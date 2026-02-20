Унгария ще подкрепи заем от ЕС за Украйна, ако Киев пусне транзита на петрол през тръбопровода „Дружба“

Унгария ще подкрепи заем от ЕС за Украйна в размер на 90 милиарда евро, ако транзитът на петрол през тръбопровода „Дружба“ се възобнови, написа унгарският външен министър Петер Сийярто на страницата си във Facebook.
„Блокираме заем от ЕС за Украйна в размер на 90 милиарда евро, докато транзитът на петрол до Унгария през тръбопровода „Дружба“ не се възобнови“, се казва в публикацията.
Той смята, че Украйна изнудва Унгария, като „възпрепятства транзита на петрол в координация с Брюксел и унгарската опозиция“. Дипломатът твърди, че по този начин Киев се опитва да наруши доставките за Унгария и да повиши цените на горивата преди изборите.
„Като блокира транзита на петрол до Унгария през тръбопровода „Дружба“, Украйна нарушава Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна, пренебрегвайки задълженията си към Европейския съюз. Няма да се поддадем на това изнудване“, добави Сийярто.
По-рано Financial Times, позовавайки се на свои източници, съобщи, че посланикът на Унгария в ЕС се е противопоставил на заемането от блока на 90 милиарда евро за помощ на Украйна. Решението изисква единодушие на всички 27 държави членки на ЕС.
Миналата седмица, на 11 февруари, председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви, че Европейският парламент е одобрил заем от 90 милиарда евро за Украйна. 458 членове гласуваха „за“, 140 гласуваха „против“ и 44 се въздържаха.
Това обаче е само първата стъпка в процеса на вземане на решения. За да бъде преведен първият транш в началото на второто тримесечие на 2026 г., е необходимо и одобрение от Съвета на Европейския съюз. Европейският парламент подчерта, че одобрението на пакета за подкрепа от Съвета е предпоставка за започване на финансирането.
Преди това Европейският съюз обсъди възможността за използване на замразени руски активи за финансиране на помощ за Украйна.
Сиярто заяви вчера, цитиран от БТА, че Европейският съюз не се нуждае от Украйна, за да охранява собствените си граници срещу Русия.
"Често се казва, че Украйна защитава ЕС. Това не е вярно. Европа е защитена от НАТО, а Русия не е нападнала нито една държава членка на ЕС. Това не е нашата война. Украйна се бори за собствената си сигурност", написа Сиярто в социалните мрежи.
По-рано унгарски представители, включително премиерът Виктор Орбан, призоваха Европейския съюз да прекрати финансирането и въоръжаването на украинската армия, като посочиха, че това не съответства на националните интереси на Унгария.
Орбан също така изрази несъгласие с идеята за приемане на Украйна в ЕС, твърдейки, че това няма да донесе мир на континента, а напротив - ще увеличи риска от военни конфликти в Европа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Червените Хълмове
Коментиран от #34
14:41 20.02.2026
2 Борис Джонсън
И така до последния украинец.
Коментиран от #37, #50
14:44 20.02.2026
3 Пламен
Коментиран от #32
14:46 20.02.2026
4 Махараминдри баба
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
14:47 20.02.2026
5 Махараминдри баба
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #18
14:47 20.02.2026
6 Махараминдри баба
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #17, #39, #40
14:48 20.02.2026
7 Махараминдри баба
14:48 20.02.2026
8 провинциалист
14:49 20.02.2026
9 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #22, #63
14:49 20.02.2026
10 Ост
Коментиран от #12, #29, #64
14:52 20.02.2026
11 Проблемът на юдео-ционистите и нацистите
Именно юдео-ционистите и укро-нацистите започнаха гражданската война в Украйна, като нападнаха противопоставилите им се демократични, т.е. народни, сили от Луганска, Донецка и Харковска област, с цел да ги смажат и подчинят.
Успяха само в Харковска област, но не успяха да потушат пожара на народното недоволство в цяла Източна Украйна.
14:53 20.02.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Ост":Защото половината са българите на Баян избягали от Хазарите при Маджарите.Безпорен факт по ДНК.
Коментиран от #21
14:54 20.02.2026
13 със цистерни
До коментар #9 от "Последния Софиянец":ли бе мой ?? ае стига .. стотици дори видял
14:54 20.02.2026
14 ЕСССР
14:55 20.02.2026
15 СССС
14:56 20.02.2026
16 Перо
14:58 20.02.2026
17 Ха-ха
До коментар #6 от "Махараминдри баба":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #41
15:00 20.02.2026
18 Ха-ха
До коментар #5 от "Махараминдри баба":Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.
15:00 20.02.2026
19 Caбакотрепач
15:00 20.02.2026
20 Даниел Немитов
15:02 20.02.2026
21 При аварите в Панония
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Маджарите (угро-фини) се заселват по-късно в Панония - след като цар Симеон ги разбива при набезите им в Българската дунавска империя.
15:06 20.02.2026
22 Соваж бейби
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Това в България ли е ?Ако е в България може би има поради риск от турска атака ,ако се случи Америка да атакува Иран със сигурност Турция ще се опита да атакува Европа минимум държавите от Европа около нея.По стари спомени от историята Турция е подкрепила арабското нашествие в нашия континет и е пазител на Корана.
Коментиран от #24
15:08 20.02.2026
23 Ха ха ха
15:16 20.02.2026
24 Скаран си с историята
До коментар #22 от "Соваж бейби":Арабското нашествие на Балканите е през 718г., отбито от българския хан Тервел, който разгромява арабите-мюсюлмани и спасява Източната Римска империя, за което получава титлата кесар, т.е., цезар (цар).
Османските турци нахлуват на Балканите едва през 1354г. при Галиполи...
Коментиран от #25, #26, #33
15:20 20.02.2026
25 Соваж бейби
До коментар #24 от "Скаран си с историята":Значи искаш да ми кажеш че България е спасила Испания ,Франция,Германия...,.от арабското нашествие в Европа така ли ?Учебника по история в училище си задръж информацията за себе си ако обичаш.
15:25 20.02.2026
26 Соваж бейби
До коментар #24 от "Скаран си с историята":Набезите и терора пропуснах ти напиша запчват от Испания и Франция мизерията на тези .
15:28 20.02.2026
27 Бригаден генерал Дин
Коментиран от #28, #38
15:35 20.02.2026
28 демек
До коментар #27 от "Бригаден генерал Дин":никога няма да има мир, защото винаги ще има бандеровци :)))
Коментиран от #35
15:46 20.02.2026
29 Така де
До коментар #10 от "Ост":Откакто руски танкове прекосиха улиците на Будапеща през 1956 г. унгарците много обичат руския ботуш. Чакат ги пак!
Коментиран от #69
15:52 20.02.2026
30 Роко
16:10 20.02.2026
31 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
16:37 20.02.2026
32 Огнян
До коментар #3 от "Пламен":Си ТИ !!!
16:42 20.02.2026
33 Звездоброец
До коментар #24 от "Скаран си с историята":Дори е провъзгласен от католиците за светец - тривелий , спасителят на Европа .
16:49 20.02.2026
34 Карлуково или Курило
До коментар #1 от "Червените Хълмове":Имаш избор действай докато не е станало късно
Коментиран от #36
16:51 20.02.2026
35 Ха ха
До коментар #28 от "демек":И рашисти крещящи все это наше.Вкл. и целият бивш Варшавски договор.
Горд рашист Войната ни е в кръвта
16:52 20.02.2026
36 Закриха ги
До коментар #34 от "Карлуково или Курило":Отдавна
17:07 20.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Пръдльо
До коментар #27 от "Бригаден генерал Дин":бригаден,бандеровци ще има,но дали Русия ще я има??
17:15 20.02.2026
39 Хи хи хи хи
До коментар #6 от "Махараминдри баба":тъпата коепейка пак се нахендри
Коментиран от #44
17:46 20.02.2026
40 Галош смачкан
До коментар #6 от "Махараминдри баба":Зеленски е възложил изготвянето на план за бойни действия до 2029 година Прекратяване на огъня е възможно, но никой няма да отстъпва територии. Победата за Киев е връщане на изгубените територии, дори ако това отнеме десетилетия.
Коментиран от #43
17:51 20.02.2026
41 ПеПедофил
До коментар #17 от "Ха-ха":Душкъ, ела да ти отворя фонтанелата!
06:20 21.02.2026
42 Факти
06:21 21.02.2026
43 да попитам
До коментар #40 от "Галош смачкан":Какво стана с предишните планове за победа, колко кв.км. земя изгубиха заради тях?
Коментиран от #45, #47
06:21 21.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Е па питай Кобзон
До коментар #43 от "да попитам":🥳🥳🥳🥳🥳
06:47 21.02.2026
46 Механик
06:49 21.02.2026
47 Има един план
До коментар #43 от "да попитам":За Победа .
Киев за 3 Дня
После Лондон Берлин
Лисабон
Този план Кремлв ни го разнася от
4 Години.
07:19 21.02.2026
48 ООрана държава
07:24 21.02.2026
49 Българин
Коментиран от #51
07:54 21.02.2026
50 полезен
До коментар #2 от "Борис Джонсън":идиот е и Б.Джонсън, ама скоро ще го сготвят....
08:13 21.02.2026
51 Иддфиот
До коментар #49 от "Българин":Си ти смотааааняко
08:16 21.02.2026
52 ЕСССР
08:24 21.02.2026
53 Честен евроатлантик
08:40 21.02.2026
54 Реалист
Коментиран от #59, #61
08:44 21.02.2026
55 Васил
08:45 21.02.2026
56 Цървул
08:55 21.02.2026
57 ами
09:10 21.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Руски кон
До коментар #54 от "Реалист":Просто са страхливи ,особено ония с корема до земята
09:20 21.02.2026
60 Икономист
09:33 21.02.2026
61 Историк
До коментар #54 от "Реалист":Пррррр ∆ льооо,не забравяй че Унгария беше окупирана бивша страна агресор от Тристранният Пакт -Рим -Берлин -Токио и 250000 маджари бяха утилизиранин в битката при Сталинград ,какво друго си очаквал ?В Германия ,Италия и Япония все още има американски окупационни войски и бази .
Коментиран от #68
09:38 21.02.2026
62 Така се прави
09:44 21.02.2026
63 Супер
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Крайно време е чалмите да се махат.
09:51 21.02.2026
64 Госта..
До коментар #10 от "Ост":Това е много хитро -да рекетира РЕКЕТьора .
09:55 21.02.2026
65 Зелен наркоман
10:34 21.02.2026
66 Глупости
10:58 21.02.2026
67 Дон Отворко
На същия принцип Пътя може да си поиска нашето Черноморие, защото е пълно с руснаци.
13:03 21.02.2026
68 Дедо Пене
До коментар #61 от "Историк":Такива има и в Турция, Белгия, Полша и Румъния и са по линия на НАТО, куха лейко!
13:06 21.02.2026
69 Вервайте ми!
До коментар #29 от "Така де":Унгарците ненавиждат руснаците но Орбан(като прикрит комунист-демократ) им лиже з.адниците за "дребни" отстъпки за газ и нефт и тлъсти комисионни в офшорни сметки.И той е вече милиардер като Бойчето но няма да си харчат парите!
Коментиран от #71
13:11 21.02.2026
70 Ха ха
13:24 21.02.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Амадор
14:08 21.02.2026
73 ШАНТАЖ ДО ШАНТАЖ
14:11 21.02.2026