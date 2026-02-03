Русия нанесе най-мощните си удари по украинската енергийна инфраструктура.

Руските удари с ракети и дронове срещу енергийния сектор на Украйна през изминалата нощ бяха най-мощните от началото на 2026 г., съобщи днес украинският енергиен оператор ДТЕК, цитиран от Франс прес и Укринформ, предаде БТА.
Дружеството заяви, негови електроцентрали са понесли сериозни щети.
"Само за една нощ Русия предприе най-мощната си атака срещу енергийния сектор от началото на годината", посочи частната компания в съобщение в платформата "Телеграм".
ДТЕК уточни, че са били поразени електроцентрали и топлоелектрически мощности в Киевска, Харковска, Одеска, Винишка и Днепропетровска област.
Енергийното дружество обяви също, че спешните ремонтни и възстановителни дейности вече са в ход, където ситуацията със сигурността позволява работа на терен.
Поради трудната ситуация в електроенергийната система, причинена от руски удари, в някои райони има аварийни прекъсвания на електрозахранването. В други са въведени ограничения, свързани с капацитета на енергийните съоръжения, както и режим на тока за домакинствата в някои часове на денонощието.
Русия е атакувала Украйна с 450 дрона и над 60 ракети тази нощ, заяви украинският външен министър Андрий Сибиха, като добави, че Москва е изчакала температурите да паднат, преди да атакува енергийната система на Украйна, предаде по-рано днес Ройтерс, пише БТА.
"Нито очакваните дипломатически усилия в Абу Даби тази седмица, нито обещанията към Съединените щати я спряха да продължи терора срещу обикновените хора в най-суровата зима", подчерта Сибиха в "Екс".
Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че 1170 жилищни сгради в столицата са останали без отопление след нощната руска атака срещу украинската енергийна инфраструктура.
Укринформ предаде, че при руската атака са били поразени две топлоелектрически централи, както и няколко жилищни сгради. Кличко по-късно съобщи и за детска градина, която е била обхваната от пламъци.
Русия води война срещу Украйна от почти четири години. Руската армия систематично унищожава електроцентрали и подстанции. Тази зима Украйна навлезе в най-тежката енергийна криза от началото на войната, отбелязва ДПА.
Миналата седмица американският президент Доналд Тръмп заяви, че руският му колега Владимир Путин се е съгласил временно да прекрати атаките срещу енергийни съоръжения заради изключително ниските температури. Москва първоначално потвърди тази информация. Последните атаки обаче сочат, че ограниченото преустановяване на атаките вече е приключило, коментира ДПА.
Представители на Русия и Украйна трябва да се срещнат утре и вдругиден в Абу Даби за нов кръг преговори за евентуалното прекратяване на конфликта.
1 Световните медии
Коментиран от #29
14:09 03.02.2026
2 555
14:09 03.02.2026
3 Нормално
Коментиран от #97
14:10 03.02.2026
4 Марийка
Коментиран от #14, #24, #34
14:10 03.02.2026
5 зИленски
благодаря Ви !
14:10 03.02.2026
6 Атина Палада
Коментиран от #12, #48, #64
14:11 03.02.2026
7 Опа
14:11 03.02.2026
8 хаха 🤣
Коментиран от #15, #55, #99
14:11 03.02.2026
9 Няма край
14:12 03.02.2026
10 Европеец
14:12 03.02.2026
11 Ъъъъ
14:13 03.02.2026
12 Мурка
До коментар #6 от "Атина Палада":ТЕПЪРВА -ЩЕ ВИДИШ СПРИ ДОЗИТЕ ЖИВЕИ КАТО -----ЧОВЕК
14:13 03.02.2026
13 Гост
14:13 03.02.2026
15 Атина Палада
До коментар #8 от "хаха 🤣":Путин до сутринта е празнувал празника си с Медведев и сега цяла седмица няма да сяда на стол.....
Коментиран от #43
14:13 03.02.2026
16 Механик
ИСВ, бесарабски фронт и дойчевеле са ми казвали това, а аз им вярвам.
