"На 30 съм!" - Тръмп увърта за нов мандат, вижда Ванс и Рубио като свои наследници. Би приел загуба, но на честни избори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който навършва 80 години през юни, заяви, че се чувства по същия начин, както преди половин век.
„Чувствам се страхотно, както физически, така и психически. Чувствам се по същия начин, както преди 50 години. Лудост е“, каза той в интервю за NBC News.
Американският лидер добави, че разбира, че в бъдеще няма да може да прави подобни изявления, но „това време все още не е дошло“. Той също така заяви, че се подлага на медицински прегледи предимно, за да докладва пред обществеността. „Правя го, защото нямам проблем с това“, заключи той.
На 2 януари Тръмп обяви, че е преминал медицински преглед, според който лекарите от Белия дом са заключили, че е в перфектно здраве.
Той заяви, че не възнамерява да се откаже от високите дози аспирин, въпреки препоръките на лекарите.
„Приемам аспирин от 30 години и не искам да променям нищо“, каза той. „Лекарите казват: „Вземайте по-малко“, а аз им казвам: „Искам кръвта ми да е добра и рядка, когато преминава през сърцето ми.“
„Уолстрийт Джърнъл“ по-рано съобщи, че 79-годишният Тръмп се опитва да скрие физическите признаци на стареене и евентуални заболявания, като използва грим, за да прикрие синини по ръцете си. Самият президент на САЩ заяви в интервю за изданието, че приема повече аспирин, отколкото лекарите му препоръчват за разреждане на кръвта му, от 25 години и периодично игнорира съветите на лекарите, разчитайки на „добра генетика“.
Тръмп практически призна, че смята вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио за свои най-вероятни наследници на изборите през 2028 г., но не уточни кой от тях вижда като кандидат за президент на републиканците.
„Мисля, че комбинацията от Джей Ди и Марко би била много трудна за победа, но никога не се знае в политиката“, каза той. Тръмп подчерта, че окончателно решение все още не е взето и че републиканците имат „страхотна скамейка“.
Американският лидер отказа да уточни кого приоритизира в „комбинацията“ на Ванс и Рубио. „Не искам да навлизам в подробности; все още имаме три години. Имам двама отличници и не искам да провокирам противоречия. Джей Ди е фантастичен, и Марко е фантастичен. Мисля, че и двамата са много умни, единият от тях е малко по-дипломатичен. Има някои разлики в стиловете им“, отбеляза Тръмп.
Той не отговори директно на въпрос относно плановете си да остане на поста си след втория си мандат.
Тръмп беше попитан дали си представя сценарий, при който би бил президент на 21 януари 2029 г., денят след края на втория му мандат.
„Не знам, това би било интересно. Но ако ви дам отговора, който търсите, това би направило живота много по-малко интересен“, отговори той.
Твърденията, че Русия по някакъв начин се е намесила в изборния процес в САЩ, са просто измислици, заяви президентът на САЩ.
„Всички говореха за Русия, а се оказа, че е измама“, подчерта той си той.
Държавният глава призна, че чужди държави могат да повлияят на изборите в САЩ. „Имаме нужда от честни избори“, добави той. И заяви, че ще признае поражение на Републиканската партия на междинните избори за Конгрес през ноември, ако те се проведат честно.
„Да, ако изборите са честни“, каза той.
Президентът заяви, че има тревоги за собствената си безопасност, но се опитва да остави подобни мисли настрана.
„Тревожа се за това, но трябва да го изгоня от ума си, иначе би било невъзможно да си върша работата“, каза американският лидер.
Тръмп смята, че върховният лидер на Иран Али Хаменей трябва да бъде „много загрижен“.
„Бих казал, че трябва да е много загрижен, да. Както знаете, те преговарят с нас“, каза Тръмп и отбеляза, че би искал мир в Близкия изток, но също така заплаши, че ако Техеран реши да възобнови ядрената си програма, САЩ „ще направят много лоши неща“.
