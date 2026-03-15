Украйна нямало да може да сплаши Унгария с петролна блокада

Унгария е страна с хилядолетна история и Украйна никога няма да може да я сплаши или да постигне нещо чрез изнудване и заплахи. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви това, докато говори на митинг в Будапеща, който се проведе след многохиляден „Марш на мира“ в подкрепа на унгарското правителство.
„Владимир Зеленски блокира доставките на петрол от Русия през тръбопровода „Дружба“ и си мисли, че може да ни уплаши с това. Смилете се! Всеки, който иска да пречупи унгарците, е трябвало да се роди няколкостотин години по-рано. Ние сме хилядолетна държава“, каза премиерът, а думите му бяха излъчени по унгарската телевизия.
Орбан подчерта, че Будапеща ще принуди Киев да „върне унгарския петрол“, ще изключи Украйна от Европейския съюз и няма да ѝ позволи да транспортира „пари на мафията“ през унгарска територия. На 5 март унгарските служби за сигурност задържаха инкасатори от украинската Ощадбанк, които превозваха 40 милиона долара и 35 млн. EUR в брой, както и 9 кг златни кюлчета, от Виена до Киев.
Премиерът увери, че правителството му няма да се поддаде на натиск от Украйна и няма да прави отстъпки на Зеленски, независимо колко силна е подкрепата на ЕС за него. В същото време той вярва, че унгарската опозиция, ако дойде на власт, ще се съобрази с всички искания не само от Брюксел, но и от Киев.
Следователно, според Орбан, предстоящите парламентарни избори на 12 април ще решат „кой ще сформира следващото унгарско правителство“ – той или Зеленски. „Без фалшива скромност се предлагам за тази роля“, добави той под аплодисменти и овации от участниците в митинга.
1 Нямало да може да сплаши......
Тръмп не се справя добре а Европа плаща и за Украйна и за близкия изток. Всичко внасяме но от там където е най евтино ние сме сложили бариера...... Невероятни тъпизми на Европейски високопоставени лица отритнати от великите сили защото са нищо
18:22 15.03.2026
2 НИЯ
Коментиран от #11
18:26 15.03.2026
3 А пък "Украина"
И се нарича "независима" (незалежная), защото е американски, британски и брюкселски протекторат за употреба срещу Русия.
Коментиран от #17, #20
18:27 15.03.2026
4 Ха-ха
18:28 15.03.2026
5 Факти
България внася 0% нефт и газ директно от Русия.
Унгария има 20% по-скъп бензин и газ от Бългаиря.
18:29 15.03.2026
6 Киевският небръснат педофил
Коментиран от #18, #19
18:29 15.03.2026
7 Путин се стреми на всяка цена
Коментиран от #12
18:29 15.03.2026
8 Цензура
Коментиран от #13
18:32 15.03.2026
9 Дориана
18:32 15.03.2026
11 да бе да
До коментар #2 от "НИЯ":Орбан изобщо не се интересува от народа си. Това е просто един нагъл мошеник и крадец, който мисли само за себе си. А Унгария е с най-високата инфлация в ЕС.
18:34 15.03.2026
12 Тоя, пък.
До коментар #7 от "Путин се стреми на всяка цена":Интересно ми е: какво са написали FTза тотално фалшифицираните избори и референдум в Молдова или за отменените избори в Румъния... щото спечели не който трябва?
18:34 15.03.2026
13 Да,
До коментар #8 от "Цензура":Щастливи???? Че ще ги докара до просешка тояга????
18:35 15.03.2026
14 Хехехе
18:37 15.03.2026
15 така така
Коментиран от #16
18:37 15.03.2026
16 Само показва
До коментар #15 от "така така":колко е отчаян преди изборите. Унгарците не са толкова глупави за да му вярват.
18:39 15.03.2026
17 Знаещ
До коментар #3 от "А пък "Украина"":Учете се бе, четете! Преди векове, когато е съществувала Украйна, под името Киевска рус, блатните твари са се събирали в блатата към днешна Монголия. И сега, като кукувици искат да прилапат чуждото. Четете бе, образовайте се.
18:40 15.03.2026
18 Имаше нещо
До коментар #6 от "Киевският небръснат педофил":около Орбан, че той или някой от неговите министри беше педофил. Миналата година беше скандала по този повод.
18:41 15.03.2026
19 хаха 🤣
До коментар #6 от "Киевският небръснат педофил":остави го киевския, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол, фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣
18:45 15.03.2026
22 Данко Харсъзина
19:14 15.03.2026
23 торбан
19:19 15.03.2026