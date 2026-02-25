Вицепрезидентът Джей Ди Ванс: Много е просто! Иран не може да има ядрено оръжие

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви днес, че президентът Доналд Тръмп все още предпочита постигане на дипломатическо решение с Иран и че се надява иранската страна да вземе това предвид по време на утрешните преговори в Женева, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.
„Президентът беше кристално ясен, че Иран не може да има ядрено оръжие. Той ще се опита да го постигне по дипломатически път“, каза Ванс в интервю за телевизия „Фокс Нюз“. Същевременно той допълни, че при нужда Тръмп би използвал американските военни сили срещу Иран и че „повечето американци разбират, че не бива да се позволява на най-лудия и най-лош режим на света да има ядрено оръжие“.
„Сядаме да проведем пореден кръг дипломатически преговори с иранците, опитвайки се да постигнем разумно споразумение, но разумно споразумение с цел Иран да няма ядрено оръжие. Много е просто“, отбеляза Ванс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да,бе
Коментиран от #28
21:13 25.02.2026
2 555
Коментиран от #9, #47
21:14 25.02.2026
3 Пудинг
21:14 25.02.2026
4 604
21:16 25.02.2026
5 Магарешки Чеп
Коментиран от #7
21:16 25.02.2026
6 Глас от бункера
21:17 25.02.2026
7 Ама
До коментар #5 от "Магарешки Чеп":Не си
21:18 25.02.2026
8 Гост
Коментиран от #19
21:18 25.02.2026
9 Гост
До коментар #2 от "555":То беше за пред медиите.
Коментиран от #21
21:19 25.02.2026
10 Ха Ха
21:24 25.02.2026
11 маке
21:28 25.02.2026
12 Сталин
21:28 25.02.2026
13 Кой бе?
И вие да имате всякакви оръжия, а другите да са ви, като Венецуела? Да правите с тях, каквото си поискате?
Е, вече няма как да стане.... Това време на вашето, "американското столетие" заврши за около 30-ина години...
21:29 25.02.2026
14 Служител- разузнавач на трибуквената
21:29 25.02.2026
15 Сталин
- Боби Фишер
Коментиран от #25, #26
21:29 25.02.2026
16 Владо
21:30 25.02.2026
17 Сталин
Д-р.Йозеф Гьобелс
21:31 25.02.2026
18 Сатана Z
Днес всяка държава иска да е енергийно независима каквото иска и Иран с техните програми за атомна енергетика.Но целите са съвсем различни от геополитически съображения Иран не се вписва в Еврейската доктрина за доминация
Коментиран от #23
21:32 25.02.2026
19 Мдаааа
До коментар #8 от "Гост":😂😂😂😂😂😂НЕ БЕ . МУЖИЦИТЕ СА
21:34 25.02.2026
20 никой
На американците им е дарба да пълнят тоалетни,най-добритв са в това...то им е и единственото нещо което могат.
Дано недоплава до Черно море някоя "лодка" сътворена от войнишки зор.
21:34 25.02.2026
21 беше
До коментар #9 от "Гост":лани, а чалмите много мирни избиха после, че и ядрени лаборатории не са унищожени всичките
Коментиран от #24
21:34 25.02.2026
22 Ала Бала
Но сатаняците не могат, човек трябва да се държи паникйосан и в страх.
21:34 25.02.2026
23 555
До коментар #18 от "Сатана Z":Харесва ми да слушам заседанията на съвета за сигурност на ООН. Искам да си подобря нивото на знания по английски език и ми помага. Друга полза от тези заседания досега не съм видял.
Коментиран от #29, #31
21:37 25.02.2026
24 Мдаа
До коментар #21 от "беше":Макар Тръмп да бе казал преди половин година че е Блоунал цялата ядрена инфраструктура на Иран, 100% ти казвам!!!
21:39 25.02.2026
25 Петър Първи -първият руски император
До коментар #15 от "Сталин":"Със западняците можеш да се разбереш, а аз имам работа със животни,които не мога да превърна в хора"
21:39 25.02.2026
26 Ами
До коментар #15 от "Сталин":Боби Фишер е лежал е затвора за обир и алкохолизъм.После е с диагноза циклофрения.
21:41 25.02.2026
27 Ще атакуват Иран ама ддруг път!
21:47 25.02.2026
28 Шопо
До коментар #1 от "Да,бе":Иран има ядрено оръжие купилиса го от Русия
21:53 25.02.2026
29 Сатана Z
До коментар #23 от "555":Ако искаш да си подобриш или опресниш Английския слушай и гледай BBC.Там е мястото,където се говори Proper English.ООН не е критерий,докато BBC е институция
Коментиран от #30
21:54 25.02.2026
30 555
До коментар #29 от "Сатана Z":Съгласен съм. Но още не съм на такова ниво.
21:57 25.02.2026
31 кви
До коментар #23 от "555":знания, къв език бе, сите сме пантелей-пътник скоро.
22:05 25.02.2026
32 Тогава путин ше им даде на иран
22:07 25.02.2026
33 ЦРУ
Коментиран от #35, #37
22:09 25.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Тихо πръдльо!
До коментар #33 от "ЦРУ":Ние сме в НАТО.
Коментиран от #42
22:12 25.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Стайков
До коментар #33 от "ЦРУ":Оплачи се на арменският поп.
22:14 25.02.2026
38 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
22:15 25.02.2026
39 Самолетоносачът го хвана ряд.кото щастие
Коментиран от #40
22:18 25.02.2026
40 Последния Софиянец
До коментар #39 от "Самолетоносачът го хвана ряд.кото щастие":Звачи ще почне пак яко млатене на блатни слуги, бункерното ще се крие пак по мазетата зад Урал
22:21 25.02.2026
41 долу сащ
22:27 25.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ти да видиш
Тия там за какви се имат бе!!!!.....
Стига си дрънкал глупости бе Ванс, нещо не ви стиска да се пробвате срещу братята перси, що така бе Ванс!???
22:28 25.02.2026
44 ЦРУ
Коментиран от #46
22:32 25.02.2026
45 Фактолог
Второ, събориха двете кули в Манхатън , за да изкарат пред света всички араби и мюсюлмани терористи, като междувременно нито един евреин в този ден не отиде на работа в ситото.
От там се почнаха войните в близкия Изток , Афганистан и Либия, защото вече си имаха официално оправдание.
Но Иран се оказа голяма хапка за тях, твърде голяма и ще им преседне наистина по средата на гърлото!
Иранците са корави и интелигентни и ционистите вече ядоха бой от тях! Явно искат още да ядат!
22:36 25.02.2026
46 Служител- разносвач Клепоухия
До коментар #44 от "ЦРУ":Външният дълг на САЩ в $ ,вече гони 38 000 000 000 000 и един цент отгоре.Скоро няма да имат пари за заплати на служителите си,благодарение на клепоухия от африканската държава Израел.
22:37 25.02.2026
47 Гледал е Топгън Маверик
До коментар #2 от "555":И е ррешил, че филмът е документален.
22:48 25.02.2026
48 значи терористите
23:00 25.02.2026