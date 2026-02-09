"Длъжни ли са държавите от ЕС да се защитават взаимно?"

Европа е принудена да преосмисли отбранителната си стратегия - най-вече заради американския президент Доналд Тръмп, който говори за “притежаване” на Гренландия, налага наказателни мита и стряска европейските си партньори с редица радикални идеи. В последно време големият въпрос в Брюксел гласи: ще спази ли САЩ ангажимента си по член 5 от договора на НАТО, който казва, че нападение срещу една от държавите на Алианса се счита за нападение срещу всички останали, което ги задължава да я защитят.
Дали това ще стане засега няма как да се разбере, но Европейският съюз всъщност има подобна клауза - член 42.7, който задължава държавите членки да предоставят помощ “с всички средства, с които разполагат”, ако друга държава от ЕС бъде нападната. Какво точно представлява тази клауза за обща отбрана и ще я спазят ли членовете на Европейския съюз, ако тя се задейства?
Какво съдържа член 42.7 от Договора за ЕС и по какво се различава от член 5 в договора за НАТО
Юрай Майчин, анализатор по въпросите на отбраната и сигурността от Центъра за европейска политика в Брюксел казва пред ДВ, че основната разлика между клаузите за взаимна отбрана на ЕС и НАТО се състои в начина, по който се оказва подкрепата. Докато разпоредбата на ЕС се основава предимно на двустранна помощ между държавите членки, клаузата за колективна отбрана на НАТО отразява по-широкия принцип „един за всички, всички за един“, обяснява той.
Бившият германски депутат от ГСДП и експерт по въпросите на отбраната Кристиан Клинк казва, че смята член 42.7 от договорите на ЕС за по-убедителен от член 5 на НАТО – поне на хартия. Така изискването за оказване на помощ и подкрепа „с всички средства, с които разполагат“, може да се тълкува широко - тоест „до предела на възможностите“, обяснява той. Докато формулировката на член 5 дава на страните от НАТО по-голяма свобода за национална преценка, позволявайки на всяка държава да предприеме „онези действия, които смята за необходими, включително използването на въоръжена сила“.
И двамата експерти подчертават, че помощта според член 42.7 не се ограничава до военна, а може да включва още хуманитарна помощ, финансова подкрепа, както и дипломация. Това може да бъде особено актуално за членове на ЕС като Австрия, Кипър, Ирландия и Малта, които традиционно избягват участие във формални военни съюзи.
Активирана ли е преди някоя от тези клаузи
Член 5 от Договора на НАТО е активиран веднъж досега - след терористичните нападения в САЩ на 11 септември 2001 година. Тогава други държави от Алианса патрулираха в американското въздушно пространство, а общо 830 военни от 13 държави на НАТО се включиха в тази мисия.
По подобен начин е бил активиран веднъж и член 42.7 от Договора за ЕС - в отговор на терористична атака. През 2015 г. т.нар. “Ислямска държава” извърши терористични атентати в Париж. Тогава Германия и други членки на ЕС подкрепиха френските военни. По този член бяха изпратени и допълнителни германски войски в Ирак, за да обучават кюрдски военни. Експертите обаче обръща внимание на факта, че и в двата случая тези отбранителни клаузи са влезли в сила при обстоятелства, за които не са били замислени. Защото макар Франция да стана жертва на много голяма терористична атака през 2015, тя не е била нападната от друга държава.
Взаимна защита на държавите от ЕС?
След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна много държави от ЕС започнаха да увеличават разходите си за отбрана и да полагат усилия за по-доброто интегриране на военните си системи. Кристиан Клинк казва, че предстои още много работа, за да стане Европа по-способна да се защитава сама, но свършеното досега е реален напредък.
В същото време обаче генералният секретар на НАТО Марк Рюте наскоро заяви: „Ако някой мисли, че Европа може да се защитава сама без САЩ, нека продължава да си мечтае“. Политологът Юрай Майчин донякъде споделя това мнение. „Когато говорим за способността на Европа да се защитава без Съединените щати, не трябва да мислим само за опасността от мащабно нападение като това в Украйна. Русия използва и други средства - тя иска да разруши НАТО политически, да покаже, че член 5 е безполезен, а Алиансът е слаб. Затова смятам, че има достатъчно дилеми, пред които Русия ще ни постави“, казва експертът.
Автор: Мелиса Ескария Пара
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
А големите биткаджи, ще бъдат унищожени. Русия го показа нагледно!
Коментиран от #6, #15, #51
12:26 09.02.2026
2 az СВО Победа 80
"Най-силният военен съюз в историята на света"!
Нали така гласеше пропагандата???
🤣🤣🤣
Коментиран от #52
12:26 09.02.2026
3 Дрън
12:27 09.02.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:27 09.02.2026
5 604
12:28 09.02.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Българин":кога Раша е нападала по-силен , копей издухан/?
Коментиран от #8, #10, #11, #46
12:29 09.02.2026
7 Руски колхозник
Коментиран от #53
12:29 09.02.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ТЕ и по-слабите уж , според нея , я попиляват
Коментиран от #44
12:30 09.02.2026
9 Един
Коментиран от #23, #54
12:30 09.02.2026
10 Маце
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Оспамила си пак цялата статия,ма.
12:31 09.02.2026
11 честен ционист
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не е от значение кой кого напада пръв, а кой си събира накрая зъбите.
Коментиран от #14
12:32 09.02.2026
12 хехе
12:33 09.02.2026
13 НАТЮ
Коментиран от #17, #55
12:34 09.02.2026
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "честен ционист":питай ген .Колев кой си събра зъбите , ако се срещнете де , щот едва ли ще сте на 1 място
Коментиран от #22, #47
12:35 09.02.2026
15 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Българин":Русия показа нагледно как унищожи сама себе си и народа си.
12:35 09.02.2026
16 ТАГАРЕВ ПРЕДАДЕ БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #34
12:36 09.02.2026
17 честен ционист
До коментар #13 от "НАТЮ":НАТО се разпадна още 1991г, но се поддържаше умишлено на фотосинтеза от САЩ като едно плашило за руснаците, които днес са вече готови да заменят янките в хрантутенето на Европа. Въпросът е, вие готовили сте за "Руccкого мира"?
12:38 09.02.2026
18 Баш Българин
12:38 09.02.2026
19 Не са!
ЕС НЕ Е!
12:39 09.02.2026
20 Тия съвсем
12:40 09.02.2026
21 604
12:40 09.02.2026
22 оня с коня
До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ееех котьо,котьо 🐱 къде ви копат в Максуда такива интеуегентни ,като изключим смачканите дебеуи уши и лошият ,тъпо гледащ и плашеш гаргите поглед ,май всичко останало ти е наред .
12:41 09.02.2026
23 Абе урсулата
До коментар #9 от "Един":се опитва да направи от ЕС нейна, лична империя! Абсолютна монархия!
Не е избирана от народа и Мъск й го каза. НО, тази се напъва да стане диктаторка! За сега й се получава!
Коментиран от #37
12:42 09.02.2026
24 Подправения кантар
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
12:43 09.02.2026
25 Подправения кантар
Фидел Кастро 1992 г.
12:43 09.02.2026
26 Подправения кантар
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
12:44 09.02.2026
27 Подправения кантар
Коментиран от #58, #67
12:44 09.02.2026
28 истината
Коментиран от #40, #48
12:44 09.02.2026
29 Пари
12:46 09.02.2026
30 А ГДЕ
Коментиран от #60, #64
12:46 09.02.2026
31 Демек
12:48 09.02.2026
32 средния
12:48 09.02.2026
33 000
12:48 09.02.2026
34 Тая е ясна
До коментар #16 от "ТАГАРЕВ ПРЕДАДЕ БЪЛГАРИЯ":С презервативи
12:49 09.02.2026
35 Баце ЕООД
После нато напада Русия, вече ефективно ти казва "дай квото имаш на Украйна"
Трето, нато губи в украйна
Четвърто и пето "оправяй се сам, ние не сме ти длъжни"
Либерал-демокрация
Коментиран от #62
12:49 09.02.2026
36 Псевдо
За всичко се намира обяснение.
12:49 09.02.2026
37 Не е това причината
До коментар #23 от "Абе урсулата":Урсула скоро се пенсионира. Вероятно следващата ще е Калас.
12:50 09.02.2026
38 стоян георгиев
Иначе евро педофилските лидери си се защитават!
Педофил око на педофил не вади!
12:50 09.02.2026
39 Полковник Стрелков.
12:50 09.02.2026
40 татунчо 🍌
До коментар #28 от "истината":За още по-голямо съжаление , че има неУмни , които си мислят , че са умни ...
12:50 09.02.2026
41 Отец Дионисий
12:53 09.02.2026
42 Корупцията
Преживните ще бъдат доени от люлка до гроб.
12:53 09.02.2026
43 Зевзек
Е как бе аз бях жив свидетел как държавите от ЕС изпратиха един "огромен" автобус с войници в Гренландия и след 3 дни ги прибраха и Шолц излезе и каза че обединена Европа успешно е защитила "Гренландия от руската агресия с помощта на САЩ" и вече "Гренландия е на всички от НАТО".
