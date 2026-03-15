Руснаците потушиха пожара в поразеното от дронове петролно депо край Краснодар

Руснаците потушиха пожара в поразеното от дронове петролно депо край Краснодар

15 Март, 2026 18:22, обновена 15 Март, 2026 18:32 891 63

Нападението на стотици километри от фронтовата линия, бе второ през последните дни в региона

Руснаците потушиха пожара в поразеното от дронове петролно депо край Краснодар - 1
Снимка: YouTube
БТА

Пожарът, причинен от снощна украинска атака с дронове срещу петролно депо близо до Тихорецк в южния руски Краснодарски край, е потушен, съобщиха регионалните власти, цитирани от ДПА.

Нападението срещу депото, което се намира на изток от Кримския полуостров, на стотици километри от фронтовата линия, е второ през последните дни.

„Пожарът, причинен от падащи отломки от дрон в нефтената база в предградие на Тихорецк, е напълно потушен“, се казва в изявление на местните власти, цитирани от ТАСС. Засега няма данни за пострадали.

Два високоволтови електропровода в района също са били повредени при атаката, според регионалните власти.

В отговор на руската инвазия украинските военни нанасят удари по руския петролен и газов сектор с цел да прекъснат доставките за руските военни и да подкопаят финансирането на войната чрез износ, отбелязва ДПА.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    20 5 Отговор
    то да се смееш ли , да плачеш ли вече с Магучая

    Коментиран от #9

    18:34 15.03.2026

  • 2 Бомбят Русия на поразия

    15 4 Отговор
    Зеленски агресор, Путин жертва,...смех, смех

    18:37 15.03.2026

  • 3 някой си

    3 15 Отговор
    Слава на Русия,слава на руските братя🇧🇬🇷🇺💪

    Коментиран от #13

    18:37 15.03.2026

  • 4 Венсеремос, таваришчи.

    14 4 Отговор
    Няма депо, няма проблеми.

    Коментиран от #32

    18:37 15.03.2026

  • 5 фицо

    13 5 Отговор
    Те първо ще започнат да потушават все по големи пожари...

    18:38 15.03.2026

  • 6 фицо

    10 5 Отговор
    Другари, онези проруски сайтове Днес.бг както и Блиц.бг бокират всички които пишат против Русия и Иран както и против Радев пилота...

    Коментиран от #10

    18:41 15.03.2026

  • 7 Малоумна укро-стратегия

    3 13 Отговор
    Колкото повече удари по руския петрол - толкова по-високи цени на петрола за покриване на причинените щети от укроатаките.

    А киевчани да се радват на топлото време - до следващата зима без парно и без ток...

    На гръб да си го носят техния любим юдео-ционист и смъркач на бело! Докато ги отнесе в гроба.

    Коментиран от #61

    18:42 15.03.2026

  • 8 Механик

    9 2 Отговор
    Абе на мен козлодуйския ми наду главата че от руснак войник не става.И е прав

    18:43 15.03.2026

  • 9 Гледай си

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    котешката тоалетна!

    18:44 15.03.2026

  • 10 Антиватник

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "фицо":

    Аз в дирниците от дир бг съм блокиран от 2 години.

    18:45 15.03.2026

  • 11 руската мечка

    11 2 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    18:46 15.03.2026

  • 12 Убаво де..

    9 1 Отговор
    Монгольята на У... ЙЛО и Оризо-Гризачите на Ким с КОЙ аджеба воюват та веке..13 г ЗСУ ги.. Ман . Дръса у Дон бас?!?
    Дръжава 20 пъти по- малка, без оръжие, Авиация, подводници, кораби, крилати и балистични ракети Ши БАТ дъртият импотентен Монгольяк като шкембе у дувар?!?

    Коментиран от #39

    18:47 15.03.2026

  • 13 Град Козлодуй

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "някой си":

    Не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #19, #23

    18:47 15.03.2026

  • 14 Димяща ушанка

    9 1 Отговор
    Утре влизам в Киев с 200!

    18:47 15.03.2026

  • 15 Дронове трънки

    5 3 Отговор
    Я дедушки палят фасове, я бабушки бомбажи. Изпърдяла работа

    18:48 15.03.2026

  • 16 Копейки

    7 1 Отговор
    Няма да се притеснявате. До 1 седмица Путин ще е спаси Аятолаха и Мадуро, до 2 месеца Путин ще е превземе Киев, до 3 месеца ще превземе цяла Европа

    Коментиран от #18, #24

    18:49 15.03.2026

  • 17 Град Козлодуй

    2 2 Отговор
    Дано се огсят хората.

    18:49 15.03.2026

  • 18 Сметах,сметах

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "Копейки":

    Вече трябваше да са в околностите на Вашингтон.

    18:50 15.03.2026

  • 19 някой си

    2 13 Отговор

    До коментар #13 от "Град Козлодуй":

    Русия е Велика страна за разлика от фалиралия ес и нацистката уср@йна

    Коментиран от #22, #26, #56

    18:51 15.03.2026

  • 20 Многоходовото

    8 1 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    18:52 15.03.2026

  • 21 АБЕ МАНИ...

    7 1 Отговор
    БеГзинистанцията на монгольята внася горива от Беларус и Казахстан!! Тия пусти украинци направо занулиха КЕН ефо! ))) Нема полети,нема НЕТ,. нема ПОКРОВСК и Купянск,..нема КИЕВ, Харков, Херсон, Одеса, ЧЕРНИГОВ СУМИ--монголски навсегда,...НЕМА ДАЖЕ на...У... ЙЛО...3-тв ДНЯ
    АааааааХахахаха

    18:52 15.03.2026

  • 22 хаха🤣

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "някой си":

    мани, дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол, фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣

    Коментиран от #33

    18:53 15.03.2026

  • 23 някой си

    2 9 Отговор

    До коментар #13 от "Град Козлодуй":

    русофобията е култ към глупоста и робското мислене

    Коментиран от #30, #57

    18:53 15.03.2026

  • 24 някой си

    1 6 Отговор

    До коментар #16 от "Копейки":

    за др не знам ама ес определено ще падне,сами се закопават

    18:55 15.03.2026

  • 25 Руснаците

    4 1 Отговор
    са най-добрите пожарникари в света!

    18:55 15.03.2026

  • 26 Велика е на Ма кя ти рунтавата

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "някой си":

    Ка терица! ))))
    Кое точно е великото на монгольяк - Мюсюлманската П ЕДЕРАЦИЯ , освен великио.. Ху есос и педофил У .. ЙЛО дека Избега по прашки от некаков ГОТВАЧ?!?
    )))))

    Коментиран от #31

    18:55 15.03.2026

  • 27 Руски Z-блогъри в ступор заради

    8 1 Отговор
    взривените руски военни заводи. Руският военен пропагандист Владимир Романов е един от многото Z-канали, които са в ступор и не пестят критики – Романов твърди, че украински разузнавателен дрон е кръжал над завода "Кремний ЕЛ" и е насочвал ракетите, а руското военно министерство не се е погрижило за адекватна ПВО . Защо – защото се занимава да лъже и фалшифицира какво става на фронта, възмущава се Романов. Z-блогърите броят, че предвид броя на ракетите поне 4 украински изтребителя Су би трябвало да са се приближили в известна степен до руската граница и да са изстреляли поне 8 ракети, за да има 7 попадения. Къде ни е ПВО-то, тези изтребители защо не са свалени, питат руските военни пропагандисти.
    😂

    18:57 15.03.2026

  • 28 Путин

    5 0 Отговор
    да помогне с пожарникари на Иран!

    18:57 15.03.2026

  • 29 Дик диверсанта

    5 1 Отговор
    Добре, защото когато ВСУ удариха петролното депо в Пролетарск, същото горя 2 седмици.
    Тук явно е или по-малко или удара не е бил достатъчен
    Ще повторят ако трябва, ПВО е разузнато и коридорите се знаят

    18:58 15.03.2026

  • 30 ...

    9 1 Отговор

    До коментар #23 от "някой си":

    Напротив, обратното е. Научно доказано е, че най-бедните и ниско образовани хора, с най-нисък интелект подкрепят държави като Иран, Северна Корея и Русия. Проведени са проучвания и тестове за интелигентност на такава група хора и друга контролна група. Резултатите били шокиращи в групата, подкрепяща изостаналите диктатури.

    Коментиран от #35, #50

    18:59 15.03.2026

  • 31 някой си

    1 7 Отговор

    До коментар #26 от "Велика е на Ма кя ти рунтавата":

    всичко е Велико на Русия ама умствено изостанали индивиди като теб драскат за 2 цента квото ви наредят,даже и те опрашват сигурно вместо заплата🤣

    Коментиран от #42

    19:00 15.03.2026

  • 32 Мишел

    0 6 Отговор

    До коментар #4 от "Венсеремос, таваришчи.":

    Снимката е от 23 04.2023г

    Коментиран от #40, #58

    19:00 15.03.2026

  • 33 Дик диверсанта

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "хаха🤣":

    Всеки опит за величие на блатната кочина завършва с купони - за храна, за гориво или за всичко.

    19:00 15.03.2026

  • 34 Русия свърши парите

    7 1 Отговор
    Соловьов: Намаляваме производството на военни дронове в пъти, няма пари. "При мен идват наши производители на "страхотни" дронове и ми казват: "Знаеш ли, помолиха ни да намалил (обема на) производство за фронта НЯКОЛКО ПЪТИ". Това заяви с истеричен крясък емблемата на руската информационна пропаганда Владимир Соловьов. Представители на големи холдингови структури в студиото обясняват, че трябвало да получат аванси от държавата за производство на определено количество, обаче сега изведнъж това било ограничено. Дори трябвало да уволняват работници, а търсенето било огромно

    Коментиран от #37

    19:01 15.03.2026

  • 35 някой си

    1 5 Отговор

    До коментар #30 от "...":

    и го доказват умствено изостанали като теб нали,хаххаха смешник жалък

    19:01 15.03.2026

  • 36 Соловьов:

    6 1 Отговор
    "И как да произвеждаме? Как да купуваме части? Всеки на фронта крещи: "Имаме нужда от "Мавик" (китайска безпилотна платформа за наблюдение, която успешно се преработва и във FPV дронове-камикадзе). Но те трябва да бъдат платени и доставени. С какви пари? Фронтът вика: "Дайте". А пари - няма", заключи Соловьов.

    19:03 15.03.2026

  • 37 някой си

    1 5 Отговор

    До коментар #34 от "Русия свърши парите":

    почна с евтините пропаганди,смех смех

    Коментиран от #45, #51

    19:03 15.03.2026

  • 38 някой си

    1 2 Отговор
    на Ма кя ми катерицата е обръсната.

    Коментиран от #43

    19:03 15.03.2026

  • 39 Мишел

    1 8 Отговор

    До коментар #12 от "Убаво де..":

    От 2013г до сега Украйна загуби 124500 кв км
    България е 111 000 кв.км.

    Коментиран от #41, #47, #48

    19:04 15.03.2026

  • 40 Това се прави за

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "Мишел":

    Нагледна ( илюстративна) информация, Мало Умнико! )))
    Когато статията се отнася до маша - АЛКАША и медвежонката,. НЕ СЕ качва актуална снимка на оповръщаняците а фотки преди..15 г.!!
    Хехехехехехе

    19:05 15.03.2026

  • 41 Колективен руски крепостен

    6 0 Отговор

    До коментар #39 от "Мишел":

    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    19:06 15.03.2026

  • 42 Векове наред руснаците

    7 1 Отговор

    До коментар #31 от "някой си":

    се заблуждават, че уж компенсират икономическата си немощ с военна сила. А когато се разбра, че и военна сила нямат, си опитват да компенсират нейната липса с лъжа и пропаганда. 😁

    Коментиран от #44, #49

    19:06 15.03.2026

  • 43 някой си

    0 2 Отговор

    До коментар #38 от "някой си":

    крадливия мишок и той се появи,най жалкото тролче от тука

    19:08 15.03.2026

  • 44 Дик диверсанта

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Векове наред руснаците":

    Те никога не са оставяли лъжата и пропагандата, лошото е,че има родени в България дето им вярват.
    Алтернативно родени.

    19:09 15.03.2026

  • 45 Краят на ерата на Путин

    7 1 Отговор

    До коментар #37 от "някой си":

    "Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    Коментиран от #54

    19:10 15.03.2026

  • 46 Удри

    5 1 Отговор
    Браво на руснаците. Пожелавам им да продължават все така успешно да потушават пожари.

    19:10 15.03.2026

  • 47 Питащ

    6 1 Отговор

    До коментар #39 от "Мишел":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    19:11 15.03.2026

  • 48 Тее БА у тапиро))))

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Мишел":

    Бай ДОНЧО показа на Педофила как се прави!
    5 .. СВО - та за 14 дни ОБЩО! Само ...7 жертви и.... Мадуранкьо, Венецуела, Куба, ИРАН, ЛИВАН, ХАМАС, чаршафите, ХИЗБУЛА..всички на КО ЛЕ..НЕ
    Хехехехехехе

    19:11 15.03.2026

  • 49 някой си

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Векове наред руснаците":

    евр0гейт@ците се опитват с пропаганда да скрият че са фалирали,жалка работа

    Коментиран от #53

    19:11 15.03.2026

  • 50 Дик диверсанта

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "...":

    Абсолютно вярно.
    Липсват основни връзки между възприемането, обработването, анализ (това е нещо извънземно) и реакции.
    Проблема, е че са доста и потапят България.
    Според последното преброяване - официално 610 000.

    19:12 15.03.2026

  • 51 ...

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "някой си":

    Проблемът при теб е че нямаш никакви аргументи за това, което пишеш. Това показва безсилие и немощ. Така само излагаш Русия и себе си.

    19:14 15.03.2026

  • 52 Курти

    4 0 Отговор
    Е как всеки път тия отломки уцелват бе ватенки.Все сте ги свалили и все ви целят

    19:14 15.03.2026

  • 53 В Русия бият тревога, положението

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "някой си":

    на икономиката и бизнеса е катастрофално. Причината - огромните загуби, заеми и милиардите дългове на предприятията. Инвестиции на практика няма. Повече от 50% от фабриките и заводите са фалирали и са освободили служителите си. Държавните корпорации ("Роскосмос", "Росатом", "Ростех") дължат на предприятията огромни суми, които не могат да платят. Когато голям клиент като държавата не си плати поръчките, производствената верига просто се разпада.

    Коментиран от #55

    19:15 15.03.2026

  • 54 Дик диверсанта

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "Краят на ерата на Путин":

    Русия никога не е била велика, за да я прави путин пак такава.
    Беше велика само сред жертвите на руската и комунистическа пропаганда.

    Коментиран от #63

    19:15 15.03.2026

  • 55 Логично

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "В Русия бият тревога, положението":

    370$ Милиона ДНЕВНО ( официални данни) струва на педофила...3 ДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ!
    И в тази сума не влизат загубите на военната техника( самолети, танкове, кораби, крилати и балистични ракети и тн)!!

    19:18 15.03.2026

  • 56 Амадор Ривас

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "някой си":

    При руснаците, границата между величието и купоните за храна, е силно размита....

    19:19 15.03.2026

  • 57 Къде я видя тази русофобия

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "някой си":

    Хората просто се смеят и подиграват на глупостта на Путин и смешната руска армия. Това не е русофобия, неща си объркан в цялата ситуация.

    Коментиран от #60

    19:25 15.03.2026

  • 58 Дядо дръмпир поздравява мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Мишел":

    Ракетна бригада нападна: Украйна докладва за удар срещу войските на Искандер на Путин......това е ударено редакторе на факти!В събота вечер украински сили атакуваха няколко руски военни цели, според собствените им изявления. Според информация от Киев, атаките са ударили, наред с други неща, ракетна бригада с системи Искандер, както и няколко позиции за противовъздушна отбрана и радар. Военната инфраструктура на руска територия също беше атакувана.

    Атаките бяха насочени към цели в контролирания от Русия Крим, в окупирани части на източна Украйна и в южна Русия. Ракетните установки, радарните системи и командните пунктове бяха повредени или ударени. Това беше обявено от украинския Генерален щаб в няколко доклада на 14 март.Ракетната система за изстрелване на Искандер и радарни позиции в Крим
    Според Генералния щаб украински части първо атакували сборен пункт на руска ракетна бригада. Тази бригада беше оборудвана с ракетен комплекс Искандер. Атаката беше насочена срещу местоположение на подразделението в източната част на контролирания от Русия Крим.

    Разширете логото на статията
    Прочетете още

    Освен това, според Киев, пускова установка Искандер е била ударена в центъра на Крим.

    Искандер е руска мобилна ракетна система с къс обсег. Ракетите могат да достигнат цели на няколкостотин километра разстояние и се използват срещу военна инфраструктура и стратегически цели.

    Освен ракетните обекти, бяха атакувани и системи за противовъздушна отбрана. Спо

    Коментиран от #59

    19:25 15.03.2026

  • 59 някой си

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Дядо дръмпир поздравява мишел":

    поредната жалка пропаганда,смешни жалки центаджии

    19:30 15.03.2026

  • 60 някой си

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Къде я видя тази русофобия":

    щом е смешна защо целия западнал ес и натю не могат да я спрат а🤔

    19:32 15.03.2026

  • 61 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Малоумна укро-стратегия":

    В Белгород вече не гледат нощем звездите. В Белгород, нощем гледат нагоре как работи руското ПВО!

    19:32 15.03.2026

  • 62 Тити

    0 1 Отговор
    Кочината гори каква радост.

    19:34 15.03.2026

  • 63 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Дик диверсанта":

    гнусна западна пропаганда от най евтиния трол

    19:34 15.03.2026