14:14 03.02.2026
17 Роден в НРБ
14:14 03.02.2026
18 Евроатлантик
Коментиран от #20
14:15 03.02.2026
19 Удри
14:16 03.02.2026
20 Механик
До коментар #18 от "Евроатлантик":Удрят ви, щото е война, бе.
Ти да не искаш руснаците да ви гощават с пелмени?
И това е само началото.
14:17 03.02.2026
21 хайде да свършва тази война
14:18 03.02.2026
22 Факти какво става,
Русия нанесе най-мощните си удари по украинската енергийна инфраструктура.
Факти кога започва войната с Турция, в Петък ли!?
14:19 03.02.2026
26 Какъв страх бре
До коментар #24 от "хаха 🤣":Бсндеристсн е чао.
14:21 03.02.2026
27 Усмихнат
До коментар #24 от "хаха 🤣":Иди се посмей в Киев.Там ходят с памперси,че няма вода и ходят в шишета и торбички.
14:25 03.02.2026
28 Дудов
14:25 03.02.2026
30 Истината
14:25 03.02.2026
31 Усещате
14:25 03.02.2026
32 БОЛШЕВИК
14:25 03.02.2026
34 Българин
До коментар #4 от "Марийка":Българите работили в СССР докараха за свои жени рускини, и сега техните деца са тези върли русофили. Какво човешко има в тези бомбардировки?
Коментиран от #37, #40, #49
14:27 03.02.2026
35 ЮРО ФОРЕВЪР
14:27 03.02.2026
36 Софиянец
Коментиран от #47
14:28 03.02.2026
37 На франсето
До коментар #34 от "Българин":Руснаците са му го нааапъхали този снаряд
14:29 03.02.2026
38 Копейки
Коментиран от #71, #91
14:29 03.02.2026
39 ЦИТАТ ОТ ПОРОШЕНКО
14:30 03.02.2026
40 И ти си
До коментар #34 от "Българин":рожба на тази българо- руска любов.
14:30 03.02.2026
41 УдоМача
14:30 03.02.2026
42 Свободен
Те мразят жените и децата, за тях те трябва да са предмет на насилие, страдание и жестокост!
Това е характерно за психологическия профил на копейката - страхлив, подъл, но невероятно злобен и жесток!
Всичко е в резултат на положението им в обществото на дрипави неудачници!
Добре поне, че никой не ги бръсне и нищо не зависи от тях!
Коментиран от #45, #51
14:31 03.02.2026
43 Явно е, че
До коментар #15 от "Атина Палада":имаш богат опит продължавай все така.
14:31 03.02.2026
44 На франсето
До коментар #33 от "Гост":Руснаците са му го нааапъхали този снаряд
Коментиран от #57
14:31 03.02.2026
45 Стойко
До коментар #42 от "Свободен":Хихихи, дбил! Заминавай за 404, тука не си интересен 😂
14:32 03.02.2026
46 Аз съм веган
Коментиран от #62, #63, #75, #76, #102
14:32 03.02.2026
47 Точно😂
До коментар #36 от "Софиянец":Зеля, неизвестен млад актьор върна руснаците обратно в 18 век, те не бяха и в 20 век преди войната, но това е друга тема 😂
14:33 03.02.2026
48 Дюс Бигалоу
До коментар #6 от "Атина Палада":Ама и ти не оставаш по - назад.
14:33 03.02.2026
49 Свободен
До коментар #34 от "Българин":Не си прав, аз съм от смесен брак!
Обадих се на всичките си роднини там още на 24 февруари преди четири години и им казах, че се отричам от всякаква връзка с Русия!
За щастие още на 16 години взех българско гражданство и никога не поисках и руско, въпреки че израснах там!
Коментиран от #54, #84
14:33 03.02.2026
50 ...
Коментиран от #58, #78
14:33 03.02.2026
51 Така е
До коментар #42 от "Свободен":да живее Степан Бандера. Много мил и любезен човек. Като дете сам си е чупил пръсти на ръцете, урода
14:34 03.02.2026
52 Варненец
🇧🇬❤️🇷🇺
🇧🇬❤️🇷🇺
🇧🇬❤️🇷🇺
14:35 03.02.2026
53 Майданаджия 💩
14:36 03.02.2026
54 Голяма работа
До коментар #49 от "Свободен":си направил тъпанар
Коментиран от #77
14:37 03.02.2026
55 Рене Артоа
До коментар #8 от "хаха 🤣":Путин не преговаря с фашисти, брато. Само яко ги млати. А "великата операция" на говедарите си е обикновен преврат.
14:37 03.02.2026
56 Обективен
14:39 03.02.2026
57 Дедо
До коментар #44 от "На франсето":Ае пак руснаците виновни. И за това ли?
Коментиран от #60
14:40 03.02.2026
58 Алънкоолу,
До коментар #50 от "...":има една приказка - Надявай се кутк о на пиян х ой Та и ти така.
14:42 03.02.2026
59 Сандо
До коментар #33 от "Гост":У банята е паднал младежа върху снаряда дорде се е сапунисвал разбиришли и е улезнал унетре.
14:43 03.02.2026
60 Мара
До коментар #57 от "Дедо":Така ми казаха да кажа. :))
14:43 03.02.2026
61 тагарев
14:46 03.02.2026
62 Ха ХаХа
До коментар #46 от "Аз съм веган":Бесарабдки българи вече няма.Има Бесарабски украинци създадени от наркомана и от жълтопав3тнит3 предатели на България
14:46 03.02.2026
63 Транжора
До коментар #46 от "Аз съм веган":Личи си, че си веган.
14:54 03.02.2026
64 Нееее, на първо място е
До коментар #6 от "Атина Палада":укронацистката бандеровска из.ме.т!След това са форумните укротролове и после соросоидните укрофили.
14:55 03.02.2026
65 Джамбаза
За Украина не ме е яд!
Коментиран от #86
14:56 03.02.2026
66 УКАЗАНИЕ
14:58 03.02.2026
69 име
15:01 03.02.2026
71 Кая Калас
До коментар #38 от "Копейки":Сега основният приоритет на Путин е съвсем скоро да "оправи" заблудените евроатлантици. Не губете надежда
15:05 03.02.2026
72 стоян георгиев- стъки
15:06 03.02.2026
73 УКРИЯ МЯЗА НА ШВЕЙЦАРСКО СИРЕНЕ
15:07 03.02.2026
74 България -73 место по IQ в света. Укрия
Коментиран от #82
15:08 03.02.2026
75 АсанБГ
До коментар #46 от "Аз съм веган":Оббла Дай веган,пожали невръстните непълнолетни :козичката Доротея и братчето и пръчлето стоянчо !
15:08 03.02.2026
76 Що не си Е.П.М
До коментар #46 от "Аз съм веган":бе юбан веган
Коментиран от #83
15:10 03.02.2026
77 Свободен
До коментар #54 от "Голяма работа":Направих не само това!
Отказах приглашение на руските ми роднини, когато ме помолиха да дойдат в България!
Не получиха визи и не дойдоха!
Нямат работа тук!
Коментиран от #80, #87, #89
15:11 03.02.2026
78 Алексбг
До коментар #50 от "...":А на теб ква ти е далаверата в случая бре Утре Пак ?
15:11 03.02.2026
79 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
15:12 03.02.2026
80 Димитър Георгиев
До коментар #77 от "Свободен":Кви руски роднини имаш бе чаве ,родата ти са все от Пакистан ,Бангладеш и Северна Индия !
15:13 03.02.2026
81 Путин гол до кръста на пони
15:14 03.02.2026
82 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #74 от "България -73 место по IQ в света. Укрия":Ай Кю то на българите е паднало с 1,26 за година. Укрия е 84.
Китай е втори в света по ай Кю
Русия 6.
Сащ -18
15:14 03.02.2026
83 Аз съм веган
До коментар #76 от "Що не си Е.П.М":Мойш ме пориш кат риба и звук няма да издам,толкова съм корав .
15:15 03.02.2026
84 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #49 от "Свободен":Българич е на 73 място в света по АйКю.
Укрия на 84
Китай на 2
Русия на 6.
Ти си на 199
15:17 03.02.2026
85 Анонимен
Коментиран от #90, #95
15:18 03.02.2026
86 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #65 от "Джамбаза":Има руски торенти. Оня ден тука във Факти качааха.
15:19 03.02.2026
87 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #77 от "Свободен":Феса на дядо си в рамка ли си го сложил, Осман а?
Коментиран от #88
15:22 03.02.2026
88 Атина Палада
До коментар #87 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Колега,изкарай чле.а от устата си и си го за.ри в гъ.а!
Коментиран от #94
15:24 03.02.2026
89 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #77 от "Свободен":Останавливались да от идеш при бандеровците да избиваш руснаци, пол дого.
Коментиран от #92, #96
15:24 03.02.2026
90 Доналд Дък
До коментар #85 от "Анонимен":Блестяща е победата при Сталинград. Изравняването на Дрезден със земята си е военно престъпление.
15:25 03.02.2026
91 Надда Ренн
До коментар #38 от "Копейки":Тези неща не ме интересуват ,но кай честно до една седмица би ли му издухал хубаво сополите ,че от прекарания грип още го чувствам запушен и награда от 10 €врака те очаква .
15:26 03.02.2026
92 Атина Палада
До коментар #89 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Установи се,че от руснака по-просто живот.о няма!!!
15:26 03.02.2026
93 И това заглавие
15:27 03.02.2026
94 Дюс Бигалоу
До коментар #88 от "Атина Палада":А защо не, в някоя от твоите хралупи?
Коментиран от #98
15:28 03.02.2026
95 Ами
До коментар #85 от "Анонимен":пропускаш българските градове.
15:30 03.02.2026
96 Свободен
До коментар #89 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Децата ми последваха моя пример и също се отрекоха от руската си кръв!
Внуците няма и да знаят за нея!
Защото сме БЪЛГАРИ!
Разбра ли, мишок?!
Коментиран от #100, #101
15:31 03.02.2026
97 Някой
До коментар #3 от "Нормално":АМИ "ЦИВИЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ" ЩО ЖИВЕЕ ПО ХОТЕЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, САНАТОРИУМИ, БОЛНИЦИ? - ДА СИ ИДАТ У ДОМА БЕ. АМИ ША ГИ ТРЕПЯТ Я.
15:33 03.02.2026
98 Атина Палада
До коментар #94 от "Дюс Бигалоу":Винаги си ми добре дошъл ,където и когато си поискаш,питай за Илиан -мокрия Илиин от Военния блок 19 София Изток ,познават ме и като Тромпета .
Коментиран от #103
15:33 03.02.2026
99 Викаш
До коментар #8 от "хаха 🤣":Не е като нетаняху да смаже милиони невинни за три дни?! :)
15:33 03.02.2026
100 Хаха
До коментар #96 от "Свободен":Българин ама прошляк.
15:34 03.02.2026
101 АнтроПолог
До коментар #96 от "Свободен":Ква руска кръв имаш бре чингене, с 3слънчеви бани по рождение ?
15:35 03.02.2026
102 Така е!
До коментар #46 от "Аз съм веган":Не е като нетаняху да смаже милиони невинни за три дни?! :)
15:36 03.02.2026
103 Хаха
До коментар #98 от "Атина Палада":ТРОМПЕТА! - ЩО БЕ, ДУХАШ ЛИ?
15:36 03.02.2026
104 Иван
Коментиран от #106
15:37 03.02.2026
105 Атина Жълтопаветникова
15:38 03.02.2026
106 Ами
До коментар #104 от "Иван":Правилен ход. До дупка, до последния УКРАИНЕЦ. Те си го казаха, КВО се пениш, яж си сапуна.
Коментиран от #107
15:40 03.02.2026
107 Иван
До коментар #106 от "Ами":Да, правилен ход за една малоумна копейка :)
Ама всичко се връща и Путлер скоро кръв ще повръща
15:44 03.02.2026
108 Ударете ги с атома
15:56 03.02.2026