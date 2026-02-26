Новини
Свят »
Куба »
Четирима загинали и седем ранени след стрелба на кубински сили по лодка от Флорида

Четирима загинали и седем ранени след стрелба на кубински сили по лодка от Флорида

26 Февруари, 2026 04:05, обновена 26 Февруари, 2026 04:10 426 2

  • лодка-
  • флорида-
  • куба-
  • пийт хегсет-
  • сащ-
  • загинали-
  • стрелба

САЩ събират собствена информация, за да установят дали жертвите са били американски граждани

Четирима загинали и седем ранени след стрелба на кубински сили по лодка от Флорида - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Четирима души са загинали и още 7 души са били ранени, след като потеглила от американския щат Флорида моторна лодка е навлязла днес в териториалните води на Куба и пътуващите в нея са открили огън по кубинските сили, съобщи Министерството на вътрешните работи в Хавана, предаде Ройтерс.

Четиримата загинали и шестима от ранените са били на борда на моторната лодка.

Седмият ранен е командирът на кубински патрулен кораб, съобщиха властите в Куба.

Държавният секретар Марко Рубио каза пред репортери, че е бил информиран за инцидента с кубински войници и че САЩ сега събират собствена информация, за да установят дали жертвите са били американски граждани, или постоянно пребиваващи, предаде Асошиейтед Прес.

„Различни структури на американското правителство се опитват да установят подробности за станалото, които може да не са ни предоставени на този етап“, каза Рубио на летището в Бастер в островната държава Сейнт Китс и Невис.

Първият дипломат на Тръмп отказа да спекулира какво се е случило, като заяви, че това може да е „широк спектър от неща“ и че САЩ няма да се опират единствено на информацията, предоставена досега от кубинските власти.

„Достатъчно е да се каже, че е крайно необичайно да се виждат престрелки в открито море. Това не е нещо, което се случва всеки ден“, добави той.

Четирима души, намирали се на борда на лодка с регистрация във Флорида, бяха застреляни, а още шестима бяха ранени вчера в териториалните води на Куба при престрелка с граничари, съобщи кубинското Министерство на вътрешните работи.


Куба
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 залива на свинете

    1 0 Отговор
    не бе били наркотрафиканти.

    04:22 26.02.2026

  • 2 Баш Хайдутин и действащ комунист

    1 0 Отговор
    Залива на прасетата! Какъв бой ядоха краварите

    04:27 26.02.2026