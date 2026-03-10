Новини
Не се очаква недостиг на гориво по бензиностанциите в Полша

Не се очаква недостиг на гориво по бензиностанциите в Полша

10 Март, 2026 14:05 557 15

Засега доставките на гориво са сигурни - въпреки забележимото увеличение на покупките на бензиностанциите, каза Туск

Не се очаква недостиг на гориво по бензиностанциите в Полша - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Полският министър-председател Доналд Туск заяви, че Полша разполага с достатъчни запаси от гориво и договори за доставки, които да гарантират наличности по бензиностанциите през следващите седмици, въпреки глобалния петролен шок, предизвикан от войната на САЩ и Израел срещу Иран, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

Полският премиер направи това изявление по време на съвместна пресконференция със своя нидерландски колега Роб Йетен във Варшава.

„Засега доставките на гориво са сигурни, въпреки забележимото увеличение на покупките на бензиностанциите“, каза Туск.

„Искам да кажа, че по отношение на доставките и складирането в момента няма причина за притеснение. Не би трябвало да има недостиг на гориво в Полша, но разбира се говорим за период от няколко седмици“, добави той.

Туск предупреди, че дългосрочната ситуация ще зависи от развитието на конфликта.

„Ако, противно на това, което обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, войната се проточи в продължение на много месеци, никой в момента не знае какво ще се случи на световните пазари на петрол и горива. Никой не може да го предвиди, затова се надявам думите на президента Тръмп да се окажат верни“, каза още Туск.

Премиерът на Полша също така обеща, че неговото правителство ще се опита да ограничи всякаква дейност на потенциални спекуланти, които биха искали да се възползват от глобалната криза.

САЩ и Израел започнаха координирани атаки срещу Иран на 28 февруари с цел да ограничат способността на страната да разработва ядрени оръжия.

Първата вълна от атаката уби върховния лидер на Иран Али Хаменей и няколко други високопоставени служители, като същевременно бяха атакувани ирански военни, ядрени и правителствени обекти. Техеран отвърна на удара с атаки срещу Израел и американски военни бази в съседни държави, както и с блокиране на Ормузкия проток — ключов морски маршрут за петрола от Близкия изток.

Цената на суровия петрол на световните пазари се покачи от около 65 щатски долара преди атаката до над 100 долара към понеделник, 9 март.


Полша
  • 1 И сте натрупани тезерви

    8 0 Отговор
    А нашите куховели казват, че нямаме запас. Дали е така....кой, кой да ти каже.

    Коментиран от #3

    14:07 10.03.2026

  • 2 хехе

    6 0 Отговор
    демек колкото по-зле толкова по-добре

    14:08 10.03.2026

  • 3 Да де чете

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "И сте натрупани тезерви":

    Резерви.

    14:08 10.03.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор
    ИМАШЕ ЕДИН САЙЪНС ФИКШЪН ФИЛМ КАК ЗЕМЯТА
    СЕ ЦЕПИ ... ОТ ТАМ СЪМ ЗАПОМНИЛ ЕДНА ФРАЗА
    .
    " КОГАТО ВСИЧКИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ТЕ УВЕРЯВАТ
    ЧЕ ВСИЧКО Е О КЕЙ,
    .... Е МОМЕНТА ДА СИ СЪБЕРЕШ ПАРТАКЕШИТЕ И ДА БЯГАШ" :)

    14:08 10.03.2026

  • 5 Само питам

    7 0 Отговор
    И защо ни интересува как полските алкохолици и проститутки , та е водеща статия ?

    14:10 10.03.2026

  • 6 зИленски

    6 0 Отговор
    е,да,но на каква цена ?
    СМЕШНИК !

    14:10 10.03.2026

  • 7 Време е

    7 0 Отговор
    Вас да задумкат,шейва и неблагодарни помияри.

    14:10 10.03.2026

  • 8 Летописец

    7 0 Отговор
    Румен Радев / Прогресивна България : " Миналата година ни лъгаха, че няма да има поскъпване с еврото. Сега ни лъжат, че няма пряка заплаха и проблем за България след ударите срещу Иран“.

    14:12 10.03.2026

  • 9 А ве...Полша...?!

    7 0 Отговор
    Кво ме интересуват пановете...!
    Важното е при нас каква ще е картинката...!

    14:13 10.03.2026

  • 10 Хеми значи вазелин

    7 0 Отговор
    И ляхите ги управляват същите тъ пaци като наще. Има една умна приказка - не казвай хоп, преди да си скочил.

    14:14 10.03.2026

  • 11 мдааа

    3 0 Отговор
    Само в България има недостиг. Що ли?

    14:27 10.03.2026

  • 12 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    Маре Ко ни интересува горивото на пановете.Виж Ко стаа с нашите бензино колонки щото утре нема да моЕш да идеш на" работа"и да дриск.ш щуротии

    Коментиран от #15

    14:31 10.03.2026

  • 13 Мутата

    3 0 Отговор
    Боли ме грездия дали ще има бензин в Полша

    14:33 10.03.2026

  • 14 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    Ешче полска не згинела

    14:47 10.03.2026

  • 15 Мара

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "И Киев е Руски":

    Мара кола не кара
    Мара Фелосипед кара......

    14:50 10.03.2026

