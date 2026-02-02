САЩ и Индия постигнаха ново търговско споразумение

Съединените щати и Индия сключиха търговско споразумение, съобщи американският президент Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social, предава News.bg.
Тръмп посочи, че е провел разговор с индийския премиер Нарендра Моди, който се е съгласил да преориентира покупките на петрол от Русия към САЩ и, евентуално, Венецуела. Според президента това ще подпомогне усилията за прекратяване на войната в Украйна, която продължава да взима хиляди жертви ежеседмично.
В рамките на новото търговско споразумение, САЩ ще намалят наложените на индийски стоки мита от 25% на 18%. Индия от своя страна ще сведе до нула тарифите и нетарифните бариери за американски стоки и ще увеличи значително покупките на американски продукти.
„Нашите отношения с Индия ще станат още по-силни. Аз и премиерът Моди сме хора, които действително вършат работа, което не може да се каже за повечето хора“, добави Тръмп.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:57 02.02.2026
2 Нормалните държави
19:59 02.02.2026
3 Виж ти
20:00 02.02.2026
4 Красимир Петров
20:01 02.02.2026
5 Факти
20:02 02.02.2026
6 Шопо
Много изгодна сделка няма що.
20:02 02.02.2026
7 татунчо 🍌
20:04 02.02.2026
8 Ами
Щом са го сключили това споразумение в Truth Social.
А къде ще го изпълняват във Фейсбук ли :)
20:10 02.02.2026
9 Хлебарките пак
20:11 02.02.2026
10 Световните медии
20:12 02.02.2026
11 Алчност , подлост , лицемерие
20:16 02.02.2026