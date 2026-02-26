Новини
ИТН се регистрира за изборите

26 Февруари, 2026

Внесохме 5000 подписа, което е достатъчно, заяви Тошко Йорданов

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

ИТН се регистрира за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април. Документите на партията бяха внесени в Централната избирателна комисия от председателя на парламентарната група Тошко Йорданов и двама депутати.

"Внесохме 5000 подписа. Знаете каква е процедурата в ЦИК - трябва да се вкарат електронно. Много е тежко. 5000 подписа са напълно достатъчни. Нагласите ни за изборите са като на всички досега - отиваме и българите ще решат", заяви Йорданов пред журналисти след регистрацията за вота.

Той подчерта, че приоритетите на партията за кампанията са ясни. "Ние сме с консервативни ценности и ИТН ще спре всякакви педофилски секти, подобни на тази в "Петрохан". ИТН ще спре всички опити на кабинета темата да бъде заметена под килима. Ще направим всичко възможно следващият парламент да приеме балансиран бюджет, ще защитаваме и традиционното българско семейство, и взаимоотношенията между мъж и жена. Провеждаме и твърда политика по отношение на всички нелегални имигранти - те са закононарушители и нямат място в страната", подчерта той. По думите му това са стандартните позиции, които всяка една дясна консервативна партия защитава.

На въпрос какъв резултат очаква, при положение, че повечето социологически агенции не дават шанс на ИТН за влизане в парламента, Йорданов беше категоричен: "Повечето социологически агенции на всички избори не ни дават на картата, а след това ние влизаме в парламента. Така че очакваме същото и този път".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Защо?

    59 0 Отговор
    Бита карта са. Сами си я биха фалцова. Ако Тошко не вярва, можем да сложим по няколко бона на масата.

    Коментиран от #38

    17:04 26.02.2026

  • 3 пожелание

    68 2 Отговор
    Да побързат да се регистрират в бюрото по труда ,защото никога повече няма да стъпят в парламента !!

    Коментиран от #54

    17:05 26.02.2026

  • 4 Тоше

    56 0 Отговор
    Прасето ли ти ги даде? 😀

    17:06 26.02.2026

  • 5 анонимен

    49 3 Отговор
    След като „Има такъв народ“, спасиха охраната на Пеевски и Борисов с обрат на гласуването в парламента, синът на Тошко Йорданов влиза в енергийния бизнес. Сибил Тошков Хаджитодоров участва със 70% дял в новата фирма „Азур Енерджи“ ООД, която се очаква след дни да получи лиценз за търговия с електроенергия“. В материала, се припомня също така за „една връзка - синът на адвоката на наркобоса Таки е депутат от „Има такъв народ“.

    Коментиран от #76

    17:06 26.02.2026

  • 6 Бял ден

    42 1 Отговор
    Да не видите дано! Вие и вашите отрочета, до девето коляно.

    17:07 26.02.2026

  • 7 Дедо Мраз

    55 2 Отговор
    ИТН не предлагат нищо освен празни обещания към актуалните теми. ИТН каквото е обещало нищо от това не е свършило. ИТН е проект на мафията.

    Коментиран от #18

    17:07 26.02.2026

  • 8 Абсурд е да са намерили

    51 2 Отговор
    5000 да ги подкрепят. Да им проверят подписите.

    Коментиран от #14

    17:07 26.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    49 1 Отговор
    Подписите са фалшиви

    Коментиран от #16

    17:08 26.02.2026

  • 10 Дориана

    40 4 Отговор
    ИТН се доказаха като най- вредната партия в Парламента предала избирателите си и съюзила се с Борисов и Пеевски. Дори се опитаха чрез Борисов да въведат в България пълзяща диктатура, но Борисов ги отсвири. За това сега са много гневни и проявяват злоба към всички.Сега за ужас на ИТН ще се проведат честни и прозрачни избори. И за техен още по- голям ужас макар, че орязаха секциите ще има бум на гласуващи с висока избирателна активност , която ще свали ИТН на 1 %.

    17:10 26.02.2026

  • 11 ТОШKО

    29 3 Отговор
    БОРИМ СЕ ЗА СУБСИДИИ
    И СТЯГАМЕ РЕДИЦИТЕ 😆
    И СЕ МОЛИМ ДЪЛГИЯ ДА ДОЧАКА СЛЕДВАЩИТЕ И3БОРИ 😩

    17:10 26.02.2026

  • 12 5000

    34 0 Отговор
    патки да ядете, вашата ... .

    17:10 26.02.2026

  • 13 Безсмислено

    40 1 Отговор
    Чиста загуба на време. Няма да помиришат повече НС.

    17:11 26.02.2026

  • 14 Абсурд е

    17 9 Отговор

    До коментар #8 от "Абсурд е да са намерили":

    да са в парламента шарлатани, измамници и проекти на мафията като ПП, ДБ, МЕЧ, Величие, ГЕРБ, ДПС. Абсурд е да те лъжат и крадат, а ти да се радваш!

    Коментиран от #40

    17:11 26.02.2026

  • 15 Няма смисъл

    34 1 Отговор
    от регистрацията ви.
    Вие сте пътници.

    17:11 26.02.2026

  • 16 А лъжеца

    19 3 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    е отпадък в обществото!

    17:12 26.02.2026

  • 17 .....

    32 0 Отговор
    Изтъркани чалгари

    17:13 26.02.2026

  • 18 Балабанов

    17 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дедо Мраз":

    Дядо, Ти да мълчиш, че шта пусна на
    Палавa Mитова

    17:13 26.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хипотетично

    15 0 Отговор
    Всяка политическа партия има необходимост и от привлечени нови партийни лица.
    ИТН ги няма и не само тя.

    17:14 26.02.2026

  • 21 Бедняк

    24 0 Отговор
    Очаквах да се регистрират като ИТЗ (Има Такива Зулуси), щото им приляга повече...

    17:14 26.02.2026

  • 22 Анонимен

    15 1 Отговор
    Гризник

    17:14 26.02.2026

  • 23 Дориана

    30 4 Отговор
    С каква наглост и безочие ИТН се регистрират за избори които знаят ,че губят , но неистово се надяват да ги опорочат и фалшифицират . Това е най- мразената партия от народа. Падат на 1 % и губят субсидията . Финансов срив за ИТН.

    Коментиран от #26, #30

    17:15 26.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Зулус

    17 1 Отговор
    Концертът им ще е на 19 април. В новия парламент освен сценаристите и комедийните актьори ще включат и балерините. Ванката ще е министър на халтурата.

    17:18 26.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хахаха

    10 1 Отговор
    Какво да спрат,освен пиенето.

    17:19 26.02.2026

  • 28 Делян

    15 1 Отговор
    По добре да се регистрират в Карлуково!

    17:19 26.02.2026

  • 29 Никой не ви ще

    18 1 Отговор
    За пореден път тези момченца ТОШЕТО, Балабанов и сие си мислят пак да излъжат народа с евтини приказки. Край , видяхме че не стават за политика и по добре да се върнат към телевизията при техния водач, да си режисират, редактират и да ръсят простотии. Дано хората да не гласуват за тях.

    17:19 26.02.2026

  • 30 Дори няма

    12 4 Отговор

    До коментар #23 от "Дориана":

    да е 1 %,
    А 0,01

    17:20 26.02.2026

  • 31 анонимен

    15 3 Отговор
    Славчо когато видя че се отечи в канала че е патерицата на Боку и Делянчо все чудовищни неща му се привиждат, използва ценизам и другите партии са му виновни. На тоя PD -раст Трифонов и всички около него края им е дошъл (змията хапе когато умира) е добре за народа и зле за него , А той е като част от мафията на Кремъл в България.

    17:21 26.02.2026

  • 32 Не е новина това

    23 2 Отговор
    Имаше Такъв Народ, хора без свян и чувство за достойнство.

    Коментиран от #41

    17:22 26.02.2026

  • 33 ако има толупи

    20 0 Отговор
    които да гласуват за зулусите трябва да им се издава жълта книжка служебно!!

    17:22 26.02.2026

  • 34 избирател

    22 0 Отговор
    Тошко , няма проблем, офффцете ще плащат тока на сина ти , а той ще стане милионер в рамките на 48 часа .Гениално , морално , достойно итн . Аз тържествено обещавам , че няма да гласувам за вашата партия .

