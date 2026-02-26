Кубинци с криминални досиета и терористична цел опитали да проникнат на острова с лодката от Флорида ВИДЕО

Задържаните на лодка, която преди това е нарушила кубинските териториални води, признаха по време на разпит, че са планирали да влязат в кубинска територия с терористична цел, съобщи пресслужбата на кубинското Министерство на вътрешните работи на страницата си във Facebooк.

„Установено е, че неутрализираната високоскоростна лодка с регистрационен номер от Флорида FL7726SH е превозвала 10 въоръжени лица, които според предварителни изявления на задържаните са възнамерявали да се инфилтрират с терористична цел“, се казва в изявлението.

Лодката не е принадлежала на бреговата охрана на САЩ или на военноморските сили, съобщава The New York Times, позовавайки се на неназован американски служител.

Според него, военноморските сили не са имали лодки в района, където е станала стрелбата.

Кубинското министерство на вътрешните работи съобщи, че инцидентът е станал сутринта на 25 февруари местно време (Куба е с осем часа след Москва) в кубинските териториални води. Американският кораб с регистрационен номер FL7726SH е регистриран във Флорида. Лодката се е приближила на 1 морска миля североизточно от канала Ел Пино, в района на Кайо Фалконес, община Коралильо, провинция Виля Клара.

Когато кораб на кубинската брегова охрана се е приближил до регистрираната във Флорида лодка, за да идентифицира пътниците, „от лодката са били произведени изстрели“, ранявайки капитана на кубинския кораб. Служители на кубинската брегова охрана са раниха шестима други. На борда на охранителния кораб е имало петима души.

Главният прокурор на Флорида Джеймс Утмайер е разпоредил разследване на инцидента.

При ареста са иззети щурмови пушки, късоцевни оръжия, импровизирани взривни устройства (коктейли Молотов), бронежилетки, оптични мерници и камуфлажни униформи, уточни Министерството на вътрешните работи.

След като агенцията идентифицира задържаните, беше установено, че всички нападатели са кубинци, пребиваващи в Съединените щати.

„Повечето от тях имат известна история на престъпна и насилствена дейност“, добави агенцията. Двама от задържаните са в Националния списък на лицата, подлежащи на наказателно разследване съгласно Резолюция 1373 на Съвета за сигурност на ООН, международното право и кубинското законодателство.

„Те са издирвани от кубинските власти за участието им в насърчаване, планиране, организиране, финансиране, подкрепа или извършване на действия на кубинска територия или в други страни с цел извършване на терористични актове“, отбеляза пресслужбата.

Освен това в Куба е задържан мъж, изпратен от Съединените щати, „за да улесни приемането на въоръжен екип за инфилтрация“. Той е признал за престъплението, съобщава Министерството на вътрешните работи.

Ванс изрази надежда, че престрелката близо до Куба „не е била толкова лоша“.

Вечерта в сряда вечерта българско време бе съобщено, че в инцидента са загинали четирима души и още 7 души са били ранени. Убитите и шестима от ранените са били на борда на моторната лодка.

Седмият ранен е командирът на кубински патрулен кораб, съобщиха властите в Куба.