Спрягат Георги Кандев за нов главен секретар на МВР

Вътрешният министър Емил Дечев е предложил на Министерския съвет да гласува предложение до президента за освобождаване на главния секретар на МВР Мирослав Рашков, съобщи NOVA, позовавайки се на свои източници във вътрешното ведомство.
За окончателното освобождаване на главния секретар на МВР е необходим указ на държавния глава.
Министерският съвет вече е внесъл в деловодството на президентството предложение за освобождаване на главния секретар на МВР Мирослав Рашков, съобщи "Телеграф". Очаква се в понеделник Илияна Йотова да го подпише.
На негово място се очаква да бъде назначен Георги Кандев. До момента той заема поста на полицейско аташе на България в Сърбия. Завършил е и курс в Академията на ФБР в САЩ. Владее перфектно английски, работил е по редица криминални случаи в кариерата си.
Още в първото си изявление след встъпването в длъжност министърът на вътрешните работи Емил Дечев заяви, че приоритетно ще бъде направен преглед на работата на служителите на МВР по случаите в "Петрохан" и "Околчица".
На следващ етап може да се формулират изводи и оценки за конкретните действия. В този смисъл, твърденията за искане на "оставки" на работещите по двете досъдебни производства не отговарят на истината, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пецата
Коментиран от #14
22:58 20.02.2026
2 Мокой
22:59 20.02.2026
3 Мисля,
22:59 20.02.2026
4 а рибарското корабче
Коментиран от #10
22:59 20.02.2026
5 Шеф пиар отдел Радев
Информацията е на свинските медии Гласове, Афера, Пик, Епицентър и е твърде манипулативна.
Няма нищо по-логично от това двете пипала на Боко и Шишкото на професионалния връх в МВР, които изчезнаха от първия ден на трагедията и повече не се появиха, да бъдат изхвърлени незабавно и се надявам президентът Илияна Йотова да не се подава на истерията в Кочината и да подпише указа за освобождаването на пеевското прокси Мирослав Рашков. Този въобще някой чувал ли го и виждал ли го е по някакъв повод след протестите срещу кабинета Желязков?
Щом клакьорите на Кочината - Дачков, Мадам В, КВИК и Колтуклиева,Слави зулуса най мразения, Афера и Томова квичат на умряло срещу някой министър или журналист, значи той си върши работата. Точка.
Не се лъжете от “новините и коментарите” на такива маши на Пеевски, на който им се плаща щедро с краден от Вас корупционен кеш точно за това - да ви лъжат!
Когато има официално изявление на министъра и на МВР за уволненията, тогава ше знаем истината.
И също така трябва да бъдат уволнени всички хора на Свинята в МВР и службите - областните директори и шефа на ДАНС.
Коментиран от #6, #9, #17, #49
23:02 20.02.2026
6 Промяна
До коментар #5 от "Шеф пиар отдел Радев":Ати чия маша хахахахахаха излязоха всичките мръсотии на шарлатаните с факти Как ще викаш на черното бяло То има факти а ти лъжеш безочливо Ама то българите е време да се събудят
Коментиран от #51
23:09 20.02.2026
7 Тези хора
23:10 20.02.2026
8 Вярвам в новите институции!
23:11 20.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 като питаш да ти кажа
До коментар #4 от "а рибарското корабче":"...а рибарското корабче на дъното сцепено ли е от мина или ?"
Не бе министъра на риболова искал оставка на капитана и той потопил корабчето.
23:12 20.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Да де
Мръсна сороидна сган!
23:16 20.02.2026
13 Данко Харсъзина
23:16 20.02.2026
14 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "Пецата":Правиш единственото разумно нещо в момента.
23:17 20.02.2026
15 Отрепки шорошки
Не било вярно, а!!!
Вярно, но се вдигна шум и пак мажете!
23:18 20.02.2026
16 Име
Коментиран от #25
23:19 20.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 факти ,
23:19 20.02.2026
19 Данко Харсъзина
23:21 20.02.2026
20 коликп
23:22 20.02.2026
21 Промяна
Коментиран от #55
23:23 20.02.2026
22 Каба Гюро
Коментиран от #35
23:24 20.02.2026
23 Рангелче
23:27 20.02.2026
24 Данко Харсъзина
1.Един педофил подаде оставка.
2.Друг педофил мрънка за десети път из телевизиите да обяснява що е терал на хижата.
3.Трети педофил тръгна да прави чистки, но зулусите предвождани от самия Шака Зулу с бойни викове го изплашиха и даде заден. Неговата оставка предстои.
Това е резултатът от първия работен ден на Правителството "Педофили".
Коментиран от #47
23:28 20.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Анани
23:34 20.02.2026
27 Гъбарко
23:37 20.02.2026
28 Дедо Мраз
Коментиран от #53
23:38 20.02.2026
29 Свят
Как ги търпим?
23:40 20.02.2026
30 Мазния чалгар
Коментиран от #34
23:41 20.02.2026
31 В същност
Петрохан отвлича вниманието на населението ни от присвояването на 35 млд от поддържането на премахнатия борд. Дадени са на българските т. е. чуждите банки, вместо да ги прехвърлени в личите сметки на българите.
Коментиран от #36
23:43 20.02.2026
32 Ало, ходундурасТи
Дежурните тролове да обяснят.
23:47 20.02.2026
33 Лама от ПП
23:47 20.02.2026
34 Промяна
До коментар #30 от "Мазния чалгар":ИТН ще влязат защото са мъже защото са християни защото имат истински семейства Да ИТН ще влязат а шарлатаните извратеняци незнам но алабалата е в действие
Коментиран от #38
23:47 20.02.2026
35 Данко Харсъзина
До коментар #22 от "Каба Гюро":Гюро нема глава, а талибаните нямат орехи и мозък. Може да не изкарат до понеделник. Зулусите са побеснели и вървят по пътя на войната, а копейките го играят "вставай на смертнии бой". Шишко още не е влязъл в боя предвождайки разярените глигани.
23:49 20.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Мазния чалгар
До коментар #34 от "Промяна":Какво семейство има зулуса? Какво е алабала? В коя държава живееш?
Коментиран от #40
23:52 20.02.2026
39 Промяна
23:53 20.02.2026
40 Промяна
До коментар #38 от "Мазния чалгар":Има семейство разбира се не е паднал от небето нали най важното не злоупотребява с малки момчета
Коментиран от #43, #44
23:55 20.02.2026
41 Макс
23:57 20.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ЧАДЪРА ДУРЖАВЕН
До коментар #40 от "Промяна":НАД ЕДИН ДЕПУТАТ ТЪРГОВЕЦ ВНОСИТЕЛ НА МЕСА И КОМШИЯ НА ХИЖАРИТЕ ЗА КОЙТО СЕ МЪЛЧИ ТОТАЛ А БРАТА НС ДЕПУТАТА СКОРО ЗАСТРЕЛЯ ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ШОТ МНОГО ПРОВЕРЯВАЛ ФИРМАТА НА БРАТ МУ...?!!!!!
00:03 21.02.2026
44 ЧАДЪРА ДУРЖАВЕН
До коментар #40 от "Промяна":НАД ЕДИН ДЕПУТАТ ТЪРГОВЕЦ ВНОСИТЕЛ НА МЕСА И КОМШИЯ НА ХИЖАРИТЕ ЗА КОЙТО СЕ МЪЛЧИ ТОТАЛ А БРАТА НС ДЕПУТАТА СКОРО ЗАСТРЕЛЯ ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ШОТ МНОГО ПРОВЕРЯВАЛ ФИРМАТА НА БРАТ МУ...?!!!!!
00:03 21.02.2026
45 Горски
00:07 21.02.2026
46 стоян георгиев
00:10 21.02.2026
47 А ПИТАШ ЛИ СЕ ЗСЩО
До коментар #24 от "Данко Харсъзина":ДАДОХА ВЛАСТТА НА ПЕДОФИЛИТЕ......ЗСЩОТО СИИИИЧКИ ЗНАЯТ КОЙИЗБИ 8 МИНАТА ОТ ПП И ЗА ТВА ИМ ЗАТВАРЯТ УСТИТЕ КАТО УЖ ИМ ДАВАТ ВЛАСТТА...
