Унгария е страна с хилядолетна история и Украйна никога няма да може да я сплаши или да постигне нещо чрез изнудване и заплахи. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви това, докато говори на митинг в Будапеща, който се проведе след многохиляден „Марш на мира“ в подкрепа на унгарското правителство.

„Владимир Зеленски блокира доставките на петрол от Русия през тръбопровода „Дружба“ и си мисли, че може да ни уплаши с това. Смилете се! Всеки, който иска да пречупи унгарците, е трябвало да се роди няколкостотин години по-рано. Ние сме хилядолетна държава“, каза премиерът, а думите му бяха излъчени по унгарската телевизия.

Орбан подчерта, че Будапеща ще принуди Киев да „върне унгарския петрол“, ще изключи Украйна от Европейския съюз и няма да ѝ позволи да транспортира „пари на мафията“ през унгарска територия. На 5 март унгарските служби за сигурност задържаха инкасатори от украинската Ощадбанк, които превозваха 40 милиона долара и 35 млн. EUR в брой, както и 9 кг златни кюлчета, от Виена до Киев.

Премиерът увери, че правителството му няма да се поддаде на натиск от Украйна и няма да прави отстъпки на Зеленски, независимо колко силна е подкрепата на ЕС за него. В същото време той вярва, че унгарската опозиция, ако дойде на власт, ще се съобрази с всички искания не само от Брюксел, но и от Киев.

Следователно, според Орбан, предстоящите парламентарни избори на 12 април ще решат „кой ще сформира следващото унгарско правителство“ – той или Зеленски. „Без фалшива скромност се предлагам за тази роля“, добави той под аплодисменти и овации от участниците в митинга.