"Хората в Русия не искат да знаят какво се случва в Украйна"

Войната на Русия против Украйна продължава вече почти четири години. На Запад военни и политици са ужасени от мащабите на руските загуби – над един милион убити и ранени. А как реагира руското общество?
Лев Гудков: То не може да отговори на този въпрос, защото темата е пълно табу. Всяко споменаване на руските загуби и разговорите за това носят след себе си глоби или преследване. Затова хората предполагат, че жертвите са много. Но никой не знае колко точно. Макар да идват ковчези, те пристигат основно в провинцията и това засяга отделни семейства и не става колективна тема за обсъждане.
А как усещат руснаците икономическите последствия от тези четири години война – повишението на ДДС, инфлацията? Това не води ли до промяна в отношението към войната?
Лев Гудков: Косвено – да. Но връзката между ръста на цените, инфлацията и разбирането на нарастващите проблеми във военната сфера и военните разходи е скъсана. Хората се интересуват на първо място от ръста на цените и от произтичащия от него спад в жизненото равнище. Сред основните им проблеми войната е на второ или на трето място.
Безпокойство и страх, но и агресия спрямо Украйна
През 2025 година Украйна все по-често обстрелваше в отговор на руските атаки територията на Русия – нефтопреработвателните заводи, но не само. Какви са реакциите?
Лев Гудков: Това предизвиква известна тревожност като цяло и страх в тези региони, в които се извършват атаките. Там ситуацията е друга. От една страна, това предизвиква голямо безпокойство, страх, тревога и обвинения към властите, че не правят нищо за гарантиране на сигурността на населението. От друга, това предизвиква ръст на агресията по отношение на украинската страна.
Допитване на центъра "Левада" от януари показа, че 76 процента от руснаците поддържат действията на руската армия в Украйна. Но пък над 60 процента се обявяват за мирни преговори. Това не е ли противоречие?
Лев Гудков: Да, разбира се. В продължение на четири години поддръжката и одобрението за военните действия остават на едно и също ниво – 70-75 процента. Почти не се променя и рейтингът на Путин. А същевременно 66 на сто, по последни данни, биха искали войната да свърши. Хората са уморени от войната, но не виждат как може да приключи това.
Какво значи "уморени"? В какво се изразява?
Лев Гудков: Това е психологическа умора, причинена от страха от мобилизацията, от пренасяне на военните действия, разширяване на конфликта, включване на западните страни. Второто са социалните последствия, т.е. съкращаването на социалните разходи, влошаването на ситуацията в медицината, повишаването на данъците. Това е морален дискомфорт – не е точно чувство на вина, но на дискомфорт от това, че хора умират, че има разрушения. Войната е загубила смисъл.
Знаят ли в Русия за това, което се случва в Украйна в резултат на руските обстрели? Особено сега, когато в Киве стотици хиляди, ако не и милиони мръзнат.
Лев Гудков: Не, не знаят. Бих казал също, че не искат да знаят, понеже това е неприятно. Това са неприятни неща, които пораждат необходимостта да си отговориш на същите въпроси - защо се води тази война, каква е степента на отговорност на всеки човек за нея. Тази проблематика се изтласква от съзнанието.
Руснаците ще подкрепят Путин и в близките две години
Казвате, че за четири години отношението към войната практически не се е променило. Дали одобрението на военните действия и нивото на поддръжка за Путин означават, че Русия може да продължава тази война още четири години и отношението пак няма да се промени?
Лев Гудков: За четири години не мога да кажа, но в близките две години – да, Путин може да продължава тази война. Той разполага с достатъчно ресурси. Социалните протести са на най-ниското си равнище за цялото наблюдавано време. Хората са изгубили разбирането си за това колко време ще продължава войната. Ако през 2022 година те вярваха, че става дума за блицкриг, днес мнозинството не знае и не е способно да отговори на въпроса колко ще продължава това – година, две или повече. Това означава, че те просто са некомпетентни в този смисъл и нямат възможности за влияние. Това е израз на тяхната собствена безпомощност.
