Сергей Шойгу пристигна в Китай

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу пристигна днес на посещение в Китай, предаде ТАСС.
Шойгу, който е бивш министър на отбраната на Русия, ще се срещне с китайския външен министър Ван И.
Двамата ще обсъдят "ситуацията в сферата на международната и на регионалната сигурност", обяви пресслужбата на Съвета за сигурност, чийто председател е руският президент Владимир Путин.
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 24 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 китайски и руски
Коментиран от #8, #11
09:41 01.02.2026
2 И мазно
09:41 01.02.2026
3 Смех с ватенки
Коментиран от #5, #7
09:42 01.02.2026
4 Ехее..
09:42 01.02.2026
5 Пригожин
До коментар #3 от "Смех с ватенки":Шойгу открадна парите!
09:43 01.02.2026
6 съюзници
Коментиран от #9
09:45 01.02.2026
7 луд съм и се гордея
До коментар #3 от "Смех с ватенки":Нее ли урситу,микрон,зеля или дядо дони... другите не ставатМани го тоя Путин.
09:48 01.02.2026
8 кацат друг път
До коментар #1 от "китайски и руски":изпратен е в Китай да моли за кредити, че Русийката е под вода, въздух няма 😂
09:49 01.02.2026
9 Тц, тц, тц
До коментар #6 от "съюзници":Много страх от това НАТО бе 😁
09:49 01.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Курти
До коментар #1 от "китайски и руски":Кацат на главата ти куха
09:53 01.02.2026
12 Гай Турий
09:54 01.02.2026
13 Шойгу
09:56 01.02.2026
14 Свободен
09:57 01.02.2026
15 Копейка Рубльова
09:57 01.02.2026
16 ...
Коментиран от #20
10:00 01.02.2026
17 Ясно е на всички...
10:02 01.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мишел
10:06 01.02.2026
20 Мишел
До коментар #16 от "...":Съюзът на трите ядрени сили Русия, Китай и Северна Корея блокира действията на САЩ спрямо Иран.
Коментиран от #22
10:13 01.02.2026
21 Гост
10:15 01.02.2026
22 ...
До коментар #20 от "Мишел":Не следиш събитията достатъчно задълбочено, а се подвеждаш по мейнстрийма. Китай не мисли доброто на Русия, а точно обратното. Ако си забелязал Китай не взема категорична позиция за войната. Китай има много голяма изгода Русия да воюва, защото продължаването на войната на първо място вреди на Русия, тя обеднява още повече и става още по-зависима от Китай, продава всичко, което има на безценица, добре дошло за Си.
10:24 01.02.2026