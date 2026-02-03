Генералният секретар на НАТО каза, че Украйна е изправена пред „трудни избори“

Постигането на споразумение за край на войната с Русия ще изисква трудни избори, заяви днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте при посещение в Киев, предадоха Ройтерс и Укринформ, цитирани от БТА.

В реч пред украинския парламент Рюте подчерта, че програмата за предоставяне на военна помощ на Украйна осигурява 90% от отбранителните ракети, използвани от украинските сили.

От парламентарната трибуна генералният секретар на НАТО заяви, че за него е голяма чест да присъства в сърцето на живата, демократична Украйна. Той отбеляза, че украинският народ се бори с голяма упоритост и кураж, и подчерта, че членовете на парламента представляват народ, който продължава да работи дори и в условията на ежедневни бомбардировки.

Рюте пристигна в Киев няколко часа след новото масирано руско нападение, което остави без отопление части от украинската столица, на фона на рекордни студове, отбелязва Франс прес.

Преди речта генералният секретар и украинският президент Володимир Зеленски поставиха свещи пред импровизиран паметник на загиналите от началото на руското нашествие войници, намиращ се на централен площад в Киев, показва видеоклип, публикуван от Зеленски в социалните мрежи.

Руските удари сложиха край на енергийното примирие, отбелязва ДПА. "Целите не бяха военни. Изключително цивилни: стотици хиляди семейства, включително деца, оставени нарочно без отопление в най-тежките зимни студове", подчерта Денис Шмихал, министър на енергетиката на Украйна. Според него атаките са били насочени срещу ТЕЦ-ове и сгради.

При руския удар в Киев е бил повреден и известен паметник от съветската епоха, издигнат в украинската столица в памет на победата над нацизма, отбеляза украинската министърка на културата Тетяна Бережна, цитирана от АФП.

"Руснаците са повредили залата на славата на Националния исторически музей на Украйна за Втората световна война, намираща се в подножието на паметника „Родина-майка“ – гигантска статуя на жена, държаща меч и щит, разположена на историческо място в Киев", уточни тя.