Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Франция »
Париж: Европа е единственият източник на финансова помощ за Киев, нужен ни е канал за комуникация с Москва
  Тема: Украйна

Париж: Европа е единственият източник на финансова помощ за Киев, нужен ни е канал за комуникация с Москва

1 Февруари, 2026 22:00, обновена 1 Февруари, 2026 22:10 913 37

  • франция-
  • русия-
  • украйна-
  • министър-
  • баро

Европа остава прекомерно зависима от други глобални играчи в енергетиката, сигурността и други ключови сектори, заяви външният министър Баро

Париж: Европа е единственият източник на финансова помощ за Киев, нужен ни е канал за комуникация с Москва - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа в момента е единственият източник на финансова помощ за Киев, заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро, коментирайки изказванията на Володимир Зеленски на Световния икономически форум в Давос относно недостатъчните усилия на Европа в подкрепа на Украйна.

„Днес 100% от финансовата помощ за Украйна идва от Европа. По-голямата част от разузнавателната и военна подкрепа също се предоставя от Европа“, каза министърът, отговаряйки на въпрос на "Либерасион" относно острите изявления на Зеленски в Швейцария. Той не уточни за какъв конкретен период става въпрос.

Още новини от Украйна

На 22 януари Зеленски разкритикува ЕС, като обвини европейците в нерешителност по политически въпроси.

Европа остава прекомерно зависима от други глобални играчи в енергетиката, сигурността и други ключови сектори, заяви Баро.

Той заяви, че след пандемията от COVID-19 конфликтът в Украйна „разкри мащаба на зависимостта на Европа от енергия, храни и здравеопазване“. „Тази зависимост оттогава е намаляла, но остава прекомерна“, подчерта министърът.

Ситуацията около Гренландия също е показателна, смята министъра. „Претенциите на САЩ към Гренландия – европейска територия под защитата на НАТО – разкриха зависимостта на Европа от сигурността“, заяви Баро.

Той смята, че „европейските страни трябва да продължат да се превъоръжават и укрепват, за да гарантират собствената си сигурност“. „Европа трябва да каже „не“ на всяка форма на сплашване и принуда, откъдето и да идва. За да направи това, тя трябва да ускори прилагането на концепция, която защитаваме от почти десет години – идеята за стратегическа автономия“, заяви ръководителят на френската дипломация.

Европейските страни трябва да могат да говорят директно с Русия, смята Баро.

„Европейците, които в момента са основните финансови и военни поддръжници на Украйна, трябва да могат да имат канал за комуникация, за да защитават интересите си, без да прехвърлят отговорност на някой друг“, каза той в отговор на въпрос относно изявленията на френския президент Еманюел Макрон за евентуално възобновяване на контактите с Русия.

Според Баро „Франция никога не е изключвала възможността за диалог с Русия“. Същевременно той смята, че такъв диалог трябва да се води „при условие, че ще бъде полезен и прозрачен по отношение на Украйна и нейните европейски партньори“.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ,,,,,,

    16 0 Отговор
    Тая с курабийките знае

    Коментиран от #22

    22:11 01.02.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    13 3 Отговор
    Къде е ООН ?
    Защо 100% от Европа!
    Тръмпе, закривай тази безполезна организация!

    22:13 01.02.2026

  • 3 Шопо

    27 0 Отговор
    Всички държави от ЕС са потънали в дългове и тия мизерници щели да спасяват някого ха ха !

    22:13 01.02.2026

  • 4 Нито евро

    32 1 Отговор
    За нацистите и терористите в Киев! Домашно към урок N1:
    Да си отговорим на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    Коментиран от #7

    22:15 01.02.2026

  • 5 Плащайте

    24 2 Отговор
    Вие подпалихте тази война и подкокоросвахте фашистите в Киев

    22:16 01.02.2026

  • 6 Европа е Гола вОда!

    23 1 Отговор
    Германски, италиански и други компании продължават да търгуват с Русия, включително голяма българска компания!
    "Санкциите" са прах в очите на хората!
    Не вярвайте на политиците!

    22:16 01.02.2026

  • 7 ...

    16 1 Отговор

    До коментар #4 от "Нито евро":

    Нищо не ме свързва с буферайна

    22:17 01.02.2026

  • 8 Наташките от Свети Влас

    9 1 Отговор
    се редят на опашка пред Кметство Несебър за държавни помощи!

    22:17 01.02.2026

  • 9 Някой ако може да ни каже

    11 0 Отговор
    тоя дали е от подателите или от получателите.
    Май е получател тоя.

    22:18 01.02.2026

  • 10 име

    27 1 Отговор
    Що, закъсали сте го с парите ли? Да не би да няма вече колонии, които да цоцате?! Правите ли нови дупки на колана? Облизвате ли се за руските милиарди? Счупиха ли ви крадливите ръчички? В Украйна гризнахте ли дървото? Колко стотици милиарда потънаха?

    Коментиран от #28

    22:18 01.02.2026

  • 11 Госあ

    24 1 Отговор
    А добрʼутро ! Диалога с Русия трябваше да започне Европа ! Защото конфликта е в Европа.

    22:18 01.02.2026

  • 12 Ахахаха

    21 0 Отговор
    Ма нали Европа на не знам колко скорости, ние сме били задния двор на Европа, сега изведнъж европа

    22:18 01.02.2026

  • 13 Не се

    20 1 Отговор
    интересувам от Украйна и нейните проблеми, нито ми пука дали някаква далечна за мен Дания щяла да загуби или задържи Гренландия.

