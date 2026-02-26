ИТН се регистрира за изборите

ИТН се регистрира за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април. Документите на партията бяха внесени в Централната избирателна комисия от председателя на парламентарната група Тошко Йорданов и двама депутати.

"Внесохме 5000 подписа. Знаете каква е процедурата в ЦИК - трябва да се вкарат електронно. Много е тежко. 5000 подписа са напълно достатъчни. Нагласите ни за изборите са като на всички досега - отиваме и българите ще решат", заяви Йорданов пред журналисти след регистрацията за вота.

Той подчерта, че приоритетите на партията за кампанията са ясни. "Ние сме с консервативни ценности и ИТН ще спре всякакви педофилски секти, подобни на тази в "Петрохан". ИТН ще спре всички опити на кабинета темата да бъде заметена под килима. Ще направим всичко възможно следващият парламент да приеме балансиран бюджет, ще защитаваме и традиционното българско семейство, и взаимоотношенията между мъж и жена. Провеждаме и твърда политика по отношение на всички нелегални имигранти - те са закононарушители и нямат място в страната", подчерта той. По думите му това са стандартните позиции, които всяка една дясна консервативна партия защитава.

На въпрос какъв резултат очаква, при положение, че повечето социологически агенции не дават шанс на ИТН за влизане в парламента, Йорданов беше категоричен: "Повечето социологически агенции на всички избори не ни дават на картата, а след това ние влизаме в парламента. Така че очакваме същото и този път".