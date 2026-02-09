Новини
Длъжни ли са държавите от ЕС да се защитават взаимно?
  Тема: Украйна

Длъжни ли са държавите от ЕС да се защитават взаимно?

9 Февруари, 2026 12:24

Готови ли са те реално да спазят това обещание в случай на нападение отвън?

Длъжни ли са държавите от ЕС да се защитават взаимно? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Европа е принудена да преосмисли отбранителната си стратегия - най-вече заради американския президент Доналд Тръмп, който говори за “притежаване” на Гренландия, налага наказателни мита и стряска европейските си партньори с редица радикални идеи. В последно време големият въпрос в Брюксел гласи: ще спази ли САЩ ангажимента си по член 5 от договора на НАТО, който казва, че нападение срещу една от държавите на Алианса се счита за нападение срещу всички останали, което ги задължава да я защитят.

Дали това ще стане засега няма как да се разбере, но Европейският съюз всъщност има подобна клауза - член 42.7, който задължава държавите членки да предоставят помощ “с всички средства, с които разполагат”, ако друга държава от ЕС бъде нападната. Какво точно представлява тази клауза за обща отбрана и ще я спазят ли членовете на Европейския съюз, ако тя се задейства?

Още новини от Украйна

Какво съдържа член 42.7 от Договора за ЕС и по какво се различава от член 5 в договора за НАТО

Юрай Майчин, анализатор по въпросите на отбраната и сигурността от Центъра за европейска политика в Брюксел казва пред ДВ, че основната разлика между клаузите за взаимна отбрана на ЕС и НАТО се състои в начина, по който се оказва подкрепата. Докато разпоредбата на ЕС се основава предимно на двустранна помощ между държавите членки, клаузата за колективна отбрана на НАТО отразява по-широкия принцип „един за всички, всички за един“, обяснява той.

Бившият германски депутат от ГСДП и експерт по въпросите на отбраната Кристиан Клинк казва, че смята член 42.7 от договорите на ЕС за по-убедителен от член 5 на НАТО – поне на хартия. Така изискването за оказване на помощ и подкрепа „с всички средства, с които разполагат“, може да се тълкува широко - тоест „до предела на възможностите“, обяснява той. Докато формулировката на член 5 дава на страните от НАТО по-голяма свобода за национална преценка, позволявайки на всяка държава да предприеме „онези действия, които смята за необходими, включително използването на въоръжена сила“.

И двамата експерти подчертават, че помощта според член 42.7 не се ограничава до военна, а може да включва още хуманитарна помощ, финансова подкрепа, както и дипломация. Това може да бъде особено актуално за членове на ЕС като Австрия, Кипър, Ирландия и Малта, които традиционно избягват участие във формални военни съюзи.

Активирана ли е преди някоя от тези клаузи

Член 5 от Договора на НАТО е активиран веднъж досега - след терористичните нападения в САЩ на 11 септември 2001 година. Тогава други държави от Алианса патрулираха в американското въздушно пространство, а общо 830 военни от 13 държави на НАТО се включиха в тази мисия.

По подобен начин е бил активиран веднъж и член 42.7 от Договора за ЕС - в отговор на терористична атака. През 2015 г. т.нар. “Ислямска държава” извърши терористични атентати в Париж. Тогава Германия и други членки на ЕС подкрепиха френските военни. По този член бяха изпратени и допълнителни германски войски в Ирак, за да обучават кюрдски военни. Експертите обаче обръща внимание на факта, че и в двата случая тези отбранителни клаузи са влезли в сила при обстоятелства, за които не са били замислени. Защото макар Франция да стана жертва на много голяма терористична атака през 2015, тя не е била нападната от друга държава.

Взаимна защита на държавите от ЕС?

След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна много държави от ЕС започнаха да увеличават разходите си за отбрана и да полагат усилия за по-доброто интегриране на военните си системи. Кристиан Клинк казва, че предстои още много работа, за да стане Европа по-способна да се защитава сама, но свършеното досега е реален напредък.

