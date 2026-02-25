Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Made in China! Китайските ракети, с които иранската армия може да потопи американските бойни кораби

Made in China! Китайските ракети, с които иранската армия може да потопи американските бойни кораби

25 Февруари, 2026 16:39 752 15

  • иран-
  • сащ-
  • пентагон-
  • ракети-
  • ормузки проток-
  • аятолах али хаменей

Що се отнася до точността, се твърди, че CM-302 има висока вероятност за попадение - близо 90%, благодарение на профила си на полет ниско над водата и усъвършенствания си набор за насочване

Made in China! Китайските ракети, с които иранската армия може да потопи американските бойни кораби - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
WION WION

Иран е на път да сключи сделка с Китай за закупуване на противокорабни крилати ракети CM-302 преди eвентуални удари от Съединените щати, които разполагат масивни военноморски сили близо до бреговете на ислямската република, съобщава Wion.

Свръхзвукова противокорабна ракета CM-302

CM-302 (на заглавната снимка - бел. ред.) е свръхзвукова противокорабна ракета с обхват до 290 километра. Тя е проектирана да лети на ниска височина и с голяма скорост, за да заобикаля корабните защитни съоръжения, което значително увеличава способността на Иран да заплашва военните кораби в региона. Датата на доставката ѝ все още не е потвърдена.

Проектиране и разработка

Свръхзвуковите противокорабни крилати ракети CM-302, произведени в Китай, са разработени като експортна версия на серията YJ 12. Те се предлагат на международния пазар като високоскоростно оръжие, летящо ниско над водата, което е предназначено да поразява големи военни кораби и други морски цели от Китайската корпорация за аерокосмическа наука и промишленост (CASIC).

Обхват

CM-302 има ефективен обхват от около 280-290 км, което ѝ позволява да извършва атаки към надводни плавателни съдове на значителни разстояния. Свръхзвуковата противокорабна ракета е проектирана да отговаря на ограниченията за износ съгласно различни режими, като този за контрол на ракетните технологии. Обхватът на тази ракета я прави конкурентна на други свръхзвукови крилати ракети, като индийската BrahMos, което ѝ позволява да поразява целта далеч отвъд обсега на много корабни защитни съоръжения.

Скорост

Ракетата се движи с постоянна свръхзвукова скорост, което прави много трудно и предизвикателно прехващането ѝ след изстрелване. Нейната задвижваща система ѝ позволява да поддържа висока скорост през по-голямата част от полета си и намалява времето за реакция на противника, което подобрява пробива срещу военноморските противовъздушни отбранителни системи.

Бойна глава

Тя е оборудвана с конвенционална високоексплозивна бойна глава с тегло от приблизително 250 кг, която е предназначена да нанася сериозни щети на големи военни кораби, като разрушители или самолетоносачи. Смята се, че тази бойна глава - по-лека от някои тежки крилати ракети и съчетана със скоростта и прецизността на ракетата, е способна да деактивира или потопи ценни надводни бойни плавателни съдове при удар.

Насочване

Системата за насочване на ракетата комбинира инерционна навигация с китайската сателитна навигация BeiDou за насочване в средата на курса, заедно с активна радарна търсачка за терминално самонасочване, което води до двоен подход за точно навигиране към движеща се морска цел и коригиране на траекторията ѝ в крайната фаза, за да се подобри вероятността за попадение срещу изплъзващи се кораби.

Точност

Що се отнася до точността, се твърди, че CM-302 има висока вероятност за попадение - близо 90%, благодарение на профила си на полет ниско над водата и усъвършенствания си набор за насочване. Летейки ниско и бързо, тя минимизира времето за засичане и реакция на корабните защитни системи, а терминалната радарна търсачка помага за прецизиране на проследяването на целта и подобряване на прецизността на удара срещу големи морски цели.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    6 12 Отговор
    Тук е пълно със смахнатикопейкаджии тролове, .

    Коментиран от #8, #11

    16:41 25.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Само зап..налите ли

    7 0 Отговор
    могат да помагат наНаркозззното....

    16:44 25.02.2026

  • 5 Сатана Z

    8 1 Отговор
    С такава противокорабна ракета беше потопена българската рибарска лодка до Маслен бряг.Друго обяснение няма.Да се готви Абрахам Линкълн

    16:44 25.02.2026

  • 6 Пуцайте бе

    2 1 Отговор
    Ковбоец и ромей само от лабут хващат декиш.

    16:46 25.02.2026

  • 7 за тез Китайските ракети

    3 0 Отговор
    повтаряте кат папагали от миналата седмица всеки ден
    когато ги използват тогава дрънкайте

    Коментиран от #10

    16:47 25.02.2026

  • 8 Зевзек

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Реве ли ти се - пореви си - на козячетата само това им остана.

    16:47 25.02.2026

  • 9 ООрана държава

    2 2 Отговор
    На тръмпи самолетоносачите отиват при титаник

    16:48 25.02.2026

  • 10 Читател

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "за тез Китайските ракети":

    "от миналата седмица всеки ден"

    Те и за зеления наркоман повтарят ама не се противиш.

    16:49 25.02.2026

  • 11 баш кат теб смешко Българин

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Тук е пълно със смахнатиРусофобкопейкаджии тролове
    все бълнуващи за копейки

    16:49 25.02.2026

  • 12 665

    1 0 Отговор
    Ще потопят дедовия.

    Коментиран от #15

    16:51 25.02.2026

  • 13 Мхмм

    1 1 Отговор
    Дано да не са от тия дето бяхо дали китайците на Мадуро.

    16:52 25.02.2026

  • 14 Ердоган

    0 0 Отговор
    пРезидента: Ние сме за мир, Иран не трябва да се въоръжава, това ще доведе до трета световна война и повече жертви. Трябва да се остави Тръм да си направи СВО-то

    16:53 25.02.2026

  • 15 Зевзек

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "665":

    Той дедовия ти отдавна е потънал.

    16:54 25.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания