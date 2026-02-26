ИТН се регистрира за изборите

ИТН се регистрира за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април. Документите на партията бяха внесени в Централната избирателна комисия от председателя на парламентарната група Тошко Йорданов и двама депутати.
"Внесохме 5000 подписа. Знаете каква е процедурата в ЦИК - трябва да се вкарат електронно. Много е тежко. 5000 подписа са напълно достатъчни. Нагласите ни за изборите са като на всички досега - отиваме и българите ще решат", заяви Йорданов пред журналисти след регистрацията за вота.
Той подчерта, че приоритетите на партията за кампанията са ясни. "Ние сме с консервативни ценности и ИТН ще спре всякакви педофилски секти, подобни на тази в "Петрохан". ИТН ще спре всички опити на кабинета темата да бъде заметена под килима. Ще направим всичко възможно следващият парламент да приеме балансиран бюджет, ще защитаваме и традиционното българско семейство, и взаимоотношенията между мъж и жена. Провеждаме и твърда политика по отношение на всички нелегални имигранти - те са закононарушители и нямат място в страната", подчерта той. По думите му това са стандартните позиции, които всяка една дясна консервативна партия защитава.
На въпрос какъв резултат очаква, при положение, че повечето социологически агенции не дават шанс на ИТН за влизане в парламента, Йорданов беше категоричен: "Повечето социологически агенции на всички избори не ни дават на картата, а след това ние влизаме в парламента. Така че очакваме същото и този път".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Защо?
Коментиран от #38
17:04 26.02.2026
3 пожелание
Коментиран от #54
17:05 26.02.2026
4 Тоше
17:06 26.02.2026
5 анонимен
Коментиран от #76
17:06 26.02.2026
6 Бял ден
17:07 26.02.2026
7 Дедо Мраз
Коментиран от #18
17:07 26.02.2026
8 Абсурд е да са намерили
Коментиран от #14
17:07 26.02.2026
9 Последния Софиянец
Коментиран от #16
17:08 26.02.2026
10 Дориана
17:10 26.02.2026
11 ТОШKО
И СТЯГАМЕ РЕДИЦИТЕ 😆
И СЕ МОЛИМ ДЪЛГИЯ ДА ДОЧАКА СЛЕДВАЩИТЕ И3БОРИ 😩
17:10 26.02.2026
12 5000
17:10 26.02.2026
13 Безсмислено
17:11 26.02.2026
14 Абсурд е
До коментар #8 от "Абсурд е да са намерили":да са в парламента шарлатани, измамници и проекти на мафията като ПП, ДБ, МЕЧ, Величие, ГЕРБ, ДПС. Абсурд е да те лъжат и крадат, а ти да се радваш!
Коментиран от #40
17:11 26.02.2026
15 Няма смисъл
Вие сте пътници.
17:11 26.02.2026
16 А лъжеца
До коментар #9 от "Последния Софиянец":е отпадък в обществото!
17:12 26.02.2026
17 .....
17:13 26.02.2026
18 Балабанов
До коментар #7 от "Дедо Мраз":Дядо, Ти да мълчиш, че шта пусна на
Палавa Mитова
17:13 26.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хипотетично
ИТН ги няма и не само тя.
17:14 26.02.2026
21 Бедняк
17:14 26.02.2026
22 Анонимен
17:14 26.02.2026
23 Дориана
Коментиран от #26, #30
17:15 26.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Зулус
17:18 26.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хахаха
17:19 26.02.2026
28 Делян
17:19 26.02.2026
29 Никой не ви ще
17:19 26.02.2026
30 Дори няма
До коментар #23 от "Дориана":да е 1 %,
А 0,01
17:20 26.02.2026
31 анонимен
17:21 26.02.2026
32 Не е новина това
Коментиран от #41
17:22 26.02.2026
33 ако има толупи
17:22 26.02.2026
34 избирател
Коментиран от #50
17:23 26.02.2026
35 Никой не ви ще
17:24 26.02.2026
36 зоро
17:25 26.02.2026
37 Бандата
17:25 26.02.2026
38 хаха
До коментар #2 от "Защо?":За да могат да смучат субсидия заради малоумниците които ще гласуват за тях.
Синът на депутата от ИТН Тошко Йроданов -Сибил, получи по бърза писта лиценз за търговия с ток от Комисията за енергийно и водноо регулиране (КЕВР). Това се случи две седмици след като партията на Слави Трифонов обърна палачинката и гласува срещу отпадането на охраната за лидерите на ГЕРБ и ДПС-Ново начало Бойко Борсиов и делян Пеевски.
Гаранциите на фирмата “Азур Енерджи” са от БАКБ на Цветелина Бориславова, а тя ще оперира от офисите на фирма свързана с жената на наркотафиканта Ивелин Банев – Брендо и застреляния спонсор на ГЕРБ Петър Христов.
17:26 26.02.2026
39 Нашмъркани чалгари
17:27 26.02.2026
40 Защо не сравниш образованието,
До коментар #14 от "Абсурд е":и реално постигнатото от всеки от “ шарлатаните” в личния им живот и бизнес с жалките чалгари?! Аман от панелни тролове.