Социолозите в Украйна постоянно питат гражданите на какви отстъпки са готови в името на приключването на войната. Задавате ли такъв въпрос и в Русия?
Лев Гудков: Да, но абсолютното мнозинство споделя същата позиция като Путин – никакви отстъпки на Украйна, принуждаване на Украйна към капитулация, запазване на окупираните територии за Русия, включително Крим, Донбас и т.н.
*Лев Гудков е заместник-директор на московския център "Левада" и негов научен ръководител. Преди броени дни "Левада" публикува резултатите от допитване за настроенията сред руснаците сед 4 години война.
Автор: Роман Гончаренко
1 Щом
Коментиран от #111, #129
06:05 05.02.2026
3 Уса
Коментиран от #124
06:19 05.02.2026
8 Гост
При размяната на убити обикновено 1000:30.
Не в Русия хващат мъже по улиците, като живот.и, а в незалежная, което убедително се премълчава от всички "демократични" медии, вкл. Доче зеле!
Безкрайните кладбища с жълтосини знамена са видими от Космоса и не могат да бъдат скрити!
Укроперемога се движи в западна посока!
Ппопагандата на доче зеле има има за цел глупака...
Коментиран от #9, #126
06:28 05.02.2026
9 Глупак
До коментар #8 от "Гост":А, не останахме много.
06:31 05.02.2026
11 Защо се води и каква е причината
А причината Дончо много добре я вижда и иска да спре тази касапница, а причината е X0x0лия да не влиза в НАТЮ и НАТЮ +пудели да спрат да пpе0пpи-пиkават оградата на мечката!!!
Коментиран от #106
06:54 05.02.2026
12 Хаха
Коментиран от #125
06:55 05.02.2026
14 Орк
07:03 05.02.2026
16 Ами кво да пише нещастника
07:14 05.02.2026
18 Каунь
07:27 05.02.2026
22 Свободен
Те трябваше да си останат зад бодливата тел!
Свободата не е роби!
И нашите копеи се мъчат с нея!
Сама овца сред полето винаги ще бъде в стрес, докато не я шибне тоягата на овчаря!
Тогава се успокоява!
07:33 05.02.2026
24 Мдаа...
07:37 05.02.2026
26 Т Живков
07:38 05.02.2026
27 Костадинов
До коментар #21 от "Варна":Евгений Пригожин твърдеше че нахлуването в Украйна е основано на лъжи от страна на Кремъл.
07:38 05.02.2026
30 Фейк на часа
Коментиран от #31
07:40 05.02.2026
31 Ха ХаХа
До коментар #30 от "Фейк на часа":Путлер зарови 1,24 милиона руснаци.Ама те са свикнали.
Коментиран от #34
07:42 05.02.2026
32 Възмутен
Обаче на запад и вкиснатото зеле изобщо не са ужасени от мащабите на украинските загуби които са двойно повече и изобщо не ги интересува как реагира украинското общество на ловците на пушечно месо за фронта които ловят хората по улиците и ги натикват като животни в бусовете. Само в Одеса четирима от ТЦК се срещнаха с бандера а двама са в болница. Един "доброволец" толкова искаше да отиде на фронта че не можа да дочака и взриви граната в местния ТЦК център и уби себе си и още един от ловците и рани трима други.
Обаче това не е важно - важно е да се обсъждат руските загуби които както нашите козячета така и вкиснатото зеле не казват от къде разбраха колко са.
Коментиран от #35
07:43 05.02.2026
34 Учудев
До коментар #31 от "Ха ХаХа":И ти от къде разбра колко е заровил - от посолството ли ти казаха. Обаче не ти ли казаха зеления колко зарови - или това е тема табу - там ще е до последния и никой не ги брои.
Абе опорките на вкиснатото зеле и на нашите козячета да не идват от едно и също място - чух че "спонсора" е един и същи.
07:47 05.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Възмутен
До коментар #35 от "Руската пропаганда":И вкиснатото зеле ли разпространява "руска пропаганда" или ти се обърка.
07:50 05.02.2026
41 А западът
Коментиран от #45, #77
07:51 05.02.2026
42 Опорки
Коментиран от #44
07:54 05.02.2026
44 Морския
До коментар #42 от "Опорки":Хайде стига с тази руска пропаганда.Янукович беше се споразумял с ЕС за тясно икономическо сътрудничество(не беше още подписал).Путин реагира и Янукович естествено не подписа.Украинският народ не одобри това и в последствие стана Майдана. Янукович беше сложен от Русия и се наложи той да бяга по време на тези събития. Украинците не искаха повече да бъдат управлявани т КГБ исти. Украинският народ иска да живее свободно. Откакто Путин е на власт, води войни. И винаги другите са виновни . Защо ли?
Коментиран от #48, #104
07:58 05.02.2026
45 Читател
До коментар #41 от "А западът":Ти пък сега то на вкиснатото зеле както и на нашите козячета и евроатлантици им позволяват единствено по Русия да плюят и никакво гледане на страни или пък в канчето на господарите че ще спрат грантовете и ще трябва да ровят по кофите.
Не виждаш ли че и опорките са едни и същи защото "спонсорите" и те същите.
07:59 05.02.2026
46 мдааа загубите.... 1:10 бандери
1:10 .... x0x0ля
Според полковник Дъглас Макгрегър днес има над 600 хил. убити украинци и близо един милион жертви, когато казва “жертви”, това са не толкова цивилни, защото има много малко убити украински цивилни, а всички войници, които са ранени на фронта от руснаците и не са в състояние да се върнат на него. Тоест 600 хил. убити украинци, 1 млн. тежко пострадали, а от руска страна, пак според Дъглас Макгрегър, са десет пъти по-малко, включително сред сепаратистките милиции на Донецк и Луганск и дори чеченците на Кадиров. Тоест около 65 хил. убити руснаци - той не говозри за ранени, а за 65 хиляди убити руснаци. Следователно 1:10 x0x0ля, това е ужасяващо...
08:02 05.02.2026
48 Възмутен
До коментар #44 от "Морския":"Путин реагира и Янукович естествено не подписа"
До кога ще се мъчите да правите пропаганда с плоски лъжи. Проблема беше не ЕС а НАТО а те обвързаха влизането в ЕС със влизане в НАТО също като при нас. И сега Путин няма нищо против Украйна да е в ЕС но никой даже и господарите ти няма да допуснат враговете им да си разположат ракети на 600 км от столицата си.
Обаче вие трябва да лъжете и да казвате на черното бяло:
"Украинският народ не одобри това и в последствие стана Майдана"
Да бе и съвсем случайно там се оказаха снайперисти които стреляха и по двете страни пък Виктория Нюланд съвсем случайно каза че те са дали 5 милиарда за да го организират.
Ако не лъжете няма ли да има за баничка
Коментиран от #56, #59
08:07 05.02.2026
49 А къде е пушечното месо...идва последния
Е да де ама пушечното месо на х0х0лите где е??!! ....
7 мобилизации направиха укрите, прибраха старци, младежи... сега мобилизират и жени и затворници, а и в момента казват, че са им нужни нови 500,000... Наемници от 72 държави служат в армията на Украйна в момента.
къде отиде тоя народ????
Никъде не прочетох и не чух, както правят рашките ... родолюбци укри да се събират доброволно в Бг и Европа в клетата чужбина, а и в самата Укрия и да отиват на фронта ей така за идеята да защитават родину...
На всякъде се пише, че масово бягат от държавата, а и от фронта, по и над 10,000 еврака на каналджии броят... по границата ги стрелят кат зайци.... донаборници се събират насила по улици, гари, пазари, гори и паланки и се пращат на фронта от където пък бягат при руснаците или при такива опити са убити от спец отряди на Азов....
