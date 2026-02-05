"Хората в Русия не искат да знаят какво се случва в Украйна"

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Войната на Русия против Украйна продължава вече почти четири години. На Запад военни и политици са ужасени от мащабите на руските загуби – над един милион убити и ранени. А как реагира руското общество?

Лев Гудков: То не може да отговори на този въпрос, защото темата е пълно табу. Всяко споменаване на руските загуби и разговорите за това носят след себе си глоби или преследване. Затова хората предполагат, че жертвите са много. Но никой не знае колко точно. Макар да идват ковчези, те пристигат основно в провинцията и това засяга отделни семейства и не става колективна тема за обсъждане.

А как усещат руснаците икономическите последствия от тези четири години война – повишението на ДДС, инфлацията? Това не води ли до промяна в отношението към войната?

Лев Гудков: Косвено – да. Но връзката между ръста на цените, инфлацията и разбирането на нарастващите проблеми във военната сфера и военните разходи е скъсана. Хората се интересуват на първо място от ръста на цените и от произтичащия от него спад в жизненото равнище. Сред основните им проблеми войната е на второ или на трето място.

Безпокойство и страх, но и агресия спрямо Украйна

През 2025 година Украйна все по-често обстрелваше в отговор на руските атаки територията на Русия – нефтопреработвателните заводи, но не само. Какви са реакциите?

Лев Гудков: Това предизвиква известна тревожност като цяло и страх в тези региони, в които се извършват атаките. Там ситуацията е друга. От една страна, това предизвиква голямо безпокойство, страх, тревога и обвинения към властите, че не правят нищо за гарантиране на сигурността на населението. От друга, това предизвиква ръст на агресията по отношение на украинската страна.

Допитване на центъра "Левада" от януари показа, че 76 процента от руснаците поддържат действията на руската армия в Украйна. Но пък над 60 процента се обявяват за мирни преговори. Това не е ли противоречие?

Лев Гудков: Да, разбира се. В продължение на четири години поддръжката и одобрението за военните действия остават на едно и също ниво – 70-75 процента. Почти не се променя и рейтингът на Путин. А същевременно 66 на сто, по последни данни, биха искали войната да свърши. Хората са уморени от войната, но не виждат как може да приключи това.

Какво значи "уморени"? В какво се изразява?

Лев Гудков: Това е психологическа умора, причинена от страха от мобилизацията, от пренасяне на военните действия, разширяване на конфликта, включване на западните страни. Второто са социалните последствия, т.е. съкращаването на социалните разходи, влошаването на ситуацията в медицината, повишаването на данъците. Това е морален дискомфорт – не е точно чувство на вина, но на дискомфорт от това, че хора умират, че има разрушения. Войната е загубила смисъл.

Знаят ли в Русия за това, което се случва в Украйна в резултат на руските обстрели? Особено сега, когато в Киве стотици хиляди, ако не и милиони мръзнат.

Лев Гудков: Не, не знаят. Бих казал също, че не искат да знаят, понеже това е неприятно. Това са неприятни неща, които пораждат необходимостта да си отговориш на същите въпроси - защо се води тази война, каква е степента на отговорност на всеки човек за нея. Тази проблематика се изтласква от съзнанието.

Руснаците ще подкрепят Путин и в близките две години

Казвате, че за четири години отношението към войната практически не се е променило. Дали одобрението на военните действия и нивото на поддръжка за Путин означават, че Русия може да продължава тази война още четири години и отношението пак няма да се промени?

Лев Гудков: За четири години не мога да кажа, но в близките две години – да, Путин може да продължава тази война. Той разполага с достатъчно ресурси. Социалните протести са на най-ниското си равнище за цялото наблюдавано време. Хората са изгубили разбирането си за това колко време ще продължава войната. Ако през 2022 година те вярваха, че става дума за блицкриг, днес мнозинството не знае и не е способно да отговори на въпроса колко ще продължава това – година, две или повече. Това означава, че те просто са некомпетентни в този смисъл и нямат възможности за влияние. Това е израз на тяхната собствена безпомощност.

Социолозите в Украйна постоянно питат гражданите на какви отстъпки са готови в името на приключването на войната. Задавате ли такъв въпрос и в Русия?

Лев Гудков: Да, но абсолютното мнозинство споделя същата позиция като Путин – никакви отстъпки на Украйна, принуждаване на Украйна към капитулация, запазване на окупираните територии за Русия, включително Крим, Донбас и т.н.

*Лев Гудков е заместник-директор на московския център "Левада" и негов научен ръководител. Преди броени дни "Левада" публикува резултатите от допитване за настроенията сред руснаците сед 4 години война.

Автор: Роман Гончаренко