Те държавите от ЕС са длъжни ама наведените евролиберали явно са длъжни единствено да се подмазват на господарите си.
12:54 09.02.2026
44 Абе,
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":М.А.Ц.Е. ,виж колко декара е вече военното гробище в Киев... Извади кратуната от тавата с фалшивото брашно...
Коментиран от #49
12:57 09.02.2026
45 Англичаните
12:57 09.02.2026
46 ОНЗИ
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Котьо я внимавай с изразите ,да не мина с бррррснача през Максуда и от дебеуите ти уши гердан да си направя !
12:59 09.02.2026
47 Зевзек
До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":"питай ген .Колев кой си събра зъбите"
Ами като гледам ние си събираме зъбите защото ние губим територии при "великата победа" на ген. Колев. Колкото пъти "победим" все територии губим. Нещо както сега укрите "побеждават".
12:59 09.02.2026
48 Козяче
До коментар #28 от "истината":"Руснаците никога не са могли да съжителстват в мир и спокойствие с нито един съседски народ"
Обаче ако не е съседски може да си ги нападаш нали - Макар че Куба се води съсед ама то на господарите няма да им придиряме че без тях трябва да ровим по кофите.
13:04 09.02.2026
49 Читател
До коментар #44 от "Абе,":Не виждаш ли е че целта на нашите козячета е да са първи след всяка статия и да си нашляпат опорките и после изчезват без да отговарят. Повечето случаи е копи-пейст от флашката даже и да няма нищо общо със статията.
13:07 09.02.2026
50 стоян георгиев
13:15 09.02.2026
51 Ха ха ха ха
До коментар #1 от "Българин":Не ясно какво сме подчинявали.Колко години изкара във втри клас?
13:59 09.02.2026
52 Пръдльо
До коментар #2 от "az СВО Победа 80":рубладжийски,кажи кой е по силния?
14:00 09.02.2026
53 Блтен пръдляк
До коментар #7 от "Руски колхозник":Чий го дириш тук,изчезвай в "рая"
14:02 09.02.2026
54 Сельооо
До коментар #9 от "Един":Ти по принцип какво четеш? Чети само руски вестници.да се чувстваш щастлив............хи хи хи хи хи хи........
Коментиран от #57
14:07 09.02.2026
55 Дааааааааа
До коментар #13 от "НАТЮ":Само в сънищата и мечтите ти!Копея се надява НАТО да се разпадне,да дойде Русия и той да стане шеф.Може и да се случи,но в другия ти живот!
14:11 09.02.2026
56 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Коментиран от #61, #68
14:59 09.02.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Това е безспорен
До коментар #27 от "Подправения кантар":Факт
16:53 09.02.2026
59 Титаний
Спасителни пояси НЯМА
Спасителни лодки НЯМА
Спасяваййййте се по единичноооооооооооо
Коментиран от #65
16:59 09.02.2026
60 каКая
До коментар #30 от "А ГДЕ":Кая ???!
16:59 09.02.2026
61 Ехееее
До коментар #56 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Това което има Европа като достижения и пари,вие и след 20 години няма да го имате! Цяла свят знае защо ,само ти не го знаеш! България е избрала своята посока НЯМА НИКАКВО НАМЕРЕНИЕ ДА Я ПРОМЕНЯ!
17:58 09.02.2026
62 А бре
До коментар #35 от "Баце ЕООД":Бацковото,НАТОВСКИ КРАК НИКОГА НЕ Е СТЪПВАЛ В УКРАЙНА БРЕ? Докога ще бълнуваш едни и същи кремълски опорки. Нека ти изпратят нови,с тези ставаш за посмешище!
18:07 09.02.2026
63 Сельооо
До коментар #57 от "Един":Изобщо не личи!
18:08 09.02.2026
64 Сульо красний
До коментар #30 от "А ГДЕ":Кая Калас е на мястото си,ти знаеш ли къде си?
18:10 09.02.2026
65 Пръдльооо
До коментар #59 от "Титаний":От какво да се спасявам,че не се сещам?
18:12 09.02.2026
66 Друг
До коментар #57 от "Един":Внимавай с езика да не замиришеш на тоалетна
18:14 09.02.2026
67 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #27 от "Подправения кантар":Демилитаризация на укри била продължавала??????? Логистичен хангар на руската армия: жигули, Нива, мотори и коне ИМА ВИДЕО!
18:18 09.02.2026
68 Простотията
До коментар #56 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":е присъща на тази с блатни корени.
18:21 09.02.2026