Коментиран от #52, #55, #60, #63
08:08 05.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Проверено
Щеше ли да се воюва, ако Зеленски беше се изказал против:
Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиране на Майдана
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна преди 24.02.2022
Предлагане достъп на английски военни 24.02.2022
08:09 05.02.2026
52 Ей Лешпер
До коментар #49 от "А къде е пушечното месо...идва последния":Ходят за пари и попри уда ,защото са бедни.Ходят за обещаната заплата от 2 хил.долата.Бедни като мишки.Гледай руски канали с интервюта по провинцията какви смеш и заплати взимат и тогава ще разбереш защо ходят.
Коментиран от #58
08:11 05.02.2026
53 аz CВО Победа 80
Руските власти започнаха разширяване и обновяване на крематориума в Санкт Петербург.Скеф модернизацията той ще стане най-големият в Европа.
Капацитет:В новият корпус ще бъдат инсталирани шест допълнителни чешки пещи Таbo,с което общият им брой ще нарасне до дванадесет.След модернизацията крематориумът ще може да извършва до 240 кремации дневно.
Оборудване: Предвижда се също закупуване на два кремулатора- машини,превръщащи останките във финна пепел🤣🤣🤣
Коментиран от #65
08:11 05.02.2026
55 къде е редовната руска армия от 350 х.?
До коментар #49 от "А къде е пушечното месо...идва последния":Ами при Кобзон разбира се още от 2022 година.
Коментиран от #62
08:14 05.02.2026
56 Тогава кажи нещо
До коментар #48 от "Възмутен":За Финландия ,нов член на НАТО с 1200 км обща граница.Не си познал Русия иска да е обградена с буферни подчинени държави в случай на конфликт те да ядат дървото.А ако беше превзел Украйна щеше ли да сложи ракети там да е няма кой фа му позволи.Анадъмо Глу пи сла ве
Коментиран от #67, #100
08:15 05.02.2026
57 Омазана ватенка
Коментиран от #61
08:16 05.02.2026
58 Украинец
До коментар #52 от "Ей Лешпер":Ама не ги ловят по улиците и да ги натикват като добитък в бусовете и после да ги водят "безследно изчезнали".
Правиш ли разлика
08:17 05.02.2026
61 Зевзек
До коментар #57 от "Омазана ватенка":Те не се занимават с фотошоп като зеления наркоман.
08:18 05.02.2026
62 мдаааа дааа
До коментар #55 от "къде е редовната руска армия от 350 х.?":Ти явно НЕ СИ УМЕН, знаеш си... нали!!!
08:18 05.02.2026
63 гру гайтанджиева
До коментар #49 от "А къде е пушечното месо...идва последния":Това са руски фейкове колега.
08:19 05.02.2026
64 Никой
Много неща се случват и - подкретата на Съюзниците е неоценима.
Руснаците са победили Наполеон.
08:20 05.02.2026
67 Възмутен
До коментар #56 от "Тогава кажи нещо":Ами вземи разгледай картата и виж на колко километра е Финландия от Москва.
Защо ли всички козячета са получили амнезия за какво беше "карибската криза"
Или всичко знаят ама трябва някак да го извъртят с лъжи и казване на черното бяло за да очернят Русия
Коментиран от #69
08:23 05.02.2026
68 Учуден
Коментиран от #73, #74
08:23 05.02.2026
71 То па в Украйна
До коментар #29 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":украинците много щастливи се събуждат, че са се родили украинци.
08:27 05.02.2026
72 Ъъъъъъ
Хахахаха.... 🤣
Коментиран от #85
08:28 05.02.2026
76 Анонимен
До коментар #73 от "Учуден":Имаш ли какво да ядеш?
В смисъл храниш ли се редовно?
08:30 05.02.2026
77 Колективен руски крепостен
До коментар #41 от "А западът":А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея
Коментиран от #82
08:31 05.02.2026
81 Тогава кажи нещо
08:34 05.02.2026
82 Читател
До коментар #77 от "Колективен руски крепостен":Мозъчето не може ли да роди нещо по-умно. Или двете мозъчни клетки стигат само за копи-пейст.
