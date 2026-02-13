Ключов коридор, преминаващ през България, беше включен в критичната инфраструктура на НАТО

Транспортният коридор 8 от Албания до Черно море беше включен официално в плановете и критичната инфраструктура на НАТО, написа в социалните мрежи албанският министър на отбраната Пиро Венгу след срещата на министрите на отбраната от НАТО в Брюксел вчера, предаде агенция АТА, съобщи БТА.

Министрите на отбраната от НАТО се срещнаха в белгийската столица, за да определят нови цели въз основа на реалистична оценка на настоящата обстановка в областта на сигурността, посочва АТА.

„На срещата на министрите на отбраната коридор 8 – от пристанищния комплекс Дуръс-Порто Романо до Черно море, беше включен официално в плановете и критичната инфраструктура на НАТО“, написа в социалните мрежи Пиро Венгу.

„Това е конкретно постижение, което поставя Албания в центъра на всички регионални планове в рамките на инфраструктурата, върху която Алианса ще се фокусира през следващите години“, допълни той.

Албания се присъедини към НАТО през 2009 г. заедно с Хърватия.

Премиерът Еди Рама също реагира на съобщението, като подчерта, че „коридор 8 е официално признат за коридор за сигурност за колективна отбрана“, добавяйки, че това „значително укрепва регионалната сигурност“, информира АТА. Икономически форум за Коридор 8 ще се проведе в албанската столица Тирана на 18 февруари, съобщи по-рано агенцията, като се позова на съобщение на Министерството за Европа и външните работи на Албания.

Като ключов компонент от Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) Коридор 8 свързва Албания, Република Северна Македония и България, като се простира и до Италия и Румъния, се посочва в съобщението на външното министерство.

Пиро Венгу отбеляза още, че срещата на министрите на отбраната на НАТО в Брюксел е предоставила възможност да се обсъди със съюзниците бъдещето на операциите на НАТО, в които участва Албания, по-специално мисията на КейФОР в Косово, където се оценява възможността за увеличаване на капацитета. Албания ще разшири участието си в мисията, включително чрез разполагане на въздушните си сили за първи път.

„В тясно сътрудничество със САЩ и американското европейско командване се извършват всички необходими прегледи за бъдещето на тази мисия, което предоставя отлична възможност на новоизбраното правителство на Косово да задълбочи сътрудничеството си с Алианса“, заяви Венгу, цитиран от АТА.

Той също така подчерта, че съюзниците от НАТО не само увеличават инвестициите в отбрана, но и преструктурират начина, по който отбранителната промишленост генерира допълнителен капацитет.

„Албания решително пое по този път, създавайки ежедневно нови капацитети, като бяха сключени няколко договора, а други са в процес на договаряне“, добави той.

Венгу заяви, че тези инициативи са били посрещнати с одобрение от всички съюзници в НАТО. Той отбеляза също, че заедно с турските си колеги и секретариата на НАТО в Брюксел Албания е започнала подготовката за срещата на върха в Тирана през 2027 г.