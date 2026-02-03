Новини
Русия нанесе най-мощните си удари по украинската енергийна инфраструктура
  Тема: Украйна

Русия нанесе най-мощните си удари по украинската енергийна инфраструктура

3 Февруари, 2026 14:07

Поради трудната ситуация в електроенергийната система, причинена от ударите, в някои райони има аварийни прекъсвания на електрозахранването

Русия нанесе най-мощните си удари по украинската енергийна инфраструктура - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Руските удари с ракети и дронове срещу енергийния сектор на Украйна през изминалата нощ бяха най-мощните от началото на 2026 г., съобщи днес украинският енергиен оператор ДТЕК, цитиран от Франс прес и Укринформ, предаде БТА.

Дружеството заяви, негови електроцентрали са понесли сериозни щети.

"Само за една нощ Русия предприе най-мощната си атака срещу енергийния сектор от началото на годината", посочи частната компания в съобщение в платформата "Телеграм".

ДТЕК уточни, че са били поразени електроцентрали и топлоелектрически мощности в Киевска, Харковска, Одеска, Винишка и Днепропетровска област.

Енергийното дружество обяви също, че спешните ремонтни и възстановителни дейности вече са в ход, където ситуацията със сигурността позволява работа на терен.

Поради трудната ситуация в електроенергийната система, причинена от руски удари, в някои райони има аварийни прекъсвания на електрозахранването. В други са въведени ограничения, свързани с капацитета на енергийните съоръжения, както и режим на тока за домакинствата в някои часове на денонощието.

Русия е атакувала Украйна с 450 дрона и над 60 ракети тази нощ, заяви украинският външен министър Андрий Сибиха, като добави, че Москва е изчакала температурите да паднат, преди да атакува енергийната система на Украйна, предаде по-рано днес Ройтерс, пише БТА.

"Нито очакваните дипломатически усилия в Абу Даби тази седмица, нито обещанията към Съединените щати я спряха да продължи терора срещу обикновените хора в най-суровата зима", подчерта Сибиха в "Екс".

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че 1170 жилищни сгради в столицата са останали без отопление след нощната руска атака срещу украинската енергийна инфраструктура.

Укринформ предаде, че при руската атака са били поразени две топлоелектрически централи, както и няколко жилищни сгради. Кличко по-късно съобщи и за детска градина, която е била обхваната от пламъци.

Русия води война срещу Украйна от почти четири години. Руската армия систематично унищожава електроцентрали и подстанции. Тази зима Украйна навлезе в най-тежката енергийна криза от началото на войната, отбелязва ДПА.

Миналата седмица американският президент Доналд Тръмп заяви, че руският му колега Владимир Путин се е съгласил временно да прекрати атаките срещу енергийни съоръжения заради изключително ниските температури. Москва първоначално потвърди тази информация. Последните атаки обаче сочат, че ограниченото преустановяване на атаките вече е приключило, коментира ДПА.

Представители на Русия и Украйна трябва да се срещнат утре и вдругиден в Абу Даби за нов кръг преговори за евентуалното прекратяване на конфликта.


Украйна
  • 1 Световните медии

    15 59 Отговор
    “Тръмп обяви споразумение с Индия за сметка на Русия. Индия окончателно се отказа от руския петрол, започва да купува от Венецуела. Моди: Сключихме много добра сделка днес с моя скъп приятел президента Тръмп.“

    Коментиран от #29

    14:09 03.02.2026

  • 2 555

    21 61 Отговор
    Само разходват скъпи ракети и настройват населението срещу себе си. Не са си взели поука от Афганистан.

    14:09 03.02.2026

  • 3 Нормално

    23 64 Отговор
    Болшевиките тероризират цивилното население - жени, деца, болни и възрастни хора, бебета.

    Коментиран от #97

    14:10 03.02.2026

  • 4 Марийка

    76 19 Отговор
    Всеки следващ удар по СвинскаБандера е по- мощен. Утрешния ще е още по- голям.

    Коментиран от #14, #24, #34

    14:10 03.02.2026

  • 5 зИленски

    63 7 Отговор
    ТОВА ЗАГЛАВИЕ ИСКАМ ДА ГО СРЕЩАМ ТУК ПОНЕ ПО ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО
    благодаря Ви !

    14:10 03.02.2026

  • 6 Атина Палада

    21 64 Отговор
    Установи се,че от руснака по-просто живот.о няма !!!

    Коментиран от #12, #48, #64

    14:11 03.02.2026

  • 7 Опа

    16 62 Отговор
    Руснаците отмъщават на Зеленски, че всеки ден праща по над 1000 руски окупатора при Сталин.

    14:11 03.02.2026

  • 8 хаха 🤣

    45 35 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция🤣 Със спиране на ток и парно и събаряне на къщи, няма да стане🤣 учи се от САЩ как се прави 🤣

    Коментиран от #15, #55, #99

    14:11 03.02.2026

  • 9 Няма край

    31 54 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ, няма..

    14:12 03.02.2026

  • 10 Европеец

    43 12 Отговор
    Симпатично заглсвие.... След 10 дни пак ще пишете за най мощните удари..... Ха, ха, ха....

    14:12 03.02.2026

  • 11 Ъъъъ

    15 41 Отговор
    Асвабадители, кво да прайш! Рашите разрушиха собствената си държава, и тръгват да унищожават съседните.

    14:13 03.02.2026

  • 12 Мурка

    38 5 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    ТЕПЪРВА -ЩЕ ВИДИШ СПРИ ДОЗИТЕ ЖИВЕИ КАТО -----ЧОВЕК

    14:13 03.02.2026

  • 13 Гост

    39 3 Отговор
    Крайно време е да приключват с енергийните обекти и да последват примера на САЩ от Ирак, Югославия, Виетнам и други места - carpet bombing

    14:13 03.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Атина Палада

    17 24 Отговор

    До коментар #8 от "хаха 🤣":

    Путин до сутринта е празнувал празника си с Медведев и сега цяла седмица няма да сяда на стол.....

    Коментиран от #43

    14:13 03.02.2026

  • 16 Механик

    29 23 Отговор
    Русия няма ракети, а дроновете и са ирански и Иран понеже са изостанали успяват да произведат едва по един дрон на месец.
    ИСВ, бесарабски фронт и дойчевеле са ми казвали това, а аз им вярвам.

    14:14 03.02.2026

  • 17 Роден в НРБ

    33 26 Отговор
    Браво, но трябва повече. Смър за евро-педофило-жидо-атлантиците и техните слуги

    14:14 03.02.2026

  • 18 Евроатлантик

    26 30 Отговор
    Безсилието и отчаянието на кремълските ypoди, че губят войната става все по-очевидно с тези бомбардировки.

    Коментиран от #20

    14:15 03.02.2026

  • 19 Удри

    11 31 Отговор
    Путин го хвана яд, че Тръмп се споразумя с Индия да не купуват повече руски петрол и затова наруши споразумението за едноседмично спиране на ударите по енергийната инфраструктура.

    14:16 03.02.2026

  • 20 Механик

    33 13 Отговор

    До коментар #18 от "Евроатлантик":

    Удрят ви, щото е война, бе.
    Ти да не искаш руснаците да ви гощават с пелмени?
    И това е само началото.

    14:17 03.02.2026

  • 21 хайде да свършва тази война

    7 19 Отговор
    че да започнат и украинците да си връщат в московското метро.

    14:18 03.02.2026

  • 22 Факти какво става,

    30 9 Отговор
    FT: САЩ и Турция ще атакуват руската армия 72 часа след нарушаване на примирието в Украйна.
    Русия нанесе най-мощните си удари по украинската енергийна инфраструктура.
    Факти кога започва войната с Турция, в Петък ли!?

    14:19 03.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Какъв страх бре

    29 4 Отговор

    До коментар #24 от "хаха 🤣":

    Бсндеристсн е чао.

    14:21 03.02.2026

  • 27 Усмихнат

    23 3 Отговор

    До коментар #24 от "хаха 🤣":

    Иди се посмей в Киев.Там ходят с памперси,че няма вода и ходят в шишета и торбички.

