Към Европейския съюз! Исландия ще произведе референдум за членство в ЕС през следващите месеци

25 Февруари, 2026 23:41 838 16

През 2013 г. Исландия се отказа от продължилите четири години преговори с ЕС, но през последните години увеличаването на разходите за живот и войната в Украйна върнаха интереса на островната държава да се присъедини към съюза

Към Европейския съюз! Исландия ще произведе референдум за членство в ЕС през следващите месеци - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

През следващите месеци Исландия ще произведе референдум за присъединяване към Европейския съюз, обяви днес министър-председателката на островната държава Криструн Фростадотир, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

„През следващите няколко месеца ще работим по подготовката на референдум – референдум за възможното подновяване на преговорите с ЕС за присъединяване“, каза тя на пресконференция във Варшава след среща със своя полски колега Доналд Туск.

През 2013 г. Исландия се отказа от продължилите четири години преговори с ЕС, но през последните години увеличаването на разходите за живот и войната в Украйна върнаха интереса на островната държава да се присъедини към обединението, както показват допитванията, отбелязва Ройтерс.


Исландия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хаха

    6 5 Отговор
    Да изхвърлят байганьовците и да вземат исландците направо. От онези безполезни кухоглави ориенталци така или иначе нищо не става.
    Само могат да развъждат смрад и боклук. Затова и сега вкарват пакистанска и бангладешка измет...защото си приличат с онази сган.

    Коментиран от #3, #6

    23:44 25.02.2026

  • 2 Ел Мунчо

    2 5 Отговор
    Те може и да искат ама ние не ги искаме

    Коментиран от #8

    23:49 25.02.2026

  • 3 Брачет,

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Не бъркай исландците с - Исламабад ... Много са напред , с матряла ...

    23:52 25.02.2026

  • 4 Как се произвежда

    4 1 Отговор
    Референдум? Силено предполагам. Бях чувал да се провежда, ама да се произвежда....

    00:03 26.02.2026

  • 5 Един

    4 1 Отговор
    Къде ще го произведе тоя референдум? Някакъв специален завод за производство на референдуми ли ще отварят? Автора, скъсай си дипломата, ако имаш такава.

    00:09 26.02.2026

  • 6 Ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Ти себеси ли описа Ганчо?

    00:09 26.02.2026

  • 7 е по

    0 0 Отговор
    добре в Европа отколкото Хамерика. Там пластмасата е на мода и затъпяват тотално. Пластмасови си си, пластмасово месо, пластмасови хора накрая.

    00:10 26.02.2026

  • 8 Ей червена звездички.

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ел Мунчо":

    Хората се натискат за ЕС, теб обаче си те дърпа в руската кочина.

    00:13 26.02.2026

  • 9 Да се

    2 1 Отговор
    присъединят Исландците иначе перчема ще ги лапне. След като отмъкне Гренландия. И по добре Исландци в ЕС отколкото махедонци.

    00:14 26.02.2026

  • 10 Рефер

    2 2 Отговор
    Защо ще произеждат реферандум? Нека ме попитат мене да им кажа 10 причини против ЕС.

    Коментиран от #11, #12

    00:15 26.02.2026

  • 11 Арбитър

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Рефер":

    Като ги изредиш имаш една причина да заминеш в руския крепостен рай.Ама не и сто да напишеш ганьовската копейка твърдо си остава в ЕС и НАТО.

    00:26 26.02.2026

  • 12 Защо ли ,

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Рефер":

    Защото е забранено да се питат Ошанки .. Отговорът се знае ... 🤭😁

    00:26 26.02.2026

  • 13 Никой

    3 2 Отговор
    За кучета и котки - може - а за прасета не може - тоест - по Света има Демокрация - при нас - не им се ще.- правят ди оглушки. Защо ние нямаме подобни прояви - все ни обясняват нещо.

    Дори и при Комунизма имаше 1 път Референдум - да се премахне Монархията. Ние нямаме нито 1 Референдум - който да е в рамките на някакви правила или какво трябва там. Все нещо - не било достатъчно.

    Коментиран от #15, #16

    00:27 26.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тъпо ,гг

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Никой":

    "Имало референдум " ... 🤭 Я дай подробности ..

    01:23 26.02.2026

  • 16 Някой ,

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Никой":

    Има една история , която не съм я споделял ... За един Партиен секретар , в електрокарен завод Лом ... Заклещили се , по време на работа със секлесарката.. С чаршафи ги изнесоха , до линейката.

    01:32 26.02.2026