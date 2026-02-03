Генералният секретар на НАТО каза, че Украйна е изправена пред „трудни избори“

Постигането на споразумение за край на войната с Русия ще изисква трудни избори, заяви днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте при посещение в Киев, предадоха Ройтерс и Укринформ, цитирани от БТА.
В реч пред украинския парламент Рюте подчерта, че програмата за предоставяне на военна помощ на Украйна осигурява 90% от отбранителните ракети, използвани от украинските сили.
От парламентарната трибуна генералният секретар на НАТО заяви, че за него е голяма чест да присъства в сърцето на живата, демократична Украйна. Той отбеляза, че украинският народ се бори с голяма упоритост и кураж, и подчерта, че членовете на парламента представляват народ, който продължава да работи дори и в условията на ежедневни бомбардировки.
Рюте пристигна в Киев няколко часа след новото масирано руско нападение, което остави без отопление части от украинската столица, на фона на рекордни студове, отбелязва Франс прес.
Преди речта генералният секретар и украинският президент Володимир Зеленски поставиха свещи пред импровизиран паметник на загиналите от началото на руското нашествие войници, намиращ се на централен площад в Киев, показва видеоклип, публикуван от Зеленски в социалните мрежи.
Руските удари сложиха край на енергийното примирие, отбелязва ДПА. "Целите не бяха военни. Изключително цивилни: стотици хиляди семейства, включително деца, оставени нарочно без отопление в най-тежките зимни студове", подчерта Денис Шмихал, министър на енергетиката на Украйна. Според него атаките са били насочени срещу ТЕЦ-ове и сгради.
При руския удар в Киев е бил повреден и известен паметник от съветската епоха, издигнат в украинската столица в памет на победата над нацизма, отбеляза украинската министърка на културата Тетяна Бережна, цитирана от АФП.
"Руснаците са повредили залата на славата на Националния исторически музей на Украйна за Втората световна война, намираща се в подножието на паметника „Родина-майка“ – гигантска статуя на жена, държаща меч и щит, разположена на историческо място в Киев", уточни тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българка
14:05 03.02.2026
2 Атина Палада
14:05 03.02.2026
3 Атина Палада
14:06 03.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Кирило Буданов, разведчик
Коментиран от #14
14:07 03.02.2026
6 Запознат
Че какво му е трудното да развееш белия байрак - тя друг избор няма хунтата.
14:07 03.02.2026
7 И Киев е Руски
14:08 03.02.2026
8 С влака с белото
14:08 03.02.2026
9 Рускиня
14:08 03.02.2026
10 трудни избори
14:09 03.02.2026
11 епСтина
14:09 03.02.2026
12 НИЯ
Коментиран от #21
14:09 03.02.2026
13 И Киев е Руски
14:09 03.02.2026
14 Учуден
До коментар #5 от "Кирило Буданов, разведчик":Че защо зеления реве за мир или поне временно да престанат да го бият - да не се оплаква че му е студено ама да се бие.
14:09 03.02.2026
15 Мурка
14:09 03.02.2026
16 Олеееее......
14:10 03.02.2026
17 И Киев е Руски
14:11 03.02.2026
18 пешо
14:11 03.02.2026
19 хихи
14:11 03.02.2026
20 САЩисан русофил
Коментиран от #23
14:12 03.02.2026
21 Помнещ
До коментар #12 от "НИЯ":"Според мен трябва да се направят компромиси и от двете страни"
Те руснаците от 2014 до 2022 все компромиси правеха ама сега вече няма - бой по кратуните на бандерите че да им уври главата и да видим как ще късат договори като този в Истамбул или Минските споразумения. Сега нещо не чувам да викат "москаляко на гиляко" - защо ли?
14:13 03.02.2026
22 какво лицемерие
14:14 03.02.2026
23 Антитрол
До коментар #20 от "САЩисан русофил":"натю пак шамароса руския господар"
Ха ха ха и как стана този номер - в някаква паралелна система ли защото в нашата зеления реве че много го биели.
14:15 03.02.2026