„САЩ дойдоха и унищожиха ядрената си програма, защото ако не бяхме направили това, нямаше да има мир в Близкия изток“, каза американският лидер.
Тръмп заяви, че САЩ са в контакт с Куба.
„Разговаряме с Куба“, каза Тръмп, отказвайки да отговори на въпрос дали вярва, че настоящото ръководство на Куба ще остане на власт в края на президентския му мандат.
Американският лидер също така заяви, че „Куба има големи проблеми“ и че „хуманитарна помощ трябва да бъде изпратена там“.
1 Хижа Петрохан
Поради тези връзки възникват множество конспиративни теории, които твърдят, че Епстийн не се е самоубил, а е бил ликвидиран по нареждане на влиятелни личности, за да не излизат наяве връзките им с него. Смъртта му се превръща в мем с лайтмотив „Епстийн не се е самоубил“
Коментиран от #6
04:22 05.02.2026
2 чичо Джеф
04:26 05.02.2026
3 Вярно е
04:30 05.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Какви са тези контатки със Зеленски
До коментар #1 от "Хижа Петрохан":ако не е тайна? Колко пъти са се срещали, според документите? 0?
Коментиран от #8
04:37 05.02.2026
7 хехе
04:41 05.02.2026
8 Как какви
До коментар #6 от "Какви са тези контатки със Зеленски":Полови контакти. Зельо е бил в ролята на съветска Лолитка.
Коментиран от #29
04:59 05.02.2026
9 Доналд
Коментиран от #11
05:30 05.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 А все си мислихме,че...
До коментар #9 от "Доналд":...Байдън,не е у ред с главата...?!
Коментиран от #13
05:38 05.02.2026
12 хаха
05:42 05.02.2026
13 Поне
До коментар #11 от "А все си мислихме,че...":оня беше кротак, само се напикаваше и се опитваше да каже нещо което никой не разбираше... а тоя е много агресивно, войнствено и арогантно изплискал мозъка
Коментиран от #14
05:48 05.02.2026
14 Ами ДА...!
До коментар #13 от "Поне":Какво да очакваме от човек,препоръчал да се пие...Белина,против Ковида...?!?!
05:54 05.02.2026
15 Симпатизант
Коментиран от #17
06:38 05.02.2026
16 Човек
06:42 05.02.2026
17 ПРАВ СИ...!
До коментар #15 от "Симпатизант":Във всяка откачалка,има и нещо хубаво...!
06:43 05.02.2026
18 Мишел
06:47 05.02.2026
19 дядото
06:48 05.02.2026
20 Бай Тръмп се е изпуснал нещо,
06:52 05.02.2026
21 Ха ха ха
То не се знае дали тоя мандат ще укряка до края...
Пък за нов ще е може би по-кофти и от Куку Джо...
Требе си възрастов лимит за президенти- макс 50г....
После вече се наблюдава старческо оглупяване...
07:08 05.02.2026
22 Мишел
07:09 05.02.2026
23 Зозо
07:24 05.02.2026
24 Тити
Коментиран от #31
07:31 05.02.2026
25 Циник
07:37 05.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Стара чанта
08:15 05.02.2026
28 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
горката Меллания, налага ѝ се да ползва нЕкой от охраната...
08:25 05.02.2026
29 АУУУУУ
До коментар #8 от "Как какви":А ПУТИН КАКЪВ Е БИЛ ......В РОЛЯТА НА ПОДЛОГА....И ВСИЧКИ СА 💩💩💩 ОТГОРЕ МУ 🤣🤣😱
08:28 05.02.2026
30 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
като навършат 60 години да се кандидатират за президенти...
08:42 05.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Таня
Това е деменция в напреднал стадий. Вякои казват ,че често губел ориентация и не знаел къде се намира .
Той тоя мандат не може да изкара
10:41 05.02.2026
33 ......
12:34 05.02.2026