    14:25 03.02.2026

  • 28 Дудов

    17 2 Отговор
    Ами дано скоро да не видят ток

    14:25 03.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Истината

    23 1 Отговор
    Е как е станало?...нали на руснаците им бяха останали само кофи и лопати...

    14:25 03.02.2026

  • 31 Усещате

    22 0 Отговор
    го дебелия ама все още се напъвате.

    14:25 03.02.2026

  • 32 БОЛШЕВИК

    23 4 Отговор
    Вече всеки нов удар по бандерите ще е най-мощен! До пълната капитулация

    14:25 03.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Българин

    6 20 Отговор

    До коментар #4 от "Марийка":

    Българите работили в СССР докараха за свои жени рускини, и сега техните деца са тези върли русофили. Какво човешко има в тези бомбардировки?

    Коментиран от #37, #40, #49

    14:27 03.02.2026

  • 35 ЮРО ФОРЕВЪР

    17 2 Отговор
    Бандерите се качиха на ЕВРО ЕКСПРЕСА за 18-ти век.

    14:27 03.02.2026

  • 36 Софиянец

    20 7 Отговор
    Зеля ги върна в 18 век, още преди създаването на у крайна 😂

    Коментиран от #47

    14:28 03.02.2026

  • 37 На франсето

    19 0 Отговор

    До коментар #34 от "Българин":

    Руснаците са му го нааапъхали този снаряд

    14:29 03.02.2026

  • 38 Копейки

    4 20 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е възможно да превземе и САЩ, няма да е лесно, но не е невъзможно. Не губете надежда.

    Коментиран от #71, #91

    14:29 03.02.2026

  • 39 ЦИТАТ ОТ ПОРОШЕНКО

    25 0 Отговор
    "Нашите деца ще бъдат в училищата, а техните(руските), ще се крият в мазетата". Сега как е??

    14:30 03.02.2026

  • 40 И ти си

    20 1 Отговор

    До коментар #34 от "Българин":

    рожба на тази българо- руска любов.

    14:30 03.02.2026

  • 41 УдоМача

    15 1 Отговор
    Браво! Так держат!

    14:30 03.02.2026

  • 42 Свободен

    4 17 Отговор
    Копейките са в оргазъм!
    Те мразят жените и децата, за тях те трябва да са предмет на насилие, страдание и жестокост!
    Това е характерно за психологическия профил на копейката - страхлив, подъл, но невероятно злобен и жесток!
    Всичко е в резултат на положението им в обществото на дрипави неудачници!
    Добре поне, че никой не ги бръсне и нищо не зависи от тях!

    Коментиран от #45, #51

    14:31 03.02.2026

  • 43 Явно е, че

    13 1 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    имаш богат опит продължавай все така.

    14:31 03.02.2026

  • 44 На франсето

    20 0 Отговор

    До коментар #33 от "Гост":

    Руснаците са му го нааапъхали този снаряд

    Коментиран от #57

    14:31 03.02.2026

  • 45 Стойко

    20 0 Отговор

    До коментар #42 от "Свободен":

    Хихихи, дбил! Заминавай за 404, тука не си интересен 😂

    14:32 03.02.2026

  • 46 Аз съм веган

    4 22 Отговор
    Понеже не могат да победят на фронта, орките убиват цивилни. Включително и бесарбски българи а копейките се радват.

    Коментиран от #62, #63, #75, #76, #102

    14:32 03.02.2026

  • 47 Точно😂

    2 23 Отговор

    До коментар #36 от "Софиянец":

    Зеля, неизвестен млад актьор върна руснаците обратно в 18 век, те не бяха и в 20 век преди войната, но това е друга тема 😂

    14:33 03.02.2026

  • 48 Дюс Бигалоу

    13 2 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Ама и ти не оставаш по - назад.

    14:33 03.02.2026

  • 49 Свободен

    3 22 Отговор

    До коментар #34 от "Българин":

    Не си прав, аз съм от смесен брак!
    Обадих се на всичките си роднини там още на 24 февруари преди четири години и им казах, че се отричам от всякаква връзка с Русия!
    За щастие още на 16 години взех българско гражданство и никога не поисках и руско, въпреки че израснах там!

    Коментиран от #54, #84

    14:33 03.02.2026

  • 50 ...

    5 22 Отговор
    Путин е агент на МИ6 и върши перфектно работата по разграбването и фалирането на Русия и унищожаването на руския народ.

    Коментиран от #58, #78

    14:33 03.02.2026

  • 51 Така е

    20 1 Отговор

    До коментар #42 от "Свободен":

    да живее Степан Бандера. Много мил и любезен човек. Като дете сам си е чупил пръсти на ръцете, урода

    14:34 03.02.2026

  • 52 Варненец

    25 2 Отговор
    Мед ми капе от сърцето при такива новини 😅
    🇧🇬❤️🇷🇺
    🇧🇬❤️🇷🇺
    🇧🇬❤️🇷🇺

    14:35 03.02.2026

  • 53 Майданаджия 💩

    12 0 Отговор
    Кде патриот? Кде фуй16? Кде нату?

    14:36 03.02.2026

  • 54 Голяма работа

    16 1 Отговор

    До коментар #49 от "Свободен":

    си направил тъпанар

    Коментиран от #77

    14:37 03.02.2026

  • 55 Рене Артоа

    24 2 Отговор

    До коментар #8 от "хаха 🤣":

    Путин не преговаря с фашисти, брато. Само яко ги млати. А "великата операция" на говедарите си е обикновен преврат.

    14:37 03.02.2026

  • 56 Обективен

    19 1 Отговор
    Някой,ако все още не е разбрал се води война.Образно казано,руснаците все още воюват с едната ръка,по известни причини.

    14:39 03.02.2026

  • 57 Дедо

    19 1 Отговор

    До коментар #44 от "На франсето":

    Ае пак руснаците виновни. И за това ли?

    Коментиран от #60

    14:40 03.02.2026

  • 58 Алънкоолу,

    10 0 Отговор

    До коментар #50 от "...":

    има една приказка - Надявай се кутк о на пиян х ой Та и ти така.

    14:42 03.02.2026

  • 59 Сандо

    17 0 Отговор

    До коментар #33 от "Гост":

    У банята е паднал младежа върху снаряда дорде се е сапунисвал разбиришли и е улезнал унетре.

    14:43 03.02.2026

  • 60 Мара

    11 0 Отговор

    До коментар #57 от "Дедо":

    Така ми казаха да кажа. :))

    14:43 03.02.2026

  • 61 тагарев

    15 1 Отговор
    Още по-яко трябва ! Дебилните укри заслужават повече удари

    14:46 03.02.2026

  • 62 Ха ХаХа

    20 2 Отговор

    До коментар #46 от "Аз съм веган":

    Бесарабдки българи вече няма.Има Бесарабски украинци създадени от наркомана и от жълтопав3тнит3 предатели на България

    14:46 03.02.2026

  • 63 Транжора

    7 0 Отговор

    До коментар #46 от "Аз съм веган":

    Личи си, че си веган.

    14:54 03.02.2026

  • 64 Нееее, на първо място е

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    укронацистката бандеровска из.ме.т!След това са форумните укротролове и после соросоидните укрофили.

    14:55 03.02.2026

  • 65 Джамбаза

    10 1 Отговор
    За Арена и Замунда ме е яд, че изчезнаха.
    За Украина не ме е яд!

    Коментиран от #86

    14:56 03.02.2026

  • 66 УКАЗАНИЕ

    9 1 Отговор
    Да се обърне повече внимание на лвив, иванофранковск и цяла галичина. Там са много бандерфашисти.

    14:58 03.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 име

    8 2 Отговор
    Нужен е напалм за стоплят бандерите защо ги денацифицират!

    15:01 03.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Кая Калас

    6 3 Отговор

    До коментар #38 от "Копейки":

    Сега основният приоритет на Путин е съвсем скоро да "оправи" заблудените евроатлантици. Не губете надежда

    15:05 03.02.2026

  • 72 стоян георгиев- стъки

    6 3 Отговор
    Уудри Вова, да се пукат коалициите черни душмански , пък бай Дончо нека им обещава каквото си поискат !

    15:06 03.02.2026

  • 73 УКРИЯ МЯЗА НА ШВЕЙЦАРСКО СИРЕНЕ

    4 2 Отговор
    И ТО НАСТЪПАНО ОТ МЕЧКА........

    15:07 03.02.2026

  • 74 България -73 место по IQ в света. Укрия

    5 2 Отговор
    Българските бандеровци и укробандерите- най простите в света. Оня ден се радвахте че Тръмп забранил на Путин да пуца. А сега кво стана?

    Коментиран от #82

    15:08 03.02.2026

  • 75 АсанБГ

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "Аз съм веган":

    Оббла Дай веган,пожали невръстните непълнолетни :козичката Доротея и братчето и пръчлето стоянчо !

    15:08 03.02.2026

  • 76 Що не си Е.П.М

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Аз съм веган":

    бе юбан веган

    Коментиран от #83

    15:10 03.02.2026

  • 77 Свободен

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "Голяма работа":

    Направих не само това!
    Отказах приглашение на руските ми роднини, когато ме помолиха да дойдат в България!
    Не получиха визи и не дойдоха!
    Нямат работа тук!

    Коментиран от #80, #87, #89

    15:11 03.02.2026

  • 78 Алексбг

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "...":

    А на теб ква ти е далаверата в случая бре Утре Пак ?

    15:11 03.02.2026

  • 79 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор
    Понеже Путин прие предложението на Тръмп, да не стреля и зенаркомана така му порасна работата, че развали срещата в Абу Даби. Затова снощи много лопати дойдоха.И перални.

    15:12 03.02.2026

  • 80 Димитър Георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #77 от "Свободен":

    Кви руски роднини имаш бе чаве ,родата ти са все от Пакистан ,Бангладеш и Северна Индия !

    15:13 03.02.2026

  • 81 Путин гол до кръста на пони

    1 2 Отговор
    Това е спецяльно за моите друзя от Задунайская губерния, да се радват и да са щастливи! Те са мир!

    15:14 03.02.2026

  • 82 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #74 от "България -73 место по IQ в света. Укрия":

    Ай Кю то на българите е паднало с 1,26 за година. Укрия е 84.
    Китай е втори в света по ай Кю
    Русия 6.
    Сащ -18

    15:14 03.02.2026

  • 83 Аз съм веган

    1 2 Отговор

    До коментар #76 от "Що не си Е.П.М":

    Мойш ме пориш кат риба и звук няма да издам,толкова съм корав .

    15:15 03.02.2026

  • 84 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 3 Отговор

    До коментар #49 от "Свободен":

    Българич е на 73 място в света по АйКю.
    Укрия на 84
    Китай на 2
    Русия на 6.
    Ти си на 199

    15:17 03.02.2026

  • 85 Анонимен

    0 5 Отговор
    Преди много години американците и англичаните ,през ВСВ ,бомбардираха Райха с надеждата да пречупят волята за съпротива на населението и.Тактиката се оказа успешна ,като унищожиха мирното население,особенно в големите градове като Дрезден.Така прилагайки тактиката си те извоюваха блестяща победа.Историята се повтаря.

    Коментиран от #90, #95

    15:18 03.02.2026

  • 86 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #65 от "Джамбаза":

    Има руски торенти. Оня ден тука във Факти качааха.

    15:19 03.02.2026

  • 87 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #77 от "Свободен":

    Феса на дядо си в рамка ли си го сложил, Осман а?

    Коментиран от #88

    15:22 03.02.2026

  • 88 Атина Палада

    2 4 Отговор

    До коментар #87 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Колега,изкарай чле.а от устата си и си го за.ри в гъ.а!

    Коментиран от #94

    15:24 03.02.2026

  • 89 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #77 от "Свободен":

    Останавливались да от идеш при бандеровците да избиваш руснаци, пол дого.

