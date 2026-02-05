217 атаки срещу енергетиката на Украйна от началото на 2026

От началото на 2026 година руските войски са извършили 217 атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна, съобщи в сряда, 4 февруари, украинската министър-председателка Юлия Свириденко след заседание, посветено на извънредната ситуация в енергетиката. А президентът Володимир Зеленски отбеляза, че най-тежка е ситуацията в Киев и Харков и техните области, както и в Сумска и Полтавска области.
Зеленски съобщи, че след серия от руски удари в няколко района на Киев 1100 многоетажни жилищни сгради остават без отопление. "За всяка такава сграда трябва да има ясна информация за сроковете за възстановяване на отоплението", подчерта той. По думите му в момента в столицата работят над 200 аварийни бригади. В Министерството на енергетиката обещават да увеличат броя им за ротация на служителите, тъй като те са силно изтощени.
"Всъщност става дума за ултиматум"
В интервю за френската национална телевизия France 2, излъчено в сряда, 4 февруари, украинският президент обвинява Москва, че "се възползва от студа", като от началото на зимата засилва атаките срещу енергийната инфраструктура. "Русия се стреми да увеличи страданията на украинците, за да ги принуди в крайна сметка да приемат това, което нашите американски приятели наричат "компромис". Но всъщност става дума за ултиматум", заявява той пред френската медия.
В интервюто Зеленски подчертава, че Украйна се бори от името на Европейския съюз. Защото "днес е много ясно, че ако Украйна не спре Путин, той ще нахлуе в Европа". "Техните (бел. ред. руските) дронове могат да действат в дълбочина. Обхватът на техните ракети е неограничен… Те ще нанасят удари навсякъде", предупреждава той, отхвърляйки обвиненията, че "плаши нарочно".
"Европейците живеят в един прекрасен, сигурен свят, който сами са изградили по справедлив начин чрез своята икономика и своя труд", казва още Зеленски пред France 2. "В Европа се живее добре. Затова казвам, че всички ние се борим, за да защитим този начин на живот. (...) Путин иска да унижи Европа."
"Путин не се страхува от европейците"
В интервюто за френската телевизия Зеленски подчертава, че Путин се страхува само от Тръмп. "Не е моя работа да казвам какво Тръмп трябва да каже на Путин. Американският президент иска да спре тази война чрез компромиси. Ние подкрепихме тези предложения, но не може да има компромис по въпроса за нашия собствен суверенитет. Путин не се страхува от европейците", обяснява украинският президент, като припомня признателността на неговата страна към европейците.
Володимир Зеленски посочва пред France 2, че от началото на войната в Украйна са загинали около 55 000 украински военни, както и че голям брой хора са считани за изчезнали. Той прогнозира, че за да завладее Русия източната част на Украйна, "ще им струва още 800 000 трупа". "Ще им трябват най-малко две години с много бавно напредване. Според мен те няма да издържат толкова дълго", гласи оценката на Зеленски пред френския телевизионен канал.
