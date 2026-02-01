Париж: Европа е единственият източник на финансова помощ за Киев, нужен ни е канал за комуникация с Москва

Европа в момента е единственият източник на финансова помощ за Киев, заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро, коментирайки изказванията на Володимир Зеленски на Световния икономически форум в Давос относно недостатъчните усилия на Европа в подкрепа на Украйна.
„Днес 100% от финансовата помощ за Украйна идва от Европа. По-голямата част от разузнавателната и военна подкрепа също се предоставя от Европа“, каза министърът, отговаряйки на въпрос на "Либерасион" относно острите изявления на Зеленски в Швейцария. Той не уточни за какъв конкретен период става въпрос.
На 22 януари Зеленски разкритикува ЕС, като обвини европейците в нерешителност по политически въпроси.
Европа остава прекомерно зависима от други глобални играчи в енергетиката, сигурността и други ключови сектори, заяви Баро.
Той заяви, че след пандемията от COVID-19 конфликтът в Украйна „разкри мащаба на зависимостта на Европа от енергия, храни и здравеопазване“. „Тази зависимост оттогава е намаляла, но остава прекомерна“, подчерта министърът.
Ситуацията около Гренландия също е показателна, смята министъра. „Претенциите на САЩ към Гренландия – европейска територия под защитата на НАТО – разкриха зависимостта на Европа от сигурността“, заяви Баро.
Той смята, че „европейските страни трябва да продължат да се превъоръжават и укрепват, за да гарантират собствената си сигурност“. „Европа трябва да каже „не“ на всяка форма на сплашване и принуда, откъдето и да идва. За да направи това, тя трябва да ускори прилагането на концепция, която защитаваме от почти десет години – идеята за стратегическа автономия“, заяви ръководителят на френската дипломация.
Европейските страни трябва да могат да говорят директно с Русия, смята Баро.
„Европейците, които в момента са основните финансови и военни поддръжници на Украйна, трябва да могат да имат канал за комуникация, за да защитават интересите си, без да прехвърлят отговорност на някой друг“, каза той в отговор на въпрос относно изявленията на френския президент Еманюел Макрон за евентуално възобновяване на контактите с Русия.
Според Баро „Франция никога не е изключвала възможността за диалог с Русия“. Същевременно той смята, че такъв диалог трябва да се води „при условие, че ще бъде полезен и прозрачен по отношение на Украйна и нейните европейски партньори“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ,,,,,,
Коментиран от #22
22:11 01.02.2026
2 Ганя Путинофила
Защо 100% от Европа!
Тръмпе, закривай тази безполезна организация!
22:13 01.02.2026
3 Шопо
22:13 01.02.2026
4 Нито евро
Да си отговорим на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел
Коментиран от #7
22:15 01.02.2026
5 Плащайте
22:16 01.02.2026
6 Европа е Гола вОда!
"Санкциите" са прах в очите на хората!
Не вярвайте на политиците!
22:16 01.02.2026
7 ...
До коментар #4 от "Нито евро":Нищо не ме свързва с буферайна
22:17 01.02.2026
8 Наташките от Свети Влас
22:17 01.02.2026
9 Някой ако може да ни каже
Май е получател тоя.
22:18 01.02.2026
10 име
Коментиран от #28
22:18 01.02.2026
11 Госあ
22:18 01.02.2026
12 Ахахаха
22:18 01.02.2026
13 Не се
Коментиран от #27
22:20 01.02.2026
14 Къде е Джонсън?
22:20 01.02.2026
15 Мхм
22:23 01.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Срам за Европа
Коментиран от #34
22:25 01.02.2026
18 Пич
22:28 01.02.2026
19 Ами
Ще да претърпял катарзис :)
22:28 01.02.2026
20 СССс
22:29 01.02.2026
21 Ццц
22:31 01.02.2026
22 КАНАЛЕТО
До коментар #1 от ",,,,,,":Кснал искал. Ще ходи на червения килим да се кланя на Путин.
22:31 01.02.2026
23 Историк
Коментиран от #31
22:33 01.02.2026
24 Хохо Бохо
22:33 01.02.2026
25 Естествено
Коментиран от #33
22:34 01.02.2026
26 az СВО Победа 80
Обединена Европа под знамето на нацизма... Веднъж вече това коства живота на към 80 милиона човешки същества.... За щастие сега има ядрено оръжие и при необходимост неонацизмът в Европа ще бъде пратен в небитието за минути, преди да се е развихрил!
В Париж се затюхкали, че нямат мост към Москва, ами как да имат, като сами игориха всички мостове ...
Коментиран от #35
22:35 01.02.2026
27 Ццц
До коментар #13 от "Не се":Ама така не може! Трябва ясно да заявим геЙОполитическата си ориентация, иначе те обявяват за агент на КГБ! И са ги научили на дългата за тях дума "копейка". Някои по-напреднали дори умеят да я пишат.
22:36 01.02.2026
28 А где
До коментар #10 от "име":Лева?
22:37 01.02.2026
29 Уса
22:38 01.02.2026
30 Държанка
22:38 01.02.2026
31 Али Турчинът
До коментар #23 от "Историк":Ти истинския Историк ли си, или си менте? Питам защото има един Историк, който пише само глупости. Как Украйна е изкопала Черно море, примерно.
22:38 01.02.2026
32 Смешник
22:39 01.02.2026
33 Историк
До коментар #25 от "Естествено":Хич не спинкат даже - тук говорим за корупция в огромни размери, може би без аналог в досегашната човешка история...раздават се някакви пари от джоба на данъкоплатеца и къде отиват и какво се случва само играчите от тази схема го знаят...
22:40 01.02.2026
34 хаха🤣
До коментар #17 от "Срам за Европа":Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 памперси се продават по магазините, недейте така..🤣🤣🤣
Коментиран от #36
22:40 01.02.2026
35 Горе долу
До коментар #26 от "az СВО Победа 80":Германците навремето избиха 30 милиона примати , после Сталин още толкова. Горе долу...
22:40 01.02.2026
36 Фашизма е зло бря
До коментар #34 от "хаха🤣":Ти де паса до сега? Срам за Европа да е спонсор на тероризъм и фашизъм!
22:42 01.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.