Спрягат Георги Кандев за нов главен секретар на МВР

20 Февруари, 2026 22:56, обновена 21 Февруари, 2026 05:43

Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината, заявиха от пресцентъра на вътрешното ведомство

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Вътрешният министър Емил Дечев е предложил на Министерския съвет да гласува предложение до президента за освобождаване на главния секретар на МВР Мирослав Рашков, съобщи NOVA, позовавайки се на свои източници във вътрешното ведомство.

За окончателното освобождаване на главния секретар на МВР е необходим указ на държавния глава.

Министерският съвет вече е внесъл в деловодството на президентството предложение за освобождаване на главния секретар на МВР Мирослав Рашков, съобщи "Телеграф". Очаква се в понеделник Илияна Йотова да го подпише.

На негово място се очаква да бъде назначен Георги Кандев. До момента той заема поста на полицейско аташе на България в Сърбия. Завършил е и курс в Академията на ФБР в САЩ. Владее перфектно английски, работил е по редица криминални случаи в кариерата си.

Още в първото си изявление след встъпването в длъжност министърът на вътрешните работи Емил Дечев заяви, че приоритетно ще бъде направен преглед на работата на служителите на МВР по случаите в "Петрохан" и "Околчица".

На следващ етап може да се формулират изводи и оценки за конкретните действия. В този смисъл, твърденията за искане на "оставки" на работещите по двете досъдебни производства не отговарят на истината, съобщиха от пресцентъра на МВР.


България
  • 1 Пецата

    22 22 Отговор
    Важното е да има сеир разбираш ли аз си пиа ракиата и се кефа на сеира 🤣

    Коментиран от #14

    22:58 20.02.2026

  • 2 Мокой

    55 27 Отговор
    Ама чалгаря Трифонов веднага дигна джангър, "имал информация"... То бива омраза и простотия, ама нещата излизат извън контрол

    22:59 20.02.2026

  • 3 Мисля,

    68 7 Отговор
    че е време да излизаме с тоягите. Иначе няма да стане...

    22:59 20.02.2026

  • 4 а рибарското корабче

    40 9 Отговор
    на дъното сцепено ли е от мина или ?

    Коментиран от #10

    22:59 20.02.2026

  • 5 Шеф пиар отдел Радев

    53 29 Отговор
    Всички, които тази вечер пищят до небесата, че новият вътрешен министър ще уволнява главния и зам. главния секретар на МВР заради случая Петрохан, са като Дачков и Колтуклиева - клакьори на Пеевски и Борисов!
    Информацията е на свинските медии Гласове, Афера, Пик, Епицентър и е твърде манипулативна.

    Няма нищо по-логично от това двете пипала на Боко и Шишкото на професионалния връх в МВР, които изчезнаха от първия ден на трагедията и повече не се появиха, да бъдат изхвърлени незабавно и се надявам президентът Илияна Йотова да не се подава на истерията в Кочината и да подпише указа за освобождаването на пеевското прокси Мирослав Рашков. Този въобще някой чувал ли го и виждал ли го е по някакъв повод след протестите срещу кабинета Желязков?

    Щом клакьорите на Кочината - Дачков, Мадам В, КВИК и Колтуклиева,Слави зулуса най мразения, Афера и Томова квичат на умряло срещу някой министър или журналист, значи той си върши работата. Точка.

    Не се лъжете от “новините и коментарите” на такива маши на Пеевски, на който им се плаща щедро с краден от Вас корупционен кеш точно за това - да ви лъжат!
    Когато има официално изявление на министъра и на МВР за уволненията, тогава ше знаем истината.
    И също така трябва да бъдат уволнени всички хора на Свинята в МВР и службите - областните директори и шефа на ДАНС.

    Коментиран от #6, #9, #17, #49

    23:02 20.02.2026

  • 6 Промяна

    31 28 Отговор

    До коментар #5 от "Шеф пиар отдел Радев":

    Ати чия маша хахахахахаха излязоха всичките мръсотии на шарлатаните с факти Как ще викаш на черното бяло То има факти а ти лъжеш безочливо Ама то българите е време да се събудят

    Коментиран от #51

    23:09 20.02.2026

  • 7 Тези хора

    28 6 Отговор
    Ако са избити трябвa да се докаже!!!От гражданин!!!

    23:10 20.02.2026

  • 8 Вярвам в новите институции!

    18 22 Отговор
    Без резерва!!!!

    23:11 20.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 като питаш да ти кажа

    23 10 Отговор

    До коментар #4 от "а рибарското корабче":

    "...а рибарското корабче на дъното сцепено ли е от мина или ?"

    Не бе министъра на риболова искал оставка на капитана и той потопил корабчето.

    23:12 20.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Да де

    33 24 Отговор
    Просто се стреснаха, че изтече информация за уволнението!
    Мръсна сороидна сган!

    23:16 20.02.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    27 19 Отговор
    Дадоха заден.

    23:16 20.02.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    9 13 Отговор

    До коментар #1 от "Пецата":

    Правиш единственото разумно нещо в момента.

    23:17 20.02.2026

  • 15 Отрепки шорошки

    31 14 Отговор
    Добре, че българите се събудиха!

    Не било вярно, а!!!
    Вярно, но се вдигна шум и пак мажете!

    23:18 20.02.2026

  • 16 Име

    3 9 Отговор
    Приятни сънища!

    Коментиран от #25

    23:19 20.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 факти ,

    27 7 Отговор
    "Ако иранците бъдат ударени и не бъдат парализирани още в началото, те ще се опитват да отмъщават на всички държави, които предоставят логистика на САЩ", коментира експертът по Близкия изток Мохамед Халаф.

    23:19 20.02.2026

  • 19 Данко Харсъзина

    22 12 Отговор
    Зулусите нададоха боен вик, и тръгнаха по пътя на войната, предвождани от самия Шака Зулу. И педофилите свиха знамената. Зер Шака Зулу и разярени зулуси, не са невръстни дечица.

    23:21 20.02.2026

  • 20 коликп

    32 12 Отговор
    Трябва наред да ви карат всичките дето само пърдите в министерствата. Не хванахте нито 1 крадец дето ограби като министър милиардите, не хванахте и тези дето вкарват наркотиците. Не хващате и тези дето продават на децата в училище. Не хванахте и 1 дилър. Не хванахте 1 митничар дето взема за да не вижда докато минава контрабанда. За какво сте там??? За какво ви плащат българите заплати. Трябва наред да ви кара новия министър. Слава на Господ Иисус Христос има шанс мафията да я наритат.

    23:22 20.02.2026

  • 21 Промяна

    30 18 Отговор
    ТИЯ СМЯТАТ ЧЕ МОГАТ ДА СИ РАЗИГРАВАТ КОНЯ КАКТО Е БИЛО ДОСЕГА НО БЪЛГАРИТЕ СЕ СЪБУДИХА СОРОСИ ВЪН ОСТАВКА ПЕТРОХАНЦИ

    Коментиран от #55

    23:23 20.02.2026

  • 22 Каба Гюро

    21 22 Отговор
    Бъчваровица да си влиза в функциите и да укроти талибаните на Каба Гюро че няма да изкарат до следващия уикенд. Каба - мек, спихнат, отпуснат

    Коментиран от #35

    23:24 20.02.2026

  • 23 Рангелче

    9 19 Отговор
    гламаво, само където се напиняше да говориш глупости в "Панорама". Хайл Копейкин лама! Хайл копейките на ламата!

    23:27 20.02.2026

  • 24 Данко Харсъзина

    28 30 Отговор
    Равносметка за деня.
    1.Един педофил подаде оставка.
    2.Друг педофил мрънка за десети път из телевизиите да обяснява що е терал на хижата.
    3.Трети педофил тръгна да прави чистки, но зулусите предвождани от самия Шака Зулу с бойни викове го изплашиха и даде заден. Неговата оставка предстои.

    Това е резултатът от първия работен ден на Правителството "Педофили".

    Коментиран от #47

    23:28 20.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Анани

    14 10 Отговор
    Защо да не отговарят? Като не се справят да дават оставка и да си ходят. Писна ми от глупости и леваци.

    23:34 20.02.2026

  • 27 Гъбарко

    16 16 Отговор
    Некой се гъбарка с МВР-Министъра и пуска димки по мейнминистъра с цел изпреварващи действия. Талибаните на Каба Гюро пият обяснител и не могат да започнат работа. По-добре да си кютат синекурно и да не мърдат много че Възраждане и ИТН са им приготвили нещо твърдо и голямо самозаконтрящо се.

    23:37 20.02.2026

  • 28 Дедо Мраз

    21 8 Отговор
    Действия или бездействия? Кемпера даже не намериха. С този технически капацитет който имат разследващите, можеше да бъде намерен до 24 часа.

    Коментиран от #53

    23:38 20.02.2026

  • 29 Свят

    21 15 Отговор
    това правителство е русофобия. Никакъв баланс. Типични антибългари са Ненска, Дечев,

    Как ги търпим?

