217 атаки срещу енергетиката на Украйна от началото на 2026
217 атаки срещу енергетиката на Украйна от началото на 2026

5 Февруари, 2026 16:05

Москва иска да увеличи страданията на украинците, за да ги принуди да приемат т.нар. "компромис", казва Зеленски

Deutsche Welle

От началото на 2026 година руските войски са извършили 217 атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна, съобщи в сряда, 4 февруари, украинската министър-председателка Юлия Свириденко след заседание, посветено на извънредната ситуация в енергетиката. А президентът Володимир Зеленски отбеляза, че най-тежка е ситуацията в Киев и Харков и техните области, както и в Сумска и Полтавска области.

Зеленски съобщи, че след серия от руски удари в няколко района на Киев 1100 многоетажни жилищни сгради остават без отопление. "За всяка такава сграда трябва да има ясна информация за сроковете за възстановяване на отоплението", подчерта той. По думите му в момента в столицата работят над 200 аварийни бригади. В Министерството на енергетиката обещават да увеличат броя им за ротация на служителите, тъй като те са силно изтощени.

"Всъщност става дума за ултиматум"

В интервю за френската национална телевизия France 2, излъчено в сряда, 4 февруари, украинският президент обвинява Москва, че "се възползва от студа", като от началото на зимата засилва атаките срещу енергийната инфраструктура. "Русия се стреми да увеличи страданията на украинците, за да ги принуди в крайна сметка да приемат това, което нашите американски приятели наричат "компромис". Но всъщност става дума за ултиматум", заявява той пред френската медия.

В интервюто Зеленски подчертава, че Украйна се бори от името на Европейския съюз. Защото "днес е много ясно, че ако Украйна не спре Путин, той ще нахлуе в Европа". "Техните (бел. ред. руските) дронове могат да действат в дълбочина. Обхватът на техните ракети е неограничен… Те ще нанасят удари навсякъде", предупреждава той, отхвърляйки обвиненията, че "плаши нарочно".

"Европейците живеят в един прекрасен, сигурен свят, който сами са изградили по справедлив начин чрез своята икономика и своя труд", казва още Зеленски пред France 2. "В Европа се живее добре. Затова казвам, че всички ние се борим, за да защитим този начин на живот. (...) Путин иска да унижи Европа."

"Путин не се страхува от европейците"

В интервюто за френската телевизия Зеленски подчертава, че Путин се страхува само от Тръмп. "Не е моя работа да казвам какво Тръмп трябва да каже на Путин. Американският президент иска да спре тази война чрез компромиси. Ние подкрепихме тези предложения, но не може да има компромис по въпроса за нашия собствен суверенитет. Путин не се страхува от европейците", обяснява украинският президент, като припомня признателността на неговата страна към европейците.

Володимир Зеленски посочва пред France 2, че от началото на войната в Украйна са загинали около 55 000 украински военни, както и че голям брой хора са считани за изчезнали. Той прогнозира, че за да завладее Русия източната част на Украйна, "ще им струва още 800 000 трупа". "Ще им трябват най-малко две години с много бавно напредване. Според мен те няма да издържат толкова дълго", гласи оценката на Зеленски пред френския телевизионен канал.


  • 1 хаха🤣

    4 15 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция🤣 Със спиране на ток и парно и събаряне на къщи, няма да стане, учи се от САЩ как се прави 🤣

    Коментиран от #3

    16:07 05.02.2026

  • 2 БОЛШЕВИК

    15 2 Отговор
    Русия не се страхува от Запада и западняците!

    Коментиран от #8, #13

    16:08 05.02.2026

  • 3 БАЙДЪН

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "хаха🤣":

    "Аз предложих да се бомбардира Белград! Аз предложих да изпратим американски пилоти, да разрушат всичките мостове! Аз предложих да разрушим цялата топлинна и топлопреносна инфраструктура! Аз предложих много други специфични действия! Някои от вас питат, защо се отнасям с такава омраза към Сърбия. Защо бях толкова настойчив в НЕ ПРОЯВЯВАНЕ СЪЧУВСТВИЕ КЪМ НАРОДА НА СЪРБИЯ? Защото, докато те не се вслушат в сърцето си, никога няма да могат да се излекуват от болестта, на която те са подложени. И ДОКАТО ТЕ НЕ СЕ ПОКЛОНЯТ НА ЗАПАДНИТЕ СТАНДАРТИ, БЕЗУМИЕТО ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА И ПРОДЪЛЖАВА, И ПРОДЪЛЖАВА! ЕТО ЗАЩО! ТОВА ПРАВИМ, ЗАРАДИ ТЯХНОТО ОСВОБОЖДЕНИЕ."

