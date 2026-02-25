Към Европейския съюз! Исландия ще произведе референдум за членство в ЕС през следващите месеци

През следващите месеци Исландия ще произведе референдум за присъединяване към Европейския съюз, обяви днес министър-председателката на островната държава Криструн Фростадотир, цитирана от Ройтерс, пише БТА.
„През следващите няколко месеца ще работим по подготовката на референдум – референдум за възможното подновяване на преговорите с ЕС за присъединяване“, каза тя на пресконференция във Варшава след среща със своя полски колега Доналд Туск.
През 2013 г. Исландия се отказа от продължилите четири години преговори с ЕС, но през последните години увеличаването на разходите за живот и войната в Украйна върнаха интереса на островната държава да се присъедини към обединението, както показват допитванията, отбелязва Ройтерс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Само могат да развъждат смрад и боклук. Затова и сега вкарват пакистанска и бангладешка измет...защото си приличат с онази сган.
Коментиран от #3, #6
23:44 25.02.2026
2 Ел Мунчо
Коментиран от #8
23:49 25.02.2026
3 Брачет,
До коментар #1 от "хаха":Не бъркай исландците с - Исламабад ... Много са напред , с матряла ...
23:52 25.02.2026
4 Как се произвежда
00:03 26.02.2026
5 Един
00:09 26.02.2026
6 Ха ха
До коментар #1 от "хаха":Ти себеси ли описа Ганчо?
00:09 26.02.2026
7 е по
00:10 26.02.2026
8 Ей червена звездички.
До коментар #2 от "Ел Мунчо":Хората се натискат за ЕС, теб обаче си те дърпа в руската кочина.
00:13 26.02.2026
9 Да се
00:14 26.02.2026
10 Рефер
Коментиран от #11, #12
00:15 26.02.2026
11 Арбитър
До коментар #10 от "Рефер":Като ги изредиш имаш една причина да заминеш в руския крепостен рай.Ама не и сто да напишеш ганьовската копейка твърдо си остава в ЕС и НАТО.
00:26 26.02.2026
12 Защо ли ,
До коментар #10 от "Рефер":Защото е забранено да се питат Ошанки .. Отговорът се знае ... 🤭😁
00:26 26.02.2026
13 Никой
Дори и при Комунизма имаше 1 път Референдум - да се премахне Монархията. Ние нямаме нито 1 Референдум - който да е в рамките на някакви правила или какво трябва там. Все нещо - не било достатъчно.
Коментиран от #15, #16
00:27 26.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тъпо ,гг
До коментар #13 от "Никой":"Имало референдум " ... 🤭 Я дай подробности ..
01:23 26.02.2026
16 Някой ,
До коментар #13 от "Никой":Има една история , която не съм я споделял ... За един Партиен секретар , в електрокарен завод Лом ... Заклещили се , по време на работа със секлесарката.. С чаршафи ги изнесоха , до линейката.
01:32 26.02.2026