Коментиран от #43
17:27 26.02.2026
41 Дориана
До коментар #32 от "Не е новина това":Да, точно така. Нагледахме се на агресия и конфронтация към всички опоненти в Парламента и пълен синхрон , голяма безрезервна защита на Пеевски и Борисов. Дори ги надминаха по подкрепа на олигархични корумпирани мафиотски сделки. Поведението им в Пленарната зала беше отвратително.
17:28 26.02.2026
42 истината
17:28 26.02.2026
43 Защото е абсурд
До коментар #40 от "Защо не сравниш образованието,":да сравнявам пропаднали хора като шарлатаните. Да лъже и да краде човек, го прави отпадък в едно общество!
Коментиран от #47
17:29 26.02.2026
44 Пенчо
17:29 26.02.2026
45 итн
17:31 26.02.2026
46 Абе,
17:32 26.02.2026
47 славка
До коментар #43 от "Защото е абсурд":понеже не лъже и краде и той и пасмината му неграмотни чалгаджии и простаци...
Коментиран от #62
17:32 26.02.2026
48 БеГемот
17:33 26.02.2026
49 ИТН се регистрира за изборите
дано този път не минат 4% както по-предните избори
кел файда от тях и от другите
или много баби хилаво бебе
8 партии като задърпат чергите, игри, коалиции, локуми, шумотивици и пълнежи тук за тях
17:33 26.02.2026
50 хаха
До коментар #34 от "избирател":" а той ще стане милионер "
Няма "ще". Той е вече милионер. Само трябва да продаде фирмата. Тоест фирма с лиценз за търговия с електроенергия.
17:34 26.02.2026
51 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
52 Стенли
💯👌Браво! Министърът на Народа Иван Христанов започва проверка в Ловните електорални гори и полета на Пеевски‼️
Христанов Пеевски Земеделие
Иван Христанов разпореди проверки срещу „електорални банки“ в горските и ловните стопанства. Това единственият министър повел война срещу Пеевски и Таки едновременно и цялата политическа Мафия, създадена през последните 20 години от Бойко Борисов и корупционните кражби от бюджета и от здравето, природата и храната на българския народ!
Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов разпореди мащабен анализ на кадровия потенциал и назначенията в сектора за последните три години.
В министерството постъпват десетки сигнали за т.нар. „електорални назначения“ в държавните горски и ловни стопанства, както и в свързани предприятия. Според Христанов част от кадровите промени в последните години са били насочени към превръщането на тези структури в „електорални банки“ – механизъм за политическо влияние чрез назначения.
Коментиран от #64
17:35 26.02.2026
53 Достатъчно
17:37 26.02.2026
54 Европеец
До коментар #3 от "пожелание":Съгласен съм с коментара ти с изключени за бюрото по труда..... Боклуците са откраднали много затова ще си харчат паричките, ако не им се потърси сметка за откраднатото..... А да не говорим че синчето му на тоя убосник на снимката се интересната походка е горд собственик и търговец на електроенергия.... Ще гласувам за Възраждане или Меч.. . А пък ако някой обещае, че ще върне живота по време на бай тошовото управление с двете ръце ще гласувам за него....
17:38 26.02.2026
55 Mина
17:38 26.02.2026
56 ООрана държава
17:39 26.02.2026
57 Като какви
17:40 26.02.2026
58 Пожелавам
17:41 26.02.2026
59 Николаос 66
17:41 26.02.2026
60 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
61 ТОШКО
ПО ТВ ЩЕ СИ ГЛЕДАТЕ ПАРЛАМЕНТА
И ОТ ВЪНКА ТО ОТ ЯСНО ПО ЯСНО
2.8%,,,,,
17:43 26.02.2026
62 Абсурд е
До коментар #47 от "славка":да сравняваш боклуците от ПП и ДБ. Хора лъжещи и крадящи, са отпадък.
17:44 26.02.2026
63 КОЙ?
17:44 26.02.2026
64 Малкото ДПС
До коментар #52 от "Стенли":са ПП и ДБ! Те бяха в скута на пеевски и измислиха лъжата за ИТН!
17:45 26.02.2026
65 Разрешено
17:50 26.02.2026
66 Смях
17:50 26.02.2026
67 наглост чалгарска на 64
Коментиран от #69
17:51 26.02.2026
68 Господи!
17:52 26.02.2026
69 А що ми се оплакваш
До коментар #67 от "наглост чалгарска на 64":че си чалгар? Тук е форум, а не място за отпадъците чалгари ПП и ДБ!
17:53 26.02.2026
70 Марис
17:53 26.02.2026
71 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
72 Надали
17:55 26.02.2026
73 Зло под слънцето
Коментиран от #75
17:56 26.02.2026
74 Дано да имате
17:56 26.02.2026
75 Тролската простотия
До коментар #73 от "Зло под слънцето":на продадените глупаци на мафията ПП и ДБ коментари наричаш? 😄
17:57 26.02.2026
76 Пешо
До коментар #5 от "анонимен":Вече получи
17:58 26.02.2026
77 Реалист
18:00 26.02.2026