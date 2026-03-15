Украйна нямало да може да сплаши Унгария с петролна блокада

15 Март, 2026 18:17

Владимир Зеленски блокира доставките на петрол от Русия през тръбопровода „Дружба“, отбеляза унгарският премиер Орбан

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Унгария е страна с хилядолетна история и Украйна никога няма да може да я сплаши или да постигне нещо чрез изнудване и заплахи. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви това, докато говори на митинг в Будапеща, който се проведе след многохиляден „Марш на мира“ в подкрепа на унгарското правителство.

„Владимир Зеленски блокира доставките на петрол от Русия през тръбопровода „Дружба“ и си мисли, че може да ни уплаши с това. Смилете се! Всеки, който иска да пречупи унгарците, е трябвало да се роди няколкостотин години по-рано. Ние сме хилядолетна държава“, каза премиерът, а думите му бяха излъчени по унгарската телевизия.

Орбан подчерта, че Будапеща ще принуди Киев да „върне унгарския петрол“, ще изключи Украйна от Европейския съюз и няма да ѝ позволи да транспортира „пари на мафията“ през унгарска територия. На 5 март унгарските служби за сигурност задържаха инкасатори от украинската Ощадбанк, които превозваха 40 милиона долара и 35 млн. EUR в брой, както и 9 кг златни кюлчета, от Виена до Киев.

Премиерът увери, че правителството му няма да се поддаде на натиск от Украйна и няма да прави отстъпки на Зеленски, независимо колко силна е подкрепата на ЕС за него. В същото време той вярва, че унгарската опозиция, ако дойде на власт, ще се съобрази с всички искания не само от Брюксел, но и от Киев.

Следователно, според Орбан, предстоящите парламентарни избори на 12 април ще решат „кой ще сформира следващото унгарско правителство“ – той или Зеленски. „Без фалшива скромност се предлагам за тази роля“, добави той под аплодисменти и овации от участниците в митинга.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

  • 1 Нямало да може да сплаши......

    17 5 Отговор
    Невероятни демократически Джей тъпотии......
    Тръмп не се справя добре а Европа плаща и за Украйна и за близкия изток. Всичко внасяме но от там където е най евтино ние сме сложили бариера...... Невероятни тъпизми на Европейски високопоставени лица отритнати от великите сили защото са нищо

    18:22 15.03.2026

  • 2 НИЯ

    22 7 Отговор
    Ето този политик мисли за народа си.Браво.Жалко че и и нас още не се е родил такъв Орбан,а трябва да бъде и отгледан.Много жалко,с такива родоотстъпници като нашите политици,ние сме ДЪРЖАВА със затихващи функции

    Коментиран от #11

    18:26 15.03.2026

  • 3 А пък "Украина"

    17 6 Отговор
    е страна с история след 01.01.1992 г.

    И се нарича "независима" (незалежная), защото е американски, британски и брюкселски протекторат за употреба срещу Русия.

    Коментиран от #17, #20

    18:27 15.03.2026

  • 4 Ха-ха

    7 21 Отговор
    Казал руския палячо Орбан, а преди два дни ревеше от страх и му трепереха партенките.!

    18:28 15.03.2026

  • 5 Факти

    8 13 Отговор
    Унгрия внася 90% нефт и 70% газ директно от Русия.
    България внася 0% нефт и газ директно от Русия.
    Унгария има 20% по-скъп бензин и газ от Бългаиря.

    18:29 15.03.2026

  • 6 Киевският небръснат педофил

    20 3 Отговор
    Отново Мощен РУСКИ юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    Коментиран от #18, #19

    18:29 15.03.2026

  • 7 Путин се стреми на всяка цена

    6 7 Отговор
    да осигури победа на Орбан в Унгария, руските тролове атакуват, пише Financial Times на база на информация от запознати източници, идва около месец преди парламентарните избори, на които изразяващият проруски позиции Орбан ще се изправи срещу проевропейски настроения лидер на опозиционната партия "Тиса" Петер Мадяр. Партията на Мадяр "Тиса" понастоящем води в проучванията на общественото мнение преди парламентарните избори на 12 април. Виктор Орбан е изключително важен за Русия, защото изпълнява задача по блокиране санкции на ЕС срещу Русия и различни финансови пакети за Украйна. Последният такъв случай е свързан със заема на Европейския съюз за Киев на стойност 90 милиарда евро. Путин е възложил на заместник-началника на кабинета на Кремъл Сергей Кириенко да осигури победата на Орбан на всяка цена. Източници, цитирани от Financial Times, заявяват, че руските агенти, участващи в усилията, вероятно работят под ръководството на Кириенко, който е ръководил подобни кампании на други проруски кандидати.

    Коментиран от #12

    18:29 15.03.2026

  • 8 Цензура

    11 5 Отговор
    Щастлива е малка Унгария с такъв лидер !!! На фонът на него политиците на уж велики държави като Франция или Германия, изглеждат абсолютно безгръбначни и лaпат немитият чеп на зеленски !!!

    Коментиран от #13

    18:32 15.03.2026

  • 9 Дориана

    4 4 Отговор
    Зеленски да е наясно, че Украйна губи войната. няма мир докато не изпълнят всички условия на Русия. А, и Европа и Америка си навлякоха нови врагове и нова война с целия Ислямски свят.

    18:32 15.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 да бе да

    5 11 Отговор

    До коментар #2 от "НИЯ":

    Орбан изобщо не се интересува от народа си. Това е просто един нагъл мошеник и крадец, който мисли само за себе си. А Унгария е с най-високата инфлация в ЕС.

    18:34 15.03.2026

  • 12 Тоя, пък.

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Путин се стреми на всяка цена":

    Интересно ми е: какво са написали FTза тотално фалшифицираните избори и референдум в Молдова или за отменените избори в Румъния... щото спечели не който трябва?

    18:34 15.03.2026

  • 13 Да,

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Цензура":

    Щастливи???? Че ще ги докара до просешка тояга????

    18:35 15.03.2026

  • 14 Хехехе

    4 2 Отговор
    най.накрая и този загря, че руския петрол не бил толкова важен и можело да се купува и от другаде. Ама чак като му спряха кранчето се призна, че не било толкова страшно без руски перол.

    18:37 15.03.2026

  • 15 така така

    5 2 Отговор
    Тоя па плашили го. Намира си с какво да занимава хората преди избори.

    Коментиран от #16

    18:37 15.03.2026

  • 16 Само показва

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "така така":

    колко е отчаян преди изборите. Унгарците не са толкова глупави за да му вярват.

    18:39 15.03.2026

  • 17 Знаещ

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "А пък "Украина"":

    Учете се бе, четете! Преди векове, когато е съществувала Украйна, под името Киевска рус, блатните твари са се събирали в блатата към днешна Монголия. И сега, като кукувици искат да прилапат чуждото. Четете бе, образовайте се.

    18:40 15.03.2026

  • 18 Имаше нещо

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Киевският небръснат педофил":

    около Орбан, че той или някой от неговите министри беше педофил. Миналата година беше скандала по този повод.

    18:41 15.03.2026

  • 19 хаха 🤣

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Киевският небръснат педофил":

    остави го киевския, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол, фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣

    18:45 15.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор
    Според социологията Орбан е 10% след опонента си

    19:14 15.03.2026

  • 23 торбан

    1 0 Отговор
    йок корбан !

    19:19 15.03.2026

