Най-малко двама души загинаха, а други 39 бяха ранени при дерайлиране на трамвай в Милано ВИДЕО

28 Февруари, 2026 02:48 508 0

Инцидентът е станал в центъра на града, на булевард „Виторио Венето“

Най-малко двама души загинаха, а други 39 бяха ранени при дерайлиране на трамвай в Милано ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Двама души загинаха, а най-малко 39 души бяха ранени при дерайлиране на трамвай в Милано в Италия, предаде АНСА.

Инцидентът е станал в центъра на града, на булевард „Виторио Венето“, уточни БТА.

При дерайлирането трамваят е ударил няколко души на улицата. Един от тях се е озовал под превозното средство и е починал. Много от ранените са били пътници в трамвая.

Милано беше домакин на Зимните олимпийски игри неотдавна и това привлече в града много спортисти и туристи. Предстои градът да е домакин на Параолимпийските игри.

По време на церемонията по откриването на Зимните игри беше прожектирано филмче със скеч, в който президентът на Италия Серджо Матарела пътува именно с трамвай за стадиона „Сан Сиро“, на който се провеждаше церемонията. В скеча трамваят беше управляван от мотоциклетния шампион Валентино Роси.


Италия
Новини по държави:
