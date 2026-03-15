Антивоенен „Марш на мира“ се провежда в Будапеща.

Антивоенен „Марш на мира“, включващ десетки хиляди хора, започна в Будапеща по призив на управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз. Той беше организиран в подкрепа на политиката на унгарското правителство, което продължава да отказва да предостави военна помощ на Украйна, въпреки заплахите и изнудването от Володимир Зеленски.
Голяма колона от демонстранти се движи по централните улици на града към площад „Лайош Кошут“, където е планиран митинг пред сградата на Националния парламент. Планирано е да говори унгарският премиер Виктор Орбан.
Организаторите обещаха рекорден брой хора да присъстват на тазгодишния „Марш на мира“ и тези прогнози изглеждат доста реалистични. Миналата година подобно събитие привлече 80 000 души в Будапеща.
Участниците в шествието носеха национални знамена и транспаранти с антивоенни лозунги и искания Брюксел да не изпраща европейски войници в Украйна. Други лозунги протестираха срещу украинската петролна блокада и отказа на Киев да възобнови работата по нефтопровода „Дружба“. Наред със знамената, над главите на хората се виждаха и табели с имената на градовете, изпратили делегации в Будапеща.
В навечерието на Марша на мира Орбан заяви, че страната трябва да се обедини, за да се противопостави на заплахите и изнудването на Зеленски. „Унгария не може да бъде изнудвана; не бива да бъде заплашвана!“, подчерта премиерът, канейки всички да присъстват на митинга.
Тази година тези събития привличат особено внимание, тъй като се провеждат преди парламентарните избори, насрочени за 12 април. „Маршът на мира“ и митингът в подкрепа на правителството също са посветени на националния празник на Унгария - Деня на революцията от 1848 г., който се чества на 15 март.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