Коментиран от #48
00:11 21.02.2026
48 Какви осмина са избити
До коментар #47 от "А ПИТАШ ЛИ СЕ ЗСЩО":от ПП, че не се сещаме?
00:34 21.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Дого аржентино
и Прокуратура дадоха резултати от всички експертизи.
Тоест народа - чу, видя от видеата и разбра за ритуалните
източни духовни и сексуални практики.
С доказателствата!
Всички материали са дублирани и за Прокуратурата.
Така че, действието - уволнение от новия изглежда и като акт
на сплашване към разследващите белким пропеят "нещо" различно...
Защото самия акт да гониш разследващи е недопустим
по толкова тежък случай с шестима застреляни.
00:45 21.02.2026
51 Стефан
До коментар #6 от "Промяна":Ами не си прав.тези момевтално подлежат на дидциплинарно уволненше и то не за случая Петрохан а за съвсем друти истории.
00:49 21.02.2026
52 Факти
Коментиран от #57
01:02 21.02.2026
53 Факти
До коментар #28 от "Дедо Мраз":Не за 24 часа, а за 1 час можеха да го намерят. Те НЕ искаха той да бъде намерен, защото НЕ искаха Калушев, Николай и Александър живи. Мъртвите не могат да говорят.
01:06 21.02.2026
54 Данко Харсъзина
01:06 21.02.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 007
02:06 21.02.2026
57 Aлфа Вълкът
До коментар #52 от "Факти":На МВР лъжите, никъде не се вижда да се кланят на Калушев, никъде не се вижда да заливат с бензин, както беше казано от МВР.
Пожарът възниква от вътре на навън.
Разкарат се с фенерите и викат "няма ток бате" и правят обход. Прибират се тримата и следващия кадър е пожарът. В първите дни телата бяха намерени в някаква стая, леко опърлени, после показаха снимката с тях и си помислих, че са били изнесени там, защото почти нямаше кръв. Оказа се, че там са се "самоубили" и как да вярваш на тия от МВР. Отделно има кадри, които се повтарят, но там може да е при сглобяването им в цяло видео.
04:11 21.02.2026
58 Град Симитли
04:14 21.02.2026
59 Ингилизова кy
05:47 21.02.2026
60 Банцко
06:12 21.02.2026
61 Банцко
06:13 21.02.2026
62 Банско
06:15 21.02.2026
63 Банско
06:17 21.02.2026
64 Гъбарко
06:43 21.02.2026
65 само да попитам факти
06:47 21.02.2026
66 Банско
07:33 21.02.2026
67 Банцко
07:38 21.02.2026
68 Банцко
07:39 21.02.2026
69 Фен
07:56 21.02.2026
70 Перо
08:30 21.02.2026
71 Радев
Къде е ГЕРБ бе? Живи ли са тия или се мумифицираха? Пред очите им държавата се присвоява, те спят! Ни дума, ни стон.
09:37 21.02.2026
72 Оги
09:43 21.02.2026
73 Кандев и Гюро Михайлов
Почва се, както и предния път - ППДБ ще назначаат съученици, бивши гаджета, настоячи любовници, секретарки, роднини, сватове, тъщи и колего на държавни постове.
09:45 21.02.2026
74 Дано
09:46 21.02.2026
75 Отлага се
09:55 21.02.2026
76 Пак ли ще ни будалкат Гюров и Дечев
Наказателни дела и с белезници-ТОВА ЧАКАМЕ..
10:19 21.02.2026
77 Ха ХаХа
10:48 21.02.2026
78 Дечев -изпълни си задълженията
Да си довърши започнатия арест на Боко.
10:53 21.02.2026
79 Не е лош избор
11:58 21.02.2026
80 Вие сте
14:25 21.02.2026
81 "свои източници"
15:13 21.02.2026