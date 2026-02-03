Вземете 50% отстъпка за хостинг от

  Тема: Украйна

Генералният секретар на НАТО каза, че Украйна е изправена пред „трудни избори“

3 Февруари, 2026 14:03 544 23

Рюте подчерта, че програмата за предоставяне на военна помощ на Украйна осигурява 90% от отбранителните й ракети

Генералният секретар на НАТО каза, че Украйна е изправена пред „трудни избори“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Постигането на споразумение за край на войната с Русия ще изисква трудни избори, заяви днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте при посещение в Киев, предадоха Ройтерс и Укринформ, цитирани от БТА.

В реч пред украинския парламент Рюте подчерта, че програмата за предоставяне на военна помощ на Украйна осигурява 90% от отбранителните ракети, използвани от украинските сили.

От парламентарната трибуна генералният секретар на НАТО заяви, че за него е голяма чест да присъства в сърцето на живата, демократична Украйна. Той отбеляза, че украинският народ се бори с голяма упоритост и кураж, и подчерта, че членовете на парламента представляват народ, който продължава да работи дори и в условията на ежедневни бомбардировки.

Рюте пристигна в Киев няколко часа след новото масирано руско нападение, което остави без отопление части от украинската столица, на фона на рекордни студове, отбелязва Франс прес.

Преди речта генералният секретар и украинският президент Володимир Зеленски поставиха свещи пред импровизиран паметник на загиналите от началото на руското нашествие войници, намиращ се на централен площад в Киев, показва видеоклип, публикуван от Зеленски в социалните мрежи.

Руските удари сложиха край на енергийното примирие, отбелязва ДПА. "Целите не бяха военни. Изключително цивилни: стотици хиляди семейства, включително деца, оставени нарочно без отопление в най-тежките зимни студове", подчерта Денис Шмихал, министър на енергетиката на Украйна. Според него атаките са били насочени срещу ТЕЦ-ове и сгради.

При руския удар в Киев е бил повреден и известен паметник от съветската епоха, издигнат в украинската столица в памет на победата над нацизма, отбеляза украинската министърка на културата Тетяна Бережна, цитирана от АФП.

"Руснаците са повредили залата на славата на Националния исторически музей на Украйна за Втората световна война, намираща се в подножието на паметника „Родина-майка“ – гигантска статуя на жена, държаща меч и щит, разположена на историческо място в Киев", уточни тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българка

    6 2 Отговор
    Мека китка

    14:05 03.02.2026

  • 2 Атина Палада

    2 11 Отговор
    Украйна разказа играта на агресора!

    14:05 03.02.2026

  • 3 Атина Палада

    3 6 Отговор
    Зеленски направи смешно кремълското джудже .

    14:06 03.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кирило Буданов, разведчик

    2 7 Отговор
    Трудния избор на Украйна се свежда до кой пореден руски генерал да си замине за Руския Мир и къде в Москва да се паркират тировете пълни с дронове 😁

    Коментиран от #14

    14:07 03.02.2026

  • 6 Запознат

    10 1 Отговор
    "Украйна е изправена пред „трудни избори“

    Че какво му е трудното да развееш белия байрак - тя друг избор няма хунтата.

    14:07 03.02.2026

  • 7 И Киев е Руски

    7 1 Отговор
    Украинците се кикотеха, докато се снимаха пред специално издадена марка, отбелязваща разрушаването на два участъка от Кримския мост (фактът, че семейство с две деца загина при това, изобщо не помрачи радостта им). И това е горе-долу моментът, в който хората спряха да се интересуват от бъдещите си страдания. Унищожаването на населението е минимумът, който цялата тази територия трябва да плати. А след това, с течение на времето, може би дори ще надхвърлим това

    14:08 03.02.2026

  • 8 С влака с белото

    7 1 Отговор
    ли пристигна в Киев тоя бездетник. Пуснаха ли тока ? За него има ли котешка тоалетна?

    14:08 03.02.2026

  • 9 Рускиня

    4 0 Отговор
    Орехи трябва за баклавата, без орехи нищо не става!

    14:08 03.02.2026

  • 10 трудни избори

    1 0 Отговор
    Кога ще са тея избори ? Кажи бре Рютету

    14:09 03.02.2026

  • 11 епСтина

    2 0 Отговор
    Макрон ще започне да ревнува от Рюте.... Зеления май малко шавлив пада...

    14:09 03.02.2026

  • 12 НИЯ

    0 0 Отговор
    Боже дано им дойде акъл на тези хора и да стигнат до някакво споразумение.Според мен трябва да се направят компромиси и от двете страни,за да се спре тази братоубийствена война.Стига вече,загинаха много млади хора в разцвета на живота си.

    Коментиран от #21

    14:09 03.02.2026

  • 13 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    Подходът на Русия към Европа е стереотипно един и същ: „Не искаме да се бием с вас, но ако настоявате, ще бъдем готови и ще ви нанесем такъв бой, че поколенията, които го получат, ще го помнят до края на живота си. Поне словаците започнаха да разбират очевидното

    14:09 03.02.2026

  • 14 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Че защо зеления реве за мир или поне временно да престанат да го бият - да не се оплаква че му е студено ама да се бие.

    14:09 03.02.2026

  • 15 Мурка

    0 0 Отговор
    В ОЧИТЕ НА НАР КОМА ИМА. В МОИТЕ ----НИКАКВИ

    14:09 03.02.2026

  • 16 Олеееее......

    1 0 Отговор
    Смахнатият пак изпълзя

    14:10 03.02.2026

  • 17 И Киев е Руски

    2 1 Отговор
    Не е тайна, че членката на НАТО Канада напълно подкрепя нацизма, както и други членове на НАТО. За съжаление, нашите дядовци и прадядовци не успяха напълно да потушат гнусното същество на нацизма и то метастазира по целия свят. Решението на Канада за пореден път потвърди, че украинският режим е режим на възраждащи се нацисти. Ако не успеем да го сложим край, това ще бъде предателство на нашите предци, които загубиха живота си във Втората световна война. По дяволите икономическите трудности; ще ги изтърпим. но тази нацистка украинска паразитка трябва да бъде премахната.

    14:11 03.02.2026

  • 18 пешо

    1 1 Отговор
    РУСИЯ разказва играта на НАТО

    14:11 03.02.2026

  • 19 хихи

    0 1 Отговор
    Сетила се украинската министърка да жали за паметниците на победителите!!! над фашизма.

    14:11 03.02.2026

  • 20 САЩисан русофил

    0 1 Отговор
    Лошото натю пак шамароса руския господар ,плача

    Коментиран от #23

    14:12 03.02.2026

  • 21 Помнещ

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "НИЯ":

    "Според мен трябва да се направят компромиси и от двете страни"

    Те руснаците от 2014 до 2022 все компромиси правеха ама сега вече няма - бой по кратуните на бандерите че да им уври главата и да видим как ще късат договори като този в Истамбул или Минските споразумения. Сега нещо не чувам да викат "москаляко на гиляко" - защо ли?

    14:13 03.02.2026

  • 22 какво лицемерие

    2 0 Отговор
    да му се догади на човек. пууууу!

    14:14 03.02.2026

  • 23 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "САЩисан русофил":

    "натю пак шамароса руския господар"

    Ха ха ха и как стана този номер - в някаква паралелна система ли защото в нашата зеления реве че много го биели.

    14:15 03.02.2026