    Коментиран от #92, #96

    15:24 03.02.2026

  • 90 Доналд Дък

    3 0 Отговор

    До коментар #85 от "Анонимен":

    Блестяща е победата при Сталинград. Изравняването на Дрезден със земята си е военно престъпление.

    15:25 03.02.2026

  • 91 Надда Ренн

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Копейки":

    Тези неща не ме интересуват ,но кай честно до една седмица би ли му издухал хубаво сополите ,че от прекарания грип още го чувствам запушен и награда от 10 €врака те очаква .

    15:26 03.02.2026

  • 92 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #89 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Установи се,че от руснака по-просто живот.о няма!!!

    15:26 03.02.2026

  • 93 И това заглавие

    3 2 Отговор
    СЕ ПИШЕ ВЕЧЕ ВСЕКИ ДЕН. А ТРЯБВА ДА СЕ ПИШЕ:РУСИЯ "СМАЗВА" НАЦИСТИТЕ ЗА ДА НЕ СКЪРЦАТ.

    15:27 03.02.2026

  • 94 Дюс Бигалоу

    1 1 Отговор

    До коментар #88 от "Атина Палада":

    А защо не, в някоя от твоите хралупи?

    Коментиран от #98

    15:28 03.02.2026

  • 95 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #85 от "Анонимен":

    пропускаш българските градове.

    15:30 03.02.2026

  • 96 Свободен

    3 1 Отговор

    До коментар #89 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Децата ми последваха моя пример и също се отрекоха от руската си кръв!
    Внуците няма и да знаят за нея!
    Защото сме БЪЛГАРИ!
    Разбра ли, мишок?!

    Коментиран от #100, #101

    15:31 03.02.2026

  • 97 Някой

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Нормално":

    АМИ "ЦИВИЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ" ЩО ЖИВЕЕ ПО ХОТЕЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, САНАТОРИУМИ, БОЛНИЦИ? - ДА СИ ИДАТ У ДОМА БЕ. АМИ ША ГИ ТРЕПЯТ Я.

    15:33 03.02.2026

  • 98 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "Дюс Бигалоу":

    Винаги си ми добре дошъл ,където и когато си поискаш,питай за Илиан -мокрия Илиин от Военния блок 19 София Изток ,познават ме и като Тромпета .

    Коментиран от #103

    15:33 03.02.2026

  • 99 Викаш

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "хаха 🤣":

    Не е като нетаняху да смаже милиони невинни за три дни?! :)

    15:33 03.02.2026

  • 100 Хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #96 от "Свободен":

    Българин ама прошляк.

    15:34 03.02.2026

  • 101 АнтроПолог

    3 1 Отговор

    До коментар #96 от "Свободен":

    Ква руска кръв имаш бре чингене, с 3слънчеви бани по рождение ?

    15:35 03.02.2026

  • 102 Така е!

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Аз съм веган":

    Не е като нетаняху да смаже милиони невинни за три дни?! :)

    15:36 03.02.2026

  • 103 Хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #98 от "Атина Палада":

    ТРОМПЕТА! - ЩО БЕ, ДУХАШ ЛИ?

    15:36 03.02.2026

  • 104 Иван

    2 1 Отговор
    Фашистката хунта в Кремъл, понеже не може да направи нищо на фронта се опитва да избие мирното население в тила.

    Коментиран от #106

    15:37 03.02.2026

  • 105 Атина Жълтопаветникова

    2 4 Отговор
    Братя англосаксонци, помагайте че русофилите ни събуха прашките и вече се точат да но го надиплят

    15:38 03.02.2026

  • 106 Ами

    1 4 Отговор

    До коментар #104 от "Иван":

    Правилен ход. До дупка, до последния УКРАИНЕЦ. Те си го казаха, КВО се пениш, яж си сапуна.

    Коментиран от #107

    15:40 03.02.2026

  • 107 Иван

    4 1 Отговор

    До коментар #106 от "Ами":

    Да, правилен ход за една малоумна копейка :)
    Ама всичко се връща и Путлер скоро кръв ще повръща

    15:44 03.02.2026

  • 108 Ударете ги с атома

    1 0 Отговор
    Да се сгреят

    15:56 03.02.2026

