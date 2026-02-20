Новини
Унгария ще подкрепи заем от ЕС за Украйна, ако Киев пусне транзита на петрол през тръбопровода „Дружба“
Унгария ще подкрепи заем от ЕС за Украйна, ако Киев пусне транзита на петрол през тръбопровода „Дружба“

20 Февруари, 2026 14:36, обновена 21 Февруари, 2026 06:14

Европа е защитена - Украйна се бори за себе си, заяви унгарският външен министър Петер Сиярто:

Унгария ще подкрепи заем от ЕС за Украйна, ако Киев пусне транзита на петрол през тръбопровода „Дружба“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгария ще подкрепи заем от ЕС за Украйна в размер на 90 милиарда евро, ако транзитът на петрол през тръбопровода „Дружба“ се възобнови, написа унгарският външен министър Петер Сийярто на страницата си във Facebook.

„Блокираме заем от ЕС за Украйна в размер на 90 милиарда евро, докато транзитът на петрол до Унгария през тръбопровода „Дружба“ не се възобнови“, се казва в публикацията.

Още новини от Украйна

Той смята, че Украйна изнудва Унгария, като „възпрепятства транзита на петрол в координация с Брюксел и унгарската опозиция“. Дипломатът твърди, че по този начин Киев се опитва да наруши доставките за Унгария и да повиши цените на горивата преди изборите.

„Като блокира транзита на петрол до Унгария през тръбопровода „Дружба“, Украйна нарушава Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна, пренебрегвайки задълженията си към Европейския съюз. Няма да се поддадем на това изнудване“, добави Сийярто.

По-рано Financial Times, позовавайки се на свои източници, съобщи, че посланикът на Унгария в ЕС се е противопоставил на заемането от блока на 90 милиарда евро за помощ на Украйна. Решението изисква единодушие на всички 27 държави членки на ЕС.

Миналата седмица, на 11 февруари, председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви, че Европейският парламент е одобрил заем от 90 милиарда евро за Украйна. 458 членове гласуваха „за“, 140 гласуваха „против“ и 44 се въздържаха.

Това обаче е само първата стъпка в процеса на вземане на решения. За да бъде преведен първият транш в началото на второто тримесечие на 2026 г., е необходимо и одобрение от Съвета на Европейския съюз. Европейският парламент подчерта, че одобрението на пакета за подкрепа от Съвета е предпоставка за започване на финансирането.

Преди това Европейският съюз обсъди възможността за използване на замразени руски активи за финансиране на помощ за Украйна.

Сиярто заяви вчера, цитиран от БТА, че Европейският съюз не се нуждае от Украйна, за да охранява собствените си граници срещу Русия.

"Често се казва, че Украйна защитава ЕС. Това не е вярно. Европа е защитена от НАТО, а Русия не е нападнала нито една държава членка на ЕС. Това не е нашата война. Украйна се бори за собствената си сигурност", написа Сиярто в социалните мрежи.

По-рано унгарски представители, включително премиерът Виктор Орбан, призоваха Европейския съюз да прекрати финансирането и въоръжаването на украинската армия, като посочиха, че това не съответства на националните интереси на Унгария.

Орбан също така изрази несъгласие с идеята за приемане на Украйна в ЕС, твърдейки, че това няма да донесе мир на континента, а напротив - ще увеличи риска от военни конфликти в Европа.


Унгария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Червените Хълмове

    0 16 Отговор
    Провокирам канибалски наклонности в всички млади българки искат да ме сготвят и изядат цял и гол изпечен мръвка по мръвка затворен чисто гол на пълна упойка да съм в фурната и след това да ме разрежат с нож наполовина и да ме оглозгат с устата си мръвка по мръвка до кокал и череп да ме изплюскат всички млади българки

    Коментиран от #34

    14:41 20.02.2026

  • 2 Борис Джонсън

    60 18 Отговор
    Украйна е полезния идиот.
    И така до последния украинец.

    Коментиран от #37, #50

    14:44 20.02.2026

  • 3 Пламен

    8 30 Отговор
    И.иот

    Коментиран от #32

    14:46 20.02.2026

  • 4 Махараминдри баба

    35 11 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    14:47 20.02.2026

  • 5 Махараминдри баба

    35 10 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #18

    14:47 20.02.2026

  • 6 Махараминдри баба

    19 13 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #17, #39, #40

    14:48 20.02.2026

  • 7 Махараминдри баба

    25 10 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:48 20.02.2026

  • 8 провинциалист

    43 9 Отговор
    "Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви" - а българският външен министър нищо няма да заяви, защото в момента външният ни министър е Баба Яга.

    14:49 20.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    20 12 Отговор
    Минах край летището.Стотици американски самолети се готвят да ударят Иран

    Коментиран от #13, #22, #63

    14:49 20.02.2026

  • 10 Ост

    41 12 Отговор
    Маи само маджарите имат акъл у главата от цялото EU

    Коментиран от #12, #29, #64

    14:52 20.02.2026

  • 11 Проблемът на юдео-ционистите и нацистите

    38 8 Отговор
    в Украйна си е техен вътрешен проблем, създаден от самите тях през февруари 2014г., когато извършиха юдео-ционисткия и укро-нацистки кървав държавен преврат в Киев.

    Именно юдео-ционистите и укро-нацистите започнаха гражданската война в Украйна, като нападнаха противопоставилите им се демократични, т.е. народни, сили от Луганска, Донецка и Харковска област, с цел да ги смажат и подчинят.

    Успяха само в Харковска област, но не успяха да потушат пожара на народното недоволство в цяла Източна Украйна.

    14:53 20.02.2026

  • 12 Последния Софиянец

    15 5 Отговор

    До коментар #10 от "Ост":

    Защото половината са българите на Баян избягали от Хазарите при Маджарите.Безпорен факт по ДНК.

    Коментиран от #21

    14:54 20.02.2026

  • 13 със цистерни

    11 8 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    ли бе мой ?? ае стига .. стотици дори видял

    14:54 20.02.2026

  • 14 ЕСССР

    38 5 Отговор
    Украйна не е в ЕС и НАТО ,никой не им е длъжен да ги спонсорира !! Ако искаха мир 2022г да бяха подписали ,избиването на етнически руснаци не остава без отговор !!!

    14:55 20.02.2026

  • 15 СССС

    39 6 Отговор
    Искаха Майдан получиха го ,да се обадят за помощ на Нюланд и Байдан !!!

    14:56 20.02.2026

  • 16 Перо

    37 7 Отговор
    Прав е Сиярто!

    14:58 20.02.2026

  • 17 Ха-ха

    10 14 Отговор

    До коментар #6 от "Махараминдри баба":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #41

    15:00 20.02.2026

  • 18 Ха-ха

    8 14 Отговор

    До коментар #5 от "Махараминдри баба":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.

    15:00 20.02.2026

  • 19 Caбакотрепач

    12 31 Отговор
    "Заради зачестилите удари с украински въздушни и морски дронове Русия по-рано премести по-голямата част от корабите на Черноморския флот в Новоросийск, в Южна Русия."...... А, кво ша кажити! Магучата май стартира изнасянето посока москва! Постепенно и по осезаемо! Укрите добре си гледат работата, не ги мързи!

    15:00 20.02.2026

  • 20 Даниел Немитов

    14 42 Отговор
    Всъщност Украйна се бори за цяла Европа, но се иска повече от една мозъчна клетка за да го разбереш! Или да не си Кремълска подлога, а нормален човек.

    15:02 20.02.2026

  • 21 При аварите в Панония

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Маджарите (угро-фини) се заселват по-късно в Панония - след като цар Симеон ги разбива при набезите им в Българската дунавска империя.

    15:06 20.02.2026

  • 22 Соваж бейби

    11 14 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Това в България ли е ?Ако е в България може би има поради риск от турска атака ,ако се случи Америка да атакува Иран със сигурност Турция ще се опита да атакува Европа минимум държавите от Европа около нея.По стари спомени от историята Турция е подкрепила арабското нашествие в нашия континет и е пазител на Корана.

    Коментиран от #24

    15:08 20.02.2026

  • 23 Ха ха ха

    12 9 Отговор
    И тези са Чао, като българските копейки от меч, и т.н., величие...

    15:16 20.02.2026

  • 24 Скаран си с историята

    12 5 Отговор

    До коментар #22 от "Соваж бейби":

    Арабското нашествие на Балканите е през 718г., отбито от българския хан Тервел, който разгромява арабите-мюсюлмани и спасява Източната Римска империя, за което получава титлата кесар, т.е., цезар (цар).

    Османските турци нахлуват на Балканите едва през 1354г. при Галиполи...

    Коментиран от #25, #26, #33

    15:20 20.02.2026

  • 25 Соваж бейби

    3 17 Отговор

    До коментар #24 от "Скаран си с историята":

    Значи искаш да ми кажеш че България е спасила Испания ,Франция,Германия...,.от арабското нашествие в Европа така ли ?Учебника по история в училище си задръж информацията за себе си ако обичаш.

    15:25 20.02.2026

  • 26 Соваж бейби

    4 7 Отговор

    До коментар #24 от "Скаран си с историята":

    Набезите и терора пропуснах ти напиша запчват от Испания и Франция мизерията на тези .

    15:28 20.02.2026

  • 27 Бригаден генерал Дин

    20 6 Отговор
    Докато има бандеровци, няма да има мир в Европа. Още 3-4 години и ще свършат. По 20 балистични ракети на нощ и 1000 дрона. Това е формулата на мира.

    Коментиран от #28, #38

    15:35 20.02.2026

  • 28 демек

    8 4 Отговор

    До коментар #27 от "Бригаден генерал Дин":

    никога няма да има мир, защото винаги ще има бандеровци :)))

    Коментиран от #35

    15:46 20.02.2026

  • 29 Така де

    5 15 Отговор

    До коментар #10 от "Ост":

    Откакто руски танкове прекосиха улиците на Будапеща през 1956 г. унгарците много обичат руския ботуш. Чакат ги пак!

    Коментиран от #69

    15:52 20.02.2026

  • 30 Роко

    15 3 Отговор
    Само окраина не го разбира.

    16:10 20.02.2026

  • 31 Унгарците

    12 4 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    16:37 20.02.2026

  • 32 Огнян

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пламен":

    Си ТИ !!!

    16:42 20.02.2026

  • 33 Звездоброец

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Скаран си с историята":

    Дори е провъзгласен от католиците за светец - тривелий , спасителят на Европа .

    16:49 20.02.2026

  • 34 Карлуково или Курило

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Червените Хълмове":

    Имаш избор действай докато не е станало късно

    Коментиран от #36

    16:51 20.02.2026

  • 35 Ха ха

    6 10 Отговор

    До коментар #28 от "демек":

    И рашисти крещящи все это наше.Вкл. и целият бивш Варшавски договор.
    Горд рашист Войната ни е в кръвта

    16:52 20.02.2026

  • 36 Закриха ги

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Карлуково или Курило":

    Отдавна

    17:07 20.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Пръдльо

    7 11 Отговор

    До коментар #27 от "Бригаден генерал Дин":

    бригаден,бандеровци ще има,но дали Русия ще я има??

    17:15 20.02.2026

  • 39 Хи хи хи хи

    4 11 Отговор

    До коментар #6 от "Махараминдри баба":

    тъпата коепейка пак се нахендри

    Коментиран от #44

    17:46 20.02.2026

  • 40 Галош смачкан

    4 16 Отговор

    До коментар #6 от "Махараминдри баба":

    Зеленски е възложил изготвянето на план за бойни действия до 2029 година Прекратяване на огъня е възможно, но никой няма да отстъпва територии. Победата за Киев е връщане на изгубените територии, дори ако това отнеме десетилетия.

    Коментиран от #43

    17:51 20.02.2026

  • 41 ПеПедофил

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Ха-ха":

    Душкъ, ела да ти отворя фонтанелата!

    06:20 21.02.2026

  • 42 Факти

    6 3 Отговор
    Унгария ще подкрепи заем от ЕССР за Украйна, ако Киев пусне транзита на петрол през тръбопровода „Дружба“

    06:21 21.02.2026

  • 43 да попитам

    9 2 Отговор

    До коментар #40 от "Галош смачкан":

    Какво стана с предишните планове за победа, колко кв.км. земя изгубиха заради тях?

    Коментиран от #45, #47

    06:21 21.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Е па питай Кобзон

    4 3 Отговор

    До коментар #43 от "да попитам":

    🥳🥳🥳🥳🥳

    06:47 21.02.2026

  • 46 Механик

    3 10 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    06:49 21.02.2026

  • 47 Има един план

    2 6 Отговор

    До коментар #43 от "да попитам":

    За Победа .

    Киев за 3 Дня

    После Лондон Берлин

    Лисабон

    Този план Кремлв ни го разнася от
    4 Години.

    07:19 21.02.2026

  • 48 ООрана държава

    6 3 Отговор
    Окрадоха тръбите и помпените станции тия орхаинци

    07:24 21.02.2026

  • 49 Българин

    3 7 Отговор
    Ние трябва да им спрем газа през Турски поток. И без това всички пари отиват в Газпром.

    Коментиран от #51

    07:54 21.02.2026

  • 50 полезен

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Борис Джонсън":

    идиот е и Б.Джонсън, ама скоро ще го сготвят....

    08:13 21.02.2026

  • 51 Иддфиот

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "Българин":

    Си ти смотааааняко

    08:16 21.02.2026

  • 52 ЕСССР

    17 1 Отговор
    Унгария да спре тока и горивата за Укрия,да затвори и границите за товари и хора !!!

    08:24 21.02.2026

  • 53 Честен евроатлантик

    2 11 Отговор
    Тоя сиярто и шефа му Орбан глигана по добре да поставят условия на путлвр то бомби енергийната система в Украйна стига са се кланяли на агресора

    08:40 21.02.2026

  • 54 Реалист

    3 9 Отговор
    Много удобно сиярто и Орбан забравят за събитията от 1956г.които СССР правеше в унгария

    Коментиран от #59, #61

    08:44 21.02.2026

  • 55 Васил

    5 13 Отговор
    Орбан е боклук и без Унгария Украйна ще си получи парите.

    08:45 21.02.2026

  • 56 Цървул

    3 6 Отговор
    Отидоха и унгарците . Сега ще им спират и пускат петрола както зелено и червено на светофара . Ще ги съгласят със всичко .

    08:55 21.02.2026

  • 57 ами

    6 2 Отговор
    ха ха ха - откъде на къде ще купуват руски газ - такъв вече ще може да се купува само от сащ

    09:10 21.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Руски кон

    1 4 Отговор

    До коментар #54 от "Реалист":

    Просто са страхливи ,особено ония с корема до земята

    09:20 21.02.2026

  • 60 Икономист

    5 2 Отговор
    Заем се дава на хора ,фирми или страни които могат да го изплатят ,а не на просяци или клошари !

    09:33 21.02.2026

  • 61 Историк

    6 1 Отговор

    До коментар #54 от "Реалист":

    Пррррр ∆ льооо,не забравяй че Унгария беше окупирана бивша страна агресор от Тристранният Пакт -Рим -Берлин -Токио и 250000 маджари бяха утилизиранин в битката при Сталинград ,какво друго си очаквал ?В Германия ,Италия и Япония все още има американски окупационни войски и бази .

    Коментиран от #68

    09:38 21.02.2026

  • 62 Така се прави

    13 1 Отговор
    извиваш ръцете на урсулите и получаваш отстъпки, а нашите "йес мам/ йес сър" само коленичат, слушат и изпълняват без нищо насреща.

    09:44 21.02.2026

  • 63 Супер

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Крайно време е чалмите да се махат.

    09:51 21.02.2026

  • 64 Госта..

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ост":

    Това е много хитро -да рекетира РЕКЕТьора .

    09:55 21.02.2026

  • 65 Зелен наркоман

    5 1 Отговор
    Ох,баня,ох,кеф! Златната баня,златен кенеф!

    10:34 21.02.2026

  • 66 Глупости

    1 4 Отговор
    Факти пишете истината руснаците бомбардираха нефтопровода.

    10:58 21.02.2026

  • 67 Дон Отворко

    5 0 Отговор
    Свети е по-тъ.по ко.пеле и от Орбан! Изказването му за империята на джуджето-император граничи с глупостта на Европа през 1938г.когато Хитлер лакомо заграбва територии от Чехословакия и навлиза в Австрия под предлог че е населявана с германци.
    На същия принцип Пътя може да си поиска нашето Черноморие, защото е пълно с руснаци.

    13:03 21.02.2026

  • 68 Дедо Пене

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Историк":

    Такива има и в Турция, Белгия, Полша и Румъния и са по линия на НАТО, куха лейко!

    13:06 21.02.2026

  • 69 Вервайте ми!

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "Така де":

    Унгарците ненавиждат руснаците но Орбан(като прикрит комунист-демократ) им лиже з.адниците за "дребни" отстъпки за газ и нефт и тлъсти комисионни в офшорни сметки.И той е вече милиардер като Бойчето но няма да си харчат парите!

    Коментиран от #71

    13:11 21.02.2026

  • 70 Ха ха

    5 1 Отговор
    Заради руската газчица, ЕС ЩЕ БЪДЕ РАЗПАДНАТ!!!ИЗИВАНЕ НА РЪЦЕ ОТ СТРАНА НА УКРАЙНА И ЕСГЕЙСКИТЕ ...ПАНАРИ ВЪРХУ УНГАРИЯ ВСЕ ПАК ГЕЛДАТ ДА СИ САПСЯТ ИКНОМИКАТА ЗА ДА НЯМАТ РРОТЕСТИ И НЕДОВОЛНИ,ВИЖДАТЕ ЛИ ГИ КОЛКО СА ДОЛНИ ЕСГЕЙСКИТЕ НИ УЖ ПАРТНЬОРИ ДА ГИ ЗАРИНАТ С ОРЕШНИЦИ ПАРЦАЛИТЕ МУ ЕВРЕЙСКИ!

    13:24 21.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Амадор

    1 0 Отговор
    Заем се дава само на богат човек-Маер Лански .

    14:08 21.02.2026

  • 73 ШАНТАЖ ДО ШАНТАЖ

    1 0 Отговор
    ТОВА Е ОТРОВНАТА ЖИДОВСКА ЕВРОПА.

    14:11 21.02.2026