В същото време обаче генералният секретар на НАТО Марк Рюте наскоро заяви: „Ако някой мисли, че Европа може да се защитава сама без САЩ, нека продължава да си мечтае“. Политологът Юрай Майчин донякъде споделя това мнение. „Когато говорим за способността на Европа да се защитава без Съединените щати, не трябва да мислим само за опасността от мащабно нападение като това в Украйна. Русия използва и други средства - тя иска да разруши НАТО политически, да покаже, че член 5 е безполезен, а Алиансът е слаб. Затова смятам, че има достатъчно дилеми, пред които Русия ще ни постави“, казва експертът.

Автор: Мелиса Ескария Пара


Оценка 2.8 от 11 гласа.
  • 1 Българин

    14 10 Отговор
    Българите винаги сме подчинявали пред по-силните и по-смелите и така сме оцелявали.
    А големите биткаджи, ще бъдат унищожени. Русия го показа нагледно!

    Коментиран от #6, #15, #51

    12:26 09.02.2026

  • 2 az СВО Победа 80

    23 3 Отговор
    Не, налк има НАТО!

    "Най-силният военен съюз в историята на света"!
    Нали така гласеше пропагандата???
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #52

    12:26 09.02.2026

  • 3 Дрън

    16 2 Отговор
    Дрън та пляс. Никой никому не е нужен.

    12:27 09.02.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 11 Отговор
    длъжни са , да!! ние ЕС ли сме или отворили някоя ЛАФКА? друг е въпроса , че се помогни сам , да ти помогне и господ! но в обозримо бъдеще не виждам някоя реална заплаха

    12:27 09.02.2026

  • 5 604

    9 2 Отговор
    Те ще воювът по между си....дойче злетътъ...нато е да ни пази да не се сбием не друго...и никой нъ никого не ще дъ помагъ...

    12:28 09.02.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 16 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    кога Раша е нападала по-силен , копей издухан/?

    Коментиран от #8, #10, #11, #46

    12:29 09.02.2026

  • 7 Руски колхозник

    9 2 Отговор
    ЕС е длъжен да си защитава гражданите и да зачита тяхното мнение...на всеки.Взимат ли се решения,които не зачитат права и свободи, пиши държава,алианс,съюз за о6речени.

    Коментиран от #53

    12:29 09.02.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 13 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ТЕ и по-слабите уж , според нея , я попиляват

    Коментиран от #44

    12:30 09.02.2026

  • 9 Един

    15 2 Отговор
    Аз до колкото помня ЕС е за свободен транзит на хора и стоки. Или може би ни подготвяте за някаква нова глупост, която е замислена? Мен малко ме притеснява като видя, че това е написано от DW.

    Коментиран от #23, #54

    12:30 09.02.2026

  • 10 Маце

    12 2 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Оспамила си пак цялата статия,ма.

    12:31 09.02.2026

  • 11 честен ционист

    11 4 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не е от значение кой кого напада пръв, а кой си събира накрая зъбите.

    Коментиран от #14

    12:32 09.02.2026

  • 12 хехе

    12 3 Отговор
    ЕС да се защитават от съюзника си САЩ егати майтапа.

    12:33 09.02.2026

  • 13 НАТЮ

    12 2 Отговор
    Разпадна ли се вече?

    Коментиран от #17, #55

    12:34 09.02.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 10 Отговор

    До коментар #11 от "честен ционист":

    питай ген .Колев кой си събра зъбите , ако се срещнете де , щот едва ли ще сте на 1 място

    Коментиран от #22, #47

    12:35 09.02.2026

  • 15 Град Козлодуй

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Русия показа нагледно как унищожи сама себе си и народа си.

    12:35 09.02.2026

  • 16 ТАГАРЕВ ПРЕДАДЕ БЪЛГАРИЯ

    12 4 Отговор
    Дето подари всичкото българско оръжие на Зеленски. Сега как ще се пазим.

    Коментиран от #34

    12:36 09.02.2026

  • 17 честен ционист

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "НАТЮ":

    НАТО се разпадна още 1991г, но се поддържаше умишлено на фотосинтеза от САЩ като едно плашило за руснаците, които днес са вече готови да заменят янките в хрантутенето на Европа. Въпросът е, вие готовили сте за "Руccкого мира"?

    12:38 09.02.2026

  • 18 Баш Българин

    7 0 Отговор
    Не го мисли Ойропеецо ,засега само полека лека те подгтвят за закони които ще дадат 100 % право без обсъждане я на такива кууухи уееейки като Урсула и Кая Маяби тем подобен оттт ...паддъккк да изпратят децата ти деиректно на фронта срещу Русия ,където моментално ще бъдат изпарени ,без никой да те пита теб или да се съобразява с националното ти законодателство .

    12:38 09.02.2026

  • 19 Не са!

    6 1 Отговор
    ЕС беше образуван, като чисто икономически съюз! Натото е военен!
    ЕС НЕ Е!

    12:39 09.02.2026

  • 20 Тия съвсем

    7 1 Отговор
    се побъркаха, кой ще напада Европа, че да се налага да се защитават ?

    12:40 09.02.2026

  • 21 604

    9 1 Отговор
    ЕС не е военен съюз ве рептили..люмпини!

    12:40 09.02.2026

  • 22 оня с коня

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ееех котьо,котьо 🐱 къде ви копат в Максуда такива интеуегентни ,като изключим смачканите дебеуи уши и лошият ,тъпо гледащ и плашеш гаргите поглед ,май всичко останало ти е наред .

    12:41 09.02.2026

  • 23 Абе урсулата

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Един":

    се опитва да направи от ЕС нейна, лична империя! Абсолютна монархия!
    Не е избирана от народа и Мъск й го каза. НО, тази се напъва да стане диктаторка! За сега й се получава!

    Коментиран от #37

    12:42 09.02.2026

  • 24 Подправения кантар

    4 1 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    12:43 09.02.2026

  • 25 Подправения кантар

    5 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:43 09.02.2026

  • 26 Подправения кантар

    4 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:44 09.02.2026

  • 27 Подправения кантар

    9 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #58, #67

    12:44 09.02.2026

  • 28 истината

    3 10 Отговор
    Руснаците никога не са могли да съжителстват в мир и спокойствие с нито един съседски народ, без значение дали той е в НАТО или не. Параноята че някой иска да им ограби нещо всъщност е само едно оправдание за агресивния им начин на съществуване. Те без враг просто не могат, за това винаги го търсят и го създават. Това е все едно да имаш някакъв побъркан съсед на който винаги нещо и някой му пречи. Има миролюбиви хора, но за съжаление има и руснаци.

    Коментиран от #40, #48

    12:44 09.02.2026

  • 29 Пари

    10 0 Отговор
    ще се горят и крадат. Голяма корупция като всичко друго в ЕС.

    12:46 09.02.2026

  • 30 А ГДЕ

    10 0 Отговор
    Кая Калас?

    Коментиран от #60, #64

    12:46 09.02.2026

  • 31 Демек

    8 0 Отговор
    Ако Франция нападне Италия, Германия ще защити Франция. Пък малобротания Мароко...уауууу. Урсула ще защити краденото през годините :)

    12:48 09.02.2026

  • 32 средния

    6 0 Отговор
    никой не е длъжен на лайненатаааа освен тиквата

    12:48 09.02.2026

  • 33 000

    7 1 Отговор
    Ес НИКОГА няма да сгане федерация? Невъзможно е, либерален измикяри.

    12:48 09.02.2026

  • 34 Тая е ясна

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "ТАГАРЕВ ПРЕДАДЕ БЪЛГАРИЯ":

    С презервативи

    12:49 09.02.2026

  • 35 Баце ЕООД

    9 1 Отговор
    Първо "нарежи си оръжието за да влезеш в нато"
    После нато напада Русия, вече ефективно ти казва "дай квото имаш на Украйна"
    Трето, нато губи в украйна
    Четвърто и пето "оправяй се сам, ние не сме ти длъжни"

    Либерал-демокрация

    Коментиран от #62

    12:49 09.02.2026

  • 36 Псевдо

    7 0 Отговор
    екология, Ковид глупости, после измислени "пазари " за уж енергия. Сега наред е краденето да продължи с въоръжение - железа, които ще ръждясат непотребни след 10 години.
    За всичко се намира обяснение.

    12:49 09.02.2026

  • 37 Не е това причината

    10 0 Отговор

    До коментар #23 от "Абе урсулата":

    Урсула скоро се пенсионира. Вероятно следващата ще е Калас.

    12:50 09.02.2026

  • 38 стоян георгиев

    8 0 Отговор
    Само на думи 😂

    Иначе евро педофилските лидери си се защитават!

    Педофил око на педофил не вади!

    12:50 09.02.2026

  • 39 Полковник Стрелков.

    8 0 Отговор
    ЕС как ще се защити няма армия 27държави само консумират от външния пазар от които стоки 90% са вредни и безполезни.Глобализацион значи балон произлиза от глобо и Глобото винаги се спуква.

    12:50 09.02.2026

  • 40 татунчо 🍌

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "истината":

    За още по-голямо съжаление , че има неУмни , които си мислят , че са умни ...

    12:50 09.02.2026

  • 41 Отец Дионисий

    9 0 Отговор
    Болгарино созная ся !Що мислиш ,че те поканиха в "Клуба на Богатите" може би да споделят с теб своята богата и вкусна трапеза (която се оказа ,че напоследък не е нито толкова богата нито вкусна и в менюто основно са застъпени брашна от червеи ,щурци и скалци) ?Болгарино ,колкото по бързо осъзнаеш ,че ти си подготвен да си менюто на масата (образно казано ) толкова шансовете ти за оцеляване като нация са по големи !

    12:53 09.02.2026

  • 42 Корупцията

    11 0 Отговор
    и краденето в ЕС нямат край. Откъде мислите, че са всички тези дългове за изплащане поколения напред. После ще вдигат данъците до небесата и ще обясняват, че "сигурността" до има цена.
    Преживните ще бъдат доени от люлка до гроб.

    12:53 09.02.2026

  • 43 Зевзек

    9 0 Отговор
    "Длъжни ли са държавите от ЕС да се защитават взаимно?"

    Е как бе аз бях жив свидетел как държавите от ЕС изпратиха един "огромен" автобус с войници в Гренландия и след 3 дни ги прибраха и Шолц излезе и каза че обединена Европа успешно е защитила "Гренландия от руската агресия с помощта на САЩ" и вече "Гренландия е на всички от НАТО".

    Те държавите от ЕС са длъжни ама наведените евролиберали явно са длъжни единствено да се подмазват на господарите си.

    12:54 09.02.2026

  • 44 Абе,

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    М.А.Ц.Е. ,виж колко декара е вече военното гробище в Киев... Извади кратуната от тавата с фалшивото брашно...

    Коментиран от #49

    12:57 09.02.2026

  • 45 Англичаните

    5 0 Отговор
    се усетиха и хитричко се измъкнаха от ЕС капана. Сега само подложки навиват пружините на евро лумпените и ги насърчават в глупостта им.

    12:57 09.02.2026

  • 46 ОНЗИ

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Котьо я внимавай с изразите ,да не мина с бррррснача през Максуда и от дебеуите ти уши гердан да си направя !

    12:59 09.02.2026

  • 47 Зевзек

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    "питай ген .Колев кой си събра зъбите"

    Ами като гледам ние си събираме зъбите защото ние губим територии при "великата победа" на ген. Колев. Колкото пъти "победим" все територии губим. Нещо както сега укрите "побеждават".

    12:59 09.02.2026

  • 48 Козяче

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "истината":

    "Руснаците никога не са могли да съжителстват в мир и спокойствие с нито един съседски народ"

    Обаче ако не е съседски може да си ги нападаш нали - Макар че Куба се води съсед ама то на господарите няма да им придиряме че без тях трябва да ровим по кофите.

    13:04 09.02.2026

  • 49 Читател

    6 0 Отговор

    До коментар #44 от "Абе,":

    Не виждаш ли е че целта на нашите козячета е да са първи след всяка статия и да си нашляпат опорките и после изчезват без да отговарят. Повечето случаи е копи-пейст от флашката даже и да няма нищо общо със статията.

    13:07 09.02.2026

  • 50 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    абе този Юрай Майчин ,що не ходи например на м@й... кассии у .....катаа ?

    13:15 09.02.2026

  • 51 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Не ясно какво сме подчинявали.Колко години изкара във втри клас?

    13:59 09.02.2026

  • 52 Пръдльо

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "az СВО Победа 80":

    рубладжийски,кажи кой е по силния?

    14:00 09.02.2026

  • 53 Блтен пръдляк

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Руски колхозник":

    Чий го дириш тук,изчезвай в "рая"

    14:02 09.02.2026

  • 54 Сельооо

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Един":

    Ти по принцип какво четеш? Чети само руски вестници.да се чувстваш щастлив............хи хи хи хи хи хи........

    Коментиран от #57

    14:07 09.02.2026

  • 55 Дааааааааа

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "НАТЮ":

    Само в сънищата и мечтите ти!Копея се надява НАТО да се разпадне,да дойде Русия и той да стане шеф.Може и да се случи,но в другия ти живот!

    14:11 09.02.2026

  • 56 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Европа може да се защити, ако Китай и продаде военна техника, но затова са нужни пари с покритие от стоки и услуги, а не шарени хартийки. Европа нищо не произвежда, а само лепи европейски етикети на китайските стоки. Дори германските автомобили са сглобени от китайски компоненти.

    Коментиран от #61, #68

    14:59 09.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Това е безспорен

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Подправения кантар":

    Факт

    16:53 09.02.2026

  • 59 Титаний

    1 1 Отговор
    Хи хи хи
    Спасителни пояси НЯМА
    Спасителни лодки НЯМА

    Спасяваййййте се по единичноооооооооооо

    Коментиран от #65

    16:59 09.02.2026

  • 60 каКая

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "А ГДЕ":

    Кая ???!

    16:59 09.02.2026

  • 61 Ехееее

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Това което има Европа като достижения и пари,вие и след 20 години няма да го имате! Цяла свят знае защо ,само ти не го знаеш! България е избрала своята посока НЯМА НИКАКВО НАМЕРЕНИЕ ДА Я ПРОМЕНЯ!

    17:58 09.02.2026

  • 62 А бре

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Баце ЕООД":

    Бацковото,НАТОВСКИ КРАК НИКОГА НЕ Е СТЪПВАЛ В УКРАЙНА БРЕ? Докога ще бълнуваш едни и същи кремълски опорки. Нека ти изпратят нови,с тези ставаш за посмешище!

    18:07 09.02.2026

  • 63 Сельооо

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Един":

    Изобщо не личи!

    18:08 09.02.2026

  • 64 Сульо красний

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "А ГДЕ":

    Кая Калас е на мястото си,ти знаеш ли къде си?

    18:10 09.02.2026

  • 65 Пръдльооо

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Титаний":

    От какво да се спасявам,че не се сещам?

    18:12 09.02.2026

  • 66 Друг

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Един":

    Внимавай с езика да не замиришеш на тоалетна

    18:14 09.02.2026

  • 67 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Подправения кантар":

    Демилитаризация на укри била продължавала??????? Логистичен хангар на руската армия: жигули, Нива, мотори и коне ИМА ВИДЕО!

    18:18 09.02.2026

  • 68 Простотията

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    е присъща на тази с блатни корени.

    18:21 09.02.2026