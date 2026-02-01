Новини
Сергей Шойгу пристигна в Китай

1 Февруари, 2026 10:34, обновена 1 Февруари, 2026 09:37 840 22

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия ще разговаря с китайския външен министър Ван И

Сергей Шойгу пристигна в Китай - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу пристигна днес на посещение в Китай, предаде ТАСС.

Шойгу, който е бивш министър на отбраната на Русия, ще се срещне с китайския външен министър Ван И.

Двамата ще обсъдят "ситуацията в сферата на международната и на регионалната сигурност", обяви пресслужбата на Съвета за сигурност, чийто председател е руският президент Владимир Путин.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 китайски и руски

    13 4 Отговор
    транспотрници усилено кацат в Иран

    Коментиран от #8, #11

    09:41 01.02.2026

  • 2 И мазно

    8 5 Отговор
    опипва министъра им , който сдържано следи ръцете му .

    09:41 01.02.2026

  • 3 Смех с ватенки

    9 12 Отговор
    След като Ким изгони пияницата Медведев от Пхенян, сега са пратили Шойгу да проси в Пекин.

    Коментиран от #5, #7

    09:42 01.02.2026

  • 4 Ехее..

    7 8 Отговор
    Еленовъда Шойгу, провали СВО като беше министър и сега се разхожда в Китай 😂

    09:42 01.02.2026

  • 5 Пригожин

    7 8 Отговор

    До коментар #3 от "Смех с ватенки":

    Шойгу открадна парите!

    09:43 01.02.2026

  • 6 съюзници

    9 6 Отговор
    Нищо ново.Ще обсъждат поредното ежемесечно си учение за защита от натовския тероризъм.

    Коментиран от #9

    09:45 01.02.2026

  • 7 луд съм и се гордея

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Смех с ватенки":

    Нее ли урситу,микрон,зеля или дядо дони... другите не ставатМани го тоя Путин.

    09:48 01.02.2026

  • 8 кацат друг път

    6 10 Отговор

    До коментар #1 от "китайски и руски":

    изпратен е в Китай да моли за кредити, че Русийката е под вода, въздух няма 😂

    09:49 01.02.2026

  • 9 Тц, тц, тц

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "съюзници":

    Много страх от това НАТО бе 😁

    09:49 01.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Курти

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "китайски и руски":

    Кацат на главата ти куха

    09:53 01.02.2026

  • 12 Гай Турий

    3 6 Отговор
    Шайгу-то е подставен от Путин на изкуствено дишане в руската управа, ползван по етнически причини да регулира връзките с Китай. Корумпиран и безкрайно уличен в това, сега трябва да работи безплатно като свое изкупление. Докато Белоусов не го вкара зад решетките.

    09:54 01.02.2026

  • 13 Шойгу

    3 6 Отговор
    е потомствен шаман. Семейството му изповядва шаманизъм, обучен е от баща си на ритуали за общуване с духове и магии.

    09:56 01.02.2026

  • 14 Свободен

    4 7 Отговор
    Явно ще проси нещо!

    09:57 01.02.2026

  • 15 Копейка Рубльова

    3 7 Отговор
    Отишъл да проси оръжие .

    09:57 01.02.2026

  • 16 ...

    4 7 Отговор
    Русия съществува единствено и само провинция на Китай. Путин докара Русия до положение, в което тя да не може да оцелее самостоятелно.

    Коментиран от #20

    10:00 01.02.2026

  • 17 Ясно е на всички...

    3 6 Отговор
    Ще просят нещо пак рашистите.

    10:02 01.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мишел

    6 1 Отговор
    Русия и Китай отлично пресметнаха хода на Тръмп САЩ спрямо Иран и го блокираха със започващите днес в Персийския залив маневри на обединените техни флотилии плюс иранската. Големите красиви американски бойни кораби само ще пътуват към залива.

    10:06 01.02.2026

  • 20 Мишел

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "...":

    Съюзът на трите ядрени сили Русия, Китай и Северна Корея блокира действията на САЩ спрямо Иран.

    Коментиран от #22

    10:13 01.02.2026

  • 21 Гост

    2 3 Отговор
    Ей що се руснаците ходят при китайците на диванчето а не обратното.Нали са най най най най

    10:15 01.02.2026

  • 22 ...

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Мишел":

    Не следиш събитията достатъчно задълбочено, а се подвеждаш по мейнстрийма. Китай не мисли доброто на Русия, а точно обратното. Ако си забелязал Китай не взема категорична позиция за войната. Китай има много голяма изгода Русия да воюва, защото продължаването на войната на първо място вреди на Русия, тя обеднява още повече и става още по-зависима от Китай, продава всичко, което има на безценица, добре дошло за Си.

    10:24 01.02.2026

Новини по държави:
