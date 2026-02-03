Новини
Германия отхвърли обвиненията на Русия, че помага на Украйна от реваншизъм
  Тема: Украйна

Германия отхвърли обвиненията на Русия, че помага на Украйна от реваншизъм

3 Февруари, 2026 07:08

Германският външен министър Йохан Вадефул отхвърли днес обвинения на Москва, че Берлин подкрепя Украйна от реваншизъм, предаде ДПА, съобщи БТА.

Вадефул каза, че тези твърдения са опит на Русия да отвлече вниманието от собствените си действия.

Русия по-рано заяви, че германската външна политика по отношение на Украйна е оформена от фантазии за реванш и уреждане на исторически сметки на Берлин с Москва.

В изявление, разпространено след годишната пресконференция на руския външен министър Сергей Лавров в началото на година, руското външно министерство заяви, че подкрепата на Германия за Украйна е част от реваншистки дневен ред на Берлин.

Министър Вадефул, който е на посещение в Нова Зеландия, заяви, че с тези изявления Русия иска да отклони вниманието от сегашното си поведение. Той каза още, че Германия без затруднения се изправя пред миналото си и признава ролята на Съветския съюз в победата над нацистка Германия през Втората световна война.


Германия
  • 1 Последния Софиянец

    23 2 Отговор
    С Райха е свършено и ще плаща 80 години репарации.

    Коментиран от #2

    07:09 03.02.2026

  • 2 Ха,ха

    4 27 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Червения райх ли

    Коментиран от #3

    07:11 03.02.2026

  • 3 С вашия,

    23 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ха,ха":

    С цветовете на дъгата

    Коментиран от #4

    07:12 03.02.2026

  • 4 ...

    3 21 Отговор

    До коментар #3 от "С вашия,":

    Установяването и управлението на комунистическите режими в някои държави през 20 век е съпътствано от масови убийства, като приблизителната оценка на жертвите възлиза на между 85 и 100 милиона души.1

    Коментиран от #23

    07:16 03.02.2026

  • 5 В новия свят на Путин

    4 27 Отговор
    Германия има право на реванш, така както Путин иска СССР, Германия има право на Четвърти райх.

    Поне за последните 80 години стана ясно, че Четвърти райх е за предпочитане пред СССР2.

    Коментиран от #6, #7

    07:20 03.02.2026

  • 6 .....

    3 16 Отговор

    До коментар #5 от "В новия свят на Путин":

    Няма да го има, тая империя на злото отива в историята

    07:21 03.02.2026

  • 7 АМИ ОПИТАЙ С РЕВАНША

    15 1 Отговор

    До коментар #5 от "В новия свят на Путин":

    Незнайни са гробовете на дядовците ви.

    07:22 03.02.2026

  • 8 Шопо

    19 3 Отговор
    След ВСВ Германия вече не е Германия, управляват ги отвън.

    07:25 03.02.2026

  • 9 ИСТОРИК

    18 1 Отговор
    Британците винаги са надхитрявали германците и са ги пращали да умират в безмислени европейски войни.

    07:29 03.02.2026

  • 10 Точно

    15 0 Отговор
    така е. ЕС за "обединена" Европа под "лидерството" на Германия е генералния план на Хитлер за поствоенна уредба на континента.

    Веднага след създаването на чисто новата ФРГ през 1949, правителството на Аденауер започва ожесточена борба срещу "комунизма".
    Фашагите не са си взели никаква поука. Отново доминират европейските страни. Отново разпалиха война в историческите територии на Русия. Отново готвят поход на Изток. Нищо не се е променило от тогава.

    07:32 03.02.2026

  • 11 Чуденка

    8 2 Отговор
    Абе май има и нещо друго! Останалите защо помагат!

    07:34 03.02.2026

  • 12 Време

    6 2 Отговор
    Е за оп еснявате на паметта

    07:44 03.02.2026

  • 13 Голямата

    10 1 Отговор
    грешка на победителите от Втората световна война е , че не сдържаха Германия и позволиха да си изгради политическата империйка ЕС, по замисъл на нацистките лидери от 1941г. Така, доминирайки политически Европа, а след 90те и нейната източна част, Германия очаквано изведе противопоставянето с Руската федерация като основен стратегически приоритет на своя политически блок ЕС. И резултатите последваха.

    07:45 03.02.2026

  • 14 Свободен

    3 8 Отговор
    Много е странно, че се обясняват на руснаците?!
    Та тях никой не ги счита за нещо, с което има смисъл да се говори!
    Там работи само тоягата!

    Коментиран от #17

    07:45 03.02.2026

  • 15 Някой

    8 1 Отговор
    Германците могат да кажат, каквото си искат. Но хората не им вярват, я вярват на очите и ушите си. Германците ги е яд, че преди 89 години ядоха пердах от уж пропадналия СССР.

    07:48 03.02.2026

  • 16 В Германия

    5 1 Отговор
    расовият предразсъдък срещу руските славяни все още преобладава сред политическия елит. Не считат за равни хора руснаците и съответно правото им на държавност. Руската държавност още от времената на царска Русия е отричана от германския политически елит.

    07:51 03.02.2026

  • 17 Точно

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Свободен":

    така казваше и хер Хитлер. Обаче докъде се докара накрая...

    07:52 03.02.2026

  • 18 БАЙРАКА НА СССР

    12 0 Отговор
    ВЪРХУ НАЙ ГОЛЕМИЯ СИМВОЛ НА ДЪРЖАВАТА -БУНДЕСТАГА ТРУДНО СЕ ПРЕГЛЪЩА.И ДА ТИ СЧУПЯТ КАСКАТА В СОБСТВЕНИЯ ТИ ДОМ Е НАЗАБРАВИМО УНИЖЕНИЕ.

    07:56 03.02.2026

  • 19 Хари путър

    7 0 Отговор
    Така е.
    Забравиха кой ив подари обединетието

    07:57 03.02.2026

  • 20 Веднага повярвах

    4 1 Отговор
    На външния министър Велзевул. Който разбрал, разбрал.

    07:59 03.02.2026

  • 21 Май

    2 3 Отговор
    Русия търси реванш след загубата на студената война с окупацията на Украйна. И загуби отново :) Вече не знаят какво извинение да си намерят

    08:14 03.02.2026

  • 22 Ако

    4 1 Отговор
    не бяха руснаците след 1945г. днес нямаше да има държава Германия. Нито обединение през 1999г.
    Благодарност - никаква. Пак организират всички срещу руснаците

    08:15 03.02.2026

  • 23 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "...":

    Комунистите в Брюксел убиха 5 млн българи.

    08:25 03.02.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Те немците даже случаЕно избраха Девети май за ден на Европа😉😉😉😉😉

    08:36 03.02.2026

  • 25 Долу ЕС

    0 0 Отговор
    все тая защо, в кюпа на глупаците е ОТНОВО! каските никога не се учат,

    08:44 03.02.2026

