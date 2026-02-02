САЩ и Индия постигнаха ново търговско споразумение

Съединените щати и Индия сключиха търговско споразумение, съобщи американският президент Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social, предава News.bg.

Тръмп посочи, че е провел разговор с индийския премиер Нарендра Моди, който се е съгласил да преориентира покупките на петрол от Русия към САЩ и, евентуално, Венецуела. Според президента това ще подпомогне усилията за прекратяване на войната в Украйна, която продължава да взима хиляди жертви ежеседмично.

В рамките на новото търговско споразумение, САЩ ще намалят наложените на индийски стоки мита от 25% на 18%. Индия от своя страна ще сведе до нула тарифите и нетарифните бариери за американски стоки и ще увеличи значително покупките на американски продукти.

„Нашите отношения с Индия ще станат още по-силни. Аз и премиерът Моди сме хора, които действително вършат работа, което не може да се каже за повечето хора“, добави Тръмп.