08:35 05.02.2026
83 Мишел
В Русия не са ужасени, защото такива загуби няма.
08:35 05.02.2026
84 Малиййй... родолюбци
Това заяви новият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров пред парламента на страната, съобщава АП.
08:37 05.02.2026
85 а ма..
До коментар #72 от "Ъъъъъъ":А пък урсулците умирают от смех че бгбандерците с кеф кушать жлътото във weцето на пеефтьски0
08:37 05.02.2026
87 Добро утро!
Коментиран от #89, #91, #92, #102
08:38 05.02.2026
88 Не си направих труда да
08:40 05.02.2026
89 Дубрутру
До коментар #87 от "Добро утро!":Отдавана си на другия бряг май. У лево.
08:44 05.02.2026
90 болгарин..
08:45 05.02.2026
92 А Где
До коментар #87 от "Добро утро!":"силното и сплотено" НАТО, А Где Гренландия
08:46 05.02.2026
93 Олга
Коментиран от #105
08:46 05.02.2026
95 Георгиев
08:48 05.02.2026
96 Симеон
08:57 05.02.2026
97 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #94 от "Учеден":Свиквай После ще ти влиза по-мазничко.
08:57 05.02.2026
98 Сега ви са любимци
09:00 05.02.2026
99 павела митова
09:13 05.02.2026
100 Ами иска.
До коментар #56 от "Тогава кажи нещо":След ВСВ ние от източния блок бяхме тия буферни държави.
Всички големи инвазии са започвали от западна посока.
АКо Украйна е в НАТО, в Харков, руски гра, ще има ракети насочени срещу Москва, която е на едни 300 километра.
Я се запитай какво би станало ако руснаците сложат ракети до Америка.
Вааахти и марулите сте.
Коментиран от #103, #112
09:15 05.02.2026
102 Копейка
До коментар #87 от "Добро утро!":За левъ ша се беся!
09:17 05.02.2026
103 Тръмп
До коментар #100 от "Ами иска.":Дали?
09:17 05.02.2026
104 Всъщност Русия
До коментар #44 от "Морския":предложи много по-добри условия на Украйна за бизнес и търговия.
Договорките с ЕС включваха много ограничения, главно върху селскостопанската продукция.
Само че ти и ония с теннджерите на главите това не г знаете.
Разбира се и милиардите на Америка за подпомагане на демокрацията помогнхаха.
Както и курабийките.
Коментиран от #108, #109
09:18 05.02.2026
105 Олга в вземи
До коментар #93 от "Олга":Заедно с другите 80 хил руснаци се оми тай те от тук.На държавните лъжи ли трябва да се вярва.Та нали самия Гиркин разказа ,че за първоначалната окупация на Донецк и Луганск са учадтвали 9 батальонно тактически групи.Не рускоговорящите а руската армия окупира Донецк и Луганск ,а после и едни зелени човечета Крим.Я не ми ръси ов чи мисли тук ,ами стягай куфара.
09:20 05.02.2026
106 Още един русофилски сбърканяк
До коментар #11 от "Защо се води и каква е причината":А Финландия и Швеция къде влезнаха?
09:20 05.02.2026
107 Българин
Това искат и всички нормални българи!
Коментиран от #110
09:22 05.02.2026
108 Само че
До коментар #104 от "Всъщност Русия":Никой не иска Руский мир.Искат в Европа и заедно с Европа.Ти кое не си разбрал никой съсед на Русия не ги обича даже Беларус.
09:22 05.02.2026
109 койдазнай
До коментар #104 от "Всъщност Русия":А украинците имат ли право да изборат, или щом от Москва са "предложили много по-добри условия", то са длъжни да ги приемат?!?
09:23 05.02.2026
110 Объркал си
До коментар #107 от "Българин":Автобуса Нарни не нормални може,такива като теб.
