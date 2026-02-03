Германия отхвърли обвиненията на Русия, че помага на Украйна от реваншизъм

Германският външен министър Йохан Вадефул отхвърли днес обвинения на Москва, че Берлин подкрепя Украйна от реваншизъм, предаде ДПА, съобщи БТА.
Вадефул каза, че тези твърдения са опит на Русия да отвлече вниманието от собствените си действия.
Русия по-рано заяви, че германската външна политика по отношение на Украйна е оформена от фантазии за реванш и уреждане на исторически сметки на Берлин с Москва.
В изявление, разпространено след годишната пресконференция на руския външен министър Сергей Лавров в началото на година, руското външно министерство заяви, че подкрепата на Германия за Украйна е част от реваншистки дневен ред на Берлин.
Министър Вадефул, който е на посещение в Нова Зеландия, заяви, че с тези изявления Русия иска да отклони вниманието от сегашното си поведение. Той каза още, че Германия без затруднения се изправя пред миналото си и признава ролята на Съветския съюз в победата над нацистка Германия през Втората световна война.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
07:09 03.02.2026
2 Ха,ха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Червения райх ли
Коментиран от #3
07:11 03.02.2026
3 С вашия,
До коментар #2 от "Ха,ха":С цветовете на дъгата
Коментиран от #4
07:12 03.02.2026
4 ...
До коментар #3 от "С вашия,":Установяването и управлението на комунистическите режими в някои държави през 20 век е съпътствано от масови убийства, като приблизителната оценка на жертвите възлиза на между 85 и 100 милиона души.1
Коментиран от #23
07:16 03.02.2026
5 В новия свят на Путин
Поне за последните 80 години стана ясно, че Четвърти райх е за предпочитане пред СССР2.
Коментиран от #6, #7
07:20 03.02.2026
6 .....
До коментар #5 от "В новия свят на Путин":Няма да го има, тая империя на злото отива в историята
07:21 03.02.2026
7 АМИ ОПИТАЙ С РЕВАНША
До коментар #5 от "В новия свят на Путин":Незнайни са гробовете на дядовците ви.
07:22 03.02.2026
8 Шопо
07:25 03.02.2026
9 ИСТОРИК
07:29 03.02.2026
10 Точно
Веднага след създаването на чисто новата ФРГ през 1949, правителството на Аденауер започва ожесточена борба срещу "комунизма".
Фашагите не са си взели никаква поука. Отново доминират европейските страни. Отново разпалиха война в историческите територии на Русия. Отново готвят поход на Изток. Нищо не се е променило от тогава.
07:32 03.02.2026
11 Чуденка
07:34 03.02.2026
12 Време
07:44 03.02.2026
13 Голямата
07:45 03.02.2026
14 Свободен
Та тях никой не ги счита за нещо, с което има смисъл да се говори!
Там работи само тоягата!
Коментиран от #17
07:45 03.02.2026
15 Някой
07:48 03.02.2026
16 В Германия
07:51 03.02.2026
17 Точно
До коментар #14 от "Свободен":така казваше и хер Хитлер. Обаче докъде се докара накрая...
07:52 03.02.2026
18 БАЙРАКА НА СССР
07:56 03.02.2026
19 Хари путър
Забравиха кой ив подари обединетието
07:57 03.02.2026
20 Веднага повярвах
07:59 03.02.2026
21 Май
08:14 03.02.2026
22 Ако
Благодарност - никаква. Пак организират всички срещу руснаците
08:15 03.02.2026
23 Последния Софиянец
До коментар #4 от "...":Комунистите в Брюксел убиха 5 млн българи.
08:25 03.02.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
08:36 03.02.2026
25 Долу ЕС
08:44 03.02.2026