейската държава има право над голяма част от Близкия изток

22 Февруари, 2026 04:58

Арабски и мюсюлманските държави осъдиха остро думите на Майк Хъкаби

Посланикът на САЩ в Израел възмути с изказване, че еврейската държава има право над голяма част от Близкия изток - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Арабски и мюсюлманските държави осъдиха остро изказване на американския посланик в Израел Майк Хъкаби, който заяви в излъчено в петък интервю с консервативния коментатор Тъкър Карлсън, че Израел има право на голяма част от Близкия изток, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

Карлсън попита посланика за неговото тълкувание на стих от първа книга от Библията - Битие, според който Бог е обещал на Авраам и потомците му земите, разположени "между Нил и Ефрат", тоест простиращи се от Египет до Ирак и Сирия.

"Това би било Левантът, тоест Израел, Йордания, Сирия, Ливан. Би било и голяма част от Саудитска Арабия и Ирак", каза Карлсън.

"Мисля, че това е вярно. И това би обхванало почти целия Близък изток", отговори Хъкаби и добави: "Би било добре, ако вземат всичко".

"Не съм сигурен, че бихме стигнали толкова далеч. Имам предвид, че това би било голяма територия“, отбеляза същевременно той и подчерта, че Израел не се стреми да разширява територията си и че има право на сигурност в земите, които законно притежава.

Думите му предизвикаха незабавна реакция от страна на съседните Египет и Йордания, на Саудитска Арабия, Кувейт, Оман, на Организацията за ислямско сътрудничество и Лигата на арабските държави.

Министерството на външните работи на Саудитска Арабия определи коментарите на Хъкаби като "екстремистка реторика" и като "недопустими", и призова Държавният департамент да изясни позицията си по тях.

Египетското външно министерство нарече казаното от Хъкаби "крещящо нарушение" на международното право и заяви, че "Израел няма суверенитет над окупираната палестинска територия или други арабски земи".

"Изявления от такъв характер - екстремистки и без каквато и да било здрава основа - служат само за провокиране на настроения и подбуждане на религиозни и национални страсти", заявиха от Арабската лига.

За момента няма коментари от страна на Израел или САЩ по въпроса.

От създаването си през 1948 г. Израел не е имал напълно признати граници. Границите му с арабските съседи са се променяли в резултат на войни, анексии, примирия и мирни споразумения. При шестдневната война в Близкия изток през 1967 г. Израел завзе Западния бряг и Източен Ерусалим от Йордания, Газа и Синайския полуостров от Египет и Голанските възвишения от Сирия. Той се изтегли от Синайския полуостров като част от мирно споразумение с Египет след войната в Близкия изток през 1973 г. През 2005 г. се изтегли едностранно също от Газа, припомня АП.

През последните месеци Израел се опита да засили контрола си върху окупирания Западен бряг. Той значително разшири строителството в еврейските селища, узакони аванпостове и направи значителни бюрократични промени в политиките си на територията. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да позволи на Израел да анексира Западния бряг и даде силни уверения, че ще блокира всяка стъпка в тази посока.

Палестинците от десетилетия настояват за независима държава на Западния бряг и ивицата Газа със столица Източен Йерусалим - искане, което се ползва с подкрепата на голяма част от международната общност.

Хъкаби, християнин евангелист, силен поддръжник на Израел и движението за заселване на Западния бряг, отдавна се противопоставя на решението за две държави - за Израел и за палестинския народ. В интервю миналата година той заяви, че не смята, че арабските потомци на хора, които са живели в контролираната от Великобритания Палестина, трябва да се определят като "палестинци".

Израел навлезе в още земи от началото на войната си с "Хамас" в Газа, която беше предизвикана от извършеното от "Хамас" нападение срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г. При настоящото примирие Израел изтегли войските си в буферна зона, но все още контролира повече от половината територия. Сделката за спиране на огъня предполага израелските сили да се изтеглят още, макар тя да не определя срокове, отбелязва АП.

След като сирийският президент Башар Асад беше свален от власт в края на 2024 г., израелската армия пое контрол над демилитаризирана буферна зона в Сирия, създадена в рамките на примирието между страните през 1974 г. Израел заяви, че тази стъпка е временна и целта ѝ е да гарантира сигурността на границата му.

Освен това Израел все още държи пет поста на възвишения на ливанска територия след кратката си война с "Хизбула" през 2024 г., допълва агенцията.


Израел
  • 1 хехе

    29 5 Отговор
    евреите са тумора на човечеството.

    04:22 22.02.2026

  • 2 Талибан, само че

    15 4 Отговор
    християнски.

    04:52 22.02.2026

  • 3 Тъкър добре го е подредил

    23 3 Отговор
    Тъкър много хитро изобличава фанатични ционисти. Първо направи за смях Тед Круз, който нямало да отиде в рая ако не подкрепял Израел, сега пусна и този ционист по пързалката. Нека светът да разбере какво заразно зло са ционистите. Тези имат най голям потенциал да запалят 3-та световна.

    05:17 22.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 честен ционист

    4 18 Отговор
    Световния тероризъм се командва и подпомата от калния бункир под кремль.

    05:22 22.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Чебурашка

    5 1 Отговор
    Демек, областите с най-много залежи е тази по-голяма част, а оттам правата отиват при редник Джо, който вече не се ли казва Владоналд Путръмп?

