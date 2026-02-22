Джихадистката групировка "Ислямска държава" призова бойците си да се борят срещу новите сирийски власти, предаде Франс прес, като се позова на говорител на групировката. Агенцията отбелязва, че това е първото аудиопослание на ИД от две години.



Според говорителя Абу Худхайфа Ан Ансари членовете на групировката в Сирия трябва да се борят с "новия сирийски режим, с неговото светско правителство и неговата национална армия", като "превърна това в свой приоритет".



Последеното му изявление бе от януари 2024 г. - в отговор на войната, предприета от Израел в ивицата Газа след нападението на 7 октомври 2023 г.. В запис, озаглавен "Убивайте ги, където ги намерите“, той призова поддръжниците на ИД да атакуват еврейската общност по цял свят.



През 2014 г. ИД завзе обширни територии в Сирия и Ирак, като изби много хора и превърна жените и момичетата в сексуални робини. През 2017 г. Ирак, подпомогнат от оглавената от САЩ коалиция, обяви, че групировката на негова територия е разгромена. В Сирия тя бе победена две години по-късно от ръководената от кюрдите коалиция Сирийски демократични сили (СДС). Джихадистката организация обаче поддържа "спящи" клетки в пустинните райони и спорадично извършва нападения.



След падането на Башар Асад от власт през декември 2024 г. новият президент ислямист Ахмед аш Шараа, който оглавяваше групировката "Хаят Тахрир аш Шам" (ХТС, бившия сирийски клон на "Ал Каида"), се стреми да се разграничи от джихадисткото си минало. Миналата година страната му се присъедини към международната коалиция срещу ИД.



В последните седмици американската армия прехвърли над 5700 предполагаеми членове на ИД от Сирия в Ирак, за да гарантира, че те ще са под наблюдение. Затворите, в които те бяха държани преди това, се контролираха от коалицията СДС, която се оттегли от някои под натиска на сирийската армия.



Тази седмица властите евакуираха лагера "Ал Хол" на друго място в Северна Сирия бягството на хиляди роднини на чуждестранни джихадисти.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4 Оценка 4 от 5 гласа.