Антивоенен „Марш на мира“ се провежда в Будапеща.

15 Март, 2026 16:07 1 657 96

Няколко хиляди души участваха в него

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Антивоенен „Марш на мира“, включващ десетки хиляди хора, започна в Будапеща по призив на управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз. Той беше организиран в подкрепа на политиката на унгарското правителство, което продължава да отказва да предостави военна помощ на Украйна, въпреки заплахите и изнудването от Володимир Зеленски.

Голяма колона от демонстранти се движи по централните улици на града към площад „Лайош Кошут“, където е планиран митинг пред сградата на Националния парламент. Планирано е да говори унгарският премиер Виктор Орбан.

Организаторите обещаха рекорден брой хора да присъстват на тазгодишния „Марш на мира“ и тези прогнози изглеждат доста реалистични. Миналата година подобно събитие привлече 80 000 души в Будапеща.

Участниците в шествието носеха национални знамена и транспаранти с антивоенни лозунги и искания Брюксел да не изпраща европейски войници в Украйна. Други лозунги протестираха срещу украинската петролна блокада и отказа на Киев да възобнови работата по нефтопровода „Дружба“. Наред със знамената, над главите на хората се виждаха и табели с имената на градовете, изпратили делегации в Будапеща.

В навечерието на Марша на мира Орбан заяви, че страната трябва да се обедини, за да се противопостави на заплахите и изнудването на Зеленски. „Унгария не може да бъде изнудвана; не бива да бъде заплашвана!“, подчерта премиерът, канейки всички да присъстват на митинга.

Тази година тези събития привличат особено внимание, тъй като се провеждат преди парламентарните избори, насрочени за 12 април. „Маршът на мира“ и митингът в подкрепа на правителството също са посветени на националния празник на Унгария - Деня на революцията от 1848 г., който се чества на 15 март.


Унгария
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Унгарците

    49 16 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    Коментиран от #5

    16:09 15.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Копейки от всички страни

    16 42 Отговор
    съединявайте се!

    Коментиран от #35, #57, #91

    16:10 15.03.2026

  • 4 Партийно мероприятие, значи

    20 48 Отговор
    При нападението на Русия над Украйна на 22 февруари 2022 маршируваха ли антивоенно? Не.
    При нападението на ХА МАС над Израел на 7 октомври 2023 маршируваха ли антивоенно? Не.
    Ама иначе сме за мир, стига да не противоречи на двойните ни стандарти.

    Коментиран от #12, #82

    16:12 15.03.2026

  • 5 Сатана Z

    31 11 Отговор

    До коментар #1 от "Унгарците":

    В България ПП —Псивните Пдрасти се подготвят за десант в Иран по заповед на Козяк

    Коментиран от #13, #20, #38

    16:14 15.03.2026

  • 6 Хахахаха

    8 27 Отговор
    Мдааа. А на тръгване си получиха парите! В евро!

    16:15 15.03.2026

  • 7 Шопо

    31 9 Отговор
    На територията Украйна живеят етнически унгарци, време е Унгария да си вземе тази територия.
    Полша също.

    Коментиран от #11, #37

    16:15 15.03.2026

  • 8 Унгарците се оказват

    39 9 Отговор
    доста умен народ, на фона на нашият! Тук НПО-тата изкарват глупаци като стадо!

    Коментиран от #22

    16:16 15.03.2026

  • 9 Хахахаха

    12 27 Отговор
    Да искат мир, путлера да се изтегли за мир!

    16:16 15.03.2026

  • 10 Хе.....

    13 28 Отговор
    Това са Орбановите копейки, наш Муньо дали ще призове нашите копейки, русороби, руски шпиони, гладни съветски комунисти и всичката антибългарска сган населяваща пределите на родината.

    Коментиран от #18

    16:16 15.03.2026

  • 11 Хахахаха

    13 25 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    На територията на русия живеят етнически украинци. Време е да си върнат тази територия.

    16:17 15.03.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    34 12 Отговор

    До коментар #4 от "Партийно мероприятие, значи":

    Чехия, Словакия и Унгария вече видяха с очите си какво е да те НАЛАЗИ укроплемето❗
    Спират им помощите, карат ги да се регистрират на работа и да регистрират колите си с местни номера❗
    "Защитниците на Европа" поемат към Бъл-Х-ария 😡

    Коментиран от #15, #72

    16:17 15.03.2026

  • 13 Шопо

    13 5 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    С помощ от България САЩ могат да победят Иран

    Коментиран от #33

    16:17 15.03.2026

  • 14 А МОЧАТА?

    7 17 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #90

    16:18 15.03.2026

  • 15 Хахахаха

    13 21 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Чехословакия и Унгария преживяха налазването на руските орки на тяхна територия!

    Коментиран от #23

    16:19 15.03.2026

  • 16 Последния Софиянец

    6 10 Отговор
    Страхил Ангелов е там .

    16:19 15.03.2026

  • 17 хмммм

    9 10 Отговор
    Марш на мира.. тогава защо е привел в бойна готовност унгарците?

    Коментиран от #21

    16:20 15.03.2026

  • 18 КАТО СМАЧКАШ

    14 3 Отговор

    До коментар #10 от "Хе.....":

    П...Е П....Е РАС
    КВО ЛИ ОСТАВА НА АСФАЛТА
    ДА НЕ Е ЗЕЛЕНА СЛУЗ

    Коментиран от #54

    16:22 15.03.2026

  • 19 Копейкооо

    7 9 Отговор

    До коментар #2 от "Тоалетна Хартия":

    Ще ти се дава безплатно срещу документ че си ял

    16:22 15.03.2026

  • 20 Лелееее

    5 10 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Колко много си пр@зд

    16:23 15.03.2026

  • 21 АМИ САМО СМАЧКВАНЕТО

    13 6 Отговор

    До коментар #17 от "хмммм":

    НА УКРОПИ.....ТЕЦИТЕ Е ГАРАНЦИЯ ЗА МИРА
    ТЕ ЗА ТОВА

    16:23 15.03.2026

  • 22 Дедо

    9 19 Отговор

    До коментар #8 от "Унгарците се оказват":

    Е уж унгарците били умен народ ,пък икономически изостанаха от Полша, Чехия , Словения и се сринаха до нивото на България. Как стана тоя номер ?

    Коментиран от #25

    16:24 15.03.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 8 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    ХА ХО, ще се изненадАш но и тогава ги налазиха укрочастите на тогавашната СССР ❗
    А сега те още мразят рашките, но вече повече мразят укронавлеците дето се борели от Прага и Братислава срещу льошия Путлер❗

    Коментиран от #29, #30, #32

    16:24 15.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Така е

    10 8 Отговор

    До коментар #22 от "Дедо":

    Унгарците са умен народ, не като нашият! Тук НПО-та вадят по глупавата част на площада да блее срещу който им пречи.

    Коментиран от #44

    16:26 15.03.2026

  • 26 Сатанас Даниил

    8 13 Отговор
    Орбан е пълен с пр.ъдня. Вече спишва.

    16:26 15.03.2026

  • 27 Гедер

    8 16 Отговор
    Поредните измишльотини на Орбан. Вече е готов на всичко само и само да не изпусне властта. Единствено той и България по заповед на Пеевски се наредиха в Съвета за мир на Тръмп. Готов е да продава интересите на Унгария на всеки ,който му осигури власт.

    16:26 15.03.2026

  • 28 стоян георгиев

    10 19 Отговор
    Антивоенен марш па руски означава да оправдаеш убиеца и фашиста като наричаш убиец и фашист този дето се отбранява.в Унгария имат подобно на руското ръководство за тях жертвата трябва да се предаде за да бъде унищожена.това наричат поход за мир.в бг също има подобни миротворци.за тях баязид е бил миротворец а цар иван шишман терорист!

    Коментиран от #39, #58

    16:27 15.03.2026

  • 29 Хахахаха

    7 10 Отговор

    До коментар #23 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не е нужно, човек само да е на фронта, да се бори с раша! От украинците от Чехия се изпращат много пари за ВСУ, а в Чехия във фабриките за оръжие работят главно украинци, за снаряди за войната в Украйна.

    Коментиран от #43

    16:27 15.03.2026

  • 30 Галин

    2 6 Отговор

    До коментар #23 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Шашав ли си а?

    16:27 15.03.2026

  • 31 Орбаниня

    9 7 Отговор
    Същите путлероиди. Прости дърти кожи.

    16:27 15.03.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 3 Отговор

    До коментар #23 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    От Прага и Будапеща❗
    /не че и в Братислава/

    16:27 15.03.2026

  • 33 А бе

    5 6 Отговор

    До коментар #13 от "Шопо":

    Всичко може да се случи,но с простотия предизборно лозунги да дигаш е по вече от глупост!

    16:28 15.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 цъкачи на Копейки от всички страни

    3 10 Отговор

    До коментар #3 от "Копейки от всички страни":

    съединявайте се да джафкате срещу Мечока
    който напредва в урк

    16:28 15.03.2026

  • 36 Ха-ха

    7 9 Отговор
    Копейки с руски знамена маршируват.!

    16:30 15.03.2026

  • 37 Лелееее

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    Много си натъртен бре

    16:30 15.03.2026

  • 38 ВунестГръбчо

    6 9 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Кажи честно льльо, готов ли си на саможертвата да ручкаш кафевото на орбанлията в знак на ро.бска признателност

    Коментиран от #73

    16:30 15.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 йоло Денев

    3 7 Отговор
    Само дъртаци.

    Коментиран от #45

    16:31 15.03.2026

  • 42 Карго 200

    8 4 Отговор
    Му-ха ха

    "Марша на мира" Орбан сам ще се увери колко хора ще го подкрепят на 12.04.2026г.

    "Фидес" чао.

    16:31 15.03.2026

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 5 Отговор

    До коментар #29 от "Хахахаха":

    У...ец да работи 🤔❗
    То е като евреин-миньор❗
    Във Варна все "Я хачу на море, не хачу на фронте!" се срещат❗
    И все пълнят догоре количките в Кауфланд ❗

    Коментиран от #56

    16:32 15.03.2026

  • 44 Муухахахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Така е":

    Едва ли всички са умни колкото тебе

    Коментиран от #49

    16:33 15.03.2026

  • 45 Тарафочев

    5 4 Отговор

    До коментар #41 от "йоло Денев":

    Така е,същите лумпени като при копейкин.

    16:34 15.03.2026

  • 46 Смех с копейки

    2 2 Отговор
    Ти па кога си виждал Варна?

    16:35 15.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Хората имат позиция

    7 3 Отговор
    Заявяват я ясно напук на брюкселските зелки. И нашите Наведени имат позиция - чупка в кръста и тялото на 90°, в някои случаи и на 120°, пръстите на ръцете си ги издават назад и си обхващат бузите, после енергично разтварят и докладват "Yes Sir", освен Бою че не знае да спика енглишъ , докато разтваря повтаря "Сахер, Сахер"

    Коментиран от #53, #60

    16:35 15.03.2026

  • 49 Така е

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "Муухахахахаха":

    Не са. Но затова тук е пълно с глупак, ползван за парцал по форумите и за овца на площада! 😄 Де е расло, де е пасло?

    Коментиран от #51, #77

    16:35 15.03.2026

  • 50 Шопо

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Хахахаха":

    Според сега действащия закон е точно така.

    16:35 15.03.2026

  • 51 Сус!

    5 6 Отговор

    До коментар #49 от "Така е":

    Копейка мърлява!

    Коментиран от #84

    16:36 15.03.2026

  • 52 Да минат

    4 3 Отговор
    пред руското посолство

    16:38 15.03.2026

  • 53 Така е

    7 6 Отговор

    До коментар #48 от "Хората имат позиция":

    Руската пропаганда има за цел само глупаците.

    Коментиран от #88

    16:38 15.03.2026

  • 54 КАТО СМАЧКАШ

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "КАТО СМАЧКАШ":

    КОПЕЙКА,АКО МУ СТИСКА ДА ИЗЛЕЗЕ,КАКВО ОСТАВА НА АСФАЛТА,ОСВЕН ЖЪЛТО КАФЯВО

    16:38 15.03.2026

  • 55 стоян георгиев

    5 5 Отговор

    До коментар #39 от "Хахахаха":

    При копея е вродено чувтвото за покорството към господаря.дали е от москва или истанбул няма значение.копея е роб по душа.той мрази свободните и тези дето гордо отстояват своето!за това мразят украинците и правят подход за мир в които убиеца и окупатора е добрия ,а защитаващия страната си е лошия!

    Коментиран от #87

    16:39 15.03.2026

  • 56 Хахахаха

    5 4 Отговор

    До коментар #43 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Питал ли си ги, дали не са от раша. Щот може да казват за руския фронт да ги праща путлера. И все пак, какво странно има, не всеки е готов да воюва. Вие бихте ли воювали за България копейки или бихте напуснали България в посока Европа, ако стане война? Понеже много съдите украинците, та аз питам вас?

    Коментиран от #62, #64, #67

    16:40 15.03.2026

  • 57 Град Козлодуй

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Копейки от всички страни":

    В знак на признателност към русофобите в България САЩ махат визите

    16:40 15.03.2026

  • 58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    1ОО.янчо ПРО.1ОО.ТИЯТА направо блика от тебе❗
    А Цар Иван Шишман от про.100.тия ли, от злоба ли, го написа с малки букви🤔 или про.100 щото си про.100. човече🤔❓

    Коментиран от #92

    16:41 15.03.2026

  • 59 Шопето спи

    5 3 Отговор
    Комунизмът си отиде.

    Спеде спокойно, деца-идиотчета!

    Докато долети иранската балистична ракета "Хорамшар 4" прицелена в софийското летище с американските самолети-цистерни за презареждане на американските бомбардировачи за избиване на иранци - деца, жени, мъже...

    Иранската балистична ракета "Хорамшар 4" е от типа на "Орешник" - има 80 бойни части, които засяват с експлозии набелязаните цели. При сбиване на ракетата от ПВО, бойната глава се отваря и засява не по предназначение ( не софийското летище "Васил Левски), а наоколо или незнайно къде в София.

    Спете спокойно, деца-идиотчета!

    Комунизмът си отиде.

    Коментиран от #61, #68

    16:43 15.03.2026

  • 60 Копейкооо

    4 2 Отговор

    До коментар #48 от "Хората имат позиция":

    Тренираш ли позицията да лазиш

    16:44 15.03.2026

  • 61 Ами те

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Шопето спи":

    три пъти опитаха!

    Коментиран от #76

    16:45 15.03.2026

  • 62 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #56 от "Хахахаха":

    ХА ХО, про.100 е , ама не е за про.100.вати-
    укроколите имат укрознаменце и букви в номерата си, като тези в България. Поглеждаш и
    о..... не са Ат Раша, не ги праща Путлер, че и не са Ат Източна У...йна❗

    Коментиран от #65

    16:46 15.03.2026

  • 63 Бавно и полека

    6 2 Отговор
    Орбан докара унгарците до дъното на ЕС!

    Коментиран от #89

    16:46 15.03.2026

  • 64 Прозрял

    4 1 Отговор

    До коментар #56 от "Хахахаха":

    Копейка не се пита,налага се до като побегне.Единствената възможна форма на контакт!.

    16:48 15.03.2026

  • 65 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Про 100, а ти ще воюваш ли за България, не отговори на въпроса? Или ще напуснеш в посока западна Европа, ако в България стане война?

    Коментиран от #69, #70

    16:48 15.03.2026

  • 66 Архимандрисандрит Бибиян

    2 2 Отговор
    Од мажарските одпадъци по смръдливи олигофрени не е имало на тоз свет.

    Коментиран от #86

    16:48 15.03.2026

  • 67 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Хахахаха":

    На другия въпрос, аз мога да говоря за само за себе си. Та първо не съм нито кАпейка, нито ЕвроЛунатик,
    а дали бих избягал - НЕ❗
    БорисОF на едно събиране, когато беше МИНИСТЪР-ПРЕД....АТЕЛ, обяви, че ПРЪВ БИ ИЗБЯГАЛ❗
    Но всеки сам избира съдбата си‼️

    Коментиран от #71

    16:53 15.03.2026

  • 68 Дърт пръдльооо

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Шопето спи":

    Знаеш ли през къде трябва да премине тази иранска ракета за да достигне до софийското летище?Да не смяташ хората за бълъци,другар??!?

    Коментиран от #80, #81

    16:53 15.03.2026

  • 69 Важна

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "Хахахаха":

    е посоката!

    16:53 15.03.2026

  • 70 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Хахахаха":

    Отговорих, ама кой да чете❗
    Понякога разделям коментара си, защото мо-ди-то обича да 3-е ❗

    Коментиран от #75

    16:55 15.03.2026

  • 71 Прелюбопитен

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А какъв си крадецо на никове?

    16:56 15.03.2026

  • 72 Стига с разделенията!

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    "Укроплемето" е част от целокупния руски народ, като се изключат талмудо-ционистите, юдео-хазарите (тюрки), цмонголо-татарите и циганите.

    Промитите от западналата западна русофобия укромозъци имат шанс да се нормализират сред русофилския български народ.

    Русофобите в България са българофоби или не са българи, а цигани, потурнаци и диваци.

    Българите сме най-старата световна цивилизация. Всички славяни са отломки от древната българска цивилизация и нека да се чувстват у дома си на българска земя.

    Коментиран от #78

    16:58 15.03.2026

  • 73 А бре

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "ВунестГръбчо":

    Ако има денги,всичко ручка бре

    16:59 15.03.2026

  • 74 Шорош

    0 0 Отговор
    види колоната!

    17:00 15.03.2026

  • 75 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #70 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А като останеш, на фронта ли ще си или ще се криеш по дупките?

    Коментиран от #79

    17:00 15.03.2026

  • 76 Ами те три пъти опитаха!

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Ами те":

    А шопето спи и хърка...

    Дано да не е предсмъртно хъркане!

    17:01 15.03.2026

  • 77 Муухахахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Така е":

    Взема пример от тебе!Ти си му еталон!

    Коментиран от #85

    17:01 15.03.2026

  • 78 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "Стига с разделенията!":

    Кажи го на укр...ите и рашките в България ❗
    Няма укр...инка или раш..инка която да не гАвори на детето или мъжа си на укро/руски, НЯ-МА❗
    Живеят от години в България, но просто ни
    ПАДЛАДИАВАТ КАТА НИ ГАВОРИАТ ❗
    Щял да ги нормализира🤔❗

    Коментиран от #83

    17:05 15.03.2026

  • 79 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Хахахаха":

    Ако си тук ще видиш сам❗
    Ако не си се скрил в някоя дупка❗

    17:08 15.03.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Ти си Дърт пръдльооо

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Дърт пръдльооо":

    Дърт пръдльооо!

    17:10 15.03.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Кажи им го ти!

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Защо само аз да ви го казвам!?

    17:12 15.03.2026

  • 84 Е сус де

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Сус!":

    Ко прайш тук? Само глупак напълнили по форумите.

    17:23 15.03.2026

  • 85 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Муухахахахаха":

    Но затова тук е пълно с глупак, ползван за парцал по форумите и за овца на площада! 😄 Де е расло, де е пасло?

    17:24 15.03.2026

  • 86 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Лап Пай УЙоттт бре хъесоссс !

    17:28 15.03.2026

  • 87 Милен Ганев

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "стоян георгиев":

    Ти ли си свободния бре мнннтчия ?С има няма 4 профила-стоян георгиев,стоян ,1945 ,1944 се опитваш да закърпиш семейния бюджет ,ама не стигат ,че даже пускаш и за ползване Десислава на малцинствени групи срещу символично заплащане .

    17:33 15.03.2026

  • 88 Точно така

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Така е":

    Пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    17:34 15.03.2026

  • 89 Да бе

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Бавно и полека":

    А ние нали сме цъфнали с нашите продажници

    17:39 15.03.2026

  • 90 Да възстановиха я

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "А МОЧАТА?":

    На майка ти в градината

    17:46 15.03.2026

  • 91 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Копейки от всички страни":

    Соросоиди,от всички страни-лапайте!

    Коментиран от #93, #94

    17:48 15.03.2026

  • 92 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Я разкажи за марша за мир.много ми е интересно каква е логиката на копея? Как виждаш мира в украйна?

    Коментиран от #95, #96

    17:51 15.03.2026

  • 93 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "стоян георгиев":

    Па що да не лапам ,па я съм си елитен гей !

    17:51 15.03.2026

  • 94 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "стоян георгиев":

    Всичко е ок ама защо не си ползваш твоето име?

    17:52 15.03.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

