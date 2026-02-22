Крал Чарлз III дал разрешение на служителите си да предоставят на полицията досиета и документи, свързани с Андрю

Крал Чарлз III е дал разрешение на служителите на Бъкингамския дворец да предоставят на полицията достъп до досиета и документи, свързани с дейността на бившия принц Андрю на фона на скандала около връзките му с американския финансист Джефри Епстийн, съобщи The Observer, позовавайки се на източник от кралското семейство.
С решението на краля полицията ще получи достъп до документи и имейли, както и до правителствени досиета, свързани с работата на бившия принц като търговски представител на Обединеното кралство.
„Заявихме, че ще сътрудничим напълно и всеотдайно“, каза източник от кралското семейство, позовавайки се на изявлението на краля.
The Observer добави, че полицията вече има по-големи възможности да разшири разследването си срещу бившия принц. „Ако разследват едно престъпление и открият друго, няма да го игнорират“, каза старши адвокатът по наказателно право Маркъс Джонстън.
На 19 февруари The Telegraph и BBC съобщиха за ареста на бившия принц Андрю във връзка с разследването му по обвиненията срещу Епстийн.
The Telegraph съобщи, че бившият британски премиер Гордън Браун е поискал полицейско разследване на използването от Андрю на самолети и бази на Кралските военновъздушни сили за срещи с финансиста, докато бившият принц е бил търговски пратеник.
Същия ден Чарлз III заяви, че е научил с „дълбока загриженост“ новината за Андрю и твърденията за неправомерно поведение на публична длъжност. „Сега ще има пълно, справедливо и правилно разследване на този въпрос, по подходящ начин и от съответните органи“, се казва в изявление на кралското семейство.