    Коментиран от #27

    22:20 01.02.2026

  • 14 Къде е Джонсън?

    18 0 Отговор
    Да си даде заплатата

    22:20 01.02.2026

  • 15 Мхм

    17 1 Отговор
    Потопихте Европа с "помощите" за прескъпата украйна и се простреляхте в крака 19 пъти със санкциите към Русия.

    22:23 01.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Срам за Европа

    18 1 Отговор
    Спонсори на тероризъм и фашизъм в Украйна!

    Коментиран от #34

    22:25 01.02.2026

  • 18 Пич

    15 1 Отговор
    Този хвали ли се, или се оплаква ?! Защото ако се оплаква е започнал да се стабилизира , но ако се хвали е егати и устойчивия малоумник !!!

    22:28 01.02.2026

  • 19 Ами

    14 1 Отговор
    Тоя до вчера други работи приказваше.
    Ще да претърпял катарзис :)

    22:28 01.02.2026

  • 20 СССс

    15 1 Отговор
    Покрайна не е в ЕС не сме длъжни да ги издържаме. Ако искаха мир 2022 Зеленият Клоун 🤡 да бе подписал.

    22:29 01.02.2026

  • 21 Ццц

    12 1 Отговор
    На мелез между еврейска и украинска гад колкото и да дадеш, все му е малко. Колко години ще ви трябват, за да го разберете? То пораженията по мозъка трябва да са стабилни, за да се вържете изобщо на киевския шут, но все пак се очаква да има някакъв, щом поне тоалетната целите сутрин. И как да се въоръжим, като финансирахме десет плана за победа на оня плъх, за да освободим Крим, а видяхме само табелата на Кринки? Сега вече дрогираният майстори само мирни планове, но пак харчи като трабант по магистрала.

    22:31 01.02.2026

  • 22 КАНАЛЕТО

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от ",,,,,,":

    Кснал искал. Ще ходи на червения килим да се кланя на Путин.

    22:31 01.02.2026

  • 23 Историк

    7 2 Отговор
    Европа сама прекъсна всяка комуникация с Русия и изпадна в една русофобска истерия, която реално не бе с нищо провокирана...ЕС е може би пред един естествен разпад вследствие на безхаберивто и некомпетентността на тези, които го управляват...Честно ли си мислите, че подобна гигантска струкрура може да бъде успешна под ръководството на някаква си акушерка...

    Коментиран от #31

    22:33 01.02.2026

  • 24 Хохо Бохо

    3 4 Отговор
    Фалирай ве многополов.....и изчезвай

    22:33 01.02.2026

  • 25 Естествено

    7 0 Отговор
    Господин Тръмп не е луд да влива 90 милиарда евро в една корумпирана диктатура в Киев която ги присвоява. Какви смешници управляват Европейския съюз и продължават да дават. Вместо да вземат пример от батко те спинкат излъгани сладко сладко

    Коментиран от #33

    22:34 01.02.2026

  • 26 az СВО Победа 80

    7 1 Отговор
    Нищо ново!

    Обединена Европа под знамето на нацизма... Веднъж вече това коства живота на към 80 милиона човешки същества.... За щастие сега има ядрено оръжие и при необходимост неонацизмът в Европа ще бъде пратен в небитието за минути, преди да се е развихрил!

    В Париж се затюхкали, че нямат мост към Москва, ами как да имат, като сами игориха всички мостове ...

    Коментиран от #35

    22:35 01.02.2026

  • 27 Ццц

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Не се":

    Ама така не може! Трябва ясно да заявим геЙОполитическата си ориентация, иначе те обявяват за агент на КГБ! И са ги научили на дългата за тях дума "копейка". Някои по-напреднали дори умеят да я пишат.

    22:36 01.02.2026

  • 28 А где

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    Лева?

    22:37 01.02.2026

  • 29 Уса

    3 1 Отговор
    Дано пропадне в дън земята тая паплач крадлива европейската с нейните фалшиви памучни евра с които окраде българския народ

    22:38 01.02.2026

  • 30 Държанка

    2 0 Отговор
    Ще стане ли руската куртизанка у Крайна европейска куртизанка? И колко ще струва на данъкоплатците издръжката на куртизанка та?

    22:38 01.02.2026

  • 31 Али Турчинът

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Историк":

    Ти истинския Историк ли си, или си менте? Питам защото има един Историк, който пише само глупости. Как Украйна е изкопала Черно море, примерно.

    22:38 01.02.2026

  • 32 Смешник

    2 0 Отговор
    Защо трябва да издържаме Украйна и помагаме на фашисткия режим в Киев Тя не е член на Ес и Нато Те са си руснаци да се оправят сами

    22:39 01.02.2026

  • 33 Историк

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Естествено":

    Хич не спинкат даже - тук говорим за корупция в огромни размери, може би без аналог в досегашната човешка история...раздават се някакви пари от джоба на данъкоплатеца и къде отиват и какво се случва само играчите от тази схема го знаят...

    22:40 01.02.2026

  • 34 хаха🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Срам за Европа":

    Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 памперси се продават по магазините, недейте така..🤣🤣🤣

    Коментиран от #36

    22:40 01.02.2026

  • 35 Горе долу

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "az СВО Победа 80":

    Германците навремето избиха 30 милиона примати , после Сталин още толкова. Горе долу...

    22:40 01.02.2026

  • 36 Фашизма е зло бря

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "хаха🤣":

    Ти де паса до сега? Срам за Европа да е спонсор на тероризъм и фашизъм!

    22:42 01.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания