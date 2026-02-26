Новини
45 станаха жертвите на проливните дъждове в Бразилия ВИДЕО

26 Февруари, 2026 05:11

21 души остават в неизвестност

45 станаха жертвите на проливните дъждове в Бразилия ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Броят на загиналите вследствие на проливните дъждове в югоизточния бразилски щат Минас Жераис нарасна до 46. Това показват данни, огласени вчера от щатската пожарна служба, предаде Ройтерс.

Наводнения и свлачища принудиха около 3 600 души да напуснат домовете си в градовете Жуиз де Фора и Уба, намиращи се на около 110 км един от друг, а 21 души останаха в неизвестност, добави пожарната служба.

В голяма част от Бразилия пикът на дъждовния е през лятото – от декември до март – и се характеризира с чести интензивни валежи, гръмотевични бури, наводнения и кални свлачища.

Общинската управа на Жуиз де Фора съобщи, че това е бил най-дъждовният февруари в историята на града, като количеството на валежите е повече от двойно спрямо очакваното за месеца.


Бразилия
