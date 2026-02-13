Новини
Ключов коридор, преминаващ през България, беше включен в критичната инфраструктура на НАТО
  Тема: Украйна

Ключов коридор, преминаващ през България, беше включен в критичната инфраструктура на НАТО

13 Февруари, 2026 10:55

Коридор 8 бе официално включен в плановете и критичната инфраструктура на НАТО, заяви албанският министър на отбраната

Ключов коридор, преминаващ през България, беше включен в критичната инфраструктура на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Транспортният коридор 8 от Албания до Черно море беше включен официално в плановете и критичната инфраструктура на НАТО, написа в социалните мрежи албанският министър на отбраната Пиро Венгу след срещата на министрите на отбраната от НАТО в Брюксел вчера, предаде агенция АТА, съобщи БТА.

Министрите на отбраната от НАТО се срещнаха в белгийската столица, за да определят нови цели въз основа на реалистична оценка на настоящата обстановка в областта на сигурността, посочва АТА.

„На срещата на министрите на отбраната коридор 8 – от пристанищния комплекс Дуръс-Порто Романо до Черно море, беше включен официално в плановете и критичната инфраструктура на НАТО“, написа в социалните мрежи Пиро Венгу.

„Това е конкретно постижение, което поставя Албания в центъра на всички регионални планове в рамките на инфраструктурата, върху която Алианса ще се фокусира през следващите години“, допълни той.

Албания се присъедини към НАТО през 2009 г. заедно с Хърватия.

Премиерът Еди Рама също реагира на съобщението, като подчерта, че „коридор 8 е официално признат за коридор за сигурност за колективна отбрана“, добавяйки, че това „значително укрепва регионалната сигурност“, информира АТА. Икономически форум за Коридор 8 ще се проведе в албанската столица Тирана на 18 февруари, съобщи по-рано агенцията, като се позова на съобщение на Министерството за Европа и външните работи на Албания.

Като ключов компонент от Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) Коридор 8 свързва Албания, Република Северна Македония и България, като се простира и до Италия и Румъния, се посочва в съобщението на външното министерство.

Пиро Венгу отбеляза още, че срещата на министрите на отбраната на НАТО в Брюксел е предоставила възможност да се обсъди със съюзниците бъдещето на операциите на НАТО, в които участва Албания, по-специално мисията на КейФОР в Косово, където се оценява възможността за увеличаване на капацитета. Албания ще разшири участието си в мисията, включително чрез разполагане на въздушните си сили за първи път.

„В тясно сътрудничество със САЩ и американското европейско командване се извършват всички необходими прегледи за бъдещето на тази мисия, което предоставя отлична възможност на новоизбраното правителство на Косово да задълбочи сътрудничеството си с Алианса“, заяви Венгу, цитиран от АТА.

Той също така подчерта, че съюзниците от НАТО не само увеличават инвестициите в отбрана, но и преструктурират начина, по който отбранителната промишленост генерира допълнителен капацитет.

„Албания решително пое по този път, създавайки ежедневно нови капацитети, като бяха сключени няколко договора, а други са в процес на договаряне“, добави той.

Венгу заяви, че тези инициативи са били посрещнати с одобрение от всички съюзници в НАТО. Той отбеляза също, че заедно с турските си колеги и секретариата на НАТО в Брюксел Албания е започнала подготовката за срещата на върха в Тирана през 2027 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    Българският е включена в коридора на Тръмп от Ивицата Газа през Турция България, Сърбия, Унгария за Европа.

    10:57 13.02.2026

  • 2 Баш софиянец

    13 6 Отговор
    Ама разбира се - "отбранителният" съюз НАТО упорито ни тика къмнойна, както много други преди нас. Това е завидно положение, ние сме страхотен съюзник - много полезен заумиране. Честито!

    10:58 13.02.2026

  • 4 Просто човек

    8 1 Отговор
    Мястото на България е в европейската цивилизация!!!

    Коментиран от #13, #14

    11:11 13.02.2026

  • 5 дядото

    2 1 Отговор
    ма този коридор завършени ли е или ще бъде.

    11:12 13.02.2026

  • 6 Факти

    2 3 Отговор
    Много добра новина. Ключов коридор = НАТО активно ни пази = никой няма да посмее да ни тресне. Изобщо няма нужда да увеличаваме разходите за отбрана.

    Коментиран от #7

    11:14 13.02.2026

  • 7 Имаш

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    зловещо чувство за хумор.

    11:17 13.02.2026

  • 8 Ключов коридор, преминаващ през България

    1 1 Отговор
    сега от радост русофобите да излязат да друснат ганкиното
    че са уважени като стане патакламата

    11:20 13.02.2026

  • 9 Гай Турий

    2 1 Отговор
    НАТО са пълни въздухари. Тоя транспортен коридор е в пълна развала поне в България. Той е подхванат още при бай Ташо, когато бяхме противници с НАТО, а днес половината още не е планиран, другата половина 5 пъти е преасфалтиран и целият пак в дупки и сръпки като кърски път.

    11:21 13.02.2026

  • 10 гдфгфдг

    2 0 Отговор
    белене е прекалено малък,помагайте приятели къде да приберем цялото поколение джен зет с доживотни присъди

    11:22 13.02.2026

  • 11 Палатка с катинар

    2 0 Отговор
    А някой ключов килер или някой балкон с южно изложение, не е ли включен?

    11:22 13.02.2026

  • 12 Хайде

    2 1 Отговор
    Още по-голямо набутване на България в укро-патакламата. Честито!

    11:27 13.02.2026

  • 13 Мурка

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Просто човек":

    ЕВРОПА НА ДВЕ СКОРОСТИ----не се разбира от коментара на Д или R

    11:39 13.02.2026

  • 14 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Просто човек":

    България е в европейската цивилизация от векове преди новата ера насам. Проблемът е, че Западна Европа и европейската цивилизация са поели курс на раздалечаване, надявам се да го имаш предвид в коментара си.

    11:46 13.02.2026

  • 15 Механик

    0 0 Отговор
    Ама на кое НАТО, че вече имаме две, скоро ще са повече.

    11:46 13.02.2026

