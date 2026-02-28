Бил Клинтън не бил видял нищо притеснително по време на срещите си с Епстийн

Бил Клинтън заяви пред конгресмени, че "не е видял нищо, което да го накара да се притесни", когато се е срещал с Джефри Епстийн, докато даваше показания при закрити врати за отношенията си с покойния финансист и сексуален престъпник, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА.

Клинтън заяви пред надзорната комисия на Камарата на представителите, че не би летял със самолета на покойния финансист, ако е знаел за извършвания от него трафик на непълнолетни момичета, и би съобщил за това, ако беше знаел.

"Ние сме тук само защото той го е крил от всички толкова добре и толкова дълго", каза Клинтън.

Експрезидентът е летял със самолета на Епстийн няколко пъти в началото на 2000-те години, след като напусна поста си и преди осъждането на Епщайн през 2008 г. за склоняване на непълнолетна към проституция. Част от милионите документи, публикувани от министерството на правосъдието, включва снимки на Клинтън с жени, чиито лица са зачертани, за да не се виждат.

"Не съм видял нищо и не съм направих нищо" незаконно, добави Клинтън. Той даде показания ден след съпругата си Хилари Клинтън, която заяви пред комисията, че не си спомня да е срещала Епстийн и няма какво да сподели за сексуалните му престъпления.

Тя каза, че по време на седемчасовата сесия е била разпитана и за НЛО и за конспиративна теория от 2016 г.

Председателят на комисията от Републиканската партия, представител Джеймс Комър от Кентъки, заяви, че ще разпита бившия президент за снимките, публикувани от министерството на правосъдието. Очаква се комисията да разпита семейство Клинтън и за участието на Епстийн в благотворителната им фондация.

Комър заяви, че видеозаписът с показанията на Хилари Клинтън може да бъде публикуван скоро. Председателят многократно е заявявал, че Бил и Хилари Клинтън не са обвинени в "неправомерни действия".

И двамата Клинтън обвиняват републиканците, че провеждат партийна акция, целяща да защити Тръмп от разследване. Те отбелязват, че на други лица, участващи в разследването, е било позволено да представят писмени изявления, вместо да дават показания лично.

Политици от Демократическата партия твърдят, че комисията трябва да призове и Тръмп, чието име често се появява в документите, свързани с Епстийн, както и министъра на търговията Хауърд Лътник, който е признал, че е посещавал частния остров на покойния финансист.

Тръмп е поддържал тесни връзки с Епстийн през 90-те години на миналия ХХ в. и в началото на настоящия век и твърди, че ги е прекъснал преди да бъде осъден през 2008 г.

Демократите също така обвиняват министерството на правосъдието, че укрива документи за жена, която е обвинила Тръмп в сексуално малтретиране по време, когато е била непълнолетна. Министерството на правосъдието заяви, че разглежда въпросния материал и ще го публикува, ако е уместно, припомня Ройтерс.

"Присъствието на президента Клинтън тук днес, (даващ показания) под клетва, подчертава празнината с размерите на Доналд Тръмп, зееща в разследването на председателя Комър", заяви демократичният конгресмен Джеймс Уокиншоу от Вирджиния.