Новини
Свят »
Украйна »
Какво казва международното право за нанасянето на удари по енергийни обекти
  Тема: Украйна

Какво казва международното право за нанасянето на удари по енергийни обекти

5 Февруари, 2026 15:37 2 211 86

  • украйна-
  • русия-
  • енергетика-
  • международно право-
  • война

Русия твърди, че атаките ѝ са легитимна част от военната ѝ кампания срещу съседната страна

Какво казва международното право за нанасянето на удари по енергийни обекти - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Руски ракети и безпилотни летателни апарати поразиха енергийната мрежа на Украйна през последните седмици, като потопиха хората в пълен мрак по време на една от най-студените зими в историята на страната, пише БТА, цитирайки АП.

Киев обвини Москва, че незаконно атакува енергийната инфраструктура по време на войната, за да лиши цивилните от осветление, отопление и течаща вода.

"Да се възползва от най-студените зимни дни, за да тероризира хората, е по-важно за Русия от това да избере дипломацията", заяви във вторник украинският президент Володимир Зеленски, в навечерието на новия кръг от преговори за прекратяване на конфликта, докато температурите в Киев паднаха до минус 20 градуса по Целзий.

Русия твърди, че атаките ѝ са легитимна част от военната ѝ кампания срещу съседната страна. Инвазията на Москва в Украйна сама по себе си е смятана за незаконен акт на агресия.

Така че, позволени ли са атаките срещу енергийни съоръжения по време на война?

Какво казва международното право

Съгласно правните норми воюващите страни могат да атакуват електропреносната мрежа, ако атаката "се извършва пряко срещу валидна военна цел", но нямат право да причиняват прекомерен брой жертви сред цивилното население, заяви Дейвид Крейн, бивш главен прокурор в Специализирания трибунал на ООН за Сиера Леоне.

В случая с руските атаки срещу Украйна "безразборните масирани удари са далеч от това, което е законно", заяви той в отговор на въпроси от Асошиейтед прес, изпратени по имейла.

Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) казва, че части от енергийните системи, които предоставят основни услуги на гражданите, "по принцип са цивилни обекти и като такива се ползват със защитен статут срещу директни и ответни атаки, както срещу инцидентно причиняване на щети".

През 2024 г. съдиите от Международния наказателен съд (МНС), занимаващи се с досъдебното производство, издадоха заповеди за ареста на висши руски военни и бивш министър на отбраната за предполагаемото им участие в ракетни удари срещу електрическата инфраструктура.

При обявяването на заповедите за арест на бившия министър на отбраната, а сега секретар на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу и на началника на Генералния щаб на Русия генерал Валерий Герасимов, съдът заяви, че съдиите са намерили "разумни основания да смятат, че предполагаемите удари са били насочени срещу обекти от гражданската инфраструктура, а за тези съоръжения, които може да са били квалифицирани като военни цели в съответния момент, очакваните инцидентни граждански щети и вреди очевидно биха били прекомерни спрямо очакваната военна полза".

Русия не е страна по Римския статут (учредителния договор на Международния наказателен съд), отхвърля юрисдикцията на МНС и отказва да екстрадира заподозрени, за да бъдат изправени пред съда в Хага, Нидерландия.

Какво казва Русия

Руската армия неведнъж е заявявала, че силите ѝ нанасят удари по енергийни и други обекти от инфраструктурата, която поддържа украинската военна промишленост и въоръжени сили. Тя отрича да извършва атаки срещу жилищни сгради, въпреки ежедневните доказателства за обратното.

Вчера говорителят на Кремъл Дмитрий Песков настоя, че "нашите (на Русия) военни нанасят удари по цели, които според тях са свързани с военния комплекс на киевския режим, операцията продължава".

Какво казва Украйна

Киев обвинява Русия, че се опитва да подкопае волята на украинците за борба, като причинява тежки страдания на цивилното население, принудено да живее на тъмно и при много студени температури в домовете си.

Властите твърдят, че Русия се е опитала да парализира електроенергийната мрежа на Украйна, като нанася удари по подстанции, трансформатори, турбини и генератори в електроцентралите. Най-големият частен енергиен оператор в Украйна ДТЕК заяви, че голямата среднощна атака от по-рано тази седмица е деветата поред от октомври срещу топлоелектрическите централи на компанията.

Според съвместна оценка на Световната банка, Европейската комисия и ООН енергийният сектор на Украйна е претърпял преки щети вследствие на войната в размер на над 20 милиарда долара.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 45 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лицемери

    94 6 Отговор
    Защо се сещате за "международното право" само когато "демократичните сили" губят?

    Коментиран от #17

    15:38 05.02.2026

  • 2 Ха,ха,ха

    70 4 Отговор
    О, небеса, имало и международно право.

    15:38 05.02.2026

  • 3 хехе

    66 5 Отговор
    международното право е правото на по-силния примери бол.

    15:39 05.02.2026

  • 4 хъхъ

    90 3 Отговор
    Какво казва международното право, когато един президент нарежда да бъде отвлечен президент на друга страна?

    15:39 05.02.2026

  • 5 операцията трябва да продължи

    56 3 Отговор
    до пълното унищожаване и изкореняване на нацизма от тези земи

    15:40 05.02.2026

  • 6 Шопо

    37 3 Отговор
    На война като на война, всички средства са позволени.

    15:42 05.02.2026

  • 7 Всички тия обекти са построени от СССР

    58 5 Отговор
    Така че Русия може да си ги думка спокойно.
    Когато зеля построи нещо , тогава да мрънка.

    Коментиран от #82

    15:42 05.02.2026

  • 8 ТРЪМ КАЗА ЗА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО

    51 2 Отговор
    че не било по американките закони и "вътрешното му убеждение". Жалко за международното право. А нашите надупени евроатлантици мълчат като спукани тъпани. А как кънтяха по всички медии как НАТО ни пазело...

    Коментиран от #79

    15:43 05.02.2026

  • 9 Механик

    72 1 Отговор
    Международното право не знам какво казва, ама помня какво каза Уесли Кларк по същия повод когато бомбардираше енергийните съоръжения на бивша Югославия.
    А той каза, че това са легитимни цели и ще си ги бомби колкото си иска, нищо че нямаше мандат на ООН-то.
    Та, толкова по въпроса. Щом за Кларк може, защо за Путин да не може?!

    Коментиран от #40

    15:44 05.02.2026

  • 10 Българин

    3 32 Отговор
    Според международното право докато Путин и Зеленски не избият 5 милиона руснака СВО-то няма да приключи.

    15:44 05.02.2026

  • 11 нннн

    47 1 Отговор
    А какво каза международното право за преврата на Майдана?

    Коментиран от #14

    15:44 05.02.2026

  • 12 СССР здраво е строил

    36 2 Отговор
    ако беше по американски стандарти , дето всеки ураган отнася половин град...И като гледа по телевизията какви са им къщите от гипсокартон не се учудвам

    15:45 05.02.2026

  • 13 Некой си

    43 2 Отговор
    Добре, де!
    Според факти, Русия усилено губи войната, войските и парите.
    Що толкова реват от Киев, Брюксел и Лондон?
    Нека оставят Русия съвсм да изгуби.
    Или нещо не съм разбрал?

    15:46 05.02.2026

  • 14 Йосиф Кобзон

    1 18 Отговор

    До коментар #11 от "нннн":

    Международното права ми доставя по 1000 по Уеска на ден.

    15:46 05.02.2026

  • 15 А какво каза международното право?!

    35 2 Отговор
    За многократните,съвсем целенасочени и безотговорни Украински бомбандировки на ЗАЕЦ...?!

    Коментиран от #22

    15:46 05.02.2026

  • 16 Тръмп го каза

    28 2 Отговор
    Путин си спази уговорката. И показа среден пръст на зеленкио наркоман.

    15:46 05.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Иван

    35 3 Отговор
    Какво казва боклука Киър Стармър относно признаването независимостта на Палестина?....... а боклука Шмерц какво казва?.... а кралицата на Норвегия какво казва?..... а гнусния сатанински евреин Джефри Епщайн в коя част на Израел живее?

    15:48 05.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Феникс

    36 2 Отговор
    Тази статия липсваше когато нато бомбандираше енергийната система на Сърбия и запашваха че ще избият два милиона сърби!

    15:50 05.02.2026

  • 21 Kaлпазанин

    34 3 Отговор
    А къде е международното право за геноцида в Палестина и краденето и присвояването вече на почти цяла държава Палестина ,избиването на над 1мил иракчани и разграбването и Либия Сирия ,нанасянето на удари по атомни обекти в Иран ,отвличането на президент на суверенна държава Венецуела ,и краденето на ресурсите им ,та къде е питам аз и отговор не искам ,четем сега че и евреите скочили на Гуардиола ,да не говорел много за геноцида в Палестина ,щото видиш ли пак евреите били жертвите ,та има ли изобщо международдно право ,оня сатана неатнаху не е ли издирван от международния съд ,и бай Ганьо пита какво казвало тва прави ,ако имаше право , ямаше изобщо да я има тази "държава "исрахел

    Коментиран от #28

    15:52 05.02.2026

  • 22 Иван

    19 3 Отговор

    До коментар #15 от "А какво каза международното право?!":

    Международното право на билдербергските извращения казва, че е законно, легитимно и необходимо.......и още казва ( в присъствието на Бенямин Нетаняху, Ехуд Барак и Джефри Епщайн), че по време на конфликт децата не трябва да се защитават и евакуирват.

    15:52 05.02.2026

  • 23 Към 2023г.

    19 3 Отговор
    123 държави са ратифицирали Римския статут.Останалите не са, включително САЩ,Китай, Русия,Пакистан, Индия и Израел. Така че колко е международно международното право?

    15:53 05.02.2026

  • 24 Абе

    16 4 Отговор
    драскачите на подобни материали, война и международно право са две несъвместими понятия, особено когато цивилни обекти се използват за параван, не се правете на идиоти....

    15:53 05.02.2026

  • 25 Сандо

    21 2 Отговор
    Трябаше да ни осведомите за кого има и за кого няма международно право.Останалото е най-обикновена пропаганда,дори не си струва човек да и губи времето в четене.

    15:55 05.02.2026

  • 26 Няма край

    4 15 Отговор
    руската БЕЗПОМОЩНОСТ, няма..

    15:56 05.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Лицемери

    9 3 Отговор

    До коментар #17 от "Бялджип":

    Който има мозък и без кавички ще осъзнае колко са демократични!

    15:57 05.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Точката

    18 4 Отговор
    Досега на власт бе редът основан на правила. И по него се бъзикаше западът с когото поиска. Щом почнат бъзик с него се сеща и за международно право.

    15:58 05.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Дън Бай

    20 5 Отговор
    Спирането на водата и тока за Крим, когато нямаше война, според "международното" право какво е?

    Коментиран от #56

    16:00 05.02.2026

  • 35 Щетите

    6 4 Отговор

    До коментар #27 от "Мимч":

    не са никакъв проблем, загиналите не могат да се върнат.

    16:03 05.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Путлер

    5 15 Отговор
    е изроооод!

    16:04 05.02.2026

  • 38 az СВО Победа 80

    21 6 Отговор
    Накратко пак двойни стандарти:

    Из изявление на прессекретаря на НАТО Джейми Патрик Ший относно атаките срещу гражданската инфраструктура на Югославия, 25 май 1999 г.:

    „Системите за командване и контрол зависят от електричеството. Ако Милошевич наистина иска гражданите му да имат вода и електричество, всичко, което трябва да направи, е да приеме условията на НАТО и ние ще спрем тази кампания. Докато не го направи, ще продължим да атакуваме цели, които снабдяват армията му с електричество. Ако това има последствия за населението, това е проблем на Милошевич. Ние прекъснахме доставките на вода и на електричество, или окончателно, или за дълго време.“

    Е, почувствахте ли лицемерието на запада? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #43, #45

    16:05 05.02.2026

  • 39 Международно право не съществува

    10 6 Отговор
    МАЕЕЕ специалист: Когато укри бомбят Запорожката АЕЦ - руснаците го правят, руснаците са виновни.

    16:06 05.02.2026

  • 40 Смех с копейки

    8 10 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Ти ли писа,че НАТО са бомбички сърбите при минус 25 градуса през март месец?
    Откъде ви намират бе 🤣?

    Коментиран от #54

    16:07 05.02.2026

  • 41 Само питам

    13 6 Отговор
    A какво казва международното право, когато САЩ и Израел нанасят такива удари по дръги държави?

    Коментиран от #58

    16:07 05.02.2026

  • 42 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    9 7 Отговор
    Попитайте сърбите, те ще ви кажат.

    Коментиран от #63

    16:08 05.02.2026

  • 43 С ГДЕ

    7 9 Отговор

    До коментар #38 от "az СВО Победа 80":

    Милошевич?

    16:08 05.02.2026

  • 44 хаха🤣

    9 7 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция🤣 Със спиране на ток и парно и събаряне на къщи, няма да стане, учи се от САЩ как се прави 🤣🤣🤣

    16:08 05.02.2026

  • 45 Българин

    9 10 Отговор

    До коментар #38 от "az СВО Победа 80":

    Затова Азов режат руски тикви в Покровск и Купянск.

    16:09 05.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Някой

    10 7 Отговор
    А през 1999 г. какво казваше същото това международно право, че американците удряха на поразия енергийни обекти на Югославия. Че и се хвалеха с това и го използваха катосредство за обществен натиск срещу Милошевич - ако той иска цивилното население да не старада от тези удари, да изпълни исканията на американците и те ще спрат.
    Сега същото казва Путин, но изведнъж медународното право се появява като зомби от гроба си.

    16:09 05.02.2026

  • 48 Гост

    13 7 Отговор
    А какво казва международното право, когато най-бедната държава в ес плаща промишления ток 2,4 пъти по-скъпо от най-богатата държава в същото ес?

    16:11 05.02.2026

  • 49 Xи xи хи

    6 7 Отговор
    Международното право трябва да го забранят със закон!

    /Залезът, Джоузеф Хелър/

    16:24 05.02.2026

  • 50 Хохо Бохо

    3 6 Отговор
    Имаме прецедент от СЪРБИЯ. Щом за краваря може значи за всички може освен това краваря и Русия не признават този измислен съд

    16:30 05.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Иван

    6 5 Отговор
    Хей копейки, как ли ще кви4ите за Международното право, когато Москва се окаже в същото положение като Киев, и Кремъл вече го няма ?

    Коментиран от #53, #66

    16:38 05.02.2026

  • 53 иван лука стойко

    5 5 Отговор

    До коментар #52 от "Иван":

    Хубавото е че нашите усръински братя от двата стола седнаха пак на средния........
    На Руския !!!

    Коментиран от #55

    16:43 05.02.2026

  • 54 Гюро Михайлов

    3 4 Отговор

    До коментар #40 от "Смех с копейки":

    Дай боже по малко като тебе да не намира природата.

    16:46 05.02.2026

  • 55 Иван

    5 1 Отговор

    До коментар #53 от "иван лука стойко":

    рЕрно ли ?

    16:47 05.02.2026

  • 56 Байдън

    3 3 Отговор

    До коментар #34 от "Дън Бай":

    Украинците могат когато си искат да спират или пускат водата и тока на своите територии !
    Какъв ти е проблема?

    Коментиран от #76

    16:51 05.02.2026

  • 57 международното право

    3 5 Отговор
    казва, че руснаците са неможачи.

    Коментиран от #62, #65

    16:52 05.02.2026

  • 58 международното право

    5 4 Отговор

    До коментар #41 от "Само питам":

    подкрепя удари срещу терористи и диктатори. нормално.

    16:54 05.02.2026

  • 59 стоян георгиев-π4оka

    4 2 Отговор
    Уудрий Вова , да се пукат душите черни душмански ,а пък те нека си тълкуват международното право както си поискат !

    16:58 05.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Какво казва Украйна?

    2 0 Отговор
    Ха ха ха

    17:00 05.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Казаха ми сърбитя

    1 4 Отговор

    До коментар #42 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    че няма и един сърбин, който да не е благодарен на НАТО, че ги отърва от Милошевич

    17:02 05.02.2026

  • 64 без коментар

    5 1 Отговор
    "По време на кампанията на НАТО през 1999 г. (Операция „Съюзна сила“), енергийната система на Съюзна република Югославия беше основна цел. Чрез използването на графитни бомби са причинени масови прекъсвания на тока, парализирайки командните центрове, военните съоръжения и гражданската инфраструктура. Целта беше да се срине икономиката и да се упражни натиск върху правителството".

    17:05 05.02.2026

  • 65 Пала Марко

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "международното право":

    Ти кат си можач ,моиш ли му издуха набързо сополите ,че от грипа се е задръстил ?Има и 5€врака награда след това .

    17:05 05.02.2026

  • 66 Тодоров

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "Иван":

    Еееех Иване ,Ивайне тай бее който и където те хване ,май Димитър -Диди беше а Иван си под прикритие ,но пък пожеланието си остава валидно .

    Коментиран от #70

    17:08 05.02.2026

  • 67 Българин

    3 1 Отговор
    Справка -предтекста за бомбардировките в Югославия.Много се пънете!

    17:16 05.02.2026

  • 68 Величко

    3 2 Отговор
    Оффф ... , на война като на война ! А правото е на по - силния ... ! Бог дедя Вова решава кое е правилното !

    Коментиран от #80

    17:34 05.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Иван

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "Тодоров":

    мош фаш миш подопаш ?

    17:40 05.02.2026

  • 71 Гешевче

    2 0 Отговор
    Другарите от БТА, какво междувременно право ви тресе по време на война? Всеки читав военен ще ви каже, че по-страшно от войната няма. Правото беше преди клането в Донбас и преди изгорените живи хора в Одеса.

    17:45 05.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Григор

    2 0 Отговор
    "Какво казва международното право за нанасянето на удари по енергийни обекти"
    Хубав въпрос, но има една подробност. Има запис на висш представител на НАТО от 1999 година, който отговаря на журналистически въпроси за ударите на НАТО в Югославия. Питат го защо НАТО бомбардира енергийните обекти на Югославия? Той отговаря,че това е в реда на нещата и влиза в стратегията и тактиката на военните действия на алианса. И сега какво правим? Тогава може и всичко е в реда на нещата, а сега не може и е престъпление. Брей-й-й-й! Сега се сетихме за международното право! А тогава къде бяхме?!

    18:28 05.02.2026

  • 74 Международно право

    1 0 Отговор
    А какво казва международното право за Северен поток например.

    18:32 05.02.2026

  • 75 Олга

    2 0 Отговор
    Защо ли международната общност не е обърна никакво (ама, никакво!) внимание на тези над хиляда нещастни цивилни хора похитени от домовете им в Курска област и собрани в лагер на Украйна. като заложници и търсени от роднините им.Това цинично мълчание на “светочи на демокрацията” с какви международни норми се оправдават? Цинични лицемери фактически подпомагат на бандеровските престъпления.

    18:58 05.02.2026

  • 76 Дън Бай

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Байдън":

    Никакъв. По тази логика сега да си пуснат тока и парното.

    19:03 05.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Абе

    1 0 Отговор
    Вие сериозно ли, какво международно право по време на война бе идиот....

    19:22 05.02.2026

  • 82 стоян

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Всички тия обекти са построени от СССР":

    До 7 ком - другар сесесерето е федерация от републики - и москвабад е строено от сесесерето

    19:32 05.02.2026

  • 83 Международното право е за да

    1 0 Отговор
    Държи слабите в подчинена позиция а силните да правят каквото си искат без да се съобразяват с никой и нищо

    19:39 05.02.2026

  • 84 Цензура

    0 0 Отговор
    Укpoпитешките дивaци и терористи започнаха първи. Когато те атакуваха руски рафинерии, танкове под флаг на трети страни, петролни терминали (реално собственост на други държави) се кефехте, нали? Тогава не се ли сетихте за международно право?

    17:06 06.02.2026

  • 85 наблюдател

    0 0 Отговор
    Самите украинци постваха клипове за самоотвержени мъже, които произвеждат дронове за войската у дома си, по гаражи, мазета и създадени къде ли не цехчета. Клиповете още ги има по нета. Тогава дали това производство и тези обекти са граждански и електричеството за граждански производства ли е?

    17:48 06.02.2026

  • 86 Ангел

    0 0 Отговор
    Абе хора,аз живях през комунизма.Комунистите български лазеха и целуваха руските партенки,а нас
    Некомунистите ни държаха на мушката на калашника.нон стоп.Който не слушаше руски куршум и медал за руските лакеи.Това са руските
    Брат

    17:51 06.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания