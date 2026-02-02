Вземете 50% отстъпка за хостинг от

САЩ и Индия постигнаха ново търговско споразумение

САЩ и Индия постигнаха ново търговско споразумение

2 Февруари, 2026 19:55 565 11

Споразумението предвижда намаляване на мита и засилено американско присъствие на индийския пазар

Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати и Индия сключиха търговско споразумение, съобщи американският президент Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social, предава News.bg.

Тръмп посочи, че е провел разговор с индийския премиер Нарендра Моди, който се е съгласил да преориентира покупките на петрол от Русия към САЩ и, евентуално, Венецуела. Според президента това ще подпомогне усилията за прекратяване на войната в Украйна, която продължава да взима хиляди жертви ежеседмично.

В рамките на новото търговско споразумение, САЩ ще намалят наложените на индийски стоки мита от 25% на 18%. Индия от своя страна ще сведе до нула тарифите и нетарифните бариери за американски стоки и ще увеличи значително покупките на американски продукти.

„Нашите отношения с Индия ще станат още по-силни. Аз и премиерът Моди сме хора, които действително вършат работа, което не може да се каже за повечето хора“, добави Тръмп.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 11 Отговор
    вив страна от БРИКС няма закачате!!-Индия е баш от БРИКС , нали, че бу раши?не е като Иран

    19:57 02.02.2026

  • 2 Нормалните държави

    5 13 Отговор
    си гледат бизнеса и народите, а глупавата и бедна Русийка, само ще гледа наритана отстрани.. 😆

    19:59 02.02.2026

  • 3 Виж ти

    9 1 Отговор
    След Великобритания и ЕС, и Тръмп се нареди на опашката за Индия, всички се опитват да разбият БРИКС. Ще видим дали ще се получи.

    20:00 02.02.2026

  • 4 Красимир Петров

    5 5 Отговор
    Всички се подчиняват на Тръмп

    20:01 02.02.2026

  • 5 Факти

    2 8 Отговор
    Индия вече купува Уралс на 25 долара за барел, а Путин е писал бюджета на 59 долара 🤣 Китай от следващата година се очаква да започне да потребява все по-малко петрол заради прехода на електрички. За Русия 30-те ще са повторение на 90-те.

    20:02 02.02.2026

  • 6 Шопо

    10 0 Отговор
    САЩ ще намалят мита от 25% на 18%. Индия от своя страна ще сведе до нула тарифите.
    Много изгодна сделка няма що.

    20:02 02.02.2026

  • 7 татунчо 🍌

    6 0 Отговор
    С телефонни разговори бизнес не се прави . Рекъл , чул- недочул ...Ще видим дали се е съгласил само на думи , или и на действия .

    20:04 02.02.2026

  • 8 Ами

    2 0 Отговор
    Супер. Работата е сериозна.
    Щом са го сключили това споразумение в Truth Social.
    А къде ще го изпълняват във Фейсбук ли :)

    20:10 02.02.2026

  • 9 Хлебарките пак

    1 0 Отговор
    разтълкуваха сделката и убиха Русия.

    20:11 02.02.2026

  • 10 Световните медии

    0 1 Отговор
    "Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета."

    20:12 02.02.2026

  • 11 Алчност , подлост , лицемерие

    0 0 Отговор
    Докато урсули те демонстрират непоколебимата решимост да завземат руската покрайнина украйна , Тръмп се е наточил да си вземе европейската покрайнина Гренландия. Ако трябва и със сила.

    20:16 02.02.2026

