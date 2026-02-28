Новини
Тръмп обмислял "приятелско придобиване" на Куба

28 Февруари, 2026

От януари насам САЩ налагат енергийна блокада на Острова на свободата

Тръмп обмислял "приятелско придобиване" на Куба - 1
Доналд Тръмп заяви, че обмисля "приятелско придобиване" на Куба, без да уточнява условията за подобна операция, в момент, в който Вашингтон оказва натиск върху лидерите на комунистическата островна държава, предадоха "Ройтерс" и АФП, цитирани от БТА.

"Кубинското правителство води преговори с нас и, както знаете, има много големи проблеми. Те нямат пари, точно сега нямат нищо, но водят преговори с нас и може би ще станем свидетели на приятелско придобиване на Куба", заяви американският президент пред медиите, докато напускаше Белия дом на път за щата Тексас.

Виждам, че това се случва. (Държавният секретар) Марко Рубио се занимава с това и то на много високо равнище", каза президентът и допълни: "Те нямат пари, нямат петрол, нямат храна. И наистина точно сега една нация е в голяма беда и иска нашата помощ".

Тръмп описа Куба като провалена държава, която се нуждае от промяна, и добави, че слуша за проблемите на страната, откакто е бил малко момче.

Рубио заяви в сряда, че Куба трябва "да се промени радикално", малко след като САЩ отстъпиха от хуманитарни съображения от ограниченията си за износ на петрол към острова, обхванат от тежка икономическа криза.

От януари насам САЩ налагат енергийна блокада на Куба, позовавайки се на "изключителната заплаха" за националната сигурност на САЩ, която представлява комунистическият остров, разположен само на около 150 км от бреговете на Флорида.

Според в. "Маями хералд", американски представители, близки до държавния секретар, са се срещнали в сряда с Раул Родригес Кастро, внук на бившия кубински лидер Раул Кастро, в рамките на срещата на върха на лидерите на карибските страни. Той не заема официална длъжност в кубинското правителство, но се счита за влиятелна фигура на острова.

"Аксиос" вече съобщи миналата седмица, че Марко Рубио, роден в САЩ, но с родители от кубински произход, е имал разговори с Раул Родригес Кастро, заобикаляйки по този начин кубинското правителство, отбелязва АФП.