    16:08 05.02.2026

  • 4 Разрушени

    15 2 Отговор
    Кое от руските искания които поставиха преди началото на войната, беше разрушително за Украйна? Дали денацификацията или езикът, който и така ползва основната част от населението или църквата, която не е задължителна за никого? Може би чуждите войски? Да благодарят на собствената си глупост и алчност, защото сега никога нито ще са независими, нито щастливи! Специално на Зеленски и паметник могат да вдигнат.

    16:10 05.02.2026

  • 5 Роден в НРБ

    12 1 Отговор
    Не е лошо, но трябва повече

    16:12 05.02.2026

  • 6 ...

    3 11 Отговор
    Путин е агент на МИ6 и върши перфектно работата по разграбването и фалирането на Русия и унищожаването на руския народ.

    Коментиран от #15

    16:21 05.02.2026

  • 7 Хохо Бохо

    11 2 Отговор
    Учат се от нато. Те така те навремето попиляха енергийната инфраструктура на
    Югославия и казаха ако не ви харесва белия байряк. Това помня Аз

    Коментиран от #16

    16:23 05.02.2026

  • 8 Доста се страхува

    3 10 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Путин само като чуе за САЩ и НАТО, бяга с 200 към бункера.

    Коментиран от #11

    16:24 05.02.2026

  • 9 Тангра

    5 0 Отговор
    И все по-нагоре..и все по-далеч..милиони светлини ще загаднат

    16:50 05.02.2026

  • 10 стоян георгиев- стъки

    5 0 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат коалциите черни душмански !

    16:53 05.02.2026

  • 11 Ами Нети

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Доста се страхува":

    Ами и ти като изгладнееш бягаш към кофите 😂😂😂 .

    16:55 05.02.2026

  • 12 "Злобното Джуджи"

    3 1 Отговор
    Xи хи xи
    Вече няма да я бомбят усроенергетиката., над 90% е пълен леш и няма смисъл руснаците да харчат скъпи джепанета, които могат да бъдат използвани много по-ефективни на друго място. Сега е наред е укрозализница-та

    16:56 05.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Това трябваше още февруари

    2 0 Отговор
    2022-ра година да го направят, ама тръгна с нацистите на СВО да си играе тъпия кремълски еврей.

    17:21 05.02.2026

  • 15 Никакво MИ-6 не е Шеломата

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "...":

    Винаги си е работил за MОCAД, пръв авер е и с Натаняхуто.

    17:23 05.02.2026

  • 16 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хохо Бохо":

    Слаба памет . Провери какво пише в историята ,за причините !

    17:25 05.02.2026

  • 17 Лука

    1 0 Отговор
    Въртя сочни к валли ,заповядайте на топличките има примоция за Свети Валентин !

    17:28 05.02.2026

  • 18 Лука

    2 0 Отговор
    Слава на Русия ,защитница на Православието от 89 полловитте сатта нистии !

    Коментиран от #22, #23

    17:30 05.02.2026

  • 19 Зеления друсаняк хептен

    2 0 Отговор
    е изпаднал в истерия.

    17:53 05.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ти върви да пускаш тока и водата в

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Лука":

    Киев, не се скатавай по форумите!

    17:56 05.02.2026

  • 22 Град Козлодуй

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Лука":

    Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    18:23 05.02.2026

  • 23 Марк

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Лука":

    Слава Великой России!!!

    18:50 05.02.2026

  • 24 Отреазвяващ

    0 0 Отговор
    Това през седмицата.А събота и неделя?

    18:52 05.02.2026

