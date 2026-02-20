Унгария ще подкрепи заем от ЕС за Украйна, ако Киев пусне транзита на петрол през тръбопровода „Дружба“

Унгария ще подкрепи заем от ЕС за Украйна в размер на 90 милиарда евро, ако транзитът на петрол през тръбопровода „Дружба“ се възобнови, написа унгарският външен министър Петер Сийярто на страницата си във Facebook.

„Блокираме заем от ЕС за Украйна в размер на 90 милиарда евро, докато транзитът на петрол до Унгария през тръбопровода „Дружба“ не се възобнови“, се казва в публикацията.

Той смята, че Украйна изнудва Унгария, като „възпрепятства транзита на петрол в координация с Брюксел и унгарската опозиция“. Дипломатът твърди, че по този начин Киев се опитва да наруши доставките за Унгария и да повиши цените на горивата преди изборите.

„Като блокира транзита на петрол до Унгария през тръбопровода „Дружба“, Украйна нарушава Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна, пренебрегвайки задълженията си към Европейския съюз. Няма да се поддадем на това изнудване“, добави Сийярто.

По-рано Financial Times, позовавайки се на свои източници, съобщи, че посланикът на Унгария в ЕС се е противопоставил на заемането от блока на 90 милиарда евро за помощ на Украйна. Решението изисква единодушие на всички 27 държави членки на ЕС.

Миналата седмица, на 11 февруари, председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви, че Европейският парламент е одобрил заем от 90 милиарда евро за Украйна. 458 членове гласуваха „за“, 140 гласуваха „против“ и 44 се въздържаха.

Това обаче е само първата стъпка в процеса на вземане на решения. За да бъде преведен първият транш в началото на второто тримесечие на 2026 г., е необходимо и одобрение от Съвета на Европейския съюз. Европейският парламент подчерта, че одобрението на пакета за подкрепа от Съвета е предпоставка за започване на финансирането.

Преди това Европейският съюз обсъди възможността за използване на замразени руски активи за финансиране на помощ за Украйна.

Сиярто заяви вчера, цитиран от БТА, че Европейският съюз не се нуждае от Украйна, за да охранява собствените си граници срещу Русия.

"Често се казва, че Украйна защитава ЕС. Това не е вярно. Европа е защитена от НАТО, а Русия не е нападнала нито една държава членка на ЕС. Това не е нашата война. Украйна се бори за собствената си сигурност", написа Сиярто в социалните мрежи.

По-рано унгарски представители, включително премиерът Виктор Орбан, призоваха Европейския съюз да прекрати финансирането и въоръжаването на украинската армия, като посочиха, че това не съответства на националните интереси на Унгария.

Орбан също така изрази несъгласие с идеята за приемане на Украйна в ЕС, твърдейки, че това няма да донесе мир на континента, а напротив - ще увеличи риска от военни конфликти в Европа.