09:23 05.02.2026
112 Абе Утеп ляк
До коментар #100 от "Ами иска.":Финландия граничи с Русия и влезе в НАТО точно заради войната и.Кое ме си раьбрал ти бе Смех
09:26 05.02.2026
113 Тодоров
Коментиран от #115
09:26 05.02.2026
115 Да те питам
До коментар #113 от "Тодоров":Ти кога гледа сводки от фринта.Руски знаеш ли.Гледаш ли руската тактика с месни щурмове..Украински дронове избиват всичко с нула укр.зсгуби.Дамо за Покровск и Мирноград са дали фирс 100 хил ватенки.Гледай руските военкори те какво разправят ами по наши сметки между 900 и 1,2 милиона са ни загубите.Руснаци казват .Ти ако ми четеш само тък изобщо не се обаждай .Невеж си.
Коментиран от #117, #118, #123
09:30 05.02.2026
116 читател
С две думи - DW
09:34 05.02.2026
117 Копейките освен че са предатели
До коментар #115 от "Да те питам":Са и функционално неграмотни.
09:43 05.02.2026
118 Мишел
До коментар #115 от "Да те питам":Фантазираш. В тази война няма руски месни щурмове, защото руската армия има пълно количествено и качествено превъзходство при всички видове оръжия и го използва, за да постигне победата. И при украинската армия няма, но там има забрана да отстъпват,което означава да се бият до смърт.
Затова при размяната на тела на убити на фронта се заменят 1000 украински за 38 руски.
Коментиран от #120
09:45 05.02.2026
119 Русия
09:45 05.02.2026
120 Билд
До коментар #118 от "Мишел":36 руски генерала станаха на тор.
09:49 05.02.2026
121 Опорка
Екипажът на заловения от американците танкер „Маринера“ включваше двама руски и 16 украински моряци. Шотландските власти вече освободиха всички тях, давайки им правото да изберат дестинацията си. Двамата руснаци отдавна се прибраха, но нито един украински моряк не е поискал да се върне в Украйна.
09:50 05.02.2026
123 Тодоров
До коментар #115 от "Да те питам":Роман Гончаренко - украински журналист и сътрудник на DW. Лев Гудков и "Левада" от 2018 г. са обявени за "чуждестранен агент" по руското законодателство, много преди СВО. Нещо неясно - защо трябва да им вярвам. Украинска пропаганда за невежи мозъци като твоя (както казваш).
09:52 05.02.2026
124 Боби
До коментар #3 от "Уса":Ти не говори за САЩ, индиецо.
09:59 05.02.2026
125 Антитерорист
До коментар #12 от "Хаха":Всички руски агенти в пандиза.
Преди комунистическото робство е имало такъв закон - ЗЗД - Закон за Защита на Държавата.
10:00 05.02.2026
126 Ха ха ха ха
До коментар #8 от "Гост":А не бе? Целогодишната мобилизация, каято подписа Путин какво е?
Коментиран от #128
10:01 05.02.2026
127 Олга
10:05 05.02.2026
128 Гост
До коментар #126 от "Ха ха ха ха":До момента в Русия се проведе за 4 години 1 /една/ мобилизация на 300 хил. човека. Всички останали на фронта са редовна войска и доброволци по договор!
Откъде ги изсмукваш тези глупости, не знам... А от незалежнная който мъж можа, изчезна в чужбина или се покри по села и паланки! Доброволци и редовни отдавна са на фронта или фира! Изключение правят връзкарите от ТКЦ и полицията, които тъпчат "доброволци" по жипките...
Коментиран от #130
10:28 05.02.2026
129 ха ха ха
До коментар #1 от "Щом":Е чети тогава РИА новости и ТАСС ха ха ха
12:50 05.02.2026
130 фактите
До коментар #128 от "Гост":Първо,че Русия няма професионална армия ,а се води полупрофесионална с наборници за по 2 години.И второ "редовната" армия на Русия беше избита до крак още в началото на войната като кацането им на летището с опит да го превземат даде началото на края им.
12:52 05.02.2026
131 Лил
12:53 05.02.2026
132 не може да бъде
13:28 05.02.2026