    23:40 20.02.2026

  • 30 Мазния чалгар

    23 17 Отговор
    Си го измисли това да може да се изказва пак в вмирис@ния диван. Бойко се опитва да му дава поле за изяви. Искат пакнда го вкарат в парламента защото ще имат сигурни 13 депутата,ама тоя път няма да стане номера

    Коментиран от #34

    23:41 20.02.2026

  • 31 В същност

    11 23 Отговор
    Случаят Петроха е свързан с лесодобивната мафия, значи ДПС е в основата. Пеевски и неговият съдружник - Толупа са причината за убийствата.  заедно с тяхното мекере - ПП.. Пак гласувайте за тях.
    Петрохан отвлича вниманието на населението ни от присвояването на 35 млд от поддържането на премахнатия борд. Дадени са на българските т. е. чуждите банки, вместо да ги прехвърлени в личите сметки на българите.

    Коментиран от #36

    23:43 20.02.2026

  • 32 Ало, ходундурасТи

    13 2 Отговор
    имате 6 трупа.
    Дежурните тролове да обяснят.

    23:47 20.02.2026

  • 33 Лама от ПП

    17 11 Отговор
    Нали според ПП служебното правителство трябва само с избори да се занимава

    23:47 20.02.2026

  • 34 Промяна

    13 32 Отговор

    До коментар #30 от "Мазния чалгар":

    ИТН ще влязат защото са мъже защото са християни защото имат истински семейства Да ИТН ще влязат а шарлатаните извратеняци незнам но алабалата е в действие

    Коментиран от #38

    23:47 20.02.2026

  • 35 Данко Харсъзина

    16 12 Отговор

    До коментар #22 от "Каба Гюро":

    Гюро нема глава, а талибаните нямат орехи и мозък. Може да не изкарат до понеделник. Зулусите са побеснели и вървят по пътя на войната, а копейките го играят "вставай на смертнии бой". Шишко още не е влязъл в боя предвождайки разярените глигани.

    23:49 20.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Мазния чалгар

    16 9 Отговор

    До коментар #34 от "Промяна":

    Какво семейство има зулуса? Какво е алабала? В коя държава живееш?

    Коментиран от #40

    23:52 20.02.2026

  • 39 Промяна

    16 15 Отговор
    ОСТАВКА НА ЦЯЛОТО СОРОСНО ПРАВИТЕЛСТВО АЗ НЕ ИСКАМ ТЕЗИ вън оставка

    23:53 20.02.2026

  • 40 Промяна

    9 14 Отговор

    До коментар #38 от "Мазния чалгар":

    Има семейство разбира се не е паднал от небето нали най важното не злоупотребява с малки момчета

    Коментиран от #43, #44

    23:55 20.02.2026

  • 41 Макс

    20 14 Отговор
    Слави както винаги излъга . За него е важно шоу да има , но информаторът му го подведе . Сбогом Има Такъв Нахалник !

    23:57 20.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ЧАДЪРА ДУРЖАВЕН

    9 3 Отговор

    До коментар #40 от "Промяна":

    НАД ЕДИН ДЕПУТАТ ТЪРГОВЕЦ ВНОСИТЕЛ НА МЕСА И КОМШИЯ НА ХИЖАРИТЕ ЗА КОЙТО СЕ МЪЛЧИ ТОТАЛ А БРАТА НС ДЕПУТАТА СКОРО ЗАСТРЕЛЯ ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ШОТ МНОГО ПРОВЕРЯВАЛ ФИРМАТА НА БРАТ МУ...?!!!!!

    00:03 21.02.2026

  • 44 ЧАДЪРА ДУРЖАВЕН

    6 4 Отговор

    До коментар #40 от "Промяна":

    НАД ЕДИН ДЕПУТАТ ТЪРГОВЕЦ ВНОСИТЕЛ НА МЕСА И КОМШИЯ НА ХИЖАРИТЕ ЗА КОЙТО СЕ МЪЛЧИ ТОТАЛ А БРАТА НС ДЕПУТАТА СКОРО ЗАСТРЕЛЯ ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ШОТ МНОГО ПРОВЕРЯВАЛ ФИРМАТА НА БРАТ МУ...?!!!!!

    00:03 21.02.2026

  • 45 Горски

    8 13 Отговор
    Гюров на Радев пада от власт само за 24 часа след назначаването му от посолството на САЩ. Няма да гласувам, заради сговора срещу България на Гюров - Радев ПП ДБ ГЕРБ СДС БСП ИТН ДПС, Няма!

    00:07 21.02.2026

  • 46 стоян георгиев

    6 11 Отговор
    Вън ламите от България!

    00:10 21.02.2026

  • 47 А ПИТАШ ЛИ СЕ ЗСЩО

    6 11 Отговор

    До коментар #24 от "Данко Харсъзина":

    ДАДОХА ВЛАСТТА НА ПЕДОФИЛИТЕ......ЗСЩОТО СИИИИЧКИ ЗНАЯТ КОЙИЗБИ 8 МИНАТА ОТ ПП И ЗА ТВА ИМ ЗАТВАРЯТ УСТИТЕ КАТО УЖ ИМ ДАВАТ ВЛАСТТА...

    Коментиран от #48

    00:11 21.02.2026

  • 48 Какви осмина са избити

    8 5 Отговор

    До коментар #47 от "А ПИТАШ ЛИ СЕ ЗСЩО":

    от ПП, че не се сещаме?

    00:34 21.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Дого аржентино

    9 16 Отговор
    Бесен е, щот голямата съвместна пресконференция на МВР
    и Прокуратура дадоха резултати от всички експертизи.
    Тоест народа - чу, видя от видеата и разбра за ритуалните
    източни духовни и сексуални практики.
    С доказателствата!
    Всички материали са дублирани и за Прокуратурата.
    Така че, действието - уволнение от новия изглежда и като акт
    на сплашване към разследващите белким пропеят "нещо" различно...
    Защото самия акт да гониш разследващи е недопустим
    по толкова тежък случай с шестима застреляни.

    00:45 21.02.2026

  • 51 Стефан

    11 6 Отговор

    До коментар #6 от "Промяна":

    Ами не си прав.тези момевтално подлежат на дидциплинарно уволненше и то не за случая Петрохан а за съвсем друти истории.

    00:49 21.02.2026

  • 52 Факти

    14 3 Отговор
    МВР не публикува снимките на Калушев, Николай и Александър и не ги обяви за общонационално издирване. Същото се отнася и за кемпера с номера му. МВР очевидно НЕ искаше тези хора да бъдат намерени. Само заради това трябва не просто да хвърчат оставки, ами да има съд и присъда.

    Коментиран от #57

    01:02 21.02.2026

  • 53 Факти

    13 3 Отговор

    До коментар #28 от "Дедо Мраз":

    Не за 24 часа, а за 1 час можеха да го намерят. Те НЕ искаха той да бъде намерен, защото НЕ искаха Калушев, Николай и Александър живи. Мъртвите не могат да говорят.

    01:06 21.02.2026

  • 54 Данко Харсъзина

    7 12 Отговор
    В Панорама Копейката направо ги попиля. Двата педофила не знаеха на кой свят са. Утре зулусите ще ги довършат. Копейките и Зулусите се бият като лъвове, а педофилите, както е написал Гъбарко по горе, ще получат, цитирам :"нещо голямо, твърдо, самозакотрящо се".

    01:06 21.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 007

    7 13 Отговор
    Никога не е имало толкова бърз нов МВР министър та да настъпи мотиката в първата си крачка. Изглежда неволно може да се издаде за съучастник и да повлече още цялото войнство от левия тротоар на партията си поръчетел да замаже огромния скандал, който вече кънти из ЕС. Това е тяхното участие за шенген.

    02:06 21.02.2026

  • 57 Aлфа Вълкът

    12 4 Отговор

    До коментар #52 от "Факти":

    На МВР лъжите, никъде не се вижда да се кланят на Калушев, никъде не се вижда да заливат с бензин, както беше казано от МВР.
    Пожарът възниква от вътре на навън.
    Разкарат се с фенерите и викат "няма ток бате" и правят обход. Прибират се тримата и следващия кадър е пожарът. В първите дни телата бяха намерени в някаква стая, леко опърлени, после показаха снимката с тях и си помислих, че са били изнесени там, защото почти нямаше кръв. Оказа се, че там са се "самоубили" и как да вярваш на тия от МВР. Отделно има кадри, които се повтарят, но там може да е при сглобяването им в цяло видео.

    04:11 21.02.2026

  • 58 Град Симитли

    13 6 Отговор
    Обаче Славуца "имала информация и избълва 2 тона отрова,ей тъй,от скука!

    04:14 21.02.2026

  • 59 Ингилизова кy

    16 1 Отговор
    рво, защо пускаш стара новина с добра оценка и подменен текст?! Мамитo ви мръcно мaнипулаторско мисиpческо!

    05:47 21.02.2026

  • 60 Банцко

    10 5 Отговор
    Георги Кандев уволни полицай от Банско глобил приятел на Евелин Банев - Бриндо

    06:12 21.02.2026

  • 61 Банцко

    5 7 Отговор
    Георги Кандев уволни полицай от Банско глобил приятел на Евелин Банев - Бриндо

    06:13 21.02.2026

  • 62 Банско

    10 4 Отговор
    Кандев е от Гоце Делчев съученици със Гюров

    06:15 21.02.2026

  • 63 Банско

    3 3 Отговор
    Целият случай е доказан в съда в Благоевград полицаи са казали за случая пред съда

    06:17 21.02.2026

  • 64 Гъбарко

    5 9 Отговор
    Каба Гюро, Дамаджан и новия главсек са селски от Огняново. Зулусите и копейките да се готвят за незаконни арести от педофили за честни избори.

    06:43 21.02.2026

  • 65 само да попитам факти

    7 5 Отговор
    още колко време ви трябва да научите че групировката на калушев е разследяана от ДЕА за трафик на фентанил? и че диян илиев от няколко дена закрива всички интернет страници сменил си е фейсбук профила? другите медии стигнаха до тази информация преди два дена вече! според вас защо бащата на калушев казва на 08.02. че синът му е убит заради наркотици или и това не знаете?

    06:47 21.02.2026

  • 66 Банско

    3 1 Отговор
    За услугата на Евелин Банев като награда Калин Стоянов изпрати Кандев като полицейско аташе в Сърбия

    07:33 21.02.2026

  • 67 Банцко

    6 1 Отговор
    Дайте телефонния номер на Тошко Йорданов да му дадем съдебното решение да види как полиция е оправдан и свидетел полицай твърди че му е диктувано какво да пише

    07:38 21.02.2026

  • 68 Банцко

    4 1 Отговор
    Дайте номер на Тошко Йорданов

    07:39 21.02.2026

  • 69 Фен

    2 5 Отговор
    Той гей ли е? Или от Петроханските Пудели? Щото ние други нещем!

    07:56 21.02.2026

  • 70 Перо

    3 3 Отговор
    Първо трябва да се направи преглед за благонадеждност на този министър за връзки с вражески /анти-български/, македонистки организации като Илинден и наличието на македонисти в семейството му! Той е рисков фактор за националната сигурност! После да се мисли за кадрови оценки и решения в министерството и областните дирекции!

    08:30 21.02.2026

  • 71 Радев

    3 1 Отговор
    овладяа и МВР под погледа на послушния Борисов!

    Къде е ГЕРБ бе? Живи ли са тия или се мумифицираха? Пред очите им държавата се присвоява, те спят! Ни дума, ни стон.

    09:37 21.02.2026

  • 72 Оги

    0 0 Отговор
    И бре Гошка, най-после и твоя рвд дойде. Само мен още не са ме превъртяли на главсек още, хиляди бяха.

    09:43 21.02.2026

  • 73 Кандев и Гюро Михайлов

    2 1 Отговор
    седели на един чин навремето.

    Почва се, както и предния път - ППДБ ще назначаат съученици, бивши гаджета, настоячи любовници, секретарки, роднини, сватове, тъщи и колего на държавни постове.

    09:45 21.02.2026

  • 74 Дано

    3 0 Отговор
    да изчисти калинките,мисирките и тулупите на заплата пенсия и ТЕЛК-ове

    09:46 21.02.2026

  • 75 Отлага се

    0 0 Отговор
    С 2 дни

    09:55 21.02.2026

  • 76 Пак ли ще ни будалкат Гюров и Дечев

    0 2 Отговор
    Ама какви оставки...Ако това Правителство започне с молби, увещания да освобождава престъпниците от МВР- на Митов, пишеме го Правителство на лъжата и мафията.
    Наказателни дела и с белезници-ТОВА ЧАКАМЕ..

    10:19 21.02.2026

  • 77 Ха ХаХа

    0 2 Отговор
    15 г.турчолята опъваха Неинска.

    10:48 21.02.2026

  • 78 Дечев -изпълни си задълженията

    0 1 Отговор
    След като можеше Митов да е МВР- Министър, защо да не може КИРИЛ ПЕТКОВ да е също Министър на МВР.
    Да си довърши започнатия арест на Боко.

    10:53 21.02.2026

  • 79 Не е лош избор

    0 0 Отговор
    Георги беше в кражби после в охранителна и директор. Знае си работата и не е с 5 дена стаж. Като цяло е точния човек

    11:58 21.02.2026

  • 80 Вие сте

    1 0 Отговор
    развъдници на фейкове

    14:25 21.02.2026

  • 81 "свои източници"

    1 0 Отговор
    Едни тетки на пазара ви казаха. Хвърляте някакво име и знаячите нападат. Защо не се вземете в ръце, това не са новини, че ви казали.

    15:13 21.02.2026

