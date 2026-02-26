Четирима загинали и седем ранени след стрелба на кубински сили по лодка от Флорида

Четирима души са загинали и още 7 души са били ранени, след като потеглила от американския щат Флорида моторна лодка е навлязла днес в териториалните води на Куба и пътуващите в нея са открили огън по кубинските сили, съобщи Министерството на вътрешните работи в Хавана, предаде Ройтерс.

Четиримата загинали и шестима от ранените са били на борда на моторната лодка.

Седмият ранен е командирът на кубински патрулен кораб, съобщиха властите в Куба.

Държавният секретар Марко Рубио каза пред репортери, че е бил информиран за инцидента с кубински войници и че САЩ сега събират собствена информация, за да установят дали жертвите са били американски граждани, или постоянно пребиваващи, предаде Асошиейтед Прес.



„Различни структури на американското правителство се опитват да установят подробности за станалото, които може да не са ни предоставени на този етап“, каза Рубио на летището в Бастер в островната държава Сейнт Китс и Невис.



Първият дипломат на Тръмп отказа да спекулира какво се е случило, като заяви, че това може да е „широк спектър от неща“ и че САЩ няма да се опират единствено на информацията, предоставена досега от кубинските власти.



„Достатъчно е да се каже, че е крайно необичайно да се виждат престрелки в открито море. Това не е нещо, което се случва всеки ден“, добави той.