    06:39 22.02.2026

  • 8 Ангел

    12 0 Отговор
    Този брадясал най вероятно е ЕВРЕИН та говори по този начин за ОБЕЩАНИТЕ ЗЕМИ сънищата на ЕВРЕИТЕ.

    08:16 22.02.2026

  • 9 Хеййй Последният СОФИЯНЕЦ дано да си так

    9 0 Отговор
    Тероризма се ражда от АЛЧНОСТ.
    Виж кои са на богатите кои са без последните ЕЛЕКТРОННИ милярдери ще се убедиш, че са СИОНИСТИТЕ.
    Точно те са главата на терористичната АПЦЕСИЯ а не подземният Кремъл който от създаването си се защитава срещу световната алчност.

    08:22 22.02.2026

  • 10 Бе стига с теа

    11 0 Отговор
    Хазари. Имали право това, имали право онова... Никакво право нямат. Те имат атомни оръжия, ама виждаш ри Иран нямал право да има??? И кой е казал това? Те, алъж верижът на света. Мафията печатари на долярите в саш и некви си хазари, дошли от укра и Русия на територията на Палестина... Айде стига с тези глупости. Евреите не са хазари и хазарите не са евреи. Или етносът е определение, какви са или религията. В случая за хазарите са решили некои, че религията им ги определя за "евреи"! А болшинството там в Израел са хазари, никога прадедите им не са живяли на тези земи. Е и кви права имат да завземат там некакви територии???

    08:25 22.02.2026

  • 11 САЩ и Израел са престъпници

    9 0 Отговор
    Министърът на финансите Бецалел Смотрич предприе още по-категоричен подход. През 2023 г. той представи карти, които включват палестинските територии, Ливан, Сирия и Йордания в Израел, твърдейки, че палестинският народ е „историческо изобретение“. През 2025 г. той обяви планове за разширяване на селищата на Западния бряг, изрично насочени към „погребване на идеята за палестинска държава“. Тези изявления, съчетани с продължаващата окупация на Западния бряг от страна на Израел, анексирането на Голанските възвишения и военните постове в Южен Ливан след 2024 г., отразяват операционализацията на визията за Велик Израел в реална политика.Рискът е ясен: регионалните граници все повече могат да бъдат определяни не от закона, дипломацията или взаимното съгласие, а от религиозното оправдание, военната мощ и съучастието на САЩ. Визията за Велик Израел вече не е маргинална идея – тя се вгражда в официалния дискурс и практика, заплашвайки палестинската държавност, подкопавайки международното право и изостряйки нестабилността в Близкия изток.

    08:32 22.02.2026

  • 12 Преди

    1 0 Отговор
    Малко имаше новина за ИДИЛ,които да нападали новта сирийска власт, много удобно едино действие с кюрдите и евреите , явно всичко се навързва , евреите активират всичко що има да ги защитава , да видим

    09:35 22.02.2026

  • 13 Мислещ

    0 3 Отговор
    Осия 6:2-"Подир два дни ще ви събера и на третия ще ви въздигна."
    Псалом 90:4 "Хиляда години са пред Теб като вчерашния ден, който е преминал".
    2 Петрово 3:8 "не забравяте, че за Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден".
    Езекиил глава 20 -"Ще ви събера от народите, където сте пръснати и ще ви заведа във връзките на завета, ще познаете, че Аз съм Господ, когато ви доведа в израелската земя, която се заклех да дам на бащите ви с издигната мишца и излеяна ярост/ не с хляб и сол/".
    "В продългение на 2000 години царство  или държава Израел не съществува слид 70 г. ..н.е., когато император Тит разрушава Храма и Йерусалим.С падането на крепостта Масада, няколко години след нова няма държавя Израел о 1948 г.Бог никога не гледа точно човешкия каленндар, но приблизително двата библейски дена или 2000 години са факт. Критиците и скептиците тлябва да са умствено заслепени, да не могат да съберат 2 и 2 и да н3 признаят съвпадението на пророчества с действителност.

    Коментиран от #14

    09:42 22.02.2026

  • 14 А кой е писал

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мислещ":

    Това? Не всичко е от Бога. Нима Бог може да каже:" Изтребвай народите, които не ти се подчиняват"?
    "Изпращам те да владееш планетата..."! При Бог няма такива неща. Бог няма предпочитания на едни пред други. И никога няма да предлага "унищожение на неподчиняващи се..."! И да обещава "величие и слава, управление на планетата "? Това няма как да е било от истинският Бог.

    Коментиран от #15

    10:04 22.02.2026

  • 15 Мислещ

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "А кой е писал":

    Библията писана от 40 автори в продължение на 1500 г.В света има книги писани най-много от 2-3 автори, които са се познавали и съгласували помежду си.Това с Библията е възможно само, ако зад тези 40 човeка е стоял вечния Бог, като вдъхновител, съавтор и редактор.

    10:44 22.02.2026

  • 16 Мисъл и пророчества

    1 0 Отговор
    Еремия глава 30-Така казва Господ: Ако може да се измери небето горе и да се изследват основите на земята долу, тогава и Аз ще отхвърля Израилевото потомство.
    Захария гл.12 Ще направя юдеите като запален факел сред снопове и те ще погълнат всички околни племена(днес само мюсулмани) отляво и отдясно.Пише го преди хилядолетия в Битие, Второзаконие и Числа(т.е.Тората),която корана нарича дарена от всевишния)- Ще благословя онези, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни племена.(и това работи, затова сте на тоя хал).

    11:08 22.02.2026