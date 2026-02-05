"На 30 съм!" - Тръмп увърта за нов мандат, вижда Ванс и Рубио като свои наследници. Би приел загуба, но на честни избори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който навършва 80 години през юни, заяви, че се чувства по същия начин, както преди половин век.

„Чувствам се страхотно, както физически, така и психически. Чувствам се по същия начин, както преди 50 години. Лудост е“, каза той в интервю за NBC News.

Американският лидер добави, че разбира, че в бъдеще няма да може да прави подобни изявления, но „това време все още не е дошло“. Той също така заяви, че се подлага на медицински прегледи предимно, за да докладва пред обществеността. „Правя го, защото нямам проблем с това“, заключи той.

На 2 януари Тръмп обяви, че е преминал медицински преглед, според който лекарите от Белия дом са заключили, че е в перфектно здраве.

Той заяви, че не възнамерява да се откаже от високите дози аспирин, въпреки препоръките на лекарите.

„Приемам аспирин от 30 години и не искам да променям нищо“, каза той. „Лекарите казват: „Вземайте по-малко“, а аз им казвам: „Искам кръвта ми да е добра и рядка, когато преминава през сърцето ми.“

„Уолстрийт Джърнъл“ по-рано съобщи, че 79-годишният Тръмп се опитва да скрие физическите признаци на стареене и евентуални заболявания, като използва грим, за да прикрие синини по ръцете си. Самият президент на САЩ заяви в интервю за изданието, че приема повече аспирин, отколкото лекарите му препоръчват за разреждане на кръвта му, от 25 години и периодично игнорира съветите на лекарите, разчитайки на „добра генетика“.

Тръмп практически призна, че смята вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио за свои най-вероятни наследници на изборите през 2028 г., но не уточни кой от тях вижда като кандидат за президент на републиканците.

„Мисля, че комбинацията от Джей Ди и Марко би била много трудна за победа, но никога не се знае в политиката“, каза той. Тръмп подчерта, че окончателно решение все още не е взето и че републиканците имат „страхотна скамейка“.

Американският лидер отказа да уточни кого приоритизира в „комбинацията“ на Ванс и Рубио. „Не искам да навлизам в подробности; все още имаме три години. Имам двама отличници и не искам да провокирам противоречия. Джей Ди е фантастичен, и Марко е фантастичен. Мисля, че и двамата са много умни, единият от тях е малко по-дипломатичен. Има някои разлики в стиловете им“, отбеляза Тръмп.

Той не отговори директно на въпрос относно плановете си да остане на поста си след втория си мандат.

Тръмп беше попитан дали си представя сценарий, при който би бил президент на 21 януари 2029 г., денят след края на втория му мандат.

„Не знам, това би било интересно. Но ако ви дам отговора, който търсите, това би направило живота много по-малко интересен“, отговори той.

Твърденията, че Русия по някакъв начин се е намесила в изборния процес в САЩ, са просто измислици, заяви президентът на САЩ.

„Всички говореха за Русия, а се оказа, че е измама“, подчерта той си той.

Държавният глава призна, че чужди държави могат да повлияят на изборите в САЩ. „Имаме нужда от честни избори“, добави той. И заяви, че ще признае поражение на Републиканската партия на междинните избори за Конгрес през ноември, ако те се проведат честно.

„Да, ако изборите са честни“, каза той.

Президентът заяви, че има тревоги за собствената си безопасност, но се опитва да остави подобни мисли настрана.

„Тревожа се за това, но трябва да го изгоня от ума си, иначе би било невъзможно да си върша работата“, каза американският лидер.

Тръмп смята, че върховният лидер на Иран Али Хаменей трябва да бъде „много загрижен“.

„Бих казал, че трябва да е много загрижен, да. Както знаете, те преговарят с нас“, каза Тръмп и отбеляза, че би искал мир в Близкия изток, но също така заплаши, че ако Техеран реши да възобнови ядрената си програма, САЩ „ще направят много лоши неща“.

„САЩ дойдоха и унищожиха ядрената си програма, защото ако не бяхме направили това, нямаше да има мир в Близкия изток“, каза американският лидер.

Тръмп заяви, че САЩ са в контакт с Куба.

„Разговаряме с Куба“, каза Тръмп, отказвайки да отговори на въпрос дали вярва, че настоящото ръководство на Куба ще остане на власт в края на президентския му мандат.

Американският лидер също така заяви, че „Куба има големи проблеми“ и че „хуманитарна помощ трябва да бъде изпратена там“.