Москва видя удар по единството на ЕС в неодобрението на заема от €90 милиарда за Украйна
  Тема: Украйна

Москва видя удар по единството на ЕС в неодобрението на заема от €90 милиарда за Украйна

22 Февруари, 2026 04:22, обновена 22 Февруари, 2026 04:28 1 332 13

Фицо заплашва Украйна по указания на Русия, смята словашката опозиция, във Варшава не са изненадани

Москва видя удар по единството на ЕС в неодобрението на заема от €90 милиарда за Украйна - 1
Леонид Слуцки, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

Неодобрението на заем от 90 милиарда евро за Украйна ще нанесе удар на единството на Европейския съюз.

Такова мнение изрази председателят на Комисията по международни въпроси на Държавната дума, лидера на Либерално-демократическата партия Леонид Слуцки, предаде ТАСС.

"Ако заемът в крайна сметка бъде прокаран, във всеки случай това само ще удължи агонията на режима на Зеленски. Много по-опасни ще бъдат последствията за самия Европейски съюз, чиято единност ще бъде нанесена още един удар," написа той в своя канал в Telegram.

Според него ръководството на Унгария и Словакия реагира "достойно" на скорошните изказвания на Володимир Зеленски, включително към унгарския премиер Виктор Орбан.

Слуцки подчерта, че пакетът за подкрепа, обсъждан в Брюксел, се счита за значим за Киев. В същото време той изрази мнение, че по-нататъшното увеличение на финансовата и военната помощ може да се отрази негативно на вътрешното единство на Европейския съюз.

По-рано беше съобщено, че унгарското правителство е решило да блокира отпускането на 90 милиарда евро от ЕС за Украйна, тъй като това възпрепятства транзита на руски петрол през тръбопровода "Дружба".

Опозиционната партия на Словакия ''Свобода и солидарност'' (SaS) заяви, че премиерът Роберт Фицо заплашва Украйна по указание на Русия, пише Dennik N.

Реакция на опозицията

"Тази стъпка е не само морално поражение, но и чисто икономическа глупост“ - така реагира партията на възможността за спиране на доставките на електроенергия за Украйна.

''Свобода и солидарност'' също призова словашкото правителство сериозно да се ангажира с диверсификация на доставките на петрол.

"Роберт Фицо отново се превръща в продължение на ръката на Москва и открито саботира Украйна в момент, когато тя е изправена пред най-суровата зима и руски атаки в енергетиката. Този ултиматум не е за петрол, а за срам за Словакия - ще загубим пари за ток, ще загубим доверие в ЕС и за пореден път ще покажем на света, че сме на грешната страна на историята. Фицо не иска да помага на съседите си, той иска да им навреди. Това не е политика, това е откровена измяна“, заяви лидерът на партията Бранислав Грьолинг.

"Заплахата на Фицо да прекъсне електрозахранването на Украйна е логична глупост. Без ток е трудно да се поправи повредената ''Дружба'', а без стабилно електрозахранване дори помпените станции не могат да работят надеждно. Премиерът води себе си и цяла Словакия в капан - ако Украйна няма ток за ремонт на инфраструктурата, петролът никога няма да започне да тече. А ние ще продължим да седим тук на аварийни резерви“, подчертава депутатът.

Заплахите на Фицо

Припомняме, че днес словашкият премиер Роберт Фицо заплаши, че ще инициира спиране на износа на електроенергия от Словакия за Украйна, ако президентът Володимир Зеленски не възстанови доставките на петрол до понеделник, 23 февруари, по петролопровода ''Дружба''.

Унгарският премиер Виктор Орбан също днес заплаши да прекъсне доставките на електроенергия за Украйна.

Полският външен министър Радослав Сикорски заяви, че е възмутен, но не и изненадан, от решението на Унгария да блокира заема от 90 милиарда евро за Украйна от ЕС. Той заяви това пред RMF FM в Брюксел.

"Възмутително, но не и изненадващо. Путин вероятно ще ви благодари“, заяви полският министър, визирайки отношенията на Орбан с Кремъл.

Припомняме, че вчера Унгария блокира заема от 90 милиарда евро за Украйна от ЕС, като отказа да гласува за един от трите документа, одобрени от Европейския парламент, необходими за отпускането на средствата.

И трите вече са одобрени от Европейския парламент и са в последния си етап на приемане - в Съвета на ЕС.

Документите трябва да бъдат приети от Съвета на ЕС и подписани в Европейския парламент на 24 февруари, годишнината от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

Европейската комисия обяви днес, че очаква Унгария и други държави членки на ЕС да се придържат към споразумението, постигнато на ниво лидери на ЕС на 19 декември 2025 г., и да одобрят заема от 90 милиарда евро за Украйна за периода 2026-2027 г.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 оня с коня

    6 22 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва СТИГА СТЕ СЕ ИЗЛЕЖАВАЛИ, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!


    ХА ХА ХА ХААААААА

    на зеления брадясалУРОД пари му трябват пари.. бачкай и пащай

    Коментиран от #2

    04:32 22.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хаха да бе

    7 9 Отговор
    Москва май не осъзнава, че Украйна просто трябва да изчака месец и половина да изгонят унгарците руския агент от властта в Унгария.

    04:54 22.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Факти

    6 0 Отговор
    Москва видя удар по единството на ЕССР в неодобрението на заема от €90 милиарда за Украйна

    04:59 22.02.2026

  • 7 Георги

    3 5 Отговор
    Ех тази Европа от 1965 година я затварят или може би говори за Российская Федерация, само може да си мечтаят вече достъп до 500 милионният пазар на ЕС,сами си го направиха!

    05:00 22.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    2 3 Отговор
    До като не висне бункерното с ботокда от башнята мир няма да има❗❗

    05:53 22.02.2026

  • 10 наръчник на пропагандиста

    3 1 Отговор
    Ако в ЕС гласуват нещо, е диктатура.
    Ако не го гласуват с единодушие, е разпад.

    06:19 22.02.2026

  • 11 а бе..

    5 2 Отговор
    Я съм за..урсулските джендъри да напълнат гушата на зеления мухал,они без това са коньие с капаци и не видат че комико ги ментри

    06:57 22.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Да,бе

    5 1 Отговор
    Какво единство може да има в банда,която здраво е объркала жертвата си и сега се спасява поединично от възмездието...А възмездие иде неизбежно и отвсякъде.

    07:45 22.02.2026

