Париж: Европа е единственият източник на финансова помощ за Киев, нужен ни е канал за комуникация с Москва

Европа в момента е единственият източник на финансова помощ за Киев, заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро, коментирайки изказванията на Володимир Зеленски на Световния икономически форум в Давос относно недостатъчните усилия на Европа в подкрепа на Украйна.

„Днес 100% от финансовата помощ за Украйна идва от Европа. По-голямата част от разузнавателната и военна подкрепа също се предоставя от Европа“, каза министърът, отговаряйки на въпрос на "Либерасион" относно острите изявления на Зеленски в Швейцария. Той не уточни за какъв конкретен период става въпрос.

Още новини от Украйна

На 22 януари Зеленски разкритикува ЕС, като обвини европейците в нерешителност по политически въпроси.

Европа остава прекомерно зависима от други глобални играчи в енергетиката, сигурността и други ключови сектори, заяви Баро.

Той заяви, че след пандемията от COVID-19 конфликтът в Украйна „разкри мащаба на зависимостта на Европа от енергия, храни и здравеопазване“. „Тази зависимост оттогава е намаляла, но остава прекомерна“, подчерта министърът.

Ситуацията около Гренландия също е показателна, смята министъра. „Претенциите на САЩ към Гренландия – европейска територия под защитата на НАТО – разкриха зависимостта на Европа от сигурността“, заяви Баро.

Той смята, че „европейските страни трябва да продължат да се превъоръжават и укрепват, за да гарантират собствената си сигурност“. „Европа трябва да каже „не“ на всяка форма на сплашване и принуда, откъдето и да идва. За да направи това, тя трябва да ускори прилагането на концепция, която защитаваме от почти десет години – идеята за стратегическа автономия“, заяви ръководителят на френската дипломация.

Европейските страни трябва да могат да говорят директно с Русия, смята Баро.

„Европейците, които в момента са основните финансови и военни поддръжници на Украйна, трябва да могат да имат канал за комуникация, за да защитават интересите си, без да прехвърлят отговорност на някой друг“, каза той в отговор на въпрос относно изявленията на френския президент Еманюел Макрон за евентуално възобновяване на контактите с Русия.

Според Баро „Франция никога не е изключвала възможността за диалог с Русия“. Същевременно той смята, че такъв диалог трябва да се води „при условие, че ще бъде полезен и прозрачен по отношение на Украйна и нейните европейски партньори“.