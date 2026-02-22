Москва видя удар по единството на ЕС в неодобрението на заема от €90 милиарда за Украйна

Неодобрението на заем от 90 милиарда евро за Украйна ще нанесе удар на единството на Европейския съюз.

Такова мнение изрази председателят на Комисията по международни въпроси на Държавната дума, лидера на Либерално-демократическата партия Леонид Слуцки, предаде ТАСС.



"Ако заемът в крайна сметка бъде прокаран, във всеки случай това само ще удължи агонията на режима на Зеленски. Много по-опасни ще бъдат последствията за самия Европейски съюз, чиято единност ще бъде нанесена още един удар," написа той в своя канал в Telegram.



Според него ръководството на Унгария и Словакия реагира "достойно" на скорошните изказвания на Володимир Зеленски, включително към унгарския премиер Виктор Орбан.



Слуцки подчерта, че пакетът за подкрепа, обсъждан в Брюксел, се счита за значим за Киев. В същото време той изрази мнение, че по-нататъшното увеличение на финансовата и военната помощ може да се отрази негативно на вътрешното единство на Европейския съюз.



По-рано беше съобщено, че унгарското правителство е решило да блокира отпускането на 90 милиарда евро от ЕС за Украйна, тъй като това възпрепятства транзита на руски петрол през тръбопровода "Дружба".

Опозиционната партия на Словакия ''Свобода и солидарност'' (SaS) заяви, че премиерът Роберт Фицо заплашва Украйна по указание на Русия, пише Dennik N.



Реакция на опозицията



"Тази стъпка е не само морално поражение, но и чисто икономическа глупост“ - така реагира партията на възможността за спиране на доставките на електроенергия за Украйна.



''Свобода и солидарност'' също призова словашкото правителство сериозно да се ангажира с диверсификация на доставките на петрол.



"Роберт Фицо отново се превръща в продължение на ръката на Москва и открито саботира Украйна в момент, когато тя е изправена пред най-суровата зима и руски атаки в енергетиката. Този ултиматум не е за петрол, а за срам за Словакия - ще загубим пари за ток, ще загубим доверие в ЕС и за пореден път ще покажем на света, че сме на грешната страна на историята. Фицо не иска да помага на съседите си, той иска да им навреди. Това не е политика, това е откровена измяна“, заяви лидерът на партията Бранислав Грьолинг.



"Заплахата на Фицо да прекъсне електрозахранването на Украйна е логична глупост. Без ток е трудно да се поправи повредената ''Дружба'', а без стабилно електрозахранване дори помпените станции не могат да работят надеждно. Премиерът води себе си и цяла Словакия в капан - ако Украйна няма ток за ремонт на инфраструктурата, петролът никога няма да започне да тече. А ние ще продължим да седим тук на аварийни резерви“, подчертава депутатът.



Заплахите на Фицо



Припомняме, че днес словашкият премиер Роберт Фицо заплаши, че ще инициира спиране на износа на електроенергия от Словакия за Украйна, ако президентът Володимир Зеленски не възстанови доставките на петрол до понеделник, 23 февруари, по петролопровода ''Дружба''.



Унгарският премиер Виктор Орбан също днес заплаши да прекъсне доставките на електроенергия за Украйна.

Полският външен министър Радослав Сикорски заяви, че е възмутен, но не и изненадан, от решението на Унгария да блокира заема от 90 милиарда евро за Украйна от ЕС. Той заяви това пред RMF FM в Брюксел.



"Възмутително, но не и изненадващо. Путин вероятно ще ви благодари“, заяви полският министър, визирайки отношенията на Орбан с Кремъл.



Припомняме, че вчера Унгария блокира заема от 90 милиарда евро за Украйна от ЕС, като отказа да гласува за един от трите документа, одобрени от Европейския парламент, необходими за отпускането на средствата.



И трите вече са одобрени от Европейския парламент и са в последния си етап на приемане - в Съвета на ЕС.



Документите трябва да бъдат приети от Съвета на ЕС и подписани в Европейския парламент на 24 февруари, годишнината от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.



Европейската комисия обяви днес, че очаква Унгария и други държави членки на ЕС да се придържат към споразумението, постигнато на ниво лидери на ЕС на 19 декември 2025 г., и да одобрят заема от 90 милиарда евро за Украйна за периода 2026-2027 г.