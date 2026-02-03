Русия нанесе най-мощните си удари по украинската енергийна инфраструктура.

Руските удари с ракети и дронове срещу енергийния сектор на Украйна през изминалата нощ бяха най-мощните от началото на 2026 г., съобщи днес украинският енергиен оператор ДТЕК, цитиран от Франс прес и Укринформ, предаде БТА.

Дружеството заяви, негови електроцентрали са понесли сериозни щети.

"Само за една нощ Русия предприе най-мощната си атака срещу енергийния сектор от началото на годината", посочи частната компания в съобщение в платформата "Телеграм".

ДТЕК уточни, че са били поразени електроцентрали и топлоелектрически мощности в Киевска, Харковска, Одеска, Винишка и Днепропетровска област.

Енергийното дружество обяви също, че спешните ремонтни и възстановителни дейности вече са в ход, където ситуацията със сигурността позволява работа на терен.

Поради трудната ситуация в електроенергийната система, причинена от руски удари, в някои райони има аварийни прекъсвания на електрозахранването. В други са въведени ограничения, свързани с капацитета на енергийните съоръжения, както и режим на тока за домакинствата в някои часове на денонощието.

Русия е атакувала Украйна с 450 дрона и над 60 ракети тази нощ, заяви украинският външен министър Андрий Сибиха, като добави, че Москва е изчакала температурите да паднат, преди да атакува енергийната система на Украйна, предаде по-рано днес Ройтерс, пише БТА.

"Нито очакваните дипломатически усилия в Абу Даби тази седмица, нито обещанията към Съединените щати я спряха да продължи терора срещу обикновените хора в най-суровата зима", подчерта Сибиха в "Екс".

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че 1170 жилищни сгради в столицата са останали без отопление след нощната руска атака срещу украинската енергийна инфраструктура.

Укринформ предаде, че при руската атака са били поразени две топлоелектрически централи, както и няколко жилищни сгради. Кличко по-късно съобщи и за детска градина, която е била обхваната от пламъци.

Русия води война срещу Украйна от почти четири години. Руската армия систематично унищожава електроцентрали и подстанции. Тази зима Украйна навлезе в най-тежката енергийна криза от началото на войната, отбелязва ДПА.

Миналата седмица американският президент Доналд Тръмп заяви, че руският му колега Владимир Путин се е съгласил временно да прекрати атаките срещу енергийни съоръжения заради изключително ниските температури. Москва първоначално потвърди тази информация. Последните атаки обаче сочат, че ограниченото преустановяване на атаките вече е приключило, коментира ДПА.

Представители на Русия и Украйна трябва да се срещнат утре и вдругиден в Абу Даби за нов кръг преговори за евентуалното прекратяване на конфликта.