    Коментиран от #50

    17:23 26.02.2026

  • 35 Никой не ви ще

    16 1 Отговор
    За пореден път тези момченца ТОШЕТО, Балабанов и сие си мислят пак да излъжат народа с евтини приказки. Край , видяхме че не стават за политика и по добре да се върнат към телевизията при техния водач, да си режисират, редактират и да ръсят простотии. Дано хората да не гласуват за тях.

    17:24 26.02.2026

  • 36 зоро

    16 0 Отговор
    Не знам дали разбираш драги Тошко , по какви причини се е състоял народния съд ! Може би ще ти го припомним ....наближава ......

    17:25 26.02.2026

  • 37 Бандата

    16 1 Отговор
    на Учиндолския чалгарски трубадур не ѝ се оставя кокъла, защото бе неговите субсидии бандата фалира.

    17:25 26.02.2026

  • 38 хаха

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Защо?":

    За да могат да смучат субсидия заради малоумниците които ще гласуват за тях.

    Синът на депутата от ИТН Тошко Йроданов -Сибил, получи по бърза писта лиценз за търговия с ток от Комисията за енергийно и водноо регулиране (КЕВР). Това се случи две седмици след като партията на Слави Трифонов обърна палачинката и гласува срещу отпадането на охраната за лидерите на ГЕРБ и ДПС-Ново начало Бойко Борсиов и делян Пеевски.

    Гаранциите на фирмата “Азур Енерджи” са от БАКБ на Цветелина Бориславова, а тя ще оперира от офисите на фирма свързана с жената на наркотафиканта Ивелин Банев – Брендо и застреляния спонсор на ГЕРБ Петър Христов.

    17:26 26.02.2026

  • 39 Нашмъркани чалгари

    13 1 Отговор
    Шиши ще им прелее ли пак 20 000 гласа в Гоцеделчевско

    17:27 26.02.2026

  • 40 Защо не сравниш образованието,

    3 7 Отговор

    До коментар #14 от "Абсурд е":

    и реално постигнатото от всеки от “ шарлатаните” в личния им живот и бизнес с жалките чалгари?! Аман от панелни тролове.

    Коментиран от #43

    17:27 26.02.2026

  • 41 Дориана

    8 3 Отговор

    До коментар #32 от "Не е новина това":

    Да, точно така. Нагледахме се на агресия и конфронтация към всички опоненти в Парламента и пълен синхрон , голяма безрезервна защита на Пеевски и Борисов. Дори ги надминаха по подкрепа на олигархични корумпирани мафиотски сделки. Поведението им в Пленарната зала беше отвратително.

    17:28 26.02.2026

  • 42 истината

    9 1 Отговор
    След като „Има такъв народ“, спасиха охраната на Пеевски и Борисов с обрат на гласуването в парламента, синът на Тошко Йорданов влиза в енергийния бизнес. Сибил Тошков Хаджитодоров участва със 70% дял в новата фирма „Азур Енерджи“ ООД, която се очаква след дни да получи лиценз за търговия с електроенергия“. В материала, се припомня също така за „една връзка - синът на адвоката на наркобоса Таки е депутат от „Има такъв народ“.

    17:28 26.02.2026

  • 43 Защото е абсурд

    7 4 Отговор

    До коментар #40 от "Защо не сравниш образованието,":

    да сравнявам пропаднали хора като шарлатаните. Да лъже и да краде човек, го прави отпадък в едно общество!

    Коментиран от #47

    17:29 26.02.2026

  • 44 Пенчо

    7 2 Отговор
    Ненужно действие, ама ще пообиколите страната, ще вземете командировъчни, а резултата е ясен отсега. ИТН вън!

    17:29 26.02.2026

  • 45 итн

    10 2 Отговор
    има такива негодници!!!

    17:31 26.02.2026

  • 46 Абе,

    9 2 Отговор
    Тошко ,стой си в соларният парк и не си губи времето да видиш по цикове ! Изчегъртани сте от политиката...

    17:32 26.02.2026

  • 47 славка

    5 2 Отговор

    До коментар #43 от "Защото е абсурд":

    понеже не лъже и краде и той и пасмината му неграмотни чалгаджии и простаци...

    Коментиран от #62

    17:32 26.02.2026

  • 48 БеГемот

    7 0 Отговор
    Довиждане!Довиждане!

    17:33 26.02.2026

  • 49 ИТН се регистрира за изборите

    6 1 Отговор
    голям праз

    дано този път не минат 4% както по-предните избори

    кел файда от тях и от другите
    или много баби хилаво бебе
    8 партии като задърпат чергите, игри, коалиции, локуми, шумотивици и пълнежи тук за тях

    17:33 26.02.2026

  • 50 хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "избирател":

    " а той ще стане милионер "

    Няма "ще". Той е вече милионер. Само трябва да продаде фирмата. Тоест фирма с лиценз за търговия с електроенергия.

    17:34 26.02.2026

  • 51 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 52 Стенли

    7 4 Отговор
    Днес в сайта имаше статия че "малкото ДПС" ИТН са поискали оставката на министъра на земеделието. Ето коментара на шефа на пиар отдела на Румен Радев който досега е харесан от 5 000 човека!
    💯👌Браво! Министърът на Народа Иван Христанов започва проверка в Ловните електорални гори и полета на Пеевски‼️

    Христанов Пеевски Земеделие

    Иван Христанов разпореди проверки срещу „електорални банки“ в горските и ловните стопанства. Това единственият министър повел война срещу Пеевски и Таки едновременно и цялата политическа Мафия, създадена през последните 20 години от Бойко Борисов и корупционните кражби от бюджета и от здравето, природата и храната на българския народ!

    Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов разпореди мащабен анализ на кадровия потенциал и назначенията в сектора за последните три години.

    В министерството постъпват десетки сигнали за т.нар. „електорални назначения“ в държавните горски и ловни стопанства, както и в свързани предприятия. Според Христанов част от кадровите промени в последните години са били насочени към превръщането на тези структури в „електорални банки“ – механизъм за политическо влияние чрез назначения.

    Коментиран от #64

    17:35 26.02.2026

  • 53 Достатъчно

    7 0 Отговор
    Тоше,тоше,....защо ...бе,за пари ли....плаче ни се,като гледаме колко ниско може да падне човек за едни милио...ни..... съжаляваме те...но,нищо не може да се направи......

    17:37 26.02.2026

  • 54 Европеец

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "пожелание":

    Съгласен съм с коментара ти с изключени за бюрото по труда..... Боклуците са откраднали много затова ще си харчат паричките, ако не им се потърси сметка за откраднатото..... А да не говорим че синчето му на тоя убосник на снимката се интересната походка е горд собственик и търговец на електроенергия.... Ще гласувам за Възраждане или Меч.. . А пък ако някой обещае, че ще върне живота по време на бай тошовото управление с двете ръце ще гласувам за него....

    17:38 26.02.2026

  • 55 Mина

    7 2 Отговор
    На тези трябва хубаво да им натрием носа на изборите. Безподобни нахалници и подлеци с кухо самочувствие като боса им.

    17:38 26.02.2026

  • 56 ООрана държава

    10 0 Отговор
    5000 подписа, точно толкова гласове ще имате на изборите. Ще ви прекръщаваме на Имаше Такава Партия

    17:39 26.02.2026

  • 57 Като какви

    7 0 Отговор
    Лизачи на Биг Д

    17:40 26.02.2026

  • 58 Пожелавам

    8 1 Отговор
    им и до субсидия да не стигнат!

    17:41 26.02.2026

  • 59 Николаос 66

    5 0 Отговор
    Само излишни разходи да не забравите да върнете патерицата на Герб и ДПС

    17:41 26.02.2026

  • 60 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 61 ТОШКО

    4 0 Отговор
    ЗА КО СИ ГУБИТЕ ВРЕМЕТО??
    ПО ТВ ЩЕ СИ ГЛЕДАТЕ ПАРЛАМЕНТА
    И ОТ ВЪНКА ТО ОТ ЯСНО ПО ЯСНО
    2.8%,,,,,

    17:43 26.02.2026

  • 62 Абсурд е

    1 4 Отговор

    До коментар #47 от "славка":

    да сравняваш боклуците от ПП и ДБ. Хора лъжещи и крадящи, са отпадък.

    17:44 26.02.2026

  • 63 КОЙ?

    4 1 Отговор
    КОЙ нормален българин, пък и бил той някога фен на чалгата и фалшивото пеене на учиндолския дългуч ще гласува точно за тази противна, небръсната, немита и много гадна мутра на снимката?! КОЙ? Мутрата на снимката се казва Хаджи Тошко Африкански Хаджитошков?! Цели 4 годиин това чалгарско нищожество говори потресаващи цинизми, простащини и сипе грозни обиди по опозицията с мръсния си и циничен език! И нито един "председателстващ" не е посмял да го изгони от залата, нито да нареди на квесторите да отворят прозорците, че залата да се проветри от вонята на чалгарската простащина и мръсотия! Тази противна мутра на снимка обиди по най-отвратителен начин не само младите лекари, но и всички в лекарското съсловие! Всички цигани каруцари биха се засрамили от просташкия и циниечн език на чалгарина Хаджи Тошко Африкандски! Само че, българи, добре го вижте! Добре вижта нечистоплътната му мутра! Той се гласи отново да излива от мръсната си уста простащина и чалгарска мръсотия от трибуната на парламента! Задължително трябва да го спрем, българи! Задължително трябва да го спрем! Нито един глас за чалгарската сбирщина на сакатото учиндолско нищежство, нито един! Ако сме българи!

    17:44 26.02.2026

  • 64 Малкото ДПС

    5 5 Отговор

    До коментар #52 от "Стенли":

    са ПП и ДБ! Те бяха в скута на пеевски и измислиха лъжата за ИТН!

    17:45 26.02.2026

  • 65 Разрешено

    2 0 Отговор
    ли е маймуни да се регистрират

    17:50 26.02.2026

  • 66 Смях

    1 0 Отговор
    смях,смях,смях

    17:50 26.02.2026

  • 67 наглост чалгарска на 64

    3 0 Отговор
    Не, чалгарино номер 64, не! Чалгарската сбирщина на сакатото учиндолско нищожество не само се гушка в скута на уродливото 190-килограмово туловище, но и си легна с него и с лакея му Боко Тиквата в един креват! Голям караминьол стана!

    Коментиран от #69

    17:51 26.02.2026

  • 68 Господи!

    2 0 Отговор
    Каква отвратителна, грозна и мръсна Хаджиафриканска мутра!

    17:52 26.02.2026

  • 69 А що ми се оплакваш

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "наглост чалгарска на 64":

    че си чалгар? Тук е форум, а не място за отпадъците чалгари ПП и ДБ!

    17:53 26.02.2026

  • 70 Марис

    3 0 Отговор
    Няма да е лошо да се регистрирате с нова абривиатура "ЖМП" - жалки махленски псета !!

    17:53 26.02.2026

  • 71 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 72 Надали

    0 0 Отговор
    След голямото лаене по Петрохан ще им стигнат прогнозните проценти1.2%.

    17:55 26.02.2026

  • 73 Зло под слънцето

    1 0 Отговор
    Прочетох коментарите. Тоше, стига ли ти или ще продължиш да ни се натрапваш?

    Коментиран от #75

    17:56 26.02.2026

  • 74 Дано да имате

    1 0 Отговор
    под нулата проценти. Дърти, гадни, злобни циници! Толкова низки сатанисти никога не е имало в НС. Мерзавци!

    17:56 26.02.2026

  • 75 Тролската простотия

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "Зло под слънцето":

    на продадените глупаци на мафията ПП и ДБ коментари наричаш? 😄

    17:57 26.02.2026

  • 76 Пешо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "анонимен":

    Вече получи

    17:58 26.02.2026

  • 77 Реалист

    0 0 Отговор
    Дано никога повече не влязат в парламента тези зулуси. Излъгаха стотици хиляди, плюха си в сурата и продължават да се държат нагло. Ще отидат на същото място като рзс,нфсб,марешки,атака и прочие лизачи на бойковите задници

    18:00 26.02.2026

