Made in China! Китайските ракети, с които иранската армия може да потопи американските бойни кораби

Иран е на път да сключи сделка с Китай за закупуване на противокорабни крилати ракети CM-302 преди eвентуални удари от Съединените щати, които разполагат масивни военноморски сили близо до бреговете на ислямската република, съобщава Wion.
Свръхзвукова противокорабна ракета CM-302
CM-302 (на заглавната снимка - бел. ред.) е свръхзвукова противокорабна ракета с обхват до 290 километра. Тя е проектирана да лети на ниска височина и с голяма скорост, за да заобикаля корабните защитни съоръжения, което значително увеличава способността на Иран да заплашва военните кораби в региона. Датата на доставката ѝ все още не е потвърдена.
Проектиране и разработка
Свръхзвуковите противокорабни крилати ракети CM-302, произведени в Китай, са разработени като експортна версия на серията YJ 12. Те се предлагат на международния пазар като високоскоростно оръжие, летящо ниско над водата, което е предназначено да поразява големи военни кораби и други морски цели от Китайската корпорация за аерокосмическа наука и промишленост (CASIC).
Обхват
CM-302 има ефективен обхват от около 280-290 км, което ѝ позволява да извършва атаки към надводни плавателни съдове на значителни разстояния. Свръхзвуковата противокорабна ракета е проектирана да отговаря на ограниченията за износ съгласно различни режими, като този за контрол на ракетните технологии. Обхватът на тази ракета я прави конкурентна на други свръхзвукови крилати ракети, като индийската BrahMos, което ѝ позволява да поразява целта далеч отвъд обсега на много корабни защитни съоръжения.
Скорост
Ракетата се движи с постоянна свръхзвукова скорост, което прави много трудно и предизвикателно прехващането ѝ след изстрелване. Нейната задвижваща система ѝ позволява да поддържа висока скорост през по-голямата част от полета си и намалява времето за реакция на противника, което подобрява пробива срещу военноморските противовъздушни отбранителни системи.
Бойна глава
Тя е оборудвана с конвенционална високоексплозивна бойна глава с тегло от приблизително 250 кг, която е предназначена да нанася сериозни щети на големи военни кораби, като разрушители или самолетоносачи. Смята се, че тази бойна глава - по-лека от някои тежки крилати ракети и съчетана със скоростта и прецизността на ракетата, е способна да деактивира или потопи ценни надводни бойни плавателни съдове при удар.
Насочване
Системата за насочване на ракетата комбинира инерционна навигация с китайската сателитна навигация BeiDou за насочване в средата на курса, заедно с активна радарна търсачка за терминално самонасочване, което води до двоен подход за точно навигиране към движеща се морска цел и коригиране на траекторията ѝ в крайната фаза, за да се подобри вероятността за попадение срещу изплъзващи се кораби.
Точност
Що се отнася до точността, се твърди, че CM-302 има висока вероятност за попадение - близо 90%, благодарение на профила си на полет ниско над водата и усъвършенствания си набор за насочване. Летейки ниско и бързо, тя минимизира времето за засичане и реакция на корабните защитни системи, а терминалната радарна търсачка помага за прецизиране на проследяването на целта и подобряване на прецизността на удара срещу големи морски цели.
