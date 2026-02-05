"Какво казва международното право за нанасянето на удари по енергийни обекти"

Руски ракети и безпилотни летателни апарати поразиха енергийната мрежа на Украйна през последните седмици, като потопиха хората в пълен мрак по време на една от най-студените зими в историята на страната, пише БТА, цитирайки АП.
Киев обвини Москва, че незаконно атакува енергийната инфраструктура по време на войната, за да лиши цивилните от осветление, отопление и течаща вода.
"Да се възползва от най-студените зимни дни, за да тероризира хората, е по-важно за Русия от това да избере дипломацията", заяви във вторник украинският президент Володимир Зеленски, в навечерието на новия кръг от преговори за прекратяване на конфликта, докато температурите в Киев паднаха до минус 20 градуса по Целзий.
Русия твърди, че атаките ѝ са легитимна част от военната ѝ кампания срещу съседната страна. Инвазията на Москва в Украйна сама по себе си е смятана за незаконен акт на агресия.
Така че, позволени ли са атаките срещу енергийни съоръжения по време на война?
Какво казва международното право
Съгласно правните норми воюващите страни могат да атакуват електропреносната мрежа, ако атаката "се извършва пряко срещу валидна военна цел", но нямат право да причиняват прекомерен брой жертви сред цивилното население, заяви Дейвид Крейн, бивш главен прокурор в Специализирания трибунал на ООН за Сиера Леоне.
В случая с руските атаки срещу Украйна "безразборните масирани удари са далеч от това, което е законно", заяви той в отговор на въпроси от Асошиейтед прес, изпратени по имейла.
Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) казва, че части от енергийните системи, които предоставят основни услуги на гражданите, "по принцип са цивилни обекти и като такива се ползват със защитен статут срещу директни и ответни атаки, както срещу инцидентно причиняване на щети".
През 2024 г. съдиите от Международния наказателен съд (МНС), занимаващи се с досъдебното производство, издадоха заповеди за ареста на висши руски военни и бивш министър на отбраната за предполагаемото им участие в ракетни удари срещу електрическата инфраструктура.
При обявяването на заповедите за арест на бившия министър на отбраната, а сега секретар на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу и на началника на Генералния щаб на Русия генерал Валерий Герасимов, съдът заяви, че съдиите са намерили "разумни основания да смятат, че предполагаемите удари са били насочени срещу обекти от гражданската инфраструктура, а за тези съоръжения, които може да са били квалифицирани като военни цели в съответния момент, очакваните инцидентни граждански щети и вреди очевидно биха били прекомерни спрямо очакваната военна полза".
Русия не е страна по Римския статут (учредителния договор на Международния наказателен съд), отхвърля юрисдикцията на МНС и отказва да екстрадира заподозрени, за да бъдат изправени пред съда в Хага, Нидерландия.
Какво казва Русия
Руската армия неведнъж е заявявала, че силите ѝ нанасят удари по енергийни и други обекти от инфраструктурата, която поддържа украинската военна промишленост и въоръжени сили. Тя отрича да извършва атаки срещу жилищни сгради, въпреки ежедневните доказателства за обратното.
Вчера говорителят на Кремъл Дмитрий Песков настоя, че "нашите (на Русия) военни нанасят удари по цели, които според тях са свързани с военния комплекс на киевския режим, операцията продължава".
Какво казва Украйна
Киев обвинява Русия, че се опитва да подкопае волята на украинците за борба, като причинява тежки страдания на цивилното население, принудено да живее на тъмно и при много студени температури в домовете си.
Властите твърдят, че Русия се е опитала да парализира електроенергийната мрежа на Украйна, като нанася удари по подстанции, трансформатори, турбини и генератори в електроцентралите. Най-големият частен енергиен оператор в Украйна ДТЕК заяви, че голямата среднощна атака от по-рано тази седмица е деветата поред от октомври срещу топлоелектрическите централи на компанията.
Според съвместна оценка на Световната банка, Европейската комисия и ООН енергийният сектор на Украйна е претърпял преки щети вследствие на войната в размер на над 20 милиарда долара.
