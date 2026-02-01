Сергей Шойгу пристигна в Китай

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу пристигна днес на посещение в Китай, предаде ТАСС.

Шойгу, който е бивш министър на отбраната на Русия, ще се срещне с китайския външен министър Ван И.

Двамата ще обсъдят "ситуацията в сферата на международната и на регионалната сигурност", обяви пресслужбата на Съвета за сигурност, чийто председател е руският президент Владимир Путин.