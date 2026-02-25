Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс: Много е просто! Иран не може да има ядрено оръжие

25 Февруари, 2026 21:10 1 327 48

Сядаме да проведем пореден кръг дипломатически преговори с иранците, опитвайки се да постигнем разумно споразумение, много е просто, отбеляза още Ванс

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви днес, че президентът Доналд Тръмп все още предпочита постигане на дипломатическо решение с Иран и че се надява иранската страна да вземе това предвид по време на утрешните преговори в Женева, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

„Президентът беше кристално ясен, че Иран не може да има ядрено оръжие. Той ще се опита да го постигне по дипломатически път“, каза Ванс в интервю за телевизия „Фокс Нюз“. Същевременно той допълни, че при нужда Тръмп би използвал американските военни сили срещу Иран и че „повечето американци разбират, че не бива да се позволява на най-лудия и най-лош режим на света да има ядрено оръжие“.

„Сядаме да проведем пореден кръг дипломатически преговори с иранците, опитвайки се да постигнем разумно споразумение, но разумно споразумение с цел Иран да няма ядрено оръжие. Много е просто“, отбеляза Ванс.


САЩ
  • 1 Да,бе

    47 4 Отговор
    Израел може,а Иран не може...И що да не може!?!А,бе я си пасете говедата и не ни занимавайте...

    Коментиран от #28

    21:13 25.02.2026

  • 2 555

    43 1 Отговор
    Доколкото си спомням, Тръмп преди няколко месеца обяви официално, че са унищожили окончателно съоръженията на Иран, чрез които може да създадат ядрено оръжие.

    Коментиран от #9, #47

    21:14 25.02.2026

  • 3 Пудинг

    12 3 Отговор
    а не може, а може да им дам с БГ уран от старото матрял....

    21:14 25.02.2026

  • 4 604

    22 5 Отговор
    аз ако съм на аятолаха, дърпам спусъка първи, да потъне някой самолетоносач, краварите ще станат за смях....

    21:16 25.02.2026

  • 5 Магарешки Чеп

    31 2 Отговор
    А защо да не може? Щом Северна Корея може, защо Иран да не може? Да не би да е Запазена Марка на Трумп, абе ясно е че зетя му е заповядал.

    Коментиран от #7

    21:16 25.02.2026

  • 6 Глас от бункера

    7 6 Отговор
    Йес сър!Само не ме закачайте!

    21:17 25.02.2026

  • 7 Ама

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Магарешки Чеп":

    Не си

    21:18 25.02.2026

  • 8 Гост

    24 5 Отговор
    Кой излъга краварите, че са някакъв световен господар и могат да нареждат на суверенни държави какво могат и какво не?

    Коментиран от #19

    21:18 25.02.2026

  • 9 Гост

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "555":

    То беше за пред медиите.

    Коментиран от #21

    21:19 25.02.2026

  • 10 Ха Ха

    13 0 Отговор
    Голяма излагация направи очната линия Ванс в интервюто си, като разкри бедните му кулинарни възможности с които завършваш с болезнена диярия!А пък жена му само се лензише (казвайки си по дяволите защо съм тук!).

    21:24 25.02.2026

  • 11 маке

    15 2 Отговор
    И защо Израел може, а Иран да не може? Вие какви сте, модератори като тези във ,,Факти" и решавате кой и какво, или сте световни терористи?

    21:28 25.02.2026

  • 12 Сталин

    21 0 Отговор
    Тия изроди са най наглите и арогантни терористи ,убиха 1000 000 палестинци жени и деца и сега казват на другите държави че нямат право на оръжие да се защитават от тези кошерни изроди

    21:28 25.02.2026

  • 13 Кой бе?

    12 1 Отговор
    Вие ще кажете, кой и кво оръжие имал право да има?
    И вие да имате всякакви оръжия, а другите да са ви, като Венецуела? Да правите с тях, каквото си поискате?
    Е, вече няма как да стане.... Това време на вашето, "американското столетие" заврши за около 30-ина години...

    21:29 25.02.2026

  • 14 Служител- разузнавач на трибуквената

    20 2 Отговор
    Ами че Иран никога не е заявявал че иска да има ядрено оръжие а да развива ядрена енергетика.За пореден път САЩ искат да измамят Света ,като прикриват страха си от Израел.Всичко се прави в полза на Израел и нищо в полза на САЩ в този конфликт.И персите отлично разбират това.Затова и настояват за надзор от МЕГАТЕ върху ядрената им технология за енергетика.А всъщност САЩ като научиха за боеспособността на иранците да потопяват самолетоносачи смениха заплахите с преговори и скриха самолетоносача си в Гърция.Но иранците могат да го ударят и в Гърция с китайските ракети.А Мерц днес молеше чичо Си да ходотайства за Европа пред Президента Путин заради Укрия.

    21:29 25.02.2026

  • 15 Сталин

    25 1 Отговор
    "Моята основна теза е че евреите са криминална банда,и че евреите напълно контролират САЩ и евреите използват САЩ като средство да завладеят света."

    - Боби Фишер

    Коментиран от #25, #26

    21:29 25.02.2026

  • 16 Владо

    2 12 Отговор
    Руските сбъраняци пак нямат думата.Само слухтят от дупките си.

    21:30 25.02.2026

  • 17 Сталин

    15 0 Отговор
    "Човечеството ще потъне във вечна тъмнина и ще изпадне в тъпо и примитивно състояние ,ако евреите спечелят тази война."

    Д-р.Йозеф Гьобелс

    21:31 25.02.2026

  • 18 Сатана Z

    13 1 Отговор
    Още през далечната 2012 когато Нетаняху беше премиер на Израел той започна да ръчка Иран през ООН и внушаваше на Обама как Иран ще има до една година атомна бомба.Обама беше умен и знаеше,че това са еврейски лъжи.14 години по-късно отново Натаняху е мин.пред.на Израел ,но вече си е избрал послушен президент на САЩ и отново Иран е целта на Еврейска държава със старата песен за атомната бомба на Иран.
    Днес всяка държава иска да е енергийно независима каквото иска и Иран с техните програми за атомна енергетика.Но целите са съвсем различни от геополитически съображения Иран не се вписва в Еврейската доктрина за доминация

    Коментиран от #23

    21:32 25.02.2026

  • 19 Мдаааа

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    😂😂😂😂😂😂НЕ БЕ . МУЖИЦИТЕ СА

    21:34 25.02.2026

  • 20 никой

    8 0 Отговор
    Ще е добре Иран да приеме сделкатА,в противен случай ще настъпи еко катастрофа.
    На американците им е дарба да пълнят тоалетни,най-добритв са в това...то им е и единственото нещо което могат.
    Дано недоплава до Черно море някоя "лодка" сътворена от войнишки зор.

    21:34 25.02.2026

  • 21 беше

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    лани, а чалмите много мирни избиха после, че и ядрени лаборатории не са унищожени всичките

    Коментиран от #24

    21:34 25.02.2026

  • 22 Ала Бала

    9 0 Отговор
    Ако всички са толкова миролюбиви, защо не премахнат всички ядрени оръжия.
    Но сатаняците не могат, човек трябва да се държи паникйосан и в страх.

    21:34 25.02.2026

  • 23 555

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Сатана Z":

    Харесва ми да слушам заседанията на съвета за сигурност на ООН. Искам да си подобря нивото на знания по английски език и ми помага. Друга полза от тези заседания досега не съм видял.

    Коментиран от #29, #31

    21:37 25.02.2026

  • 24 Мдаа

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "беше":

    Макар Тръмп да бе казал преди половин година че е Блоунал цялата ядрена инфраструктура на Иран, 100% ти казвам!!!

    21:39 25.02.2026

  • 25 Петър Първи -първият руски император

    2 9 Отговор

    До коментар #15 от "Сталин":

    "Със западняците можеш да се разбереш, а аз имам работа със животни,които не мога да превърна в хора"

    21:39 25.02.2026

  • 26 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Сталин":

    Боби Фишер е лежал е затвора за обир и алкохолизъм.После е с диагноза циклофрения.

    21:41 25.02.2026

  • 27 Ще атакуват Иран ама ддруг път!

    9 0 Отговор
    Единият от двата таралясника след като си изпусна фекалните води до бреговете на Гърция излезе спешно на ремонт. Петното се вижда от космоса ,а памперси няма!

    21:47 25.02.2026

  • 28 Шопо

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    Иран има ядрено оръжие купилиса го от Русия

    21:53 25.02.2026

  • 29 Сатана Z

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "555":

    Ако искаш да си подобриш или опресниш Английския слушай и гледай BBC.Там е мястото,където се говори Proper English.ООН не е критерий,докато BBC е институция

    Коментиран от #30

    21:54 25.02.2026

  • 30 555

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Сатана Z":

    Съгласен съм. Но още не съм на такова ниво.

    21:57 25.02.2026

  • 31 кви

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "555":

    знания, къв език бе, сите сме пантелей-пътник скоро.

    22:05 25.02.2026

  • 32 Тогава путин ше им даде на иран

    3 1 Отговор
    Може и северна корея също да им даде

    22:07 25.02.2026

  • 33 ЦРУ

    8 1 Отговор
    По лошото е че Иранските ракети могат да ударят и американската база в БГ-тото.И даже да превърнат гражданското летище Васил Левски в картофена нива.Ама к$во им пука на нашите лизачи.Някой даже може и да са прибрали" зелени гущери" за тази им услуга.Никой не се сеща да попита,като как тъй американски военни самолети кацат на гражданско летище ?И БГ -тото участва ли във военен конфликт или не,при положение,че приема воени самолети на чужда армия на гражданско летище и от какъв зор го прави?

    Коментиран от #35, #37

    22:09 25.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Тихо πръдльо!

    0 4 Отговор

    До коментар #33 от "ЦРУ":

    Ние сме в НАТО.

    Коментиран от #42

    22:12 25.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Стайков

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "ЦРУ":

    Оплачи се на арменският поп.

    22:14 25.02.2026

  • 38 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    1 2 Отговор
    Лакеите на бункерното трябва да в чувал❗❗

    22:15 25.02.2026

  • 39 Самолетоносачът го хвана ряд.кото щастие

    6 1 Отговор
    Янките така са се одри.скали ,че се е наложило Гърция да изпратила официално протестно писмо до краварите за фекалното замърсяване в гръцки води! Самолетоносачът дри.сльо излезе спешно на ремонт. Операция "кафяво" приключи!)))

    Коментиран от #40

    22:18 25.02.2026

  • 40 Последния Софиянец

    0 7 Отговор

    До коментар #39 от "Самолетоносачът го хвана ряд.кото щастие":

    Звачи ще почне пак яко млатене на блатни слуги, бункерното ще се крие пак по мазетата зад Урал

    22:21 25.02.2026

  • 41 долу сащ

    4 0 Отговор
    баааади наглярите, казва го тези, които са го използвали единствено те срещу хора и то два пъти

    22:27 25.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ти да видиш

    4 0 Отговор
    Напротив, още по-просто е....краваристан не може да има ядрено оръжие и техните началници в Израел също!!! Въобще даже такива държави като САЩ и Израел не трябва да има, тогава светът ще си отдъхне и няма да има нужда от никакви оръжия.

    Тия там за какви се имат бе!!!!.....
    Стига си дрънкал глупости бе Ванс, нещо не ви стиска да се пробвате срещу братята перси, що така бе Ванс!???

    22:28 25.02.2026

  • 44 ЦРУ

    4 0 Отговор
    Американците нямат пари да се обръснат,ама са курназ.

    Коментиран от #46

    22:32 25.02.2026

  • 45 Фактолог

    4 0 Отговор
    Първо убиха Кенеди веднага след като той се разпореди за инспекция на лабораториите в демон -Израел, където Израел произвежда неофициално атомни бомби;
    Второ, събориха двете кули в Манхатън , за да изкарат пред света всички араби и мюсюлмани терористи, като междувременно нито един евреин в този ден не отиде на работа в ситото.
    От там се почнаха войните в близкия Изток , Афганистан и Либия, защото вече си имаха официално оправдание.
    Но Иран се оказа голяма хапка за тях, твърде голяма и ще им преседне наистина по средата на гърлото!

    Иранците са корави и интелигентни и ционистите вече ядоха бой от тях! Явно искат още да ядат!

    22:36 25.02.2026

  • 46 Служител- разносвач Клепоухия

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "ЦРУ":

    Външният дълг на САЩ в $ ,вече гони 38 000 000 000 000 и един цент отгоре.Скоро няма да имат пари за заплати на служителите си,благодарение на клепоухия от африканската държава Израел.

    22:37 25.02.2026

  • 47 Гледал е Топгън Маверик

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "555":

    И е ррешил, че филмът е документален.

    22:48 25.02.2026

  • 48 значи терористите

    1 0 Отговор
    Могат а другите не могат. Желязна логика .....да са живи и здрави продажните слуги управлявящи нетерористичните държави.

    23:00 25.02.2026