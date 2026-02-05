Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Ердоган: Турция се стреми да предотврати ескалация между САЩ и Иран

5 Февруари, 2026 15:02 728 4

Президентът подчерта необходимостта от диалог на високо ниво след преговорите за ядрената програма в Оман

Ердоган: Турция се стреми да предотврати ескалация между САЩ и Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турция полага всички усилия, за да не позволи напрежението между САЩ и Иран да доведе до нов конфликт в Близкия изток, заяви турският президент Реджеп Ердоган, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

От Египет той подчерта, че разговорите на ниво ръководство между двете страни биха били полезни след предстоящите преговори на по-ниско ниво за ядрената програма, насрочени за петък в Оман. По думите на Ердоган Турция прави всичко възможно, за да предотврати ескалация.

САЩ и Иран обаче остават в противоречие по въпроса дали преговорите да включват ракетния арсенал на Техеран, като Иран настоява да се обсъжда единствено ядрената му програма. Това доведе до взаимни заплахи за въздушни удари и породи съмнения дали срещата ще се състои.

Доналд Тръмп предупреди, че върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей трябва да е "доста притеснен", без да уточнява конкретни действия. След неговия коментар американски и ирански представители съобщиха, че мястото на преговорите е преместено в Мускат, след като първоначално беше прието да се проведат в Истанбул, но все още няма постигнато съгласие по дневния ред.

Напрежението в региона остава високо, тъй като САЩ струпват сили в Близкия изток, а регионалните държави се опитват да избегнат военна конфронтация, която би могла да прерасне в по-широк конфликт. Иран настоява, че разговорите трябва да се ограничат до ядрената програма и предупреждава, че обсъждането на допълнителни въпроси може да застраши преговорите.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио подчерта, че дискусиите трябва да обхващат не само ядрените въпроси, но и балистичните ракети на Иран, подкрепата му за въоръжени марионетки в региона и отношението към собственото му население. Ирански източници твърдят, че САЩ искат ограничения за ракетите до 500 км.

Регионалното влияние на Иран е отслабено от нападенията на Израел срещу неговите марионетки - от Хамас в Газа до Хизбула в Ливан, хусите в Йемен и милиции в Ирак, както и от свалянето от власт на бившия сирийски президент Башар ал-Асад.

Първоначално преговорите бяха планирани за Турция, но Иран настоя срещата да се проведе в Оман като продължение на предишните разговори, съсредоточени строго върху ядрената програма. Иран твърди, че ядрените му дейности са мирни, докато САЩ и Израел го обвиняват в усилия за разработване на ядрено оръжие.

Представител на страните от Персийския залив посочи, че преговорите могат да се проведат с посредничеството на няколко държави, въпреки че Иран желае двустранен формат между Техеран и Вашингтон. Дипломатическите усилия следват заплахите на Тръмп за военни действия по време на репресиите срещу протестиращите в Иран миналия месец, както и разполагането на допълнителни военни сили в региона, включително самолетоносач, бойни кораби, изтребители и танкери за зареждане във въздуха.

След бомбардировките на Израел и САЩ срещу Иран миналото лято, подновеното напрежение поражда опасения за по-широк конфликт, който може да засегне и съседните държави или да доведе до дългосрочен хаос в Иран. Тръмп предупреди, че вероятно ще настъпят "лоши неща", ако Техеран не успее да постигне сделка.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3 от 7 гласа.
Подобни новини